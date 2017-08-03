17:43 03 августа

Директор Белого дома по разведке покинул свою должность

Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности генерал Герберт Макмастер добился увольнения директора Белого дома по разведке Эзры Коэна-Ватника, которого ранее называли «непотопляемым», сообщают Известия .



В Белый дом 31-летний Коэн-Ватник пришел, когда советником президента по нацбезопасности был соратник Трампа Майкл Флинн, вынужденный позднее покинуть этот пост из-за «связей с Россией».


Макмастер, сменив Флинна, довольно скоро начал добиваться увольнения молодого «разведчика» Коэна-Ватника, но того защищали соратники Тпампа.

И все-таки Макмастер своего добился. По-видимому защитники Коэна-Ватника дали слабину и согласились на компромисс – перевести его в другой департамент (пока неизвестно, в какой).

«Генерал Макмастер ценит хорошую работу Совета национальной безопасности под руководством Коэна-Ватника», однако он решил, что «в настоящее время наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию», – говорится в сообщении Белого дома. Заменит уволенного профессионал «с другим опытом работы».

«Генерал Макмастер уверен, что Эзра в дальнейшем будет продолжать делать значительный вклад в национальную безопасность на другой должности в администрации», – добавили в Белом доме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. soroKING Сегодня, 13:13
    сдулся непотопляемый Ватник wassat
    soroKING
    1. oleg-gr Сегодня, 13:14
      У хохлов должен быть праздник. Ватника уволили.
      oleg-gr
      1. demo Сегодня, 13:21
        А у евреев? Они как?
        demo
        1. хрыч Сегодня, 13:34
          Цитата: demo
          А у евреев? Они как?

          Коэн - еврейская фамилия, обозначает касту жрецов Храма, потомков первосвященника Арона, брата Мойше. Ну а Ватник ... И судя по американским внешнеполитическим провалам Обамса, гнать Ватника в шею пора давно laughing Поэтому Они не в восторге...
          хрыч
      2. Монос Сегодня, 13:26
        Цитата: oleg-gr
        У хохлов должен быть праздник. Ватника уволили.

        Праздник будет, когда Хохла поставят. А сейчас так... предчувствие зрады. smile
        Монос
      3. Чёрный Сегодня, 13:27
        Цитата: oleg-gr
        У хохлов должен быть праздник. Ватника уволили.

        Да уж...фамилия подвела laughing ....говорят , он не смог выяснить от кого окотилась любимая кошка Трампа wassat
        Чёрный
        1. Подрезчик Сегодня, 13:32
          Что-то в Белом Доме народ полетел, с которым Трамп приходил к власти. Обкладывают президента!
          Подрезчик
      4. Быков. Сегодня, 14:08
        Цитата: oleg-gr
        У хохлов должен быть праздник. Ватника уволили.

        Ща Трамп его отправит, служить послом на Украину.
        Быков.
  2. pvv113 Сегодня, 13:21
    С такой фамилией явно прослеживается связь с российскими спецслужбами wink
    pvv113
    1. soroKING Сегодня, 13:23
      двойной агент wassat
      soroKING
      1. voyaka uh Сегодня, 13:26
        Порывался работать одновременно на Россию и на Израиль.
        В результате не работал вообще... уволили
        voyaka uh
        1. zivXP Сегодня, 13:28
          А может и "сгорел" на работе. Спалила фамилия.
          zivXP
        2. himRa Сегодня, 13:32
          Я таки склоняюсь к мнению что на него жаловались партнеры украинцы...сильно жаловались! wassat
          himRa
        3. Быков. Сегодня, 14:10
          Цитата: voyaka uh
          Порывался работать одновременно на Россию и на Израиль.
          В результате не работал вообще... уволили

          Кошерный Ватник.
          Быков.
  3. APASUS Сегодня, 13:46
    Пока только видно,что Трамп выиграл случайно и к победе не готовился,у него не оказалось команды и к тому же как бизнесмен он привык работать в одиночку ,а не в команде.А те кто ставил на Хиллари отрабатывают свой проигрыш,просто занимаются гадостями,при этом сами США от этой возни скорее проигрывают чем выигрывают.Эта команда до сих пор живет мыслью что война все спишет...............
    APASUS
  4. Сухой_Т-50 Сегодня, 14:27
    Неудивительно с такой-то фамилией laughing wassat
    Сухой_Т-50
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