Южная Осетия закроет границу с Грузией на три дня
Власти Южной Осетии закроют госграницу с Грузией на три дня, сообщили в пресс-службе Комитета госбезопасности, сообщает Sputnik Южная Осетия.
В республике отметят девятую годовщину грузинской агрессии. Решение о закрытии границы принято в целях обеспечения безопасности во время проведения памятных мероприятий, посвященных трагическим событиям в августе 2008 года.
Пункты пропуска начнут функционировать в обычном режиме с семи утра 9 августа.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.
В республике отметят девятую годовщину грузинской агрессии. Решение о закрытии границы принято в целях обеспечения безопасности во время проведения памятных мероприятий, посвященных трагическим событиям в августе 2008 года.
С 20.00 6 августа планируется временное прекращение работы установленных в Южной Осетии мест пересечения госграницы с Грузией— уточнили в КГБ.
Пункты пропуска начнут функционировать в обычном режиме с семи утра 9 августа.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.
Использованы фотографии: http://sputnik-ossetia.ru/
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