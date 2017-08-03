11:42 03 августа

На Западе запущен сайт для отслеживания «российской пропаганды»

Неправительственный «Альянс по защите демократии», частично финансируемый американским правительством, запустил сайт, призванный отслеживать «российскую пропаганду» в СМИ и на аккаунтах МИД РФ, передает РИА Новости .



Информационная площадка Hamilton 68, открытая сегодня (2 августа) в рамках "Альянса по защите демократии", предлагает взглянуть на усилия по распространению пропаганды и дезинформации в сети со стороны России,
говорится на сайте.


Согласно информации, система отслеживает «контент 600 аккаунтов в Twitter, связанных с операциями по влиянию со стороны РФ». В частности, на сайте появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта российского МИД.

Ресурс разделен на две секции, в одной из них демонстрируется «контент Twitter-аккаунтов средств массовой информации, которые, как считается, контролируются российским правительством». В другой («контент ботов и троллей») публикуются темы, «которые подвигают Twitter-аккаунты, связанные с кампаниями российского влияния», в ней может появляться «как настоящий, так и фейковый новостной контент».

Напомним, ряд западных политиков, включая конгрессменов США, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в американские и французские выборы, однако не приводили при этом никаких доказательств. В Москве такие обвинения назвали голословными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. himRa Сегодня, 09:01
    А сколько это в граммах!?
    типичная ,,западная,, философия!
    himRa
    1. vkl.47 Сегодня, 09:16
      У них одна филасофия. Филасофия лжи
      vkl.47
      1. Татьяна Сегодня, 09:22
        himRa
        А сколько это в граммах!?
        типичная ,,западная,, философия!
        Ха! Это не в граммах, а в валюте! Сколько исполнителям заплатят, столько заказчики и получат. А для увеличения собственных доходов исполнители могут в России и свои собственные фейковые сайты-однодневки создавать под видом антиамерикано-российских и при этом накручивать себе в карман дополнительное бабло.
        Татьяна
        1. MaksoMelan Сегодня, 09:27
          Тогда нам надо создать такой же сайт по отслеживания фейков. Государственный. Платить за разоблачение фейков у нас в стране. ( ожидают потока фейков от уха Москвы, рет ТВ, тк дождь и прочее.) :) причём на максимальном количестве языков чтоб иностранцы могли видеть какие мы считаем новости фейковыми. Свозможностью выложить видио разоблачение.
          MaksoMelan
          1. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:45
            Дождь и другие уже пора давно закрыть , нам выкидывают одну ложь . Попробуй к ним зайти и правду скажи . Сразу тебя заблокируют , ты для них не желательный гость . Они этим занимаются не один год , а Россия с ними все нянчиться . Где у нас в Думе патриоты России , почему не остановят эту грязь .
            Александр Абдрахманов
        2. Partyzan Сегодня, 10:03
          свои собственные фейковые сайты-однодневки создавать под видом антиамерикано-российских и при этом накручивать себе в карман дополнительное бабло.
          и для этого еще и новых ботов запустить, только пусть платят laughing
          Partyzan
    2. Комментарий был удален.
      1. Монос Сегодня, 09:24
        Неправительственный «Альянс по защите демократии», частично финансируемый американским правительством

        Вот всё у них так. Как дети: закроют глаза и приговаривают: "Я спрятался."
        Одна девушка недавно очень мило по этому поводу высказалась: "Хватит обижаться на Америку. Давайте сами её обижать.". В твитере вычитал.
        Монос
      2. Злодей Сегодня, 09:31
        Цитата: Татьяна
        Ха! Это не в граммах, а в валюте!

