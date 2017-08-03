«Боевая машина» исламистов в Сирии
Похоже, у боевиков в Сирии совсем плохи дела с бронетехникой – они вынуждены создавать странных «франкенштейнов», вроде той машины, что запечатлена на фото. Об этом сообщает Вестник Мордовии .
«В кузове гражданского самосвала разместили башню с частью корпуса среднего танка Т-62. Скорее всего, в их распоряжение попала подбитая "шестьдесятдвойка", которую они не смогли или просто не захотели восстановить», – пишет автор материала Роман Катков.
Так или иначе, но террористы не стали «мудрствовать лукаво», а просто вырезали из танка часть боевого отделения.
Военные специалисты расценивают такое решение как акт отчаяния. «Такая конструкция абсолютно нежизнеспособна. Выстрел мощной 115-мм пушки может просто перевернуть эту машину», – отмечает автор.
К тому же значительные габариты делают этот тяжелый «джихад-мобиль» слишком заметной мишенью для ВВС Сирии и ВКС России.
«В кузове гражданского самосвала разместили башню с частью корпуса среднего танка Т-62. Скорее всего, в их распоряжение попала подбитая "шестьдесятдвойка", которую они не смогли или просто не захотели восстановить», – пишет автор материала Роман Катков.
Так или иначе, но террористы не стали «мудрствовать лукаво», а просто вырезали из танка часть боевого отделения.
Военные специалисты расценивают такое решение как акт отчаяния. «Такая конструкция абсолютно нежизнеспособна. Выстрел мощной 115-мм пушки может просто перевернуть эту машину», – отмечает автор.
К тому же значительные габариты делают этот тяжелый «джихад-мобиль» слишком заметной мишенью для ВВС Сирии и ВКС России.
Использованы фотографии: www.vestnik-rm.ru/Отвага2004
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