09:53 04 августа

Мадуро назвал мексиканского президента "обесчещенным Трампом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро жёстко прокомментировал отказ властей Мексики признавать результаты выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы. Напомним, что собрание готово внести определённые изменения в венесуэльскую конституцию.
Мексиканские власти не только не признали итоги голосования в Венесуэле, но и пообещали передать Вашингтону данные о счетах венесуэльских чиновников в мексиканских банках. Президент Мексики заявил, что поддержит введённые в отношении Венесуэлы американские санкции.

Мадуро назвал мексиканского президента "обесчещенным Трампом"


После этого Николас Мадуро назвал мексиканского президента Энрике Пенья Нето трусом и «американской собачонкой». По словам Мадуров, Пенья Нето превратился в служащего, которого обесчестил Дональд Трамп. Это достаточно мягкий перевод той фразы, которую употребил президент Венесуэлы.


Далее Мадуро выразил недоумение словами Пенья Нето о том, что он выступает против строительства стены между Мексикой и США, навязываемого Трампом, и в то же время готов поддерживать Трампа в его санкциях против латиноамериканского государства, которым является Венесуэла.

Мадуро, обращаясь заочно к Пенья Нето, добавил:
Если вы продолжите говорить, что не заплатите за стену между Мексикой и США, с вами не будут больше встречаться. Если бы я был президентом Мексики, я бы разрушил все эти стены, в отличие от этого трусливого Пенья Нето.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. Jovanni Сегодня, 07:39
    Если бы я был президентом Мексики, я бы разрушил все эти стены, в отличие от этого трусливой Пенья Нето.

    Лучше бы у себя в стране разобрался с проблемами. Пока ещё президент Венесуэлы...


    Jovanni
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:44
    назвал мексиканского президента Энрике Пенья Нето трусом и «американской собачонкой»

    Назвал правильно и по поводу "обесчестил" верно подметил. Мадуро на себе ощущает американскую "дружбу" поэтому так резок в оценках тех кто лебезит перед Сша.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:56
      Мадуро мне сейчас напоминает приговорённого к "вышке" : ему нечего терять , потому и режет правду-матку .
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 09:00
        Мадуро назвал мексиканского президента "обесчещенным Трампом"

        Теперь по всем правилам президент Мексики должен принести справку из Бюро Медицинской Экспертизы. И если слова Мадуро подтвердятся на Трампа можно смело подавать в суд wassat
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
          Интересно , согласится ли Пенья Нето документально признать себя и Трампа дровосеками ? lol
          bouncyhunter
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:28
        bouncyhunter Сегодня, 07:56 ↑ Новый
        Мадуро мне сейчас напоминает приговорённого к "вышке" : ему нечего терять , потому и режет правду-матку .

        Привет, Паша hi !
        ... некоторое сходство есть у Мадуры и северян, те то же не стесняются в выражениях...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
          Привет , Серёга ! hi Так ведь и мы мастера в 44 загиба загнуть . lol Но это же не означает что мы с северянами "одной крови" . wink
          bouncyhunter
  3. Морм Сегодня, 07:45
    Мадуро в фаворе у русских,сайт ВО посвятил целую статью МаДураку и все время цитирует слова этого недалекого,откровенно говоря,туповатого чувачка,все время ругающего своего визави- президента Мексики и сайт ВО не счел важным в ответ привести слова мексиканского президента .Статья- это сольный концерт Мадурака .
    Морм
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:50
      Цитата: Морм
      Мадуро в фаворе у русских,сайт ВО посвятил целую статью МаДураку и все время цитирует слова этого недалекого,откровенно говоря,туповатого чувачка,все время ругающего своего визави- президента Мексики и сайт ВО не счел важным в ответ привести слова мексиканского президента .Статья- это сольный концерт Мадурака .


      " Вахту сдал. Вахту принял."?!
      Б.Т.В.
      1. Морм Сегодня, 08:05
        Мне неохота вступать в полемику с откровенным проправительственной "подсадной уткой" wassat и терять время.
        Морм
        1. Б.Т.В. Сегодня, 08:07
          Цитата: Морм
          Мне неохота вступать в полемику с откровенным проправительственной "подсадной уткой" и терять время.


          " Да уж где, нам, дуракам, чай пить!", как говаривал Максим Максимович.
          Б.Т.В.
        2. хрыч Сегодня, 08:16
          Цитата: Морм
          и терять время.

          А вот такой пост, наверное вершина интеллектуального выброса wassat Достойное время препровождения
          Цитата: Морм
          целую статью МаДураку и все время цитирует слова этого недалекого,откровенно говоря,туповатого чувачка
          хрыч
        3. vovanpain Сегодня, 08:32
          Цитата: Морм
          терять время.

          Слышь Размик тебя похоже при рождении головенкой нечаянно ударили,мало того что ахинею несешь,ещё и женщине хамишь,ну ну тоже мне стратег аналитик диванный negative
          vovanpain
    2. rotmistr60 Сегодня, 08:03
      Морм

      Вы бы хоть как-то объяснили от куда такое презрение к президенту Венесуэлы? Где вы, а где Венесуэла.
      Хотя вот это объясняет многое
      Мадуро в фаворе у русских... ВО не счел важным в ответ привести слова мексиканского президента

      Очередной обожатель "исключительных".
      rotmistr60
      1. Ka2 Сегодня, 08:10
        Сперва добейся?
        Не нужно быть экспертом в экономике и политике, чтобы понимать какой неадекватным путь выбрал Мадуро.
        Ka2
  4. Ka2 Сегодня, 07:55
    В лучшем случае его ждёт участь Януковича.
    Россия встретит его с распростёртыми объятиями.
    Или Чаушеску.
    Ka2
    1. Толстоевский Сегодня, 09:34
      Кого его? Трампа?
      Толстоевский
  5. Толстоевский Сегодня, 09:34
    то есть - "заднеприводным общечеловеком"
    Толстоевский
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