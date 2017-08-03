17:45 03 августа

На АрМИ-2017 лидирует Россия

Согласно промежуточным итогам соревнований на Армейских международных играх Россия занимает первое место, передает РИА Новости сообщение главного судьи АрМИ генерал-майора Дмитрия Горбатенко.

На Армейских международных играх-2017

По сумме призовых мест за все конкурсы общий рейтинг государств-участниц выглядит следующим образом: 1-е место – Россия, 2-е место – Китай, 3-е место – Казахстан,
сказал Горбатенко.


Он добавил, что «на сегодняшний день открыто 24 конкурса», в ближайшие дни откроются еще три.

Генерал уточнил, что «3 августа также будут проведены первые этапы на шести конкурсах: "Глубина", "Военно-медицинская эстафета", "Мастер-оружейник", "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и "Кубок моря", который проходит в Баку».

Вторые этапы, по его словам, «проводятся на конкурсах "Ключи от неба", "Эльбрусское кольцо", "Верный друг", "Полевая кухня", "Десантный взвод" и "Кубок моря", проходящих во Владивостоке».

А «на конкурсах "Танковый биатлон", "Страж порядка", "Морской десант", "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Соревнования расчетов БЛА" и "Воин содружества" проходят мероприятия подготовки к проведению очередных этапов», добавил Горбатенко.






Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. himRa Сегодня, 16:15
    МОЛОДЦЫ армейцы!не подкачали!УРА.
    himRa
  2. болот Сегодня, 16:22
    Ну конечно,на проводимых мероприятиях в России. smile
    болот
    1. Guerilla Сегодня, 16:27
      Цитата: болот
      Ну конечно,на проводимых мероприятиях в России. smile

      А не у вас ли Зимбабвийцы всех поразили? laughing
      Guerilla
      1. болот Сегодня, 16:31
        Цитата: Guerilla
        А не у вас ли Зимбабвийцы всех поразили?

        Ага,чужие мишени.Но лидируют наши laughing Там по мимо минометчиков,снайперские пары и операторы БПЛА будут соревноваться.
        Ваши белоруссы у себято же лидеры а китайцы у себя всех рвут. laughing
        Так что все субъективно. laughing
        болот
    2. Oznob Сегодня, 17:33
      Не только в России, так то.
      Oznob
  3. Atlant-1164 Сегодня, 16:25
    я в шоке!! если это правда.

    Инвалид-полковник. Как Игорь Коротченко стал "военным экспертом"

    Игорь Коротченко
    Глобальный Взгляд Прессы / Игорь Коротченко
    Sobesednik.ru проследил путь Игоря Коротченко от увольнения из армии до известного «эксперта»-телепропагандиста.

    У Игоря Коротченко две биографии. Одна – официальная – кристально чистая. А вот вторая компрометирует заставляет и судиться, особенно по тем пунктам, которые сегодня уже трудно доказать.

    Уволили по статье

    Игорь Коротченко армии отдал 12 лет жизни. В ВВС Служил ремонтной мастерской, обеспечивал безопасность связи в Генштабе. Звезд с неба не хватал – ему, видно, важнее были звезды на погонах. Крутой вираж в жизни подполковника Коротченко случился в 1994-м. Офицер был уволен из армии по дискредитирующей 49-й статье ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» как военнослужащий, переставший «отвечать установленным к нему законом требованиям». При одном напоминании об этом факте у Коротченко начинается настоящая истерика, свидетелем чего и стала вся страна во время дебатов перед выборами в Госдуму 2016 года (проиграл их Геннадию Онищенко). Олег Митволь поддел оппонента – Коротченко стал орать на лидера «Зеленых», обозвал его «предателем Родины» и пригрозил пустить «на пулеметы НАТО».





    Почему же офицеру указали на дверь? По версии его оппонентов, допек: мухлевал с пайками сослуживцев, строчил доносы, за что будто бы и был неоднократно бит. Однако эту информацию газете «Военно-промышленный курьер» (откуда Коротченко был со скандалом изгнан тоже, но об этом чуть ниже) в суде доказать не удалось. Синяки если и были, то давно зажили, поэтому пришлось давать опровержение.

    Выгнали из газеты

    В том же 1994-м устроился Коротченко в «Независимую газету». Говорят, новоиспеченный военкор нашел подход к тогдашнему владельцу СМИ Борису Березовскому и, пользуясь близостью к телу, плел интриги против главреда. Еще Коротченко ставят в вину написание заказных статей (якобы оттуда и пошло прозвище Мистер Тысяча Долларов), но это опять-таки все кулуарные разговоры. Было или нет? Это знает наверняка Виталий Третьяков. Но бывший руководитель «Независимой», только услышав от нас фамилию экс-сотрудника, говорить о нем наотрез отказался.

