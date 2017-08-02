В Абхазии на складе Минобороны произошёл взрыв боеприпасов
Тревожные известия поступают из Абхазии. В селе Приморское на складах министерства обороны Абхазии произошел пожар, слышны звуки взрывов. Как сообщает Sputnik Абхазии , склады с боеприпасами МО взорвались по неизвестным пока причинам.
Взрыв произошел примерно в 16:30 мск.
Как сообщает корреспондент Sputnik Бадри Есиава, в селе Приморское, где произошел взрыв, образовалась огромная пробка из автомобилей.
По его словам, до сих пор слышны взрывы, место происшествия находится приблизительно в одном километре от поста ГАИ в Приморском.
По его словам, на место происшествия выехал министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, создана рабочая группа из представителей Минобороны, МЧС и МВД республики. В республиканском МЧС ранее отмечали, что оперативные службы предотвращают распространение пожара, возникшего на складе после взрыва.
Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного-горячего источника. Причины выясняем. До сих пор взрываются снаряды— сообщил глава села Приморское Анзор Сакания.
Взрыв произошел примерно в 16:30 мск.
Как сообщает корреспондент Sputnik Бадри Есиава, в селе Приморское, где произошел взрыв, образовалась огромная пробка из автомобилей.
Очень много автомобилей выезжает из села Приморское с включенными аварийными фарами. Люди в замешательстве, все разговаривают по телефону, пытаются что-то выяснить— отмечает журналист.
По его словам, до сих пор слышны взрывы, место происшествия находится приблизительно в одном километре от поста ГАИ в Приморском.
Взрыв прогремел на складе Министерства обороны Абхазии. Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв нет, количество пострадавших выясняется. На месте находятся рабочие группы Минобороны и МЧС— сообщил пресс-секретарь Минобороны Роланд Джоджуа.
По его словам, на место происшествия выехал министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, создана рабочая группа из представителей Минобороны, МЧС и МВД республики. В республиканском МЧС ранее отмечали, что оперативные службы предотвращают распространение пожара, возникшего на складе после взрыва.
Использованы фотографии: http://sputnik-abkhazia.ru
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