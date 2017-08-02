16:50 02 августа

Саудовская Аравия требует отклонить иски о ее содействии терактам 9/11

Власти Саудовской Аравии обратились в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить 25 исков, в которых утверждается, что монархия содействовала планированию терактов 11 сентября 2001 года, передает РИА Новости .



По данным агентства «Рейтер», «документы с требованиями поступили в федеральный суд Манхэттена в понедельник». Саудиты считают, что в исковых заявлениях не содержится достаточных доказательств.


Ни надлежащие обвинения, ни какие-либо свидетельства не подкрепляют беспочвенные утверждения истцов о том, что Саудовская Аравия спровоцировала атаки 11 сентября, оказывая преднамеренную и даже безрассудную поддержку террористам, которые их осуществили,
говорится в заявлении.

Кроме того, Саудовская Аравия потребовала предоставить суверенный иммунитет, а также предположила, что принятый в сентябре 2016 года закон «о справедливом судебном преследовании спонсоров терроризма», позволяющий наследникам жертв терактов подавать в суд на королевство, «является нарушением американской конституции в том случае, если конгресс принял этот закон с целью продиктовать результаты этого судебного процесса».

Агентство напоминает, что весной этого года от имени родственников 800 человек, погибших в результате терактов, был подан коллективный иск, в котором Саудовская Аравия обвиняется в финансировании и иной поддержке террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Истцы добиваются от правительства монархии денежной компенсации причиненного им ущерба.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:55
    Нашим меньше в благородство играть нужно и коллективный иск родственникам погибшим при терактах подавать нужно на спонсоров терроризма тоже.Включая США и Великобританию.А государству помочь в этом своим гражданам нужно.
    Наблюдатель2014
    1. vch Сегодня, 14:59
      Главный спонсор терроризма в мире - это США. Надо подавать иски к правительству США, тем более, что уж очень мутное это дело со взрывами башен близнецов и особенно тараном Пентагона.....
      vch
      1. Проксима Сегодня, 15:06
        Цитата: vch
        Главный спонсор терроризма в мире - это США.

        ..и главный террорист, которого произвели на свет - Адольф Гитлер. Проспонсировали англосаксы с Чемберленом на пару это чудовище...
        Проксима
    2. урапатриот Сегодня, 15:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      Нашим меньше в благородство играть нужно и коллективный иск родственникам погибшим при терактах подавать нужно на спонсоров терроризма тоже.Включая США и Великобританию.А государству помочь в этом своим гражданам нужно.

      Забота о гражданах - это не к российскому правительству. Там другие приоритеты превалируют.
      https://tvrain.ru/articles/god_so_dnja_katastrofy
      _nad_sinaem-419917/
      А вообще - приятно, что эти гниды саудитские задергались))
      урапатриот
    3. Alex20042004 Сегодня, 15:37
      США - главный спонсор всех террористов во всём Мире.
      США каждые 2-3 года развязывают во всех точках Мира войны.
      Alex20042004
  2. Проксима Сегодня, 14:57
    То же самое, что Хиллари Клинтон подаст в суд, на РФ, которая "помешала" ей выиграть президентские выборы. Жаль что Хиллари не мужик, а то можно было бы выразиться, что ей помешало... feel
    Проксима
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:00
      Проксима
      Жаль что Хиллари не мужик, а то можно было бы выразиться, что ей помешало..
      Не стесняйтесь коллега.У них там равенство полов.Так что Хилари может мешать всё что угодно.Даже фаберже laughing
      Наблюдатель2014
  3. pvv113 Сегодня, 14:58
    Саудитам нужно подать ответный иск на США. А мы со стороны оценим торжество судебной системы
    pvv113
  4. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:01
    Что Аравия, что Катар...
    До обнаружения нефти с газом ездили на верблюдах и носили воду на голове. Суть осталась одна и та же.
    КГБ_ЦРУ
  5. лысова Сегодня, 15:10
    А ведь кто то заказал. А они ,Вас, предадут как хвост с куста . я
    лысова
  6. Юра Сегодня, 15:17
    Власти Саудовской Аравии обратились в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить 25 исков, в которых утверждается, что монархия содействовала планированию терактов 11 сентября 2001 года
    Занервничали, засуетились сауды, ведь если суд состоится и иски будут удовлетворены, то это будет означать официальное признание того, что Саудовская Аравия если не сама организатор терактов то самое меньшее пособник терроризма. После чего этому рассаднику средневековья останется недолго быть тем кто они сейчас есть. Все грехи свои и чужие будут списаны на них, уж США и Европа не упустит момента отмыться за чужой счёт. Новая волна борьбы с терроризмом будет для них объединяющим фактором, ну а мы им поможем в этом. Только сомневаюсь я, что в США пройдёт этот вариант, слишком много денежных мешков с Манхетона повязано на саудовских деньгах и нефти.
    Юра
    1. Partyzan Сегодня, 16:24
      Таки прихватизируют все террористические счета в америке и европах, и раздербанят саудитов yes
      Partyzan
      1. Юра Сегодня, 16:49
        Цитата: Partyzan
        Таки прихватизируют все террористические счета в америке и европах, и раздербанят саудитов

        О..о а это мотив который я упустил из виду, Ливия пришла на ум сразу же. hi
        Юра
  7. Фракийский воин Сегодня, 15:28
    Истцы добиваются от правительства монархии денежной компенсации


    Вот где зарьiта собака. drinks
    Фракийский воин
  8. spirit Сегодня, 15:56
    Думаю после того как они подписали контрактов с ВПК США на сотни ЯРДОВ зелени, могут иски отклонить, уверен что это было частью сделки которую продавил Трамп для ВПК за свою поддержку на выборах)
    spirit
  9. anjey Сегодня, 16:01
    Ни надлежащие обвинения, ни какие-либо свидетельства не подкрепляют беспочвенные утверждения истцов о том, что Саудовская Аравия спровоцировала атаки 11 сентября, оказывая преднамеренную и даже безрассудную поддержку террористам, которые их осуществили
    Значит действительно Американская финансовая элита сама организовала эту грандиозную провокацию!!!
    anjey
    1. anjey Сегодня, 16:16

      Все через чур наглядно ,очевидно и если правда то страшно и дико -мы для людей с огромными капиталами и неограниченной властью -просто на уровне муравьев....
      anjey
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