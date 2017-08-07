12:27 07 августа

МО Швеции: страна не вступит в НАТО

Как сообщает новостное агентство ТАСС , ссылающееся на японскую газету Asahi, глава военного ведомства Швеции Петер Хультквист заявил о необходимости самостоятельного усиления оборонной мощи страны, избегая вступления в НАТО ввиду возможного роста региональной напряженности.

Если подать заявление на вступление в НАТО, это усилит напряженность в регионе.





По его мнению, членство Швеции в альянсе вызвало бы цепную реакцию, сказавшись в числе прочего на Финляндии, также не входящей в данный военный блок.

При этом он считает, что вооруженные силы страны нуждаются в укреплении своего потенциала, чего можно достичь, в частности, за счет взаимодействия в оборонной области с другими странами.

Наилучшая стратегия сейчас - усиливать военный потенциал на национальном уровне, а также развивать двустороннее и многостороннее взаимодействие с другими странами. Никаких экспериментов в сфере стратегической политики сейчас проводить не нужно.


Как указывалось, в июне текущего года Швеция и Германия подписали договор о расширении военного сотрудничества. Ранее аналогичные соглашения Швеция заключила с США и Данией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. злой партизан Сегодня, 08:16
    Стоило "Дмитрию Донскому" проплыть мимо Швеции и сразу у той отпала охота вступать в НАТО. Надо ещё пару раз проплыть мимо - и глядишь шведы и насчёт СП-2 перестанут артачиться.
    злой партизан
    1. Ren Сегодня, 08:22
      Просто после "Дмитрия Донского" у шведов уменьшилось желание в поиске русских подлодок в своих водах, а также пришло осознание, что если они искали именно такие подлодки и не смогли найти, то был ли мальчик? bully
      Ren
      1. cniza Сегодня, 08:28
        Что бы там ни было , но репутация НАТО пошатнулась и очень сильно...
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 08:30
          репутация НАТО пошатнулась и очень сильно


          этого не может быть lol
          Partyzan
          1. dik-nsk Сегодня, 10:47
            какая репутация? то что шведы де юре не в нато, не означает, что они не там фактически, так что все эти "тонкие" шуточки не имеют под собой никакой действительности
            dik-nsk
            1. Partyzan Сегодня, 10:57
              Во время Второй Мировой Войны Швеция придерживалась политики нейтралитета. Сочетание ее геополитического местоположения на Скандинавском полуострове и успешная политика маневрирования во время Второй мировой помогли стране сохранить свой официальный нейтралитет на протяжении всей войны
              они опять решили между струйкам передвигаться hi
              Partyzan
        2. Подрезчик Сегодня, 08:38
          Цитата: cniza
          Что бы там ни было , но репутация НАТО пошатнулась и очень сильно...

          Виктор, приветствую! hi Наверное шведы помