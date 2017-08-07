07:42 07 августа

РФ ежегодно отдает западному авиапрому пол триллиона рублей

Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на телеканал "Россия 1", вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о намерении с 2019 года начать отмену льгот иностранным авиапроизводителям в целях подъема соответствующей отрасли отечественной экономики.

Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing. Но уже в 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов — мы будем выпускать 110. Это первое. Второе. Мы будем отменять льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям. Уже, считайте, с 2019 года. Первый наш самолет, мы надеемся, пойдет в серию. Это МС-21.


С его слов, стоимость основной надежды гражданского авиапрома – самолета МС-21 – будет ниже зарубежных аналогов примерно на 20%.


РФ ежегодно отдает западному авиапрому пол триллиона рублей


Как указал вице-премьер, на текущий момент западные компании (в виде выручки) и страны (посредством налогов) получают огромные дивиденды от продажи и лизинга своих машин России.

С 2013 года по нынешнее время мы закупили за рубежом 367 иностранных самолетов. Это Boeing и Airbus. Более того, в связи с тем, что наша промышленность не выпускала гражданские самолеты, для того, чтобы поддерживать свои, национальные, компании, мы иностранных производителей освобождали от НДС и от таможенных сборов… Это, получается, в год мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 миллиардов рублей.




Как он считает, существующий расклад недопустим.

Это оскорбление просто для нации, оскорбление для авиационной державы. Мы это терпеть не могли. Именно поэтому были приняты решения. И президент из своего личного резерва [видимо, имеется ввиду резервный фонд президента РФ] выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mystery12345 Сегодня, 06:46
    прозрели...вся страна пользуется импортом-вот показатель экономики...
    Mystery12345
    1. pin_code Сегодня, 06:50
      в статье и говорится,что нужно свое,а не импортное. Мое мнение не сразу все,а по мере возможностей.Хотя это и так понятно.
      pin_code
      1. maxim947 Сегодня, 07:02
        Обалдеть! Проблема то гораздо шире. Еще кто нибудь ответил бы за такой лохотрон...
        maxim947
        1. pin_code Сегодня, 07:07
          это другой вопрос,отвечать сейчас не принято...
          pin_code
    2. 210окв Сегодня, 06:51
      Да даже не в показателе экономики.Мы можем строить самолеты.Просто наверху выгодно иметь бизнес в сфере лизинга,без особой головной боли стричь бабло..
      Цитата: Mystery12345
      прозрели...вся страна пользуется импортом-вот показатель экономики...
      210окв
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:53
        Цитата: 210окв
        Да даже не в показателе экономики.Мы можем строить самолеты

        а чего мы не можем? скорее не дают .
        Mystery12345
      2. Станислав Сегодня, 07:20
        Цитата: 210окв
        Просто наверху выгодно иметь бизнес
        Если бы всё так просто было, "наверху" перешли бы на закупки самолётов made in China, а "внизу" 100500 экспердов кричали бы, как это хорошо и правильно. Вообще,самый выгодный бизнес - распродавать страну, а не строить что-то своё. Но вам же это не интересно, поэтому и "критика" как у Навального: вывод готов заранее, а под него "аналитика" подгоняется.
        Станислав
    3. Titsen Сегодня, 06:54
      Цитата: Mystery12345
      прозрели...


      Семейственность Рогозиных, нконец прозревших на государственных харчах?!
      Titsen
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:56
        Цитата: Titsen
        Цитата: Mystery12345
        прозрели...

        Семейственность Рогозиных, нконец прозревших на государственных харчах?!

        видимо так...
        Mystery12345
      2. 210окв Сегодня, 07:01
        Вспомнилась наша история..Семья Микоян..Они стояли в самом верху,а сколько сделали для Родины...Про нынешних и говорить не хочу..
        Цитата: Titsen
        Цитата: Mystery12345
        прозрели...

        Семейственность Рогозиных, нконец прозревших на государственных харчах?!
        210окв
    4. Зяблицев Сегодня, 07:12
      Вот все же во-время некоторые посдыхали из гребанных реформаторов, типа Гайдара, и самый главный упырь - Ельцин, сдох...Место их у стенки за все что они наворотили...!
      Зяблицев
  2. kolkulon Сегодня, 06:48
    Давно пора.А то иногда на таком го...е летаешь,что аж в самолет заходить страшно.
    kolkulon
  3. irazum Сегодня, 06:50
    Движки свои, движки свои где?!
    irazum
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:53
      Цитата: irazum
      Движки свои, движки свои где?!

      какие? для МС-пермяки разработали,готовится к выпуску...
      Mystery12345
  4. faiver Сегодня, 06:52
    проснулись блин....
    faiver
  5. bsk_una Сегодня, 06:59
    Скажите спасибо Христенко, что он еще не остановил производство самолетов, он это с лихвой умеет делать, тот еще тип, переплюньте через плечо и постучите по дереву, а лучше ему по голове
    bsk_una
  6. koksalek Сегодня, 07:00
    Цитата: faiver
    проснулись блин....

    Очередной клан небожителей сколотил бабла, теперь могут дать послабление ,пока другие не проснулись
    koksalek
  7. irazum Сегодня, 07:07
    Про Рогозина я уже всё сказал. Мне стыдно, что у такой Великой державы, такой вице-премьер. Отвечающий, к тому же за важнейшие вопросы...
    irazum
  8. ВАЗ2106 Сегодня, 07:12
    не многие страны выпускают свои самолеты, на словах обещают что все будет хорошо...
    ВАЗ2106
  9. Игорь Николаевич Сегодня, 07:14
    Не прошло и 25-и лет........
    Игорь Николаевич
  10. Гардамир Сегодня, 07:18
    Дмитрий Рогозин заявил о намерении с 2019
    долго думали, да и отменять не торопятся. Может только чтоб объявить перед выборами, а после выборов дальше будут партнёрить.
    Гардамир
  11. Анатольевич Сегодня, 07:28
    Цитата: Зяблицев
    Вот все же во-время некоторые посдыхали из гребанных реформаторов, типа Гайдара, и самый главный упырь - Ельцин, сдох...Место их у стенки за все что они наворотили...!

    Но ельцинское отребье до сих пор у кормушки.
    Анатольевич
  12. Altona Сегодня, 07:29
    Рогозин вчера расписал Соловьеву перспективки. И 100-тонная ракета с Восточного полетит, и Союз-5 новый, и модернизированная "Ангара", и 120 пассажирских самолетов различных классов будем выпускать. О преемственности инженерной и научной школы набрехал, только почему то сынку его ни часу не инженер трудится на высшем посту.
    Altona
Картина дня