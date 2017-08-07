МО Швеции: страна не вступит в НАТО

Если подать заявление на вступление в НАТО, это усилит напряженность в регионе.

Наилучшая стратегия сейчас - усиливать военный потенциал на национальном уровне, а также развивать двустороннее и многостороннее взаимодействие с другими странами. Никаких экспериментов в сфере стратегической политики сейчас проводить не нужно.