    После «НГ» в устроился Коротченко еженедельник «Военно-промышленный курьер», где занимался тем, что всячески восхвалял министра обороны Сергея Иванова, в котором многие видели преемника Владимира Путина. Тогда же с треском вылетевший из рядов Российской армии офицер... вдруг получил звание полковника! Причем с нарушением процедуры: Коротченко не прошел положенные в таком случае военные сборы. Когда открылась незаконность получения звания, уже был принят новый закон, который допускал повышение на основании одной аттестации. Из этой истории Коротченко вышел с минимальными потерями (изменилась только дата приказа), однако осадочек остался.



    И тут пришла другая беда. Коротченко, ставший к тому времени главным редактором «ВПК», разошелся во мнениях с владельцем газеты Игорем Ашурбейли. Кто-то в таких случаях уходит сам, кто-то бодается, а полковник просто стал... прогуливать. По этой статье его и уволили. Даже суд, куда Коротченко, как обычно, обратился, ему не помог.





    В Минобороны Назначили

    В 2012 году человек с запятнанным прошлым военным получил новую должность: председателя Общественного совета Минобороны (вместо оскандалившегося с мигалкой Никиты Михалкова). Это случилось, когда министерство еще возглавлял Анатолий Сердюков, реформам которого, как в свое время и Иванову, пел дифирамбы Игорь Юрьевич.



    Коротченко оказался не только на новой должности, но и на бюджете. При нем бесследно исчезли 150 млн рублей, выделенных на формирование положительного имиджа военного ведомства. Обвинения в нецелевом использовании экс-глава средств ОС (сейчас на этом месте Павел Гусев) сумел оспорить. Но куда делись деньги, неизвестно.

    Госзаказами Кормят

    Коротченко походит на современного Хлестакова. Вояка из него вы уже сами поняли какой. Журналистом его назвать тоже язык не повернется. Эксперт Военный? Коллеги Коротченко смеются над его «компетентностью» и вспоминают историю о том, как он, окончивший тамбовское училище, когда возглавил Общественный совет, указывал для солидности в биографии еще и диплом Военной академии им. Фрунзе. Журналисты сделали запрос: оказалось, Игорь Коротченко там никогда не учился.

    Все это не мешает звезде экрана быть успешным бизнесменом. Коротченко прекрасно живет миллионными госзаказами, которые три его компании получают от предприятий, подведомственных Минобороны.

    – Я предполагаю, что финансирует этого господина ВПК. Возможно, и вице-премьер Рогозин, – допускает Андрей Караулов, посвятивший Коротченко отдельный выпуск «Момента истины».

    По другой версии, Коротченко пользуется покровительством Сергея Иванова, с которым сохранил отношения со времен совместного, но не увенчавшегося успехом похода на Кремль.

    Кто же он – мистер Коротченко? Инвалид. Да-да, инвалид. Так утверждает Олег Митволь. Пулеметы Пока не пустили на, он вспоминает:

    – Перед теми самыми дебатами, когда Коротченко на меня сорвался, я стоял у павильона «Мосфильма». Продумывал свое выступление о том, как помочь живущим в России людям с ограниченными возможностями (была такая тема). В этот момент ко входу подъехал автомобиль с желтым значком инвалида, и с заднего сиденья торжественно вышел здоровенный мужик. Это напомнило мне «Операцию «Ы». «Не шуми! Я инвалид!» – говорит Моргунов. Легко И тут же приподнимает машину, разворачивая ее. Вот Так, тем «инвалидом» у «Мосфильма» был Игорь Коротченко.
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 16:28







      извиняюсь перед автором поста. что не по теме.
      Atlant-1164
    2. болот Сегодня, 16:36
      Цитата: Atlant-1164
      Игорь Коротченко

      Да ну на фиг а то интересно выслушать его мнение по РЕН ТВ. laughing
      Что недавно стоящее видел на этом телеканале это полуприцеп для Тойоты-Крузака,те кто любят активный образ жизни.
      Уже сам прикидываю,дом на колесах.
      болот
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:33
    Казахстан молодцы! Удивлен..Так держать! Я раньше вас подкалывал немного(на счет армии ..) злобно...Прошу прощения при всех.. hi fellow
    ОТДЕЛ
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