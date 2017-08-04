Шойгу: использование технических средств обучения позволяет экономить боезапас и моторесурс войск

Это перспективное направление боевой подготовки позволяет отрабатывать практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас,

В ходе сбора были рассмотрены взгляды передовых армий на создание и применение группировок войск в современных условиях. Уточнены основные задачи по развитию Вооруженных сил с учетом сирийского опыта,

Также были продемонстрированы возможности Центра боевой подготовки военного округа по повышению уровня профессионального мастерства личного состава с использованием технических средств обучения,

Эта практика будет продолжена и в дальнейшем,