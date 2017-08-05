МИД Литвы вызвал на ковёр посла Польши из-за новых польских паспортов

Это неправильно, когда одна страна таким образом пытается использовать фотографии другой страны, при этом зная, что в нашей истории были разные страницы. Для судьбы Вильнюса это крайне болезненно. Нужно учитывать эти факторы.

Мы наблюдаем за развитием событий. Мы следим за тем, что пишут польские СМИ. Это связано не только с нашей позицией, но и с позицией Украины. Мы знаем, что позиция Киева по таким вопросам схожая.

Назревает дипломатический скандал между Литвой и Польшей. В министерство иностранных дел Литвы был вызван временно исполняющий обязанности польского посла для «информирования о несогласии официального Вильнюса с решениями польских властей». Скандал набирает обороты вокруг того, что Варшава объявила о подготовке к выпуску обновлённых польских паспортов, на обложке которых можно будет увидеть изображение так называемой «Острой брамы» (кириллическая транскрипция названия «Ворот зари», являющихся одной из основных достопримечательностей Вильнюса).В интервью изданию Lietuvos žinios глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил о том, что польская сторона «не должна допускать появления национального литовского символа на польских паспортах».Из заявления Линкявичюса:По словам литовского министра, польский дипломат был «предупреждён относительно того, что такого не должно произойти».Линкявичюс:Напомним, что ранее в Киеве возмущались по поводу того, что Россия «использует древнеукраинские символы и ворует историю древнеукраинских княгинь». В средних веках были бы немало удивлены, узнав, что символы и правители не славянские/русские, а «украинские»...