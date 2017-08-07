РФ ежегодно отдает западному авиапрому пол триллиона рублей
Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на телеканал "Россия 1", вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о намерении с 2019 года начать отмену льгот иностранным авиапроизводителям в целях подъема соответствующей отрасли отечественной экономики.
С его слов, стоимость основной надежды гражданского авиапрома – самолета МС-21 – будет ниже зарубежных аналогов примерно на 20%.
Как указал вице-премьер, на текущий момент западные компании (в виде выручки) и страны (посредством налогов) получают огромные дивиденды от продажи и лизинга своих машин России.
Как он считает, существующий расклад недопустим.
Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing. Но уже в 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов — мы будем выпускать 110. Это первое. Второе. Мы будем отменять льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям. Уже, считайте, с 2019 года. Первый наш самолет, мы надеемся, пойдет в серию. Это МС-21.
С его слов, стоимость основной надежды гражданского авиапрома – самолета МС-21 – будет ниже зарубежных аналогов примерно на 20%.
Как указал вице-премьер, на текущий момент западные компании (в виде выручки) и страны (посредством налогов) получают огромные дивиденды от продажи и лизинга своих машин России.
С 2013 года по нынешнее время мы закупили за рубежом 367 иностранных самолетов. Это Boeing и Airbus. Более того, в связи с тем, что наша промышленность не выпускала гражданские самолеты, для того, чтобы поддерживать свои, национальные, компании, мы иностранных производителей освобождали от НДС и от таможенных сборов… Это, получается, в год мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 миллиардов рублей.
Как он считает, существующий расклад недопустим.
Это оскорбление просто для нации, оскорбление для авиационной державы. Мы это терпеть не могли. Именно поэтому были приняты решения. И президент из своего личного резерва [видимо, имеется ввиду резервный фонд президента РФ] выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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