Пенс прямо обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке путча в Черногории
На проходящем в столице Черногории саммите Адриатической Хартии выступил вице-президент США Майк Пенс, который в своей речи прямо обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в 2016 году в Черногории с целью недопущения республики в НАТО. Трансляция велась на сайте национального Радио и телевидения Черногории (RTCG), передает РИА Новости
Реплика американского гостя была прервана общими аплодисментами, однако кто именно из присутствующих глав правительств стран региона поддержал его выступление, показано не было.
В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.
Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.
Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.
Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой. Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы— заявил вице-президент США -
Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО
Реплика американского гостя была прервана общими аплодисментами, однако кто именно из присутствующих глав правительств стран региона поддержал его выступление, показано не было.
В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.
Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.
Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.
Использованы фотографии: © AP Photo / Risto Bozovic
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