20:28 02 августа

В Абхазии на складе Минобороны произошёл взрыв боеприпасов

Тревожные известия поступают из Абхазии. В селе Приморское на складах министерства обороны Абхазии произошел пожар, слышны звуки взрывов. Как сообщает Sputnik Абхазии , склады с боеприпасами МО взорвались по неизвестным пока причинам.

Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного-горячего источника. Причины выясняем. До сих пор взрываются снаряды
— сообщил глава села Приморское Анзор Сакания.

Взрыв произошел примерно в 16:30 мск.


В Абхазии на складе Минобороны произошёл взрыв боеприпасов


Как сообщает корреспондент Sputnik Бадри Есиава, в селе Приморское, где произошел взрыв, образовалась огромная пробка из автомобилей.

Очень много автомобилей выезжает из села Приморское с включенными аварийными фарами. Люди в замешательстве, все разговаривают по телефону, пытаются что-то выяснить
— отмечает журналист.

По его словам, до сих пор слышны взрывы, место происшествия находится приблизительно в одном километре от поста ГАИ в Приморском.

Взрыв прогремел на складе Министерства обороны Абхазии. Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв нет, количество пострадавших выясняется. На месте находятся рабочие группы Минобороны и МЧС
— сообщил пресс-секретарь Минобороны Роланд Джоджуа.

По его словам, на место происшествия выехал министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, создана рабочая группа из представителей Минобороны, МЧС и МВД республики. В республиканском МЧС ранее отмечали, что оперативные службы предотвращают распространение пожара, возникшего на складе после взрыва.

Использованы фотографии: http://sputnik-abkhazia.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. новичок Сегодня, 18:20
    а вот это уже серъёзно. чует мое сердце, это связано с “благородным партнёром“.
    новичок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
      Цитата: новичок
      а вот это уже серъёзно. чует мое сердце, это связано с “благородным партнёром“.

      А мне кажется воруют опять..Там в Абхазии криминальная обстановка очень напряженная и порядка там нет должного! Надо зачищать там все однозначно и жестко..
      ОТДЕЛ
      1. новичок Сегодня, 18:32
        может вы правы. минталитет, видите ли, южный_ расслабуха, кумавство. надо жёстко решать вопросы с дисциплиной. просто мне как то совпадение по времени с учениями не особо по душе.
        новичок
        1. 30 вис Сегодня, 18:34
          Вах ! Дарагой ! Там одни князья !Никто работать не может .. традиция такая кавказская ...
          30 вис
          1. новичок Сегодня, 18:38
            ценю ваш юмор. мил человек, ну вы загнули, загагулину.
            новичок
            1. 30 вис Сегодня, 18:44
              Юмор ,конечно . Но в каждой сказке есть намёк ,добрым молодцам урок .. Родился я , в Грузии ,жил там . Люблю народ кавказский .. Весёлый ,пьяницы , поют красиво .Но однозначно все они ленивые князья , и работать им грех ...Воруют , обманывают ".Альпийское нищенство святое дело! "--- Сказал Остап Сулейман Бендер Мария .
              30 вис
              1. новичок Сегодня, 18:53
                гризия не есть весь Кавказ. да и, людей вы плохо знаете.
                новичок
                1. Монос Сегодня, 19:12
                  Никто не знает график ревизий складов Минобороны?
                  Монос
      2. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:38
        Цитата: ОТДЕЛ
        Надо зачищать там все однозначно и жестко..

        Чистильщик, блин! Ну, с первой частью поста согласен, а чистить кого? Абхазию от абхазов?
        ShKAS_mashingun
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:07
          Цитата: ShKAS_mashingun
          Цитата: ОТДЕЛ
          Надо зачищать там все однозначно и жестко..

          Чистильщик, блин! Ну, с первой частью поста согласен, а чистить кого? Абхазию от абхазов?

