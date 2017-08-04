Шойгу: использование технических средств обучения позволяет экономить боезапас и моторесурс войск
Центры боевой подготовки, где используются технические средства обучения, позволяют военнослужащим отрабатывать практические действия, не расходуя боезапас и моторесурс, такой опыт надо активнее внедрять в практику, передает Интерфакс-АВН заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Шойгу напомнил, что с 18 по 21 июля прошел оперативный сбор с руководящим составом ВС РФ, где рассматривался этот и другие вопросы.
По его словам, уже «подведены итоги внезапной проверки органов военного управления Западного и Центрального военных округов, рассмотрены вопросы организации отражения средств воздушного нападения противника».
Он отметил, что участники сбора «ознакомились с организацией боевой работы на командных пунктах всех звеньев по управлению огневым поражением противника, в том числе с применением высокоточного оружия».
По словам Шойгу, подобные мероприятия «способствуют повышению подготовки руководящего состава и внедрению передового опыта в повседневную деятельность войск».
Это перспективное направление боевой подготовки позволяет отрабатывать практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас,подчеркнул министр на селекторном совещании.
Шойгу напомнил, что с 18 по 21 июля прошел оперативный сбор с руководящим составом ВС РФ, где рассматривался этот и другие вопросы.
В ходе сбора были рассмотрены взгляды передовых армий на создание и применение группировок войск в современных условиях. Уточнены основные задачи по развитию Вооруженных сил с учетом сирийского опыта,сказал он.
По его словам, уже «подведены итоги внезапной проверки органов военного управления Западного и Центрального военных округов, рассмотрены вопросы организации отражения средств воздушного нападения противника».
Также были продемонстрированы возможности Центра боевой подготовки военного округа по повышению уровня профессионального мастерства личного состава с использованием технических средств обучения,сказал министр.
Он отметил, что участники сбора «ознакомились с организацией боевой работы на командных пунктах всех звеньев по управлению огневым поражением противника, в том числе с применением высокоточного оружия».
По словам Шойгу, подобные мероприятия «способствуют повышению подготовки руководящего состава и внедрению передового опыта в повседневную деятельность войск».
Эта практика будет продолжена и в дальнейшем,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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