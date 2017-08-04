Саакашвили пообещал победить коррупцию на Украине и спасти украинцев от Путина
Порошенко лишил гражданства Михаила Саакашвили «быстро и втайне», после чего у него не осталось действительных документов, приводит RT статью самого политика, опубликованную в The Washington Post.
Саакашвили напомнил, что ранее в течение двух президентских сроков «увеличил ВВП Грузии в четыре раза, а государственный бюджет – в 11 раз, уничтожил коррупцию и бумажную волокиту и, что самое важное, подготовил почву для первой демократической передачи власти в республике».
Задача была понятной – «искоренить коррупцию в регионе и уничтожить местную организованную преступность». Бывшие высокопоставленные чиновники из грузинского правительства помогли Саакашвили создать новую украинскую полицию и организации по борьбе с коррупцией.
«Так хорошо начав работу вместе с набранными молодыми украинскими идеалистами, мы столкнулись с проблемами. Порошенко не только прекратил нам помогать, но и начал слишком часто действовать в пользу тех укоренившихся интересов, с которыми мы должны были бороться», – утверждает политик.
Стало ясно, что «приглашение Порошенко было частью его политической кампании, в результате которой тот должен был предстать в глазах населения как реформатор, попутно собрав деньги с международных инвесторов».
Через полтора года «я решил поставить крест на Порошенко и ушел в отставку», «однако я никогда не собирался ставить крест на украинском народе, и я обратился напрямую к нему, когда создал новую политическую партию», пишет Саакашвили. Он отметил, что к его партии присоединятся люди, «стремящиеся искоренить коррупцию».
По словам политика, он продолжит набирать сторонников на Украине, чтобы и дальше «вести борьбу с властью коррумпированных олигархических элит, которые не дают стране развиваться, выкачивая из неё лучшие ресурсы и подрывая ее экономический рост».
Кроме того, Саакашвили не отказался от «помощи в защите этой великой страны (Украины) от президента России Владимира Путина, который разрушает ее извне, и от Порошенко и других олигархов, которые разлагают ее изнутри».
Саакашвили напомнил, что ранее в течение двух президентских сроков «увеличил ВВП Грузии в четыре раза, а государственный бюджет – в 11 раз, уничтожил коррупцию и бумажную волокиту и, что самое важное, подготовил почву для первой демократической передачи власти в республике».
После этого я сделал крайне необычный выбор: я решил начать политическую карьеру в другой стране и принял предложение Порошенко стать губернатором Одессы, самого большого и самого важного в стратегическом отношении региона Украины,пишет он.
Задача была понятной – «искоренить коррупцию в регионе и уничтожить местную организованную преступность». Бывшие высокопоставленные чиновники из грузинского правительства помогли Саакашвили создать новую украинскую полицию и организации по борьбе с коррупцией.
«Так хорошо начав работу вместе с набранными молодыми украинскими идеалистами, мы столкнулись с проблемами. Порошенко не только прекратил нам помогать, но и начал слишком часто действовать в пользу тех укоренившихся интересов, с которыми мы должны были бороться», – утверждает политик.
Стало ясно, что «приглашение Порошенко было частью его политической кампании, в результате которой тот должен был предстать в глазах населения как реформатор, попутно собрав деньги с международных инвесторов».
Через полтора года «я решил поставить крест на Порошенко и ушел в отставку», «однако я никогда не собирался ставить крест на украинском народе, и я обратился напрямую к нему, когда создал новую политическую партию», пишет Саакашвили. Он отметил, что к его партии присоединятся люди, «стремящиеся искоренить коррупцию».
По словам политика, он продолжит набирать сторонников на Украине, чтобы и дальше «вести борьбу с властью коррумпированных олигархических элит, которые не дают стране развиваться, выкачивая из неё лучшие ресурсы и подрывая ее экономический рост».
Кроме того, Саакашвили не отказался от «помощи в защите этой великой страны (Украины) от президента России Владимира Путина, который разрушает ее извне, и от Порошенко и других олигархов, которые разлагают ее изнутри».
Хотя мне и запретили въезд на Украину, я продолжу борьбу за мои права гражданина и буду и дальше работать на благо Украины,подводит итог бывший президент и бывший губернатор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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