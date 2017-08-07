Поляки защитят Варшаву от русских «Искандеров»
В Варшаве рассказали об объектах, которые будут прикрывать комплексы «Patriot». Потенциальные «мишени» будут защищены от русских «Искандеров». Впрочем, соглашение, подписанное поляками с американцами, только предварительное.
Цель приобретения систем противоракетной обороны «Patriot» — защита не менее трёх точек, сообщил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Первым объектом защиты станет Варшава. Кроме того, комплексы могут защитить «ту часть страны, через которую в Польшу могут прибыть дополнительные силы НАТО». Наконец, ПРО прикроет главный штаб «или другое важное с оборонной точки зрения место». «Обычно для защиты каждой из таких точек требуется три батареи», — цитирует интервью Ващиковского «Коммерсанту» газета «Взгляд» .
Правда, по словам главы МИДа, ясности по поводу поставок американских комплексов «Patriot» пока нет: «Мы подписали предварительное соглашение и изложили свои пожелания по спецификациям этих батарей, радаров и другого сопутствующего оборудования».
Пока Польша ждёт ответа от США по поводу технических деталей договора и цены.
Также министр напомнил, что русские ракеты «Искандер» размещены в Калининградской области, а у Польши «до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя».
Одновременно из Варшавы пришли другие информационные сообщения. В Польше комментируют возможность размещения ракет США средней дальности.
Тот же Витольд Ващиковский, пишет газета «Взгляд» , заявил, что Варшава пока не рассматривает возможность размещения американских ракет малой и средней дальности на своей территории в том случае, если Вашингтон пересмотрит договор о РСМД и решит направить такие вооружения в Европу. Дело в том, что предложения о размещении ракет малой и средней дальности Варшава от Вашингтона пока не получала.
Министр уточнил: «Решение о размещении подобного вооружения зависело бы от НАТО».
Напомним, ранее в зарубежной прессе сообщалось о подготовке в Соединённых Штатах законопроекта по выходу из договора о РСМД. Проскальзывала также информация со ссылками на Пентагон о готовности США разместить ракеты среднего радиуса действия в ответ на «нарушение» Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Очевидно, заметим, польские политики готовы напичкать страну любыми ракетами и комплексами, которые сочтут нужным разместить на соответствующей территории американцы. На всё воля Дяди Сэма.
Витольд Ващиковский. Фото: Karolina Siemion-Bielska, источник
Цель приобретения систем противоракетной обороны «Patriot» — защита не менее трёх точек, сообщил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Первым объектом защиты станет Варшава. Кроме того, комплексы могут защитить «ту часть страны, через которую в Польшу могут прибыть дополнительные силы НАТО». Наконец, ПРО прикроет главный штаб «или другое важное с оборонной точки зрения место». «Обычно для защиты каждой из таких точек требуется три батареи», — цитирует интервью Ващиковского «Коммерсанту» газета «Взгляд» .
Правда, по словам главы МИДа, ясности по поводу поставок американских комплексов «Patriot» пока нет: «Мы подписали предварительное соглашение и изложили свои пожелания по спецификациям этих батарей, радаров и другого сопутствующего оборудования».
Пока Польша ждёт ответа от США по поводу технических деталей договора и цены.
Также министр напомнил, что русские ракеты «Искандер» размещены в Калининградской области, а у Польши «до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя».
Одновременно из Варшавы пришли другие информационные сообщения. В Польше комментируют возможность размещения ракет США средней дальности.
Тот же Витольд Ващиковский, пишет газета «Взгляд» , заявил, что Варшава пока не рассматривает возможность размещения американских ракет малой и средней дальности на своей территории в том случае, если Вашингтон пересмотрит договор о РСМД и решит направить такие вооружения в Европу. Дело в том, что предложения о размещении ракет малой и средней дальности Варшава от Вашингтона пока не получала.
Министр уточнил: «Решение о размещении подобного вооружения зависело бы от НАТО».
Напомним, ранее в зарубежной прессе сообщалось о подготовке в Соединённых Штатах законопроекта по выходу из договора о РСМД. Проскальзывала также информация со ссылками на Пентагон о готовности США разместить ракеты среднего радиуса действия в ответ на «нарушение» Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Очевидно, заметим, польские политики готовы напичкать страну любыми ракетами и комплексами, которые сочтут нужным разместить на соответствующей территории американцы. На всё воля Дяди Сэма.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти