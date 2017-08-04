09:54 04 августа

Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

Продолжающее наращивать силы у границ России и продолжающее идти по пути расширения НАТО «не хочет конфронтации с Россией». Такое заявление сделал генсек Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, НАТО «не хочет новой холодной войны с Россией». РИА Новости приводит заявление натовского генсека:
Мы не хотим новой холодной войны с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед… и мы должны пытаться сдерживать нервозность.


Не хочет новой холодной войны, а хочет войны горячей, настоящей?

Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией



А по поводу необходимости «сдерживания нервозности» Столтенбергу нужно говорить не на камеру, а в личных беседах с прибалтами, поляками и прочими натовцами, которые каждодневно трубят о «российской агрессии», требуя всё новых и новых батальонов на своей территории.

Далее сам же Столтенберг допустил лицемерное выражение, заявив, что НАТО «вынуждено усиливаться, так как Россия «демонстрирует наращивание военного присутствия». Вот только Столтенберг не конкретизировал, что если Россия военное присутствие и увеличивает, то исключительно на собственной территории, а НАТО давно перешло все границы, обговоренные на фоне объединения Германии. Принятие в альянс Черногории и готовность принятия Македонии - тому пример.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр 3 Сегодня, 06:47
    Ну да НАТО по границам России кричит(мы пришли к вам с миром)
    Александр 3
    1. Татьяна Сегодня, 06:56
      Столтенберг ВСЕГДА врёт, как сивый мерин! На это он в должность свою врагами России и поставлен!
      Веры ему нет и не будет! А дураки пусть его словами тешатся!
      Татьяна
    2. рич Сегодня, 06:57
      Мы не хотим новой холодной войны с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед… и мы должны пытаться сдерживать нервозность.

      Прямо напрашиваются слова великой актрисы Ф.Г. Раневской: -"Не нервируй меня, Моня"......Вот только кто кого нервирует?
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:23
        Верить словам НАТО (читай - матрасов) неблагодарное занятие , достойное недостран и недопартнёров . Сыпать словесами они горазды , да только делают совсем не то , что говорят .
        bouncyhunter
        1. рич Сегодня, 07:25
          Пусть они лучше СВОЮ нервозность сдерживают. Мы то свою нервозность пока сдерживаем...Пока
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:27
            Не стоит им проверять наши нервы на крепость - ничего хорошего из этого не выйдет . Они за лужей считают себя в относительной безопасности , но это лишь видимость .
            bouncyhunter
            1. рич Сегодня, 07:32
              Они себя в конгрессе чувствуют в относительной безопасности. Самоилюзия. А по большому им на все плевать на нас , на Европу, да и на собственный народ
              рич
              1. bouncyhunter Сегодня, 07:38
                От павлиньего самомнения совсем сбрендили , "исключительные" .
                bouncyhunter
        2. pvv113 Сегодня, 08:35
          Цитата: bouncyhunter
          Сыпать словесами они горазды , да только делают совсем не то , что говорят .

          Был такой мифический персонаж - двуликий Янус hi
          Привет, Паша!
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:37
            Здрав буде , Володя ! hi Я с этим персонажем уже неоднократно сравнивал многие говорящие головы залужных . yes
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 08:48
              Похоже, все они из одного инкубатора wink
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
                Какой , к чертям , инкубатор ? Как и все простейшие - делением пополам размножаются ! lol
                bouncyhunter
                1. Чёрный Сегодня, 08:55
                  Конечно не ищет. Это Россия нахально проложила свои границы вдоль мирных баз НАТО!!! НАТО - исключительно оборонительная организация! Именно поэтому базы НАТО расположены по всему земному шару, а авианосные группы постоянно находятся на боевом дежурстве во всех морях и океанах планеты. НАТО нападать ни на кого не собирается! Просто защищаться от "стран-изгоев" НАТО будет на территориях этих стран! Спите спокойно, граждане-изгойцы! НАТО, скорее всего не захочет вдарить по вам с дрона-беспилотника или крылатой ракетой! Она, ведь, так никогда и не делала!!. smile
                  Чёрный
                  1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
                    Слава , приветствую ! hi Ты где Фашингтонскую агитку нарыл ??? lol
                    bouncyhunter
                2. pvv113 Сегодня, 09:10
                  И у всех один и тот же дефект, вернее - комплект дефектов wink
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
                    Так ведь от одной ущербной материнской инфузории-тапочки отпочковываются ... lol
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 09:21
                      Боюсь даже предположить - от материнской ли? belay
                      pvv113
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
                        Учитывая ихние толерастические тенденции - я уже и сам засомневался ... what
                        bouncyhunter
  2. Сергей-svs Сегодня, 06:57
    Наш главный враг -это америкосы! Вот кого в первую очередь валить надо! А все эти лизоблюды типа Македонии и Черногории, де-факто и так уже давно предоставили свои территории матрасам. В случае чего они тут же забудут о всех своих обязательствах и будут ждать кто же выйдет победителем, чтобы тут же признаться ему в братской любви и верности! yes
    Сергей-svs
    1. Злодей Сегодня, 07:04
      Цитата: Сергей-svs
      В случае чего они тут же забудут о всех своих обязательствах и будут ждать кто же выйдет победителем, чтобы тут же признаться ему в братской любви и верности!

      Вот только грош цена будет такой верности и любви...
      Злодей
    2. хрыч Сегодня, 08:49
      Цитата: Сергей-svs
      В случае чего они тут же забудут о всех своих обязательствах и будут ждать кто же выйдет победителем

      Есть одно, но. Эти страны являясь пограничными между центрами империй ЕС и РФ как бы будут основным местом противостояния, т.е. полем боя. А с учетом нынешних средств поражения на выходе ни этих стран, ни этносов не останется.
      хрыч
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

    Но очень желает, чтобы Россия как государство перестала существовать. В мечтах уже делят природные богатства - "старшим горбушку, младших тоже не обижу..." (к/ф "республика ШКИД").
    rotmistr60
    1. igordok Сегодня, 07:34
      Цитата: rotmistr60
      НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

      А по моему мнению - Старая еще не закончилась. Было что-то типа краткого перемирия.
      igordok
  4. Masya Masya Сегодня, 07:03
    Не хочет, но всё для этого делает, возможное и не возможное... мы не хотели, но так получилось...
    Masya Masya
  5. Злодей Сегодня, 07:17
    Продолжающее наращивать силы у границ России и продолжающее идти по пути расширения НАТО «не хочет конфронтации с Россией».

    А может хватит врать уже, ребята?
    Вам верить - нет на свете большей дури.
    Одно понять умом вы малость туповаты:
    Кто сеет ветер - тот пожнёт в ответку бурю! hi
    Злодей
  6. Jovanni Сегодня, 07:24
    Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

    Ага, не хочет, но развязало. Это как "мыши плакали, морщились и пищали, но жрали кактус..." Столтенберг - лживое, лицемерное и злобное создание...
    Jovanni
  7. Толстоевский Сегодня, 07:30
    Ибо очконежелезное
    Толстоевский
  8. ROM1077 Сегодня, 08:05
    ну повоюем нам не впервой.....
    ROM1077
    1. Topotun Сегодня, 09:37
      Повоевать то повоюем, но сколько молодых пацанов положим.... А с демографией и так не очень. Но и отступать не хочется. Хватило бы только воли у руководства - повоевать....
      Topotun
  9. TUFAN Сегодня, 09:08
    [/quote]Принятие в альянс Черногории и готовность принятия Македонии - тому пример.[quote]

    А ОНО и на форпосты замахнулось уже... не удивлюсь если даже Иран изъявит желание войти в НАТу...
    TUFAN
  10. pvv113 Сегодня, 09:25
    bouncyhunter,
    Вот и я о том же
    pvv113
  11. Topotun Сегодня, 09:35
    Ага Гитлер тоже говорил, что не хочет войны с СССР, но вынужден нанести упреждающий удар.... Вот и эти туда же строем и с знаменами.
    Topotun
  12. NKT Сегодня, 09:47
    НАТО - Вермахт 21 века
    NKT
Картина дня