Пенс прямо обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке путча в Черногории

Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой. Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы

Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО