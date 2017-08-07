07:43 07 августа

Поляки защитят Варшаву от русских «Искандеров»

В Варшаве рассказали об объектах, которые будут прикрывать комплексы «Patriot». Потенциальные «мишени» будут защищены от русских «Искандеров». Впрочем, соглашение, подписанное поляками с американцами, только предварительное.


Витольд Ващиковский. Фото: Karolina Siemion-Bielska, источник


Цель приобретения систем противоракетной обороны «Patriot» — защита не менее трёх точек, сообщил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Первым объектом защиты станет Варшава. Кроме того, комплексы могут защитить «ту часть страны, через которую в Польшу могут прибыть дополнительные силы НАТО». Наконец, ПРО прикроет главный штаб «или другое важное с оборонной точки зрения место». «Обычно для защиты каждой из таких точек требуется три батареи», — цитирует интервью Ващиковского «Коммерсанту» газета «Взгляд» .


Правда, по словам главы МИДа, ясности по поводу поставок американских комплексов «Patriot» пока нет: «Мы подписали предварительное соглашение и изложили свои пожелания по спецификациям этих батарей, радаров и другого сопутствующего оборудования».

Пока Польша ждёт ответа от США по поводу технических деталей договора и цены.

Также министр напомнил, что русские ракеты «Искандер» размещены в Калининградской области, а у Польши «до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя».

Одновременно из Варшавы пришли другие информационные сообщения. В Польше комментируют возможность размещения ракет США средней дальности.

Тот же Витольд Ващиковский, пишет газета «Взгляд» , заявил, что Варшава пока не рассматривает возможность размещения американских ракет малой и средней дальности на своей территории в том случае, если Вашингтон пересмотрит договор о РСМД и решит направить такие вооружения в Европу. Дело в том, что предложения о размещении ракет малой и средней дальности Варшава от Вашингтона пока не получала.

Министр уточнил: «Решение о размещении подобного вооружения зависело бы от НАТО».

Напомним, ранее в зарубежной прессе сообщалось о подготовке в Соединённых Штатах законопроекта по выходу из договора о РСМД. Проскальзывала также информация со ссылками на Пентагон о готовности США разместить ракеты среднего радиуса действия в ответ на «нарушение» Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Очевидно, заметим, польские политики готовы напичкать страну любыми ракетами и комплексами, которые сочтут нужным разместить на соответствующей территории американцы. На всё воля Дяди Сэма.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 2

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 07:37
    Полякам достаточно не размещать американскую ПРО у себя и интерес России к ней резко сократится, не пуп земли однако
    ВАЗ2106
  2. Logall Сегодня, 07:39
    Поляки защитят Варшаву от русских «Искандеров»
    Весьма сомнительно, но допустим. А от "Калибр"ов?
    Logall
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