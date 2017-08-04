15:28 04 августа

Израиль продемонстрировал новый внедорожник с боевым модулем

Как сообщает портал armyrecognition.com , израильская компания Plasan представила новый автомобиль в линейке SandCat, получивший название Stormer.

Производитель называет SandCat Stormer новой эрой в развитии легких внедорожников, указывая на то, что этот бронированный автомобиль массой менее 9 т имеет мощное противотанковое вооружение. На крыше машины размещена сдвоенная пусковая установка Samson Mini RWS, дополненная пулеметом калибра 12,7 мм с боезапасом в 150 патронов, передает "Warspot".

Израиль продемонстрировал новый внедорожник с боевым модулем



Разработчиком боевого модуля является израильская компания Rafael Advanced Defence Systems. Управляемые ракеты Spike LR, которыми вооружаются модули Samson Mini RWS, оснащаются комбинированной боеголовкой, способной эффективно поражать танки и пехоту (в том числе, находящуюся в укрытиях). При этом пуск ракеты может осуществляться в трех основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer).

Бронемашина SandCat Stormer оснащается двигателем объемом 6,7 л и мощностью 300 л. с. Заявленная производителем масса машины с боевым модулем составляет 8,8 т. Бронемашина вмещает до 5 человек, а также боекомплект из 6 дополнительных ракет Spike LR.

Использованы фотографии: https://www.armyrecognition.com/
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Комментарии 25

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  1. ADmA_RUS Сегодня, 14:19
    А системы наблюдения и обнаружения?
    ADmA_RUS
    1. Арон Заави Сегодня, 14:22
      Цитата: ADmA_RUS
      А системы наблюдения и обнаружения?

      Видимо поднимаются перед стрельбой, как здесь.
      Арон Заави
      1. ADmA_RUS Сегодня, 15:03
        Изумительно. Тока вот как в таких условиях искать технику противника (танки) и пехоту с птурами? Ждать первого выстрела от врага?
        ADmA_RUS
  2. Govorun Сегодня, 14:21
    У меня вопрос к знатакам,а зачем на лобовое сетку ставят...от пуль не спасет,от РПГ тем более?
    Govorun
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 14:24
      Цитата: Govorun
      У меня вопрос к знатакам,а зачем на лобовое сетку ставят...от пуль не спасет,от РПГ тем более?

      Маки Авелльевич
      1. Govorun Сегодня, 14:43
        Так он против тяжелой техники или от гопников на улице предназначен??? А если так то они легко камнями все системы наведения перелопатят,что эта машина станет бесполезной,а если они эту толпу близко не подпустят,так зачем спрашивается тогда сетка нужна?
        Govorun
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:43
      Американский Oshkosh Defense

      Ничего удивительного...
      Соломон Кейн
  4. Арон Заави Сегодня, 14:27
    А в принципе ничего нового не вижу. Просто Plasan дозрел до абсорбции этого модуля.
    Арон Заави
  5. Толстоевский Сегодня, 14:27
    стопудово против палестинских танков
    Толстоевский
    1. Арон Заави Сегодня, 14:28
      Цитата: Толстоевский
      стопудово против палестинских танков

      Про применение ПТРК против огневых точек в зданиях ничего не слышали?
      Арон Заави
  6. Штаб Сегодня, 14:33
    Вопрос что в нём израильского, я так понял сам автомобиль, мотор и т.д. не израильского производства?
    Штаб
    1. ватник Сегодня, 14:45
      Цитата: Штаб
      Вопрос что в нём израильского

      Разве не понятно? Название модуля израильское - Samson lol
      ватник
    2. Арон Заави Сегодня, 14:45
      Цитата: Штаб
      Вопрос что в нём израильского, я так понял сам автомобиль, мотор и т.д. не израильского производства?

      Все кроме шасси и мотора.

      Sand Cat является машиной с композитным бронированием, разработанной израильской компанией Plasan (расположенной в кибуце Саса). Машина базируется на коммерческом шасси Ford F-Series с укороченной до 2845 мм базой.
      Арон Заави
      1. Штаб Сегодня, 14:47
        Цитата: Арон Заави
        Все кроме шасси и мотора.

        Ну тогда круто. Молодцы мы!
        Но шасси и мотор тоже надо освоить.
        Штаб
        1. Арон Заави Сегодня, 14:55
          Цитата: Штаб
          Цитата: Арон Заави
          Все кроме шасси и мотора.

          Ну тогда круто. Молодцы мы!
          Но шасси и мотор тоже надо освоить.

          Зачем выдумывать колесо? Гораздо эфективнее экономически использовать разделение труда.
          Арон Заави
  7. Yeraz Сегодня, 14:37

    Вроде они в Баку.
    Yeraz
    1. Арон Заави Сегодня, 14:46
      Цитата: Yeraz

      Вроде они в Баку.

      Он . Вы закупили 4 модификации этой машины.
      Арон Заави
      1. Штаб Сегодня, 14:48
        Азербайджанцы знают что купить smile
        Штаб
  8. Салаватский МЧС Сегодня, 14:37
    дополненная пулеметом калибра 12,7 мм с боезапасом в 150 патронов


    Боезапаса не маловато-ли будет. Нужно хоть до 450 довести.
    Салаватский МЧС
    1. Арон Заави Сегодня, 14:49
      Цитата: Салаватский МЧС

      Боезапаса не маловато-ли будет. Нужно хоть до 450 довести.

      Это не машина поля боя. Для разведывательно-патрульных задач более чем достаточно.
      Арон Заави
      1. Салаватский МЧС Сегодня, 14:52
        Цитата: Арон Заави
        Это не машина поля боя. Для разведывательно-патрульных задач более чем достаточно.


        Тогда зачем спайк, хватило-бы и пулемёта для патрульного автомобиля? Пардон за вопрос, просто несколько не знаком с израильскими методами применения бронеавтомобилей.
        Салаватский МЧС
        1. Арон Заави Сегодня, 15:03
          Цитата: Салаватский МЧС
          Цитата: Арон Заави
          Это не машина поля боя. Для разведывательно-патрульных задач более чем достаточно.


          Значит функции ударного бронеавтомобиля на него не возлагаются? Тогда зачем спайк, хватило-бы и пулемёта? Пардон за вопрос, просто несколько не знаком с израильскими методами применения бронеавтомобилей.

          Что значит ударный автомобиль? Ну грубо . Разведка на двух машинах обнаруживает передовую часть противника на бронетехнике. Поразить одну-две машины и удрать это первый случай применения. Патруль подвергся обстрелу из засады или здания. Поразить огневую позицию ПТУРСом гораздо удобнее чем вступать в перестрелку.
          Арон Заави
          1. Салаватский МЧС Сегодня, 15:08
            Понял, спасибо за разъяснение. Просто работаю в МЧС и о применении на поле боя, так сказать "малой бронетехники", имею довольно смутное понятие.
            Салаватский МЧС
  9. Yeraz Сегодня, 14:40

    drinks drinks Красивst vfibyrb
    Yeraz
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