Российские команды лидируют в 13 конкурсах АрМИ

По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место – Китай (лидирует в семи конкурсах), третье место – Казахстан (лидирует в трех конкурсах),

Мы уже выходим на финальную часть наших Армейских игр. Уже прошли экватор самых напряженных соревнований,