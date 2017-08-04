Мадуро назвал мексиканского президента "обесчещенным Трампом"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро жёстко прокомментировал отказ властей Мексики признавать результаты выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы. Напомним, что собрание готово внести определённые изменения в венесуэльскую конституцию.
Мексиканские власти не только не признали итоги голосования в Венесуэле, но и пообещали передать Вашингтону данные о счетах венесуэльских чиновников в мексиканских банках. Президент Мексики заявил, что поддержит введённые в отношении Венесуэлы американские санкции.
После этого Николас Мадуро назвал мексиканского президента Энрике Пенья Нето трусом и «американской собачонкой». По словам Мадуров, Пенья Нето превратился в служащего, которого обесчестил Дональд Трамп. Это достаточно мягкий перевод той фразы, которую употребил президент Венесуэлы.
Далее Мадуро выразил недоумение словами Пенья Нето о том, что он выступает против строительства стены между Мексикой и США, навязываемого Трампом, и в то же время готов поддерживать Трампа в его санкциях против латиноамериканского государства, которым является Венесуэла.
Мадуро, обращаясь заочно к Пенья Нето, добавил:
Мексиканские власти не только не признали итоги голосования в Венесуэле, но и пообещали передать Вашингтону данные о счетах венесуэльских чиновников в мексиканских банках. Президент Мексики заявил, что поддержит введённые в отношении Венесуэлы американские санкции.
После этого Николас Мадуро назвал мексиканского президента Энрике Пенья Нето трусом и «американской собачонкой». По словам Мадуров, Пенья Нето превратился в служащего, которого обесчестил Дональд Трамп. Это достаточно мягкий перевод той фразы, которую употребил президент Венесуэлы.
Далее Мадуро выразил недоумение словами Пенья Нето о том, что он выступает против строительства стены между Мексикой и США, навязываемого Трампом, и в то же время готов поддерживать Трампа в его санкциях против латиноамериканского государства, которым является Венесуэла.
Мадуро, обращаясь заочно к Пенья Нето, добавил:
Если вы продолжите говорить, что не заплатите за стену между Мексикой и США, с вами не будут больше встречаться. Если бы я был президентом Мексики, я бы разрушил все эти стены, в отличие от этого трусливого Пенья Нето.
Использованы фотографии: Фейсбук
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