        Если конкретнее, то в тетрадрахмах hi
        Злодей
        1. Partyzan Сегодня, 10:05
          то в тетрадрахмах
          вот этого не знаю, знал что 8 ваххабит - это один ваххабайт, а это куда? laughing
          Partyzan
    3. сибиралт Сегодня, 10:18
      Медведеву и Рогозину с твиттером тяжело придется, но терпеть надо, что тут поделаешь bully
      сибиралт
  2. Лопатов Сегодня, 09:15
    Как быстро у них свобода слова превратилась в "свободу правильного слова"...
    Интересно, они сами понимают, что всё множащиеся двойные стандарты попросту размывают те самые "идеалы", приверженность которым они громогласно декларируют?
    Лопатов
    1. sds87 Сегодня, 09:23
      Цитата: Лопатов
      Интересно, они сами понимают, что всё множащиеся двойные стандарты попросту размывают те самые "идеалы", приверженность которым они громогласно декларируют?

      Западные страны всю свою историю исповедуют политику двойных стандартов. А уж дискредитация России на Западе - это многовековая история. Все эти их карикатуры "на злобных и кровавых российских правителей" не меняются по смыслу никогда. Как только Россия начинает пытаться вести самостоятельную и независимую политику (даже пусть просто противится воле Запада), так сразу иноСМИ выдают пасквиль с карикатурой типа этой:

      Карикатура начала XX века...
      sds87
    2. stalkerwalker Сегодня, 09:27
      Цитата: Лопатов
      Интересно, они сами понимают, что всё множащиеся двойные стандарты попросту размывают те самые "идеалы", приверженность которым они громогласно декларируют?

      Эт-та результаты иноземного ЕГЭ - Историю то - переписали....Вот и идут слепо, не осознавая, по пути "идеалов" Политбюро - ГосИздат, ГлавЛит, "глушилки вражьих голосов".
      "Запретный плод сладок". А в информационном поле такие "плоды" социуму крышу срывают......
      stalkerwalker
    3. Арамеев Сегодня, 10:32
      Цитата: Лопатов
      Как быстро у них свобода слова превратилась в "свободу правильного слова"...
      Интересно, они сами понимают, что всё множащиеся двойные стандарты попросту размывают те самые "идеалы", приверженность которым они громогласно декларируют?

      так это вам заметно. со стороны. а у них, большинство искренне верят в собственную непогрешимость и это в общем-то, не их вина. их система воспитания, основанная на либеральном культе эгоизма, не позволяет видеть собственные ошибки ИМХО
      Арамеев
  3. Шурале Сегодня, 09:15
    Так хают СССР, а методы его охотно перенимают...
    Шурале
    1. Арамеев Сегодня, 10:37
      Цитата: Шурале
      Так хают СССР, а методы его охотно перенимают...

      их методы - это не методы СССР...
      Арамеев
  4. anjey Сегодня, 09:18
    американская "матрица "хочет оболванивать и контролировать весь мир,нарисуем им " фигвам"....
    anjey
    1. Partyzan Сегодня, 10:08
      американская "матрица "хочет оболванивать и контролировать весь мир,нарисуем им " фигвам"....

      Partyzan
  5. win9090 Сегодня, 09:34
    Интересно там есть видео про день десантника
    А то очень понравилось когда представитель пропагандистского канала встретился со своим электоратом.
    win9090
  6. Masya Masya Сегодня, 09:40
    Такое впечатление, что с украиной соревнуются в неадекватности... кто кого догонит и перегонит... wink
    Masya Masya
  7. Young expert Сегодня, 09:44
    Сейчас этот ресурс могут пропиарить так - хакнут его и какие-нибудь расследователи скажут это русские хакеры России не нравится,что мы здесь обличаем ее!
    Young expert
  8. НЕКСУС Сегодня, 10:19
    И за ВО собрались следить? wassat
    НЕКСУС
    1. savage1976 Сегодня, 10:27
      Вот что бы такого сделать, чтобы попасть в санкционные списки. По ходу тренд намечается новый и популярный. Поаади в списки госдепа.
      savage1976
  9. Прогрессор Сегодня, 10:28
    Засуетились -)
    Надо и нам официально создать армию пропагандистов, как АНБ. И отслеживать их сайты -) Санкции надо оправдывать!
    Прогрессор
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