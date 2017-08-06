Российские команды лидируют в 13 конкурсах АрМИ
Россия лидирует по итогам 8-ми дней Армейских международных игр в 13-ти конкурсах, передает ТАСС сообщение главного судьи соревнований генерал-майора Дмитрий Горбатенко.
Он напомнил, что к настоящему времени уже завершились 4 конкурса АрМИ, в их числе – «Ключи от неба» и «Воин Содружества». Сегодня (в воскресенье) закрывается еще один конкурс – «Безопасный маршрут».
Он отметил, что в конкурсах «Десантный взвод» и «Чистое небо», проводимых на территории КНР, первое место занимают китайские команды. Второе место в конкурсе десантников занимает Россия, российские зенитчики находятся на четвертом месте, уступая также сборным Беларуси и Узбекистана.
Зачетные полеты на конкурсе «Авиадартс» в Китае (пилотаж и воздушная разведка) из-за дождей перенесли на понедельник.
По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место – Китай (лидирует в семи конкурсах), третье место – Казахстан (лидирует в трех конкурсах),сказал Горбатенко журналистам.
Он напомнил, что к настоящему времени уже завершились 4 конкурса АрМИ, в их числе – «Ключи от неба» и «Воин Содружества». Сегодня (в воскресенье) закрывается еще один конкурс – «Безопасный маршрут».
Мы уже выходим на финальную часть наших Армейских игр. Уже прошли экватор самых напряженных соревнований,добавил генерал.
Он отметил, что в конкурсах «Десантный взвод» и «Чистое небо», проводимых на территории КНР, первое место занимают китайские команды. Второе место в конкурсе десантников занимает Россия, российские зенитчики находятся на четвертом месте, уступая также сборным Беларуси и Узбекистана.
Зачетные полеты на конкурсе «Авиадартс» в Китае (пилотаж и воздушная разведка) из-за дождей перенесли на понедельник.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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