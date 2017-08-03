Ситуация в Сирии
Террористы контратакуют позиции армии Сирии на востоке провинций Хама и Хомс, правительственная армия понесла потери в результате нападения ССА к западу от Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки отмечались столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и войсками Башара Асада в юго-восточной части провинции Дамаск. В районе сирийско-ливанской границы завершился обмен пленными между альянсом «Тахрир Аш-Шам» и ливанской организацией «Хезболлах». Согласно информации ливанского информационного портала Al Masdar News, первая партия радикалов уже направилась в Идлиб.
Группа боевиков из ССА в обход блокпостов правительственных войск проникла в населенный пункт Аль-Маллях, расположенный к западу от Алеппо, и атаковала опорные пункты правительственных сил. В ходе столкновений были убиты и ранены около 30 солдат сирийской армии. Часть оружия и боеприпасов попала в руки радикалов.
Отряды ИГ (группировка запрещена в РФ) совершили новое нападение на укрепленные пункты Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников недалеко от гор Аш-Шумария к востоку от Хомса. В свою очередь, сирийская авиация нанесла несколько авиаударов недалеко от населенного пункта Хамима, расположенного близ границы с соседней провинцией Дейр эз-Зор. После полудня террористы попытались атаковать позиции САА в районе города Джубб Аль-Джарра, однако потеряли около 15 радикалов и отступили на исходные позиции. Правительственные войска также понесли потери в живой силе и приостановили наступление близ населенного пункта Джубаб Хамад.
Группа радикалов формирования «Джейш Мугавир Аль-Тор» покинула ряды коалиции «Тахрир Аш-Шам» и обратилась к сирийским войскам в южной части провинции Хомс с просьбой урегулировать свой правовой статус с правительством.
В административном центре провинции Дейр эз-Зор отмечались тяжелые бои между силами «Исламского государства» и бойцами армии САР в районе Ар-Рашидия. Обе стороны понесли потери в живой силе и военной технике. Помощь Сирийской арабской армии (САА) оказывали ВВС Сирии, проводившие бомбардировки позиций ИГ близ вершины Аль-Тарда, кладбища Дейр эз-Зора, а также в районах Аш-Шейх Ясин и Аль-Панорама.
Силы ИГ вновь активизировали военные действия к востоку от столицы провинции Хама. Боевики ИГ совершили сразу несколько нападений на укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей ополченческих формирований – недалеко от города Акариб, а также вблизи населенных пунктов Аль-Мафкр и Ан-Назрият. Кроме того, радикалы заняли шесть блокпостов САА и деревню Аль-Муфаккар, убив порядка 32 солдат. Проасадовские войска «Лива Аль-Кудс» при помощи ВКС РФ отразили атаку террористов в районе города Итрия и заняли несколько стратегических высот, однако также понесли потери в живой силе. Во второй половине дня смертник ИГ активировал на себе взрывное устройство прямо перед блокпостом войск САР, что привело к гибели по меньшей мере 30 солдат.
В минувшие сутки отмечались столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и войсками Башара Асада в юго-восточной части провинции Дамаск. В районе сирийско-ливанской границы завершился обмен пленными между альянсом «Тахрир Аш-Шам» и ливанской организацией «Хезболлах». Согласно информации ливанского информационного портала Al Masdar News, первая партия радикалов уже направилась в Идлиб.
Группа боевиков из ССА в обход блокпостов правительственных войск проникла в населенный пункт Аль-Маллях, расположенный к западу от Алеппо, и атаковала опорные пункты правительственных сил. В ходе столкновений были убиты и ранены около 30 солдат сирийской армии. Часть оружия и боеприпасов попала в руки радикалов.
Отряды ИГ (группировка запрещена в РФ) совершили новое нападение на укрепленные пункты Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников недалеко от гор Аш-Шумария к востоку от Хомса. В свою очередь, сирийская авиация нанесла несколько авиаударов недалеко от населенного пункта Хамима, расположенного близ границы с соседней провинцией Дейр эз-Зор. После полудня террористы попытались атаковать позиции САА в районе города Джубб Аль-Джарра, однако потеряли около 15 радикалов и отступили на исходные позиции. Правительственные войска также понесли потери в живой силе и приостановили наступление близ населенного пункта Джубаб Хамад.
Группа радикалов формирования «Джейш Мугавир Аль-Тор» покинула ряды коалиции «Тахрир Аш-Шам» и обратилась к сирийским войскам в южной части провинции Хомс с просьбой урегулировать свой правовой статус с правительством.
В административном центре провинции Дейр эз-Зор отмечались тяжелые бои между силами «Исламского государства» и бойцами армии САР в районе Ар-Рашидия. Обе стороны понесли потери в живой силе и военной технике. Помощь Сирийской арабской армии (САА) оказывали ВВС Сирии, проводившие бомбардировки позиций ИГ близ вершины Аль-Тарда, кладбища Дейр эз-Зора, а также в районах Аш-Шейх Ясин и Аль-Панорама.
Силы ИГ вновь активизировали военные действия к востоку от столицы провинции Хама. Боевики ИГ совершили сразу несколько нападений на укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей ополченческих формирований – недалеко от города Акариб, а также вблизи населенных пунктов Аль-Мафкр и Ан-Назрият. Кроме того, радикалы заняли шесть блокпостов САА и деревню Аль-Муфаккар, убив порядка 32 солдат. Проасадовские войска «Лива Аль-Кудс» при помощи ВКС РФ отразили атаку террористов в районе города Итрия и заняли несколько стратегических высот, однако также понесли потери в живой силе. Во второй половине дня смертник ИГ активировал на себе взрывное устройство прямо перед блокпостом войск САР, что привело к гибели по меньшей мере 30 солдат.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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