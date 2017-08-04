15:28 04 августа

Шойгу: использование технических средств обучения позволяет экономить боезапас и моторесурс войск

Центры боевой подготовки, где используются технические средства обучения, позволяют военнослужащим отрабатывать практические действия, не расходуя боезапас и моторесурс, такой опыт надо активнее внедрять в практику, передает Интерфакс-АВН заявление министра обороны Сергея Шойгу.



Это перспективное направление боевой подготовки позволяет отрабатывать практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас,
подчеркнул министр на селекторном совещании.


Шойгу напомнил, что с 18 по 21 июля прошел оперативный сбор с руководящим составом ВС РФ, где рассматривался этот и другие вопросы.

В ходе сбора были рассмотрены взгляды передовых армий на создание и применение группировок войск в современных условиях. Уточнены основные задачи по развитию Вооруженных сил с учетом сирийского опыта,
сказал он.

По его словам, уже «подведены итоги внезапной проверки органов военного управления Западного и Центрального военных округов, рассмотрены вопросы организации отражения средств воздушного нападения противника».

Также были продемонстрированы возможности Центра боевой подготовки военного округа по повышению уровня профессионального мастерства личного состава с использованием технических средств обучения,
сказал министр.

Он отметил, что участники сбора «ознакомились с организацией боевой работы на командных пунктах всех звеньев по управлению огневым поражением противника, в том числе с применением высокоточного оружия».

По словам Шойгу, подобные мероприятия «способствуют повышению подготовки руководящего состава и внедрению передового опыта в повседневную деятельность войск».

Эта практика будет продолжена и в дальнейшем,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Лопатов Сегодня, 14:02
    Лучше бы они на "Армейских играх" и прочих шоу экономили...
    А тренажёры применяли для интенсификации занятий, проводившихся без расходования боеприпасов и моторесурса.
    Лопатов
    1. san4es Сегодня, 14:27
      Цитата: Лопатов

      А тренажёры применяли для интенсификации занятий, проводившихся без расходования боеприпасов и моторесурса.

      ...и отработке аварийных ситуаций. Как опцию, включить в тренажёр (вертолётный к примеру), лёгкий эл.разряд при совершении ошибки...Чем критичнее ошибка, тем сильнее разряд am
      san4es
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