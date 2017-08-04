15:28 04 августа

Саакашвили пообещал победить коррупцию на Украине и спасти украинцев от Путина

Порошенко лишил гражданства Михаила Саакашвили «быстро и втайне», после чего у него не осталось действительных документов, приводит RT статью самого политика, опубликованную в The Washington Post.



Саакашвили напомнил, что ранее в течение двух президентских сроков «увеличил ВВП Грузии в четыре раза, а государственный бюджет – в 11 раз, уничтожил коррупцию и бумажную волокиту и, что самое важное, подготовил почву для первой демократической передачи власти в республике».


После этого я сделал крайне необычный выбор: я решил начать политическую карьеру в другой стране и принял предложение Порошенко стать губернатором Одессы, самого большого и самого важного в стратегическом отношении региона Украины,
пишет он.

Задача была понятной – «искоренить коррупцию в регионе и уничтожить местную организованную преступность». Бывшие высокопоставленные чиновники из грузинского правительства помогли Саакашвили создать новую украинскую полицию и организации по борьбе с коррупцией.

«Так хорошо начав работу вместе с набранными молодыми украинскими идеалистами, мы столкнулись с проблемами. Порошенко не только прекратил нам помогать, но и начал слишком часто действовать в пользу тех укоренившихся интересов, с которыми мы должны были бороться», – утверждает политик.

Стало ясно, что «приглашение Порошенко было частью его политической кампании, в результате которой тот должен был предстать в глазах населения как реформатор, попутно собрав деньги с международных инвесторов».

Через полтора года «я решил поставить крест на Порошенко и ушел в отставку», «однако я никогда не собирался ставить крест на украинском народе, и я обратился напрямую к нему, когда создал новую политическую партию», пишет Саакашвили. Он отметил, что к его партии присоединятся люди, «стремящиеся искоренить коррупцию».

По словам политика, он продолжит набирать сторонников на Украине, чтобы и дальше «вести борьбу с властью коррумпированных олигархических элит, которые не дают стране развиваться, выкачивая из неё лучшие ресурсы и подрывая ее экономический рост».

Кроме того, Саакашвили не отказался от «помощи в защите этой великой страны (Украины) от президента России Владимира Путина, который разрушает ее извне, и от Порошенко и других олигархов, которые разлагают ее изнутри».

Хотя мне и запретили въезд на Украину, я продолжу борьбу за мои права гражданина и буду и дальше работать на благо Украины,
подводит итог бывший президент и бывший губернатор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. FIREMAN Сегодня, 14:43
    я продолжу борьбу за мои права гражданина

    У гастарбайтеров мнения не спрашивают!
    Бедный мишико - такой идеалист. Пожуй галстук, авось легче станет.
    FIREMAN
    1. oleg-gr Сегодня, 14:50
      Михайло опять не в те края понесло. Его на исторической Родине очень ждут. В каменоломнях работать некому.
      oleg-gr
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:58
        Тема идиотов на topwar продолжается: Укропы, Поляки, теперь Мишка- япончик, точнее Мишка-грузинчик... wassat
        Соломон Кейн
      2. x.andvlad Сегодня, 15:05
        Эх, такого человека обидели...
        Совсем не дают работать по-новому, как учили в Америке.
        А ведь были такие планы!

        Вот такой прямой и честный человек...
        x.andvlad
  2. Чёрный Сегодня, 14:44
    Мишке надо бороду до члена отрастить и пробиваться на Украину со стороны ДНР/ЛНР. Позывной на выбор: "бежали смелые грузины","давно мы галстук не cocали"',"тикай! летит стальная птица!". wassat .....хотя можно зайти и со стороны белорусского моря. уже куплен акваланг, раскрашенный под арбуз. фура ждет в условленном месте. wassat
    Чёрный
  3. Govorun Сегодня, 14:45
    Саакашвили пообещал победить коррупцию на Украине и спасти украинцев от Путина
    ПФФФФФФФФФФФФФФФ !!!! Ну да ладно,простим его,шутам дозволяли сидеть на царских тронах и шутить про царей....
    Govorun
    1. Балу Сегодня, 14:46
      Сукашвили с женой своей посоветовался?
      Балу
      1. Чёрный Сегодня, 14:48
        Цитата: Балу
        Сукашвили с женой своей посоветовался?

        Ему она не интересна, он больше с трансвиститами спать любит wassat
        Чёрный
  4. Штаб Сегодня, 14:46
    Странно что российские медиа так интересуются Саакашвили.
    Даже Медведев его постоянно тролит, хотя видео Навального он не комментирует, несмотря на то что он там главная "персона" .
    Штаб
    1. Чёрный Сегодня, 14:49
      Цитата: Штаб
      Странно что российские медиа так интересуются Саакашвили.

      Странно, что об этом говорит гость из Израиля wassat
      Чёрный
      1. Штаб Сегодня, 14:51
        Я не гость, я чувствую себя своим среди русских. Во мне сибирская кровь есть.
        Штаб
        1. Чёрный Сегодня, 14:53
          Цитата: Штаб
          Я не гость, я чувствую себя своим среди русских

          Дык любой нормальный еврей чувствует себя своим - и среди русских, и среди
          не русских , laughing
          Чёрный
  5. olimpiada15 Сегодня, 14:49
    Сплошное словоблудие и отрыв от реальности. Скоро о нём все забудут и закончит свою карьеру бомжом. Впрочем есть ещё прибалтика-там тоже полный отрыв от реальности.
    olimpiada15
    1. Masya Masya Сегодня, 14:59
      Цитата: olimpiada15
      отрыв от реальности.

      wink
      Masya Masya
    2. Балу Сегодня, 15:06
      Цитата: olimpiada15
      Сплошное словоблудие и отрыв от реальности. Скоро о нём все забудут и закончит свою карьеру бомжом. Впрочем есть ещё прибалтика-там тоже полный отрыв от реальности.

      Фашингтонские макаки еще не использовали его по полной. Шоу продолжается.
      Балу
  6. ded100 Сегодня, 14:53
    Мишка в спасатели решил податься правда если хозяин так решит!
    ded100
  7. Ren Сегодня, 14:53
    Мишико в презики окраины!!!
    Я ЗА!
    Этот человек имеет большой опыт налаживания отношений с Россией и урегулирования межнациональных\территориальных конфликтов!
    Ren
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:54
    А по каким он документам жил в США? И в Польшу приехал?
    Горный стрелок
    1. Балу Сегодня, 15:07
      Цитата: Горный стрелок
      А по каким он документам жил в США? И в Польшу приехал?

      Он бомж в законе. Человвеку вселенной документы не нужны. Кто не знает сукашвили?
      Балу
    2. Чёрный Сегодня, 15:12
      Цитата: Горный стрелок
      А по каким он документам жил в США? И в Польшу приехал?

      По паспарту АльфаЦентавра laughing ...и вообще, он теперь лях...ну или лох...я русский язык плохо знаю laughing
      Чёрный
  9. APASUS Сегодня, 15:00
    Саакашвили напомнил, что ранее в течение двух президентских сроков «увеличил ВВП Грузии в четыре раза, а государственный бюджет – в 11 раз, уничтожил коррупцию и бумажную волокиту и, что самое важное, подготовил почву для первой демократической передачи власти в республике».

    Вот бы мнение грузинов прочесть про то как этот герой поднял Грузию с колен и что они по этому поводу думают!?
    APASUS
  10. parusnik Сегодня, 15:05
    Понятны обидки Мишико, граданин страны 404 звучит гордо, не то что гражданин Джорджии (Грузия -англ)..
    parusnik
  11. mikh-korsakov Сегодня, 15:18
    Саакашвили - птица говорун. Летят перелетные птицы...
    Цитата: Штаб
    Странно что российские медиа так интересуются Саакашвили.
    Россия суверенная страна - кем хотим, тем и интересуемся
    mikh-korsakov
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 15:20
    Театр абсурда: грузин борется за процветающую Украину, а почему его не заботит судьба собственного государства ( Грузии)?
    Ретвизан 8
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