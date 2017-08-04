Генштаб ВСУ: Один погиб и пятеро ранены во время учений в Киевской области
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб и пять ранены в результате взрыва боеприпаса во время учений в Киевской области, заявили в Генеральном штабе Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook .
Как говорится в сообщении, в 11:00 мск при проведении боевых боевых стрельб разорвался артиллерийский боеприпас. Один военнослужащий погиб, по информации Генштаба Украины, пятеро ранены и, после оказания первой помощи госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По результатам инцидента проводится проверка.
Отмечается, что всем раненым была оказана медпомощь на месте, после чего их госпитализировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и спецкомиссия, которые устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, что это не первый инцидент с гибелью украинских силовиков на учениях.
Так, в конце марта несколько силовиков погибли в результате взрыва миномета «Молот». При это признали обстоятельства их гибели в Киеве только в начале мая. Кроме того, летом прошлого года на полигоне Широкий Лан в результате разрыва мины погиб опытный командир минометного расчета Сергей Пономаренко. 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. 30 июля стало известно, что украинский военный, пострадавший в результате взрыва на полигоне во время танковых учений умер от ран.
Как говорится в сообщении, в 11:00 мск при проведении боевых боевых стрельб разорвался артиллерийский боеприпас. Один военнослужащий погиб, по информации Генштаба Украины, пятеро ранены и, после оказания первой помощи госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По результатам инцидента проводится проверка.
Отмечается, что всем раненым была оказана медпомощь на месте, после чего их госпитализировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и спецкомиссия, которые устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, что это не первый инцидент с гибелью украинских силовиков на учениях.
Так, в конце марта несколько силовиков погибли в результате взрыва миномета «Молот». При это признали обстоятельства их гибели в Киеве только в начале мая. Кроме того, летом прошлого года на полигоне Широкий Лан в результате разрыва мины погиб опытный командир минометного расчета Сергей Пономаренко. 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. 30 июля стало известно, что украинский военный, пострадавший в результате взрыва на полигоне во время танковых учений умер от ран.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти