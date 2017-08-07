07:43 07 августа

На Дальнем Востоке стартовали масштабные учения артиллерии

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщает о начале масштабного выхода подразделений ракетных войск и артиллерии на полевые позиции.

На полигоны и учебно-тренировочные комплексы, дислоцированные в Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях и республике Бурятия выдвинулись около 11 тыс. военнослужащих и более 2,5 тыс. единиц техники.





Экипажи и боевые расчёты должны проделать многокилометровые марши на штатной технике. Беспилотникам предстоит координировать её передвижение и боевые действия.

Перед артиллеристами поставлены задачи выполнения нормативов по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению и поражению целей. Предполагаются стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в частности с применением высокоточных боеприпасов.

Как указывается, в маневрах примут участие ствольная артиллерия различного калибра, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "МСТА-С" , противотанковые пушки "Рапира", минометы "Поднос", самоходные минометы "Тюльпан".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 06:23
    противотанковые пушки "Рапира" пора в музей сдавать
    ВАЗ2106
    1. Teberii Сегодня, 06:30
      Это вы зря отличное орудие.
      Teberii
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 06:32
        вы знаете как "легко" удается транспортировать эту пушку с места на место? сможет ли она поразить современный танк в лоб?
        ВАЗ2106
        1. Stas777 Сегодня, 06:37
          может вести огонь снарядами 9М117 «Кастет», наводимыми по лазерному лучу и пробивающими броню за динамической защитой толщиной до 660 мм
          Stas777
    2. 210окв Сегодня, 06:40
      В музей пора сдавать Вашу "шаху"..А это оружие еще послужит..
      Цитата: ВАЗ2106
      противотанковые пушки "Рапира" пора в музей сдавать
      210окв
      1. Stas777 Сегодня, 06:41
        https://topwar.ru/43114-protivotankovaya-pushka-m
        t-12.html
        Stas777
      2. ВАЗ2106 Сегодня, 06:42
        аргументы привести можете? оружие в армии периодически надо заменять на более совершенное, это убережет жизни солдат если произойдет вооруженный конфликт
        ВАЗ2106
        1. 210окв Сегодня, 06:46
          Да на берегу может здорово вести огонь по высаживающемуся десанту.Точность у орудия замечательная,скорострельность.То что орудие разработано как противотанковое и уже не актуально еще ничего не значит.
          Цитата: ВАЗ2106
          аргументы привести можете? оружие в армии периодически надо заменять на более совершенное, это убережет жизни солдат если произойдет вооруженный конфликт
          210окв
          1. ВАЗ2106 Сегодня, 06:49
            против слабого противника в качестве орудия береговой обороны возможно и сгодится, но против такой страны как США.. американцы не дадут уничтожать свой десант из этих орудий, они скорее береговую линию перепашут своими ракетами
            ВАЗ2106
            1. Stas777 Сегодня, 06:51
              А что ракеты сбить нельзя?
              Stas777
              1. ВАЗ2106 Сегодня, 06:52
                против десанта эффективны ракеты, их радиус действия больше
                ВАЗ2106
                1. Stas777 Сегодня, 06:58
                  каждой "работе" есть свой инструмент. простой пример, дома саморезы вкалачиваешь кувалдой или берешь шуруповерт.
                  Stas777
            2. 210окв Сегодня, 06:55
              Вы считаете что амерзцы будут у нас высаживать десант?Для этого есть более дешевое "мясцо"..Да и если и разразится война с США,то это будет совсем другое..
              Цитата: ВАЗ2106
              против слабого противника в качестве орудия береговой обороны возможно и сгодится, но против такой страны как США.. американцы не дадут уничтожать свой десант из этих орудий, они скорее береговую линию перепашут своими ракетами
              210окв
            3. игорка357 Сегодня, 07:23
              Чью линию,папуасную...возможно!А береговую линию РФ кто им даст перепахать,если начнется,пахать нечем будет,ни у них ни у нас.. laughing
              игорка357
        2. игорка357 Сегодня, 07:21
          Шилка тоже старенькая,в городе разбирает застройки на раз,шквал огня..23 мм кирпичную кладку в крошку превращает,а ведь как орудие ПВО,давно устарело,хотя работать по вертушкам из засады может очень удачно!Вот и рапира тщательно замаскированная,в заднюю полусферу любой мегатанк возьмет,а новыми боеприпасами и в лоб!
          игорка357
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