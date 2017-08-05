11:41 05 августа

МИД Литвы вызвал на ковёр посла Польши из-за новых польских паспортов

Назревает дипломатический скандал между Литвой и Польшей. В министерство иностранных дел Литвы был вызван временно исполняющий обязанности польского посла для «информирования о несогласии официального Вильнюса с решениями польских властей». Скандал набирает обороты вокруг того, что Варшава объявила о подготовке к выпуску обновлённых польских паспортов, на обложке которых можно будет увидеть изображение так называемой «Острой брамы» (кириллическая транскрипция названия «Ворот зари», являющихся одной из основных достопримечательностей Вильнюса).

В интервью изданию Lietuvos žinios глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил о том, что польская сторона «не должна допускать появления национального литовского символа на польских паспортах».

Из заявления Линкявичюса:
Это неправильно, когда одна страна таким образом пытается использовать фотографии другой страны, при этом зная, что в нашей истории были разные страницы. Для судьбы Вильнюса это крайне болезненно. Нужно учитывать эти факторы.



МИД Литвы вызвал на ковёр посла Польши из-за новых польских паспортов


По словам литовского министра, польский дипломат был «предупреждён относительно того, что такого не должно произойти».

Линкявичюс:
Мы наблюдаем за развитием событий. Мы следим за тем, что пишут польские СМИ. Это связано не только с нашей позицией, но и с позицией Украины. Мы знаем, что позиция Киева по таким вопросам схожая.


Напомним, что ранее в Киеве возмущались по поводу того, что Россия «использует древнеукраинские символы и ворует историю древнеукраинских княгинь». В средних веках были бы немало удивлены, узнав, что символы и правители не славянские/русские, а «украинские»...


Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Горный стрелок Сегодня, 10:47
    Лимитрофы "теряют берега"? Если им дают безнаказанно лаять на огромную Россию, они возомнили о себе неизвестно что! Ожидаю показательную порку... laughing
    Горный стрелок
    1. фигвам Сегодня, 10:48
      И тут пирамида с глазом...
      фигвам
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:02
        Пусть ругаются , главное чтобы Россию не доставали!
        ОТДЕЛ
        1. хрыч Сегодня, 11:33
          Цитата: ОТДЕЛ
          Пусть ругаются , главное чтобы Россию не доставали!

          Поляки, тявкают не только на РФ, обтявкали Германию, теперь вот Литовцев за государство не признали. Как сказал Черчилль про Польшу, когда она поделила с Гитлером Чехословакию: "Гиена Восточной Европы!" Боров почти попал в точку, правда затем последовал очередной раздел Польши, как бекон laughing Поэтому всеж хрюкают

          Сейчас вместо Франции уже США. Видимо ничего не меняется, менталитет однако ...
          хрыч
        2. Чёрный Сегодня, 11:40
          Я смотрю, в дружной семье ЕС все так и мечтают при случае вцепиться друг другу в глотку wassat
          Чёрный
      2. 210окв Сегодня, 11:09
        Нет,тут последствия ненавистного и теми и теми пакта Молотова-Риббентропа...Сейчас бы вообще Литвы не было...
        Цитата: фигвам
        И тут пирамида с глазом...
        210окв
  2. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:00
    В интервью изданию Lietuvos žinios глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил о том, что польская сторона «не должна допускать появления национального литовского символа на польских паспортах».

    Польша намекнула Литве о том, что этот символ не Литвы, а Речи Посполиты...
    DOCTOR ZLO
  3. Jovanni Сегодня, 11:12
    Да чё кипеж поднимать то?! Ну попутал чутка художник что на паспорте рисовать. Может с похмелюги, с кем не бывает. Понять и простить...
    Jovanni
  4. tanit Сегодня, 11:23
    "В 2018 году к 100-летию независимости в Польше запланировали создать новый дизайн паспортов. Об этом сообщает министерство внутренних дел Польши.
    В рамках кампании «Спроектируй новый паспорт» гражданам предлагалось выбрать значительных исторических персонажей и места, которые они хотели бы видеть на страницах документа.
    В сотрудничестве с Институтом нацпамяти Польши было разработано около 100 изображений. На данный момент утверждены 13 рисунков, которые выбрали граждане страны и группа экспертов. Среди них – Мемориал орлят во Львове. «Львовские орлята» – польские военные, погибшие в боях с армией Западноукраинской народной республики и большевиками в 1918–1920 годах. Мемориал орлят расположен на Лычаковском кладбище во Львове.
    Еще 13 изображений выставили на народное голосование, предложив полякам избрать шесть из них. В перечне – Остра брама в Вильнюсе, старинные ворота в готическом стиле. Отметим, что голосовании могут принять участие все жители Польши, также свой голос на сайте также можно отдать из любой точки планеты.
    Как отмечает Wyborcza, появление изображения Мемориала орлят во Львове может вызвать протест у Киева. Издание обратилось за комментарием в МВД, не считают ли там, что появление мотивов городов, расположенных за пределами современной Польши, может привести к напряжению между странами.
    Пресс-служба МВД пообещала предоставить обширный ответ в ближайшие дни."(с) от 31.07.2017.

    Надо же, прибалты уже отреагировали, а на Украине еще молчат. laughing
    tanit
    1. Mavrikiy Сегодня, 11:37
      Ну, незалежная это кость в горло, можно поперхнуться и умереть. А устрицы..... Там 50% будут приветсвовать освободителей, а на следующий день, почесывая поротые ..дницы скажут: "Так вот какая ты свободная Европа"
      Mavrikiy
  5. Mavrikiy Сегодня, 11:31
    "Ой, моська! Знать она сильна, коль лает на слона!"
    Да ребятки-литуане, реституция дышет в спину всем свободолюбивым. И не забудьте пнуть СССР за Вильнюс.
    Mavrikiy
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