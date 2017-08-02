16:50 02 августа

Пенс прямо обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке путча в Черногории

На проходящем в столице Черногории саммите Адриатической Хартии выступил вице-президент США Майк Пенс, который в своей речи прямо обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в 2016 году в Черногории с целью недопущения республики в НАТО. Трансляция велась на сайте национального Радио и телевидения Черногории (RTCG), передает РИА Новости

Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой. Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы
— заявил вице-президент США -
Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО





Реплика американского гостя была прервана общими аплодисментами, однако кто именно из присутствующих глав правительств стран региона поддержал его выступление, показано не было.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.

Использованы фотографии: © AP Photo / Risto Bozovic
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Комментарии 23

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:58
    Пенс прямо обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке путча в Черногории
    Ну, у кого мысли есть накой сдалась нам Черногория?! Лично у меня фантазии не хватает. laughing
    Наблюдатель2014
    1. Вас Влад Сегодня, 16:07
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну, у кого мысли есть накой сдалась нам Черногория?! Лично у меня фантазии не хватает.

      То есть расширение Нато вас не беспокоит?Черногория входит в пояс сдерживания России.
      Вас Влад
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:24
        Вас Влад
        То есть расширение Нато вас не беспокоит?Черногория входит в пояс сдерживания России.
        А Ченогория основное звено в этом поясе?.И поэтому Россия там переворот готовила.Фух.Хоть про трубу опять не придумали сказать .Это не вам Вас Влад Это в общем.
        Наблюдатель2014
        1. Вас Влад Сегодня, 16:33
          Цитата: Наблюдатель2014
          Хоть про трубу опять не придумали сказать

          Ну разговор был не с вами,ведь так?А с кем был тот понял.
          Цитата: Наблюдатель2014
          И поэтому Россия там переворот готовила

          Переворот,не переворот,а свои люди у нас там есть однозначно!
          Черногория так важна НАТО не из-за населения (там всего 600 тыс. человек), не из-за армии в несколько тысяч человек, а как раз из-за её стратегического месторасположения – черногорские горы являются самой высокой точкой Балканского полуострова, и это с военной точки зрения, тоже очень важно. Черногория имеет выход в это море в 300 км. Западу важен Черногорский берег. С противоположной стороны Адриатического моря расположена Италия. После вступления Черногории в НАТО Адриатическое море со стратегической точки зрения будет абсолютно закрытым. Я не могу твердо утверждать, но есть предположение, что НАТО даже не будет строить базы на Черногорском побережье
          .
          Вас Влад
    2. mayday Сегодня, 16:24
      Ну, у кого мысли есть накой сдалась нам Черногория?! Лично у меня фантазии не хватает.


      В Черногории живут отличные люди, братский народ, и без всякого преувеличения. А вот правительство и президент там заразились демократией.. главное, чтобы страна не сгнила!
      mayday
      1. jjj Сегодня, 16:29
        Отличные люди выбирают себе тех правителей, которые по душе большинству. Теперь же можно смело отжимать собственность у россиян имевших неосторожность вложиться в черногорскую недвижимость.
        А в выступлении Пенса не хватало пробирки с белым порошком
        jjj
      2. Роман 11 Сегодня, 16:44
        Цитата: mayday
        А вот правительство и президент там заразились демократией..

        А с чего вы решили, что президент и правительство заразились? Их могли просто припугнуть - указав на судьбу Януковича, или там ещё инструменты.

        С прибалтами или поляками проще - там русофобия, а здесь окружение со всех сторон.
        Роман 11
    3. Роман 11 Сегодня, 16:33
      Цитата: Наблюдатель2014
      накой сдалась нам Черногория?

      Не нам, а нашему бомонду. Вроде там недвижка всяких сенаторов, да депутатов и подобной публики...... вы ж понимаете, не всякий "слуга народа" есть идейный и сознательный борец за "народное счастье."

      Могут там быть быть криминалитеты или бизнесмены, воры - топ перетоп менеджеры и т.д. под разными политическими накидками? А почему нет? Поле для капитала узкое и просвечивается, может и цапнули полоски наших "остапов". laughing
      Роман 11
    4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:37
      Он злится об ассоциации своей фамилии в России.
      ВЕРЕСК
    5. tamnun Сегодня, 16:48
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну, у кого мысли есть накой сдалась нам Черногория?! Лично у меня фантазии не хватает.

      Народ доброжелательный ( хоть и ленивый ), понимает язык и любит руских ( это абсолютно серьёзно ), хороший климат , красивейшая природа и море.
      Как место для туризма - прекрасное.
      Но при покупке недвижимости - будьте готовы , коррупция почище российской.
      tamnun
  2. krops777 Сегодня, 15:59
    Пенс прямо обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке путча в Черногории


    Продолжу мысль, вот и повод нашелся, а давайте введем санкции против России. wassat
    krops777
    1. Роман 11 Сегодня, 16:22
      Цитата: krops777
      Продолжу мысль, а давайте введем санкции против России.

      Это не работает уже как раньше. Похоже санкции достигли предела экономических возможностей,. т.е. упёрлись в потолок, и дальнейшее их введение = 0., а может и отрицательного эффекта для них.
      Роман 11
  3. AleksPol Сегодня, 15:59
    Уже боюсь коменты про этого чела писать . Вчера за то что назвал его романом Достоевского , модеры комментарий удалили . Видно любят его очень .
    AleksPol
  4. Макаров Сегодня, 16:05
    Похоже действительно обстановка накаляется...а я думал что высылка полосатых дипломатов это пустые угрозы...
    Макаров
  5. Фракийский воин Сегодня, 16:07
    В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса.

    30- й и 31- й будут Македония и Сербия ето точно.
    Фракийский воин
  6. pvv113 Сегодня, 16:10
    Майк Пенс, который в своей речи прямо обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в 2016 году в Черногории

    Что-то у меня закралось подозрение, что ту опухоль, которую у Маккейна из головы вырезали, вставили Пенсу
    pvv113
    1. vasilev Сегодня, 16:29
      У него вообще голова есть на плечах,или это только головка,что соответствует его фамилии с буквой и.
      vasilev
      1. pvv113 Сегодня, 16:34
        Голова, судя по фото, вроде есть. Похоже проблема с мозгами
        pvv113
  7. Suharik.inline Сегодня, 16:10
    Цитата: AleksPol
    Уже боюсь коменты про этого чела писать . Вчера за то что назвал его романом Достоевского , модеры комментарий удалили . Видно любят его очень .

    О да ,название одного из произведений этого писателя в полной мере отражает на мой взглят сущьность сего политического деятеля.
    И по Лаврову еще.......
    Suharik.inline
  8. Роман 11 Сегодня, 16:15
    Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой. Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы
    — заявил вице-президент США
    Вот живу в России и что-то не замечаю продолжения попыток определить новые международные границы силой Пенс говорит - "как вы знаете"?
    Интересно, что такого они знают? Вероятно в спешке он "подзабыл", что 18 лет назад их исключительность и перекроила границы Балкан силой. Вот это они точно должны знать и помнить.
    Роман 11
    1. mkop Сегодня, 16:28
      Фраза "как вы знаете" здесь использована для того, чтобы слова эти не требовали доказательств. Это как бы не Пенс им говорит, а они сами знают, и никому ничего объяснять не надо - это как бы делает его слова аксиомой. Простой прием манипулирования чужим мнением.
      mkop
  9. Заноза Сегодня, 16:36
    США нужно за свои преступления в Югославии грехи замаливать,а не Россию обвинять !
    Заноза
  10. Керенский Сегодня, 16:40
    и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы


    Неточность перевода? Или мы делим Черногорию так: нам, Западу, остаткам Европы по куску? Или мы хотели разделить их на чёрных и горцев?
    Чего-то товарищ недоговаривает.... Куда у него следующий визит?
    Керенский
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