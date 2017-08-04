15:28 04 августа

Россияне, проникшие на латвийскую военную базу, приговорены к уже отбытым ими срокам

Рижский районный суд приговорил двух россиян за проникновение летом 2015 года на военную базу в Адажи к срокам, которые те уже отбыли ранее, передает Интерфакс-АВН .

Россияне, проникшие на латвийскую военную базу, приговорены к уже отбытым ими срокам
Андрей Попко и Александр Куркин

Находившийся в компании с гражданами РФ латвийский оппозиционер Владимир Линдерман, обвинявшийся в пособничестве хулиганству, оправдан.


По словам адвоката осужденных россиян Иммы Янсоне, «Александр Куркин и Андрей Попко приговорены к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы». Этот срок они уже отбыли в следственном изоляторе. Им обоим на несколько лет запрещен въезд в республику.

Несмотря на то, что ни Попко, ни Куракины больше не придется сидеть в тюрьме, адвокат намерена обжаловать приговор в окружном суде.

Напомним, инцидент на Адажской базе произошел в 2015 году. По версии следствия, граждане России с помощью Линдермана из хулиганских побуждений незаконно проникли на военный объект. Это произошло во время военного учения Saber Strike-2015, в котором принимали участие американские военнослужащие.

Вначале задержанных подозревали в шпионаже и «попытке совершения теракта», однако позднее их действия переквалифицировали на хулиганство.

Использованы фотографии: rusplt.ru / личный архив
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Комментарии 11

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  1. Altona Сегодня, 13:12
    А судно Greenpeace Rainbow warrior ("Воин радуги", прости Господи, за название такое содомитское), проникшее к арктической буровой "Приразломная" признали пострадавшим от действий нашей пограничной службы и наложили штраф. Двойные стандарты.
    Altona
  2. Logall Сегодня, 13:13
    Вначале задержанных подозревали в шпионаже и «попытке совершения теракта», однако позднее их действия переквалифицировали на хулиганство.

    Заслужил-получи! Я понимаю, что они наши. И я также не люблю (презираю) латвийское правительство. Но если бы это случилось у нас, а фигурантами были латвийцы, я слюною бы забрызгал ФФФССЁЁЁ!!!
    Нефиг лазить где попало...
    Logall
    1. De Laert Сегодня, 14:14
      Сижу на собрании и чуть в голос не заржал от окончания вашего коммента :))
      De Laert
    2. Сибирячка Сегодня, 15:15
      Я равнодушно отношусь к очередному латвийскому правительству, но,если смотреть правде в глаза: там и нет других мест в настоящее время, одно сплошное гдепопало.
      А если это такой неприкасаемый и обожаемый страной объект,то и надоего охранять, у них там в Латвии,что,народу не хватает, некогонанять охранниками?
      Сибирячка
      1. Logall Сегодня, 15:26
        Представьте всё в ином свете: Перелез кто то через забор вашего дома, и стал за Вашей супругой(чисто гипотетически) подсматривать.
        С одной стороны-нужно лучше охранять. А с другой-это мой дом! какого ты сюда залез? Зарядом соли в попу "НА"!!!
        Logall
  3. APASUS Сегодня, 13:51
    Блин ,все пошло не по плану! Я думал у них как минимум найдут будёновку,парашют и пачку удостоверений работников ФСБ.Видать у пацанов вообще с собой ничего не было ,только трусы
    APASUS
    1. Сибирячка Сегодня, 15:22
      Они же там флаг РФ водрузили, перелезли спокойненько с помощью длинной лестницы, все это время даже на горизонте никого не было. Можно было подумать, что она - эта база (или что там) какая-то заброшенная, нежилая и должнабыть хоть как-то окультурена.
      Сибирячка
  4. Ещетотгусь Сегодня, 13:52
    Шпана..... hi

    Не...я пасаном был, тож везде лазил, а энти мордовороты здоровые в детстве поди не наигрались...)))
    Ещетотгусь
    1. KUOLEMA Сегодня, 14:18
      на военный обьект проник получи пайку и шконарь все правильно
      KUOLEMA
    2. Logall Сегодня, 14:31
      Цитата: Ещетотгусь
      а энти мордовороты здоровые в детстве поди не наигрались

      Что делать, если они в детстве маминой грудью не на,с,о,с,а,л,и,с,ь?
      Из К.Ф. "NEXT"
      Logall
  5. PValery53 Сегодня, 15:15
    Пьяные русские проникли на НАТО-вскую военную базу и орали там песню "Красная Армия всех сильней!" - Обидно, да!?
    PValery53
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