          От бандитов и шушеры разной (привыкших жить разбоем..) ...Вы прекрасно меня поняли и не нужно здесь либерастные лозунги о толерантности разводить в тазике soldier
          ОТДЕЛ
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:20
    Чёрт.Что за дела?Снова нарушили ТБ? Не в первый раз уже. Бить надо.По мордам за невыполнение норм безопасности.И-желательно сапогом.
    ВЕРЕСК
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:28
      Цитата: ВЕРЕСК
      И-желательно сапогом.

      И по сопатке ..Обнаглели там уже давно! negative
      ОТДЕЛ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:34
        Нет,Михан! hi Только по морде лица.И-сильно.ТБ,как и Устав ВС-на крови написаны.
        ВЕРЕСК
    2. истопник Сегодня, 20:00
      Цитата: ВЕРЕСК
      Чёрт.Что за дела?Снова нарушили ТБ? Не в первый раз уже. Бить надо.По мордам за невыполнение норм безопасности.И-желательно сапогом.

      Надо бить. Таких как вы. Ремнём по голой ж... Может тогда мозги включатся.
      Взрыв прогремел на складе Министерства обороны Абхазии...

      Повторю ещё раз. Для таких как вы...
      Взрыв прогремел на складе Министерства обороны Абхазии...
      истопник
  3. Алексей7777777 Сегодня, 18:20
    Ну....Вот вам и "Абхазия наш,Южно-Осетия наш,Крым наш"...Мы этой болезнью в 90 переболели,а эти долго ещё взрывать склады будут,дабы хищения прикрыть свои...Вот зачем они все нам...???
    Алексей7777777
    1. Black_PR Сегодня, 18:34
      У нас на Дальнем Востоке тоже склады взрывались в своё время... Так по Вашим словам - "Вот зачем они все нам...???" - нам и ДВ пох...рить надо?
      Не взрывается там , где ничего нет, а ЧП, тьфу-тьфу-тьфу, не приведи Господь, всегда возможны, тут разобраться надо, а не лапки вверх тянуть.
      Black_PR
  4. Приговор Сегодня, 18:27
    Склады вооружений просто так не горят. Они горят только тогда, когда это кому-то очень надо.
    Приговор
  5. Sauron80 Сегодня, 18:31
    Туристов убивают, переселенцев пытают и грабят, склады с вооружением взрывают...
    Вопрос: какого буя там вообще происходит в этой Абхазии?
    Кажется некоторые очень гордые горные народы забыли кого должны благодарить зато, что они вообще существуют и с чьей руки кормятся.
    Sauron80
  6. Толстоевский Сегодня, 18:49
    снаряд взорвался, пишем пять
    Толстоевский
  7. Нормаль ок Сегодня, 19:33
    Прапора тырили боеприпасы, потом списали на мифические ДРГ. вот и весь сценарий.
    Нормаль ок
  8. kefan Сегодня, 19:33
    Говорил родственникам, нечего в Абхазию отдыхать ездить, не послушали, поехали. То у них там туристов из России убивают, то склады взрываются, в общем сплошная расслабуха и разгильдяйство.
    kefan
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:18
      Цитата: kefan
      Говорил родственникам, нечего в Абхазию отдыхать ездить, не послушали, поехали. То у них там туристов из России убивают, то склады взрываются, в общем сплошная расслабуха и разгильдяйство.

      Дивизию ВДВ туда нужно отправить на отдых в гражданке(с оружием) ..И полномочиями! В конце 90-х помнится волна прошла по России ..Все эти отстрелы ,так и глухарями висят..А тишина наступила четкая (клянусь мужики.!.)Все было точечно и четко..И беспредел на улицах и вообще резко прекратился ..А было жутко в России!
      ОТДЕЛ
  9. pvv113 Сегодня, 20:21
    В Абхазии на складе Минобороны произошёл взрыв боеприпасов

    С утра пожар на складе боеприпасов в Хабаровском крае, сейчас - в Абхазии. Какая-то нездоровая тенденция однако
    pvv113
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