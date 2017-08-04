Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

Мы не хотим новой холодной войны с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед… и мы должны пытаться сдерживать нервозность.

Продолжающее наращивать силы у границ России и продолжающее идти по пути расширения НАТО «не хочет конфронтации с Россией». Такое заявление сделал генсек Североатлантического военного блока Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, НАТО «не хочет новой холодной войны с Россией». РИА Новости приводит заявление натовского генсека:Не хочет новой холодной войны, а хочет войны горячей, настоящей?А по поводу необходимости «сдерживания нервозности» Столтенбергу нужно говорить не на камеру, а в личных беседах с прибалтами, поляками и прочими натовцами, которые каждодневно трубят о «российской агрессии», требуя всё новых и новых батальонов на своей территории.Далее сам же Столтенберг допустил лицемерное выражение, заявив, что НАТО «вынуждено усиливаться, так как Россия «демонстрирует наращивание военного присутствия». Вот только Столтенберг не конкретизировал, что если Россия военное присутствие и увеличивает, то исключительно на собственной территории, а НАТО давно перешло все границы, обговоренные на фоне объединения Германии. Принятие в альянс Черногории и готовность принятия Македонии - тому пример.