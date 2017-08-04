Саакашвили пообещал победить коррупцию на Украине и спасти украинцев от Путина

После этого я сделал крайне необычный выбор: я решил начать политическую карьеру в другой стране и принял предложение Порошенко стать губернатором Одессы, самого большого и самого важного в стратегическом отношении региона Украины,

Хотя мне и запретили въезд на Украину, я продолжу борьбу за мои права гражданина и буду и дальше работать на благо Украины,