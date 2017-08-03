17:44 03 августа

В S&P не снизили кредитный рейтинг РФ вслед за введением новых американских санкций

Международное рейтинговое агентство S&P сегодня объявило о том, что не собирается снижать суверенный кредитный рейтинг России. При этом в компании косвенно намекают на то, что «директива» о необходимости снижения кредитного рейтинга РФ после введения США новых антироссийских санкций в компанию вполне могла поступить.

В S&P не снизили кредитный рейтинг РФ вслед за введением новых американских санкций


В S&P нашли «оправдание» своему решению. Если ранее в случае введения антироссийских санкций рейтинговое агентство молниеносно брало под козырёк и рейтинг РФ понижало, то теперь заявлено, что «не оценено возможное санкционное влияние на среднесрочную динамику в российской экономике». Заявлено, что для такой оценки нужно время. Судя по всему, ранее для производства оценок рейтинговому агентству хватало и пяти минут.


Напомним, что на данный момент суверенный кредитный рейтинг России, по версии S&P, составляет BB+ "позитивный". Ранее агентство повысило рейтинг РФ с «нейтрального» варианта, однако пока не довело до уровня, обозначаемого как «инвестиционный».

Решение S&P не оставляют без внимания и другие рейтинговые агентства. Остаётся дождаться их выводов. Сумеют ли сохранить «ставки» в отношении РФ такие компании как Fitch и Moody’s.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 16

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  1. Владимирец Сегодня, 16:53
    "Судя по всему, ранее для производства оценок рейтинговому агентству хватало и пяти минут."

    А теперь в штат агентства взяли аналитика. yes
    Владимирец
    1. 210окв Сегодня, 16:56
      И может быть уволили русофоба.. wassat
      Цитата: Владимирец
      "Судя по всему, ранее для производства оценок рейтинговому агентству хватало и пяти минут."
      А теперь в штат агентства взяли аналитика. yes
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 17:01
        Скоро будет новость об обнаружении "руки Кремля" в работе S&P. yes
        Джедай
        1. maxim947 Сегодня, 17:03
          В рот им ноги....
          maxim947
          1. Джедай Сегодня, 17:06
            Это да. Продолжаем смотреть театр абсурда.
            Джедай
    2. himRa Сегодня, 16:57
      Цитата: Владимирец
      "Судя по всему, ранее для производства оценок рейтинговому агентству хватало и пяти минут."
      А теперь в штат агентства взяли аналитика. yes

      Если ничего не путаю то скандалы с СнПи не раз освещала пресса...
      проследний дефолт этому подтверждение..
      выводы и аналитика имеет заказной характер! врут хадыы ,за деньги и влияние...
      himRa
      1. Владимирец Сегодня, 17:06
        Цитата: himRa
        Если ничего не путаю то скандалы с СнПи не раз освещала пресса...

        Не только с СнП, но и с Фитч, и с Мудис. Есть мнение, что именно эта большая тройка задает векторы на финансовых рынках. Причем сильны их связи с крупнейшими банками, в том числе и обмен аналитиками и финансистами. Что интересно, они синхронно понизили в своё время рейтинг России при неясных перспективах и, в общем то, мягких санкциях, а теперь не шевелятся при введении более жестких. Что бы это значило? request Что банкиры перестали поддерживать правящую элиту?
        Владимирец
  2. DEZINTO Сегодня, 16:53
    Ну логично. Подули в ту же флейту.
    DEZINTO
  3. Atlant-1164 Сегодня, 17:15
    это почему же так??.или поняли они,что опускай не опускай рейтинг..а ВВП страны растет верх.хоть и малыми шажками.
    Atlant-1164
    1. Балу Сегодня, 17:24
      Цитата: Atlant-1164
      это почему же так??.или поняли они,что опускай не опускай рейтинг..а ВВП страны растет верх.хоть и малыми шажками.

      На Россию давят и не первый год. Посмотрите какое беспрецендентное давление на ВВП. С внутренними грызунами типа наврального, гозмана, сытина, касьянова, кудрина и прочими насекомами на госдеповском подсосе мы как нибудь разберемся. А вот давление на наш бизнес, лишение доступа к дешёвым кредитам и прочие штучки могут спровоцировать падение активности.
      Предупреждал же ВВП замучитесь пыль глотать доставая свои деньги из западных банков если их заморозят. Это только кажется, что идет "наезд" на мелкие банки с целью их санации. Татфондбанк давно приостановил свою деятельность, и не смотря на внешнее кризисное управление ухитрился вывести 7 лярдов.
      Сейчас на очереди Спурт банк, а он оказывается на четверть принадлежит западному инвестору.
      Санация необходимо, особенно банков с западным участием. Видимо через них и идет отток капитала. Больше гласности, больше...!
      Балу
      1. Atlant-1164 Сегодня, 17:31


        пока такие рулят банками.народ всегда будет "счастлив"..
        Atlant-1164
        1. Балу Сегодня, 17:32
          Цитата: Atlant-1164

          пока такие рулят банками.народ всегда будет "счастлив"..

          Не зря его пригласили в Бельдербегский клуб. Они теперь втроем там:Чубайс, Илларионов и Греф.
          Балу
  4. himRa Сегодня, 17:20
    Цитата: Владимирец
    Что бы это значило?

    осмелюсь озвучить вариант...ТОГДА когда они жульничали было много инвесторов из США,сейчас такого не наблюдается поэтому и прогнозы и аналитика для американцев о России не имеют значения ...не утешительный вывод..
    himRa
    1. Владимирец Сегодня, 17:29
      Цитата: himRa
      осмелюсь озвучить вариант...ТОГДА когда они жульничали было много инвесторов из США,сейчас такого не наблюдается поэтому и прогнозы и аналитика для американцев о России не имеют значения ...не утешительный вывод..

      В РФ не особо много было инвесторов из США и тогда, и сейчас. А на рейтинги большой тройки не только США смотрят, но и весь западный финансовый мир, а уж резко понизить рейтинг России под предлогом санкций, как говорится, сам Бог велел. Здесь такое ощущение, что взята пауза на "подумать" о мировой ситуации вообще и сделать ставки на каких то игроков. И вот тут то позиция государства США, как такового, уже может выглядеть не столь выигрышно и блестяще, особенно когда до конца не ясна позиция ЕС.
      Владимирец
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 17:27
    Если Россия проведет рейтинг типо " До пошли они..!" США займет лидирующую позицию. bully
    Работаем дальше мужики, русских на колени не поставишь всякими рейтингами,санкциями и т.д.
    ОТДЕЛ
    1. Балу Сегодня, 17:33
      Цитата: ОТДЕЛ
      Если Россия проведет рейтинг типо " До пошли они..!" США займет лидирующую позицию.

      Подписываюсь. А может еще жестче: Бегите на...
      Балу
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