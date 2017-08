Израиль продемонстрировал новый внедорожник с боевым модулем

Как сообщает портал armyrecognition.com , израильская компания Plasan представила новый автомобиль в линейке SandCat, получивший название Stormer.Производитель называет SandCat Stormer новой эрой в развитии легких внедорожников, указывая на то, что этот бронированный автомобиль массой менее 9 т имеет мощное противотанковое вооружение. На крыше машины размещена сдвоенная пусковая установка Samson Mini RWS, дополненная пулеметом калибра 12,7 мм с боезапасом в 150 патронов, передает "Warspot".Разработчиком боевого модуля является израильская компания Rafael Advanced Defence Systems. Управляемые ракеты Spike LR, которыми вооружаются модули Samson Mini RWS, оснащаются комбинированной боеголовкой, способной эффективно поражать танки и пехоту (в том числе, находящуюся в укрытиях). При этом пуск ракеты может осуществляться в трех основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer).Бронемашина SandCat Stormer оснащается двигателем объемом 6,7 л и мощностью 300 л. с. Заявленная производителем масса машины с боевым модулем составляет 8,8 т. Бронемашина вмещает до 5 человек, а также боекомплект из 6 дополнительных ракет Spike LR.