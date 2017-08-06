10:48 06 августа

МИД КНР призвал Пхеньян соблюдать резолюции ООН

Министры иностранных дел Китая и КНДР Ван И и Ли Ён Хо провели встречу в Маниле, где в эти дни проходят мероприятия в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».



По завершении встречи глава МИД КНР сообщил, что призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН.


Как отметило агентство, главы внешнеполитических ведомств двух стран «тепло поприветствовали друг друга».

Ван И также обратился к США и Южной Корее с настоятельной просьбой не предпринимать никаких провокационных действий в отношении Пхеньяна.

Напомним, Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР, в связи с продолжающимися в стране ракетными испытаниями. В июле были проведены испытательные пуски двух баллистических ракет «Хвасон-14». По заявлению Пхеньяна, ракеты являются межконтинентальными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. stalkerwalker Сегодня, 09:41
    Ван И также обратился к США и Южной Корее с настоятельной просьбой не предпринимать никаких провокационных действий в отношении Пхеньяна

    Ключевая фраза статьи.
    stalkerwalker
    1. Pirogov Сегодня, 09:46
      Цитата: stalkerwalker
      Ключевая фраза статьи.

      Таких обращений было сотни и что ? Как тут не вспомнить последнее китайское предупреждение.
      Pirogov
      1. stalkerwalker Сегодня, 09:49
        Цитата: Pirogov
        Таких обращений было сотни и что ? Как тут не вспомнить последнее китайское предупреждение.

        Хотите предложить кардинальный выход из создавшегося положения?
        Ына не любят практически все. Но это не повод устраивать ядерную войну в своём огороде.
        stalkerwalker
        1. Pirogov Сегодня, 10:09
          Цитата: stalkerwalker
          Хотите предложить кардинальный выход из создавшегося положения?
          Ына не любят практически все. Но это не повод устраивать ядерную войну в своём огороде.

          Выход есть один оставить людей в покое и не лезть к ним . Тогда и ЯО не нужно будет . Но англосаксам этого не понять ,есть только их правда и не иначе. А что касается моего предыдущего комментария то я хотел сказать ,что это очередное китайское политическое выступление ни о чём.
          Pirogov
          1. stalkerwalker Сегодня, 10:43
            Цитата: Pirogov
            Выход есть один оставить людей в покое и не лезть к ним

            А вот в США так не считают.
            А вот в Бандеростане тоже так не считают.
            stalkerwalker
            1. jjj Сегодня, 10:48
              Америке надо любым путем устроить на границе Китая зону нестабильности по типу как они устроили на Украине
              jjj
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:55
        Китайцы умеют хитрить в таких делах..Ну и Россия тоже присоединилась к этому показательному шоу.."А Ын слушает да есть.." laughing Все это считаю формальным , просто дали сша сохранить лицо перед "мировым сообществом" ..Слабо им Ына свалить, послал он их просто с их АУГ и т.д. хе хе..Молодец Ын!
        ОТДЕЛ
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:05
          ОТДЕЛ hi
          Китайцы умеют хитрить в таких делах..Ну и Россия тоже присоединилась к этому показательному шоу.
          Не "рвите душу" коллега.Корейцы просто нам симпатичны .И не более того.Это не тот вопрос из-за которого нужно "Душу рвать" Есть более приорететные проблемы и вопросы hi
          Наблюдатель2014
          1. хрыч Сегодня, 10:34
            Цитата: Наблюдатель2014
            Корейцы просто нам симпатичны

            Мы давно капиталистическая страна, КНДР нам не союзник, нет никаких договоров и пр. Наш товарооборот весьма скромен. Вот КНР да ... тут скорей аналогия у РФ, если бы на Белорусов наезжали, а мы бы на них наложили ... санкции. Даже если твой брат не прав, он же твой брат, вернее если Батька не прав, он же Батька. А тут две, почти последние соцстраны ... Зюганова выпороть, выпороть!!! wassat
            хрыч
    2. Logall Сегодня, 09:53
      Цитата: stalkerwalker
      Ван И также обратился к США и Южной Корее с настоятельной просьбой не предпринимать никаких провокационных действий в отношении Пхеньяна

      А то, что? Сами ударят по Пхеньяну? Показ их воли по отношению к резолюции ООН дал понять, что США продолжат Тиранить (маленькую, но очень гордую) КНДР.
      Logall
      1. stalkerwalker Сегодня, 09:55
        Цитата: Logall
        А то, что? Сами ударят по Пхеньяну?

        Только у Китая есть возможность реально воздействовать на Ына сотоварищи. Или они просто так держат на границе с КНДР 50 тыс. армейскую группировку?
        stalkerwalker
    3. svp67 Сегодня, 09:57
      Цитата: stalkerwalker
      Ключевая фраза статьи.

      Да похоже Китай решил вновь побыть над схваткой, но долго ли удастся ему это? Вот пока главный вопрос всей этой "каши"
      svp67
      1. stalkerwalker Сегодня, 10:47
        Цитата: svp67
        Да похоже Китай решил вновь побыть над схваткой, но долго ли удастся ему это? Вот пока главный вопрос всей этой "каши

        Единственный цивилизованный выход - удалить авианосцы США из региона под гарантии прежде всего КНР об умиротворения Ына. Логично это, или же нет, но сегодня именно АУГ у берегов Кореи и являются дестабилизирующим элементом в данной ситуации.
        stalkerwalker
    4. сибиралт Сегодня, 10:14
      Отравили бы северокорейского космонавта на МКС, был бы в КНДР праздник!
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:53
    МИД КНР призвал Пхеньян соблюдать резолюции ООН
    Вот она, цитадель зла ! КНДР laughing
    Я,раньше думал что политика это что-то сложное.Ей могут заниматься особые люди.И тд.А на деле отношения как у пацанов во дворе.Тьфу. И растереть ногой laughing
    Наблюдатель2014
  3. irazum Сегодня, 10:00
    Молодцы Китайские товарищи!
    irazum
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:02
    У Китая с КНДР такая длина сухопутной границы, что если они захотят - контролировать какие бы то ни было поставки - нереально. Посему резолюции - резолюциями, а в реальности? angry
    Горный стрелок
  5. лысова Сегодня, 10:06
    Может и КНР запретить ракетные испытания и ввести санкции. Смешно, им значит можно, а какая разница?
    лысова
  6. den3080 Сегодня, 10:27
    Я вот всё спросить стесняюсь... Чем таким ужасным провинилась Северная Корея перед остальным мировым сообществом?
    Не могу найти ни одного проступка. ЯО - это единственное средство защиты для КНДР и проступком не является.
    что такого плохого сделал Ын? кроме правильных и чётких ответов на провокации - ничего
    den3080
Картина дня