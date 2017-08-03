На Западе запущен сайт для отслеживания «российской пропаганды»

Информационная площадка Hamilton 68, открытая сегодня (2 августа) в рамках "Альянса по защите демократии", предлагает взглянуть на усилия по распространению пропаганды и дезинформации в сети со стороны России,

Неправительственный «Альянс по защите демократии», частично финансируемый американским правительством, запустил сайт, призванный отслеживать «российскую пропаганду» в СМИ и на аккаунтах МИД РФ, передает РИА Новости говорится на сайте.Согласно информации, система отслеживает «контент 600 аккаунтов в Twitter, связанных с операциями по влиянию со стороны РФ». В частности, на сайте появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта российского МИД.Ресурс разделен на две секции, в одной из них демонстрируется «контент Twitter-аккаунтов средств массовой информации, которые, как считается, контролируются российским правительством». В другой («контент ботов и троллей») публикуются темы, «которые подвигают Twitter-аккаунты, связанные с кампаниями российского влияния», в ней может появляться «как настоящий, так и фейковый новостной контент».Напомним, ряд западных политиков, включая конгрессменов США, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в американские и французские выборы, однако не приводили при этом никаких доказательств. В Москве такие обвинения назвали голословными.