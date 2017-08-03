17:44 03 августа

«Боевая машина» исламистов в Сирии

Похоже, у боевиков в Сирии совсем плохи дела с бронетехникой – они вынуждены создавать странных «франкенштейнов», вроде той машины, что запечатлена на фото. Об этом сообщает Вестник Мордовии .

«Боевая машина» исламистов в Сирии


«В кузове гражданского самосвала разместили башню с частью корпуса среднего танка Т-62. Скорее всего, в их распоряжение попала подбитая "шестьдесятдвойка", которую они не смогли или просто не захотели восстановить», – пишет автор материала Роман Катков.


Так или иначе, но террористы не стали «мудрствовать лукаво», а просто вырезали из танка часть боевого отделения.

Военные специалисты расценивают такое решение как акт отчаяния. «Такая конструкция абсолютно нежизнеспособна. Выстрел мощной 115-мм пушки может просто перевернуть эту машину», – отмечает автор.

К тому же значительные габариты делают этот тяжелый «джихад-мобиль» слишком заметной мишенью для ВВС Сирии и ВКС России.

Использованы фотографии: www.vestnik-rm.ru/Отвага2004
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Zibelew Сегодня, 14:41
    Безумный Абу и его шайтан арба...Может использоваться как миномет.
    Zibelew
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:45
      Кузов поднять - и ...шайтан-зенитка... wassat
      Соломон Кейн
      1. Zibelew Сегодня, 14:51
        Кузов поднять - и ...шайтан-зенитка...

        Видать спутники сбивать собираются, противокосмическая оборона однако.
        Понятно что фотошоп, на самом деле должно быть так fellow
        Zibelew
        1. san4es Сегодня, 16:10
          Безмоторный (экологичный) вариант bully
          san4es
      2. Чёрный Сегодня, 15:01
        Цитата: Соломон Кейн
        Кузов поднять - и ...шайтан-зенитка... wassat
        ... wassat ...ну надо отдать им должное - очумелые ручки smile ...хотя я согласен с автором статьи - все это от очаяния
        Чёрный
    2. voyaka uh Сегодня, 14:50
      Круто! Ребята инновационные...
      voyaka uh
      1. болот Сегодня, 15:08
        Цитата: voyaka uh
        Круто! Ребята инновационные...

        Да фигли у них до фига студентов или выпустнников с дипломами европейских ВУЗов.
        Игиловцы от талибов чем отличаются,уровнем образования.
        болот
    3. Incvizitor Сегодня, 14:53
      Будут по ВКС стрелять laughing
      Даже хо.лов переплюнули.
      Incvizitor
    4. DMB_95 Сегодня, 14:55
      Надо развернуть башню назад и стрелять через откинутый задний борт , а машину развернуть на 180 грд. Ну и вкопать до середины борта . Хоть что-то выйдет ..
      DMB_95
      1. san4es Сегодня, 16:15
        Безбортовый вариант
        san4es
      2. каштак Сегодня, 17:36
        Цитата: DMB_95
        Надо развернуть башню назад и стрелять через откинутый задний борт , а машину развернуть на 180 грд. Ну и вкопать до середины борта . Хоть что-то выйдет ..

        припоминается материал по Украине. правда там башня была от БМП. а вообще может они в грузовике только перевозят, а использовать собираются с грунта как огневую точку. тогда понятно. не они первые так битые танки используют.
        каштак
  2. Alex_Rarog Сегодня, 14:43
    Шайтанмобиль))) интересно как этот самосвал передвигается с минимум 10-15ю тоннами да еще и с поднятым теперь центром масс)))
    Alex_Rarog
    1. Incvizitor Сегодня, 14:54
      Такой наверное часто буксует в песке.
      Incvizitor
    2. mac789 Сегодня, 15:12
      Ну с двацатью тоннами металлолома такие агрегаты вполне себе передвигаются.
      mac789
  3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 15:27
    Угол наклона вниз слишком маленький. Хотя у советских танков практически у всех был этот недостаток.
    КГБ_ЦРУ
  4. tchoni Сегодня, 16:33
    К тому же значительные габариты делают этот тяжелый «джихад-мобиль» слишком заметной мишенью для ВВС Сирии и ВКС России.
    Незнаю-незнаю. Судя по фото шайтанарба давно воюет (об этом свидетельствует ободранная пороховыми газами кабина. Пока размеры ей не сильно мешали.... Может дело не в размерах? Может дело в способе использования?! А, комрады!!?
    tchoni
  5. Kisso4kin Сегодня, 16:41
    А когда они мудрствовали, да еще и лукаво??? Был раздолбаный танк и грузовик. Запилили самоходку. Стреляет. Убивает. Что еще надо? А по поводу легкой мишени, то не на много больше танка получился аппарат.
    Kisso4kin
  6. Strashila Сегодня, 17:02
    Её бы еще подкрасить в песочный цвет.... свои функции выполняет, пару-тройку выстрелов ... и ходу... ходу... линять подальше, а'ля тачанка XXI века.
    Strashila
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