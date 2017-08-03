Директор Белого дома по разведке покинул свою должность
Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности генерал Герберт Макмастер добился увольнения директора Белого дома по разведке Эзры Коэна-Ватника, которого ранее называли «непотопляемым», сообщают Известия .
В Белый дом 31-летний Коэн-Ватник пришел, когда советником президента по нацбезопасности был соратник Трампа Майкл Флинн, вынужденный позднее покинуть этот пост из-за «связей с Россией».
Макмастер, сменив Флинна, довольно скоро начал добиваться увольнения молодого «разведчика» Коэна-Ватника, но того защищали соратники Тпампа.
И все-таки Макмастер своего добился. По-видимому защитники Коэна-Ватника дали слабину и согласились на компромисс – перевести его в другой департамент (пока неизвестно, в какой).
«Генерал Макмастер ценит хорошую работу Совета национальной безопасности под руководством Коэна-Ватника», однако он решил, что «в настоящее время наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию», – говорится в сообщении Белого дома. Заменит уволенного профессионал «с другим опытом работы».
«Генерал Макмастер уверен, что Эзра в дальнейшем будет продолжать делать значительный вклад в национальную безопасность на другой должности в администрации», – добавили в Белом доме.
В Белый дом 31-летний Коэн-Ватник пришел, когда советником президента по нацбезопасности был соратник Трампа Майкл Флинн, вынужденный позднее покинуть этот пост из-за «связей с Россией».
Макмастер, сменив Флинна, довольно скоро начал добиваться увольнения молодого «разведчика» Коэна-Ватника, но того защищали соратники Тпампа.
И все-таки Макмастер своего добился. По-видимому защитники Коэна-Ватника дали слабину и согласились на компромисс – перевести его в другой департамент (пока неизвестно, в какой).
«Генерал Макмастер ценит хорошую работу Совета национальной безопасности под руководством Коэна-Ватника», однако он решил, что «в настоящее время наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию», – говорится в сообщении Белого дома. Заменит уволенного профессионал «с другим опытом работы».
«Генерал Макмастер уверен, что Эзра в дальнейшем будет продолжать делать значительный вклад в национальную безопасность на другой должности в администрации», – добавили в Белом доме.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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