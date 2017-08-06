МИД КНР призвал Пхеньян соблюдать резолюции ООН
Министры иностранных дел Китая и КНДР Ван И и Ли Ён Хо провели встречу в Маниле, где в эти дни проходят мероприятия в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».
По завершении встречи глава МИД КНР сообщил, что призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН.
Как отметило агентство, главы внешнеполитических ведомств двух стран «тепло поприветствовали друг друга».
Ван И также обратился к США и Южной Корее с настоятельной просьбой не предпринимать никаких провокационных действий в отношении Пхеньяна.
Напомним, Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР, в связи с продолжающимися в стране ракетными испытаниями. В июле были проведены испытательные пуски двух баллистических ракет «Хвасон-14». По заявлению Пхеньяна, ракеты являются межконтинентальными.
По завершении встречи глава МИД КНР сообщил, что призвал своего северокорейского коллегу соблюдать резолюции ООН.
Как отметило агентство, главы внешнеполитических ведомств двух стран «тепло поприветствовали друг друга».
Ван И также обратился к США и Южной Корее с настоятельной просьбой не предпринимать никаких провокационных действий в отношении Пхеньяна.
Напомним, Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР, в связи с продолжающимися в стране ракетными испытаниями. В июле были проведены испытательные пуски двух баллистических ракет «Хвасон-14». По заявлению Пхеньяна, ракеты являются межконтинентальными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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