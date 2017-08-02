Саудовская Аравия требует отклонить иски о ее содействии терактам 9/11

Ни надлежащие обвинения, ни какие-либо свидетельства не подкрепляют беспочвенные утверждения истцов о том, что Саудовская Аравия спровоцировала атаки 11 сентября, оказывая преднамеренную и даже безрассудную поддержку террористам, которые их осуществили,

Власти Саудовской Аравии обратились в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить 25 исков, в которых утверждается, что монархия содействовала планированию терактов 11 сентября 2001 года, передает РИА Новости По данным агентства «Рейтер», «документы с требованиями поступили в федеральный суд Манхэттена в понедельник». Саудиты считают, что в исковых заявлениях не содержится достаточных доказательств.говорится в заявлении.Кроме того, Саудовская Аравия потребовала предоставить суверенный иммунитет, а также предположила, что принятый в сентябре 2016 года закон «о справедливом судебном преследовании спонсоров терроризма», позволяющий наследникам жертв терактов подавать в суд на королевство, «является нарушением американской конституции в том случае, если конгресс принял этот закон с целью продиктовать результаты этого судебного процесса».Агентство напоминает, что весной этого года от имени родственников 800 человек, погибших в результате терактов, был подан коллективный иск, в котором Саудовская Аравия обвиняется в финансировании и иной поддержке террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Истцы добиваются от правительства монархии денежной компенсации причиненного им ущерба.