15:27 04 августа

Генштаб ВСУ: Один погиб и пятеро ранены во время учений в Киевской области

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб и пять ранены в результате взрыва боеприпаса во время учений в Киевской области, заявили в Генеральном штабе Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook .

Генштаб ВСУ: Один погиб и пятеро ранены во время учений в Киевской области


Как говорится в сообщении, в 11:00 мск при проведении боевых боевых стрельб разорвался артиллерийский боеприпас. Один военнослужащий погиб, по информации Генштаба Украины, пятеро ранены и, после оказания первой помощи госпитализированы с травмами различной степени тяжести.


По результатам инцидента проводится проверка.

Отмечается, что всем раненым была оказана медпомощь на месте, после чего их госпитализировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и спецкомиссия, которые устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, что это не первый инцидент с гибелью украинских силовиков на учениях.

Так, в конце марта несколько силовиков погибли в результате взрыва миномета «Молот». При это признали обстоятельства их гибели в Киеве только в начале мая. Кроме того, летом прошлого года на полигоне Широкий Лан в результате разрыва мины погиб опытный командир минометного расчета Сергей Пономаренко. 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. 30 июля стало известно, что украинский военный, пострадавший в результате взрыва на полигоне во время танковых учений умер от ран.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 7

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  1. Che Burashka Сегодня, 15:04
    Готовят солдат к отправке на Донбасс. Там такое практически каждый день. Правильно организованные учения - большое дело! Всё чётко - боеприпасы старые, ещё СССР-овские, значит будут рватся как придётся. Народ/солдат должен быть готов. fellow
    Che Burashka
    1. Чёрный Сегодня, 15:06
      Опять миномётчики отличились, не?...а мы на зимбабвийцами смеёмся...
      Всё чётко - боеприпасы старые, ещё СССР-овские,
      ..а миномёты новыё...Молот называются wassat
      Эх, дал бы кто нить Пеце или Турчинову из пушки стрельнуть....
      Чёрный
  2. Logall Сегодня, 15:04
    Генштаб ВСУ: Один погиб и пятеро ранены во время учений в Киевской области

    Проводите по больше учений! Совместно с НАТО желательно...
    Logall
  3. oleg-gr Сегодня, 15:04
    Вот это учения! Хотя, больше похоже на истребление собственной армии и населения.
    oleg-gr
  4. Опасный Сегодня, 15:06
    даже сожаления не хочется высказывать.
    Опасный
    1. Logall Сегодня, 15:14
      И не нужно! Их Парашинка прохрюкает...
      Logall
  5. Egorovich Сегодня, 15:22
    Чем больше,тем лучше!!!Донбассу поменьше работы.
    Egorovich
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