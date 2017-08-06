Генпрокуратура: в РФ выросло количество выявленных лиц, причастных к терроризму
В этом году число выявленных лиц, причастных к террористической деятельности выросло почти в 1,5 раза, говорится в докладе Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за первое полугодие.
«За полгода в России выявили 435 лиц, совершивших преступления террористического характера (в первую очередь – оказание содействия террористической деятельности, финансирование, вербовка, распространение террористической идеологии и т.д.), что на 43,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число преступлений террористического характера в России сократилось на 14,2% – всего выявили 1126 таких преступлений. При этом большую часть – 699 преступлений – выявили полицейские, 388 – органы безопасности», – приводит ТАСС содержание доклада.
В прошлом году за тот же период было выявлено 1313 преступлений террористической направленности, а за весь 2016 год – 2227 таких преступлений.
В материалах отмечается также, что за первые 6 месяцев этого года выявлены 848 преступлений экстремистской направленности (рост на 2,2%), выявлен 501 человек, причастный к совершению таких преступлений (рост на 14%). Из них раскрыто полицией – 513, органами безопасности – 275, Следственным комитетом – 20.
К указанным преступлениям, в том числе относятся правонарцщения, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
«За полгода в России выявили 435 лиц, совершивших преступления террористического характера (в первую очередь – оказание содействия террористической деятельности, финансирование, вербовка, распространение террористической идеологии и т.д.), что на 43,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число преступлений террористического характера в России сократилось на 14,2% – всего выявили 1126 таких преступлений. При этом большую часть – 699 преступлений – выявили полицейские, 388 – органы безопасности», – приводит ТАСС содержание доклада.
В прошлом году за тот же период было выявлено 1313 преступлений террористической направленности, а за весь 2016 год – 2227 таких преступлений.
В материалах отмечается также, что за первые 6 месяцев этого года выявлены 848 преступлений экстремистской направленности (рост на 2,2%), выявлен 501 человек, причастный к совершению таких преступлений (рост на 14%). Из них раскрыто полицией – 513, органами безопасности – 275, Следственным комитетом – 20.
К указанным преступлениям, в том числе относятся правонарцщения, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти