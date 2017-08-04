Ситуация в Сирии
Террористы стягивает силы в провинцию Дейр эз-Зор, ВКС РФ оказывают помощь в зачистке района вокруг Ас-Сухны на востоке Хомса, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Жилой квартал Дамаска снова подвергся обстрелу со стороны союзных антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». На этот раз боевики открыли огонь по району Аль-Кемария. После этого Сирийская арабская армия (САА) пошла в атаку в районе оазиса Восточная Гута, однако успехов правительственным войскам пока достичь не удалось. Подразделениям пришлось отступить и вновь начать артобстрел укрепрайонов исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма, а также вблизи населенных пунктов Хараста и Аль-Нашабия на северо-востоке от Дамаска.
Группировка ИГ (запрещена в РФ) предприняла новую контрнаступления на востоке от Хомса в районе населенного пункта Джуб Аль-Джарра и холма Аль-Хава. Нападение радикалов было отражено, информации о потерях сторон пока нет. Ожесточенных боев вблизи города Ас-Сухна не отмечалось, поскольку почти все радикалы ИГ добровольно сдали свои позиции и ушли в Дейр эз-Зор, где они планируют в скором времени занять территории, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии (САА), и основать свою новую неофициальную столицу. Значительную поддержку САА и проасадовским отрядам оказывали ВКС РФ. Российская авиация ликвидировала военный автомобиль ИГ вместе с радикалами в окрестностях Ас-Сухны.
Под огнем боевиков ИГ оказались жилые кварталы Дейр эз-Зора – Аль-Джура и Аль-Кусур. Террористы провели несколько обстрелов, в результате чего были убиты по меньшей мере пять гражданских лиц, более 15 человек получили ранения. В числе пострадавших – женщины и дети. Сирийские самолеты, в свою очередь, интенсифицировали удары по укрепрайонам исламистов ИГ в районе Шейх Ясин, а также близ вершины Аллуш.
Американский военный беспилотник с зарядом взрывчатого вещества появился над Идлибом. Вероятно, США планировали сбросить бомбу на опорные пункты террористов. Однако никаких действий дрон не предпринял. Гражданское население населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая, находящихся северо-восточнее Идлиба, получили гуманитарную поддержку от РФ.
Спецподразделение САА «Тигры» под командованием полковника Сухейль Аль-Хасана заняло семь населенных пунктов на юге провинции Ракка. Сопротивления правительственные силы не встретили, поскольку многие отряды ИГ уже вышли из деревень и двинулись в сторону Дейр эз-Зора. Тем не менее, учитывая то, что террористы могут предпринять попытки контратаки, «Тигры» развернули в южной части региона танки, пулеметные установки и ПТРК.
В городе Ракка в минувшие сутки Демократическим силам Сирии (SDF) не удалось хоть сколько-нибудь продвинуться вследствие неожиданной атаки смертника. В результате взрыва едва не погибли курдские журналисты Редван Бизар и Алаа Саадун. После полудня в ходе боев в районе Старой мечети «демократическая армия» также потеряла пятерых солдат убитыми и ранеными. Западная коалиция на протяжении дня провела несколько бомбардировок в городе, убив как минимум 12 гражданских лиц.
Жилой квартал Дамаска снова подвергся обстрелу со стороны союзных антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». На этот раз боевики открыли огонь по району Аль-Кемария. После этого Сирийская арабская армия (САА) пошла в атаку в районе оазиса Восточная Гута, однако успехов правительственным войскам пока достичь не удалось. Подразделениям пришлось отступить и вновь начать артобстрел укрепрайонов исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма, а также вблизи населенных пунктов Хараста и Аль-Нашабия на северо-востоке от Дамаска.
Группировка ИГ (запрещена в РФ) предприняла новую контрнаступления на востоке от Хомса в районе населенного пункта Джуб Аль-Джарра и холма Аль-Хава. Нападение радикалов было отражено, информации о потерях сторон пока нет. Ожесточенных боев вблизи города Ас-Сухна не отмечалось, поскольку почти все радикалы ИГ добровольно сдали свои позиции и ушли в Дейр эз-Зор, где они планируют в скором времени занять территории, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии (САА), и основать свою новую неофициальную столицу. Значительную поддержку САА и проасадовским отрядам оказывали ВКС РФ. Российская авиация ликвидировала военный автомобиль ИГ вместе с радикалами в окрестностях Ас-Сухны.
Под огнем боевиков ИГ оказались жилые кварталы Дейр эз-Зора – Аль-Джура и Аль-Кусур. Террористы провели несколько обстрелов, в результате чего были убиты по меньшей мере пять гражданских лиц, более 15 человек получили ранения. В числе пострадавших – женщины и дети. Сирийские самолеты, в свою очередь, интенсифицировали удары по укрепрайонам исламистов ИГ в районе Шейх Ясин, а также близ вершины Аллуш.
Американский военный беспилотник с зарядом взрывчатого вещества появился над Идлибом. Вероятно, США планировали сбросить бомбу на опорные пункты террористов. Однако никаких действий дрон не предпринял. Гражданское население населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая, находящихся северо-восточнее Идлиба, получили гуманитарную поддержку от РФ.
Спецподразделение САА «Тигры» под командованием полковника Сухейль Аль-Хасана заняло семь населенных пунктов на юге провинции Ракка. Сопротивления правительственные силы не встретили, поскольку многие отряды ИГ уже вышли из деревень и двинулись в сторону Дейр эз-Зора. Тем не менее, учитывая то, что террористы могут предпринять попытки контратаки, «Тигры» развернули в южной части региона танки, пулеметные установки и ПТРК.
В городе Ракка в минувшие сутки Демократическим силам Сирии (SDF) не удалось хоть сколько-нибудь продвинуться вследствие неожиданной атаки смертника. В результате взрыва едва не погибли курдские журналисты Редван Бизар и Алаа Саадун. После полудня в ходе боев в районе Старой мечети «демократическая армия» также потеряла пятерых солдат убитыми и ранеными. Западная коалиция на протяжении дня провела несколько бомбардировок в городе, убив как минимум 12 гражданских лиц.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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