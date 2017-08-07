На Дальнем Востоке стартовали масштабные учения артиллерии

На полигоны и учебно-тренировочные комплексы, дислоцированные в Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях и республике Бурятия выдвинулись около 11 тыс. военнослужащих и более 2,5 тыс. единиц техники.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщает о начале масштабного выхода подразделений ракетных войск и артиллерии на полевые позиции.Экипажи и боевые расчёты должны проделать многокилометровые марши на штатной технике. Беспилотникам предстоит координировать её передвижение и боевые действия.Перед артиллеристами поставлены задачи выполнения нормативов по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению и поражению целей. Предполагаются стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в частности с применением высокоточных боеприпасов.Как указывается, в маневрах примут участие ствольная артиллерия различного калибра, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "МСТА-С" , противотанковые пушки "Рапира", минометы "Поднос", самоходные минометы "Тюльпан".