14:13 06 августа

Российские команды лидируют в 13 конкурсах АрМИ

Россия лидирует по итогам 8-ми дней Армейских международных игр в 13-ти конкурсах, передает ТАСС сообщение главного судьи соревнований генерал-майора Дмитрий Горбатенко.



По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место – Китай (лидирует в семи конкурсах), третье место – Казахстан (лидирует в трех конкурсах),
сказал Горбатенко журналистам.


Он напомнил, что к настоящему времени уже завершились 4 конкурса АрМИ, в их числе – «Ключи от неба» и «Воин Содружества». Сегодня (в воскресенье) закрывается еще один конкурс – «Безопасный маршрут».

Мы уже выходим на финальную часть наших Армейских игр. Уже прошли экватор самых напряженных соревнований,
добавил генерал.



Он отметил, что в конкурсах «Десантный взвод» и «Чистое небо», проводимых на территории КНР, первое место занимают китайские команды. Второе место в конкурсе десантников занимает Россия, российские зенитчики находятся на четвертом месте, уступая также сборным Беларуси и Узбекистана.

Зачетные полеты на конкурсе «Авиадартс» в Китае (пилотаж и воздушная разведка) из-за дождей перенесли на понедельник.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Тралл Сегодня, 13:37
    Куда смотрит WADA? smile
    Ах, да, американцы же не участвуют... Ну тогда, ладно
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 13:40
      А я продолжаю болеть за Зимбабве laughing
      Чёрный
      1. poquello Сегодня, 13:46
        Цитата: Чёрный
        А я продолжаю болеть за Зимбабве laughing

        есть там интересные команды, хоть "тим" создавай, Кувейт ещё
        poquello
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:42
    Россия лидирует по итогам 8-ми дней Армейских международных игр в 13-ти конкурсах,
    Конкурсы все эти фигня!!!! Даёшь всё то же самое зимой!!! Сколько можно в поддавки играть am wassat laughing
    Наблюдатель2014
  3. mvg Сегодня, 13:50
    А китайцы молодцы. И техника есть и люди. И спецназ уже лет 10 как первый в мире... Настораживает.
    mvg
    1. Pirogov Сегодня, 13:56
      Цитата: mvg
      А китайцы молодцы. И техника есть и люди. И спецназ уже лет 10 как первый в мире... Настораживает.

      Спецназ первый в мире это кто его на первое место поставил ? Или Вы имели в виду количество ?
      Pirogov
    2. dorz Сегодня, 13:57
      Цитата: mvg
      А китайцы молодцы. И техника есть и люди. И спецназ уже лет 10 как первый в мире... Настораживает.

      За 5 000 лет не выиграли ни одной войны и это успокаивает. smile
      dorz
      1. mvg Сегодня, 14:13
        Внимательнее историю почитайте, а не пользуйтесь стереотипами. Они в "одну калитку" не так давно индусов "вынесли". В послевоенное (ВОВ) время уже.
        Не думаю, что сейчас есть хоть одна страна, которая мечтает о военном конфликте с Китаем.
        mvg
  4. voyaka uh Сегодня, 14:02
    "Он отметил, что в конкурсах «Десантный взвод» и «Чистое небо», проводимых на территории КНР,
    первое место занимают китайские команды"///

    Неудивительно.
    На чьей территории проводится соревнование, та команда и выигрывает. laughing
    А надо проводить подобные соревнования в нейтральной стране, на нейтральном полигоне.
    Куда заранее никого из участников не пускают. И правила вырабатывает третья - нейтральная -
    сторона, а не страна-участник.
    voyaka uh
  5. sabakina Сегодня, 14:04
    Лично мне интересно, в чём китайские десантники обошли наших?
    sabakina
  6. Altona Сегодня, 14:06
    Цитата: voyaka uh
    А надо проводить подобные соревнования в нейтральной стране, на нейтральном полигоне.
    Куда заранее никого из участников не пускают. И правила вырабатывает третья - нейтральная -
    сторона, а не страна-участник.

    -----------------------------------
    Вы на Вашингтон намекаете? laughing laughing
    Altona
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