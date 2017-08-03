В S&P не снизили кредитный рейтинг РФ вслед за введением новых американских санкций

Международное рейтинговое агентство S&P сегодня объявило о том, что не собирается снижать суверенный кредитный рейтинг России. При этом в компании косвенно намекают на то, что «директива» о необходимости снижения кредитного рейтинга РФ после введения США новых антироссийских санкций в компанию вполне могла поступить.В S&P нашли «оправдание» своему решению. Если ранее в случае введения антироссийских санкций рейтинговое агентство молниеносно брало под козырёк и рейтинг РФ понижало, то теперь заявлено, что «не оценено возможное санкционное влияние на среднесрочную динамику в российской экономике». Заявлено, что для такой оценки нужно время. Судя по всему, ранее для производства оценок рейтинговому агентству хватало и пяти минут.Напомним, что на данный момент суверенный кредитный рейтинг России, по версии S&P, составляет BB+ "позитивный". Ранее агентство повысило рейтинг РФ с «нейтрального» варианта, однако пока не довело до уровня, обозначаемого как «инвестиционный».Решение S&P не оставляют без внимания и другие рейтинговые агентства. Остаётся дождаться их выводов. Сумеют ли сохранить «ставки» в отношении РФ такие компании как Fitch и Moody’s.