20:12 04 августа

Южная Осетия закроет границу с Грузией на три дня

Власти Южной Осетии закроют госграницу с Грузией на три дня, сообщили в пресс-службе Комитета госбезопасности, сообщает Sputnik Южная Осетия.

В республике отметят девятую годовщину грузинской агрессии. Решение о закрытии границы принято в целях обеспечения безопасности во время проведения памятных мероприятий, посвященных трагическим событиям в августе 2008 года.

Южная Осетия закроет границу с Грузией на три дня



С 20.00 6 августа планируется временное прекращение работы установленных в Южной Осетии мест пересечения госграницы с Грузией
— уточнили в КГБ.

Пункты пропуска начнут функционировать в обычном режиме с семи утра 9 августа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. РФ 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.

Использованы фотографии: http://sputnik-ossetia.ru/
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Комментарии 30

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 17:30
    как относится к Ю.Осетии? она кроме РФ ни кем не признана, все такие может эта территория Грузии, которая находится под контролем повстанцев?
    ВАЗ2106
    1. Штаб Сегодня, 17:33
      Вернуть. Как и Голанские высоты smile
      Штаб
      1. Logall Сегодня, 17:47
        Цитата: Штаб
        Вернуть. Как и Голанские высоты

        Вы долго сговаривались, потом долго новость ждали, чтобы прописочить.
        Провокаторы однако...
        Logall
      2. APASUS Сегодня, 19:13
        Цитата: Штаб
        Вернуть. Как и Голанские высоты smile

        В чем разница между Голанами и Ю Осетией вы понимаете?
        Голаны были захвачены Израилем в войне Судного дня.Тут можно долго судить кто кому что должен,но судить по другому невозможно.
        А вот Ю Осетия не была захвачена ,она уже была независимой и отбила свои территории в результате гражданской войны.Никто не хочет признавать де-факто развал Грузии ,но он состоялся.Для разъединения воюющих сил там и находились смешанные группы миротворцев.
        Так что ваше сравнение не совсем корректно
        APASUS
    2. Logall Сегодня, 17:44
      Цитата: ВАЗ2106
      может эта территория Грузии, которая находится под контролем повстанцев?

      Что за бред? На том конце грузин?
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:58
        Все правильно...! Сакашвилли еще ответит за этот кровавый шабаш ..Мы все помним и осетины тоже!

        Вечная память память нашим миротворцам павшим , но не отступившим... soldier
        ОТДЕЛ
        1. Стрела Сегодня, 18:49
          А как насчет 2 чеченских? Саакашвили ответит?
          Стрела
          1. Logall Сегодня, 19:25
            А как насчет 2 чеченских? Саакашвили ответит?
            За то, что боевиков в Панкисском ущелье укрывал? Придёт время и для него! Не переживайте!
            Logall
      2. ссс Сегодня, 18:11
        1. Южная Осетия не имеет никакого отношения к Грузии. С Грузией ее может связывать только христианство, и то условно, потому, что христианство Осетии отличается и всегда отличалась от ГПЦ, ну и то, что в советские времена Автономная республика Южная Осетия входила в состав ГрССР.
        2. О том, чтобы "вернуть" вообще речи быть не может только потому, что Ю.О. никто не отбирал. Южная Осетия сама отошла от Грузии в 90-х.
        ссс
        1. Logall Сегодня, 18:19
          Это жырный плюс. Через Ы
          Logall
    3. Partyzan Сегодня, 19:21
      все такие может эта территория Грузии, которая находится под контролем повстанцев?
      кому?
      вот что было

      не дошло и полезли, вот что сделали

      и сейчас правильно, что закрыли границу, надо было не объявлять об этом заранее
      и самое интересное жду ответа каштак
      Partyzan
  2. 210окв Сегодня, 17:45
    Давайте помянем погибших жителей Южной Осетии,наших миротворцев..И скажем большое спасибо нашим воинам,которые поставили на место зарвавшегося агрессора.
    210окв
  3. DEZINTO Сегодня, 17:52
    эта территория Грузии, которая находится под контролем повстанцев?


    Осетины не виноваты что у них такие соседи. И они абсолютно монолитно против этого соседа. Народ самоопределился как хочет жить. Так что....можно только посодействовать и помочь, все эти края в сфере интересов России.

    Ирландцы тоже определились, и шлют британ на все стороны....ну и как бы имеют право.
    DEZINTO
    1. ВАЗ2106 Сегодня, 18:37
      а если Нохчи захотят отделится и им Запад поможет в этом?
      ВАЗ2106
      1. DEZINTO Сегодня, 18:51
        а если Нохчи отделится и им Запад поможет в этом?


        Никаких отделений! Никаких западов! Всем по домам завтра на работу !

        Что за вопрос а если? А то что это сфера наших интересов, и все эти фигохчи, тамагочи и прочие к сожалению с ними приходится возится, потому что южные окраины империи открывать и отпускать никак нельзя!

        Предвижу вопрос. - Нет, в таком случае - не имеют права.!

        Аргентинцы с их Фолклендами - имеют право! Ирландцы - справедливо всё, имеют право. Уэльс - тоже имеет право.

        А вот Россию дербанить никто право не имеет!

        Ясна моя политика.!?

        Резюмируя:

        Что-то когда сша и Европа с их двойными стандартами всем остохренела никто вопросов не задаёт, мол а как же так?. У них вот так и все молча проглотили, демократия же офигеть какая.
        Так а почему бы и нам не вести такую же политику?
        DEZINTO
      2. Толстоевский Сегодня, 19:16
        уже раз отделялись. но у наших западных и ближневосточных партнёров что-то не заладилось
        Толстоевский
  4. ded100 Сегодня, 18:04
    Что грузины что хохлы сначала разбомбят часть своих тереторий а потом айяйяй а почему они к нам не хотят и давай сопли по всему миру мазать Россия виновата отняла! laughing
    ded100
    1. Стрела Сегодня, 18:52
      А Грозный кто бомбил? Разве не свои?
      Стрела
      1. ded100 Сегодня, 18:57
        Свои его и отстроили! А вот если посчитать ч то звездно полосатые бомбили и что построили так вообще печалька будет!
        ded100
      2. Толстоевский Сегодня, 19:17
        не болтайте ерундой, а то привыкнете
        Толстоевский
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:26
    Человечество создано,чтоб уничтожить самоё себя.Может прекратим воевать,хотя-бы на сайте.И так всё не весело.Мы-выживем.Остальные-как мы решим.Думайте.Не ошибитесь.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 18:52
      Цитата: ВЕРЕСК
      прекратим воевать,хотя-бы на сайте

      Вереск, дружище! С первого дня, как я зарегистрировался, Вас помню. Считал, что Вы тот ещё "ВОЯКА"! Правда в личном "бою" не пересекались. Наверное потому, что мнения во многом схожи,но всё же. А Тут:
      Цитата: ВЕРЕСК
      прекратим воевать
      Как прикажете Вас понимать?
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:20
        LogallДружище! Чисто с ненавистью.Мы просто "воюем" а не ВОЮЕМ.Слишком много на сайте злобности.И я это не понимаю.Особенно-когда с ребятами из Израиля сталкиваемся.Это один пример.Просто-не надо злости и тупых приколов.Все мы человеки!Или я чего не понимаю? hi
        ВЕРЕСК
        1. Logall Сегодня, 19:38
          Цитата: ВЕРЕСК
          Чисто с ненавистью

          С ней то очень часто на сайт и заходят. Даже комменты оставляют, что бы зацепить. Потом на личности переходят. Я из-за таких по шее не раз от ВО получал. Только сейчас научился без Оскорблений парировать (вежливость-лучшее оружие "вора). А отпор давать нужно. А Вы говорите:
          Цитата: ВЕРЕСК
          .Может прекратим воевать

          Хотелось бы, но...
          Logall
  6. Анатоль Клим Сегодня, 18:52
    Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.

    Всегда, читая эти строки, вспоминаю о наших союзничках по ЭАЭС и ОДКБ, не буду начинать, просто скажу - гниль, а не союзники, для них Россия всегда должна помогать, а как поддержать Россию, так мы незалежны, да ещё цветочки возлагают к памятнику погибшим в агрессии грузинам.
    Анатоль Клим
  7. Стрела Сегодня, 18:54
    Почемуто кто то бомбил Грозный и это нормально, а другой бомбить Цхинвал не имеет право. Причем те кто бомбил Грозный как раз и ругают тех кто бомбил Цхинвал
    Стрела
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:57
      Цитата: Стрела
      Почемуто кто то бомбил Грозный и это нормально, а другой бомбить Цхинвал не имеет право. Причем те кто бомбил Грозный как раз и ругают тех кто бомбил Цхинвал

      Ну во первых Грозный не сразу бомбить начали..там наших солдатиков желторотых много замочили из засад и т.д.Они шли в открытую, без разведки..(сдали их просто..)) А вот потом понеслось , особенно во вторую чеченскую..Мочить начали по чем зря , без разбору.. soldier То то Ахмад сразу на переговоры побежал (вернее ему предложили..) ..То что построено , опять можем размочить на раз, если достанут! Нам не жалко... soldier
      А грузинам повезло просто..Пусть улицу именем "нашего" Медведева назовут, я не удивлюсь!
      ОТДЕЛ
    2. kefan Сегодня, 20:08
      А вы сидели бы там у себя за лужей и не совали бы свой нос туда, куда не нужно.
      kefan
  8. Толстоевский Сегодня, 19:15
    Только на три?
    Толстоевский
  9. kefan Сегодня, 20:06
    Да надо вообще границу закрыть, а не только на три дня.
    kefan
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