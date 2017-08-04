Россияне, проникшие на латвийскую военную базу, приговорены к уже отбытым ими срокам
Рижский районный суд приговорил двух россиян за проникновение летом 2015 года на военную базу в Адажи к срокам, которые те уже отбыли ранее, передает Интерфакс-АВН .
Андрей Попко и Александр Куркин
Находившийся в компании с гражданами РФ латвийский оппозиционер Владимир Линдерман, обвинявшийся в пособничестве хулиганству, оправдан.
По словам адвоката осужденных россиян Иммы Янсоне, «Александр Куркин и Андрей Попко приговорены к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы». Этот срок они уже отбыли в следственном изоляторе. Им обоим на несколько лет запрещен въезд в республику.
Несмотря на то, что ни Попко, ни Куракины больше не придется сидеть в тюрьме, адвокат намерена обжаловать приговор в окружном суде.
Напомним, инцидент на Адажской базе произошел в 2015 году. По версии следствия, граждане России с помощью Линдермана из хулиганских побуждений незаконно проникли на военный объект. Это произошло во время военного учения Saber Strike-2015, в котором принимали участие американские военнослужащие.
Вначале задержанных подозревали в шпионаже и «попытке совершения теракта», однако позднее их действия переквалифицировали на хулиганство.
Находившийся в компании с гражданами РФ латвийский оппозиционер Владимир Линдерман, обвинявшийся в пособничестве хулиганству, оправдан.
По словам адвоката осужденных россиян Иммы Янсоне, «Александр Куркин и Андрей Попко приговорены к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы». Этот срок они уже отбыли в следственном изоляторе. Им обоим на несколько лет запрещен въезд в республику.
Несмотря на то, что ни Попко, ни Куракины больше не придется сидеть в тюрьме, адвокат намерена обжаловать приговор в окружном суде.
Напомним, инцидент на Адажской базе произошел в 2015 году. По версии следствия, граждане России с помощью Линдермана из хулиганских побуждений незаконно проникли на военный объект. Это произошло во время военного учения Saber Strike-2015, в котором принимали участие американские военнослужащие.
Вначале задержанных подозревали в шпионаже и «попытке совершения теракта», однако позднее их действия переквалифицировали на хулиганство.
Использованы фотографии: rusplt.ru / личный архив
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