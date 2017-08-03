В Дамаске обстреляно российское посольство
В среду здания российского посольства в Дамаске подверглись минометному обстрелу, сообщила пресс-службы МИД РФ.
В ведомстве решительно осудили атаки террористов на дипмиссию.
МИД выразил надежду, что «морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции».
«В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена», – заявили в ведомстве.
2 августа комплекс Посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований. Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб,говорится в релизе.
В ведомстве решительно осудили атаки террористов на дипмиссию.
Решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети.
МИД выразил надежду, что «морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции».
«В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена», – заявили в ведомстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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