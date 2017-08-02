В Абхазии на складе Минобороны произошёл взрыв боеприпасов

Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного-горячего источника. Причины выясняем. До сих пор взрываются снаряды

Очень много автомобилей выезжает из села Приморское с включенными аварийными фарами. Люди в замешательстве, все разговаривают по телефону, пытаются что-то выяснить

Взрыв прогремел на складе Министерства обороны Абхазии. Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв нет, количество пострадавших выясняется. На месте находятся рабочие группы Минобороны и МЧС