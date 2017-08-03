11:41 03 августа

В Дамаске обстреляно российское посольство

В среду здания российского посольства в Дамаске подверглись минометному обстрелу, сообщила пресс-службы МИД РФ.



2 августа комплекс Посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований. Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб,
говорится в релизе.


В ведомстве решительно осудили атаки террористов на дипмиссию.

Решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети.


МИД выразил надежду, что «морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции».

«В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена», – заявили в ведомстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Джедай Сегодня, 10:03
    МИД выразил надежду, что «морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции».

    Если учесть то, по чьему указанию вёлся обстрел - должная оценка (если она вообще будет) превращается в очередную лицемерную постановку.
    Джедай
    1. Б.Т.В. Сегодня, 10:09
      Цитата: Джедай
      должная оценка (если она вообще будет)


      В СБ ООН, в очередной раз не согласятся с формулировкой резолюции от России.
      Б.Т.В.
      1. Джедай Сегодня, 10:11
        И это нисколько не удивит : даже пингвины в Антарктиде знают под чью дудку пляшет ООН.
        Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 10:15
      Ответ "мирового сообщества" ожидаем - сами себя обстреляли.
      сибиралт
      1. Джедай Сегодня, 10:18
        Не совсем так : скорее, скажут что Россия своими действиями в САР сама спровоцировала обстрел посольства. Как раз в духе "главных демократов планеты".
        Джедай
  2. кедр Сегодня, 10:05
    Не иначе, как ответка за дачу в Серебренном бору прилетела...
    кедр
  3. pvv113 Сегодня, 10:07
    морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран

    Какие-то фантастические образы, исключающие друг друга
    pvv113
  4. МВГ Сегодня, 10:10
    "МИД выразил надежду, что «морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции»" - даже надеяться на это не надо, ибо своих выкормышей они не сдадут.
    МВГ
    1. atakan Сегодня, 11:04

      Так и есть . Примеров уже тысячи , "отмазки" бывают совершенно анегдотические .
      atakan
  5. voyaka uh Сегодня, 11:13
    Что-то они слишком долго - уже 6 лет - не могут оттеснить
    боевиков с минометами от правительственного квартала в своей столице.
    voyaka uh
Картина дня