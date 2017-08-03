На АрМИ-2017 лидирует Россия
Согласно промежуточным итогам соревнований на Армейских международных играх Россия занимает первое место, передает РИА Новости сообщение главного судьи АрМИ генерал-майора Дмитрия Горбатенко.
Он добавил, что «на сегодняшний день открыто 24 конкурса», в ближайшие дни откроются еще три.
Генерал уточнил, что «3 августа также будут проведены первые этапы на шести конкурсах: "Глубина", "Военно-медицинская эстафета", "Мастер-оружейник", "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и "Кубок моря", который проходит в Баку».
Вторые этапы, по его словам, «проводятся на конкурсах "Ключи от неба", "Эльбрусское кольцо", "Верный друг", "Полевая кухня", "Десантный взвод" и "Кубок моря", проходящих во Владивостоке».
А «на конкурсах "Танковый биатлон", "Страж порядка", "Морской десант", "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Соревнования расчетов БЛА" и "Воин содружества" проходят мероприятия подготовки к проведению очередных этапов», добавил Горбатенко.
По сумме призовых мест за все конкурсы общий рейтинг государств-участниц выглядит следующим образом: 1-е место – Россия, 2-е место – Китай, 3-е место – Казахстан,сказал Горбатенко.
Он добавил, что «на сегодняшний день открыто 24 конкурса», в ближайшие дни откроются еще три.
Генерал уточнил, что «3 августа также будут проведены первые этапы на шести конкурсах: "Глубина", "Военно-медицинская эстафета", "Мастер-оружейник", "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и "Кубок моря", который проходит в Баку».
Вторые этапы, по его словам, «проводятся на конкурсах "Ключи от неба", "Эльбрусское кольцо", "Верный друг", "Полевая кухня", "Десантный взвод" и "Кубок моря", проходящих во Владивостоке».
А «на конкурсах "Танковый биатлон", "Страж порядка", "Морской десант", "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Соревнования расчетов БЛА" и "Воин содружества" проходят мероприятия подготовки к проведению очередных этапов», добавил Горбатенко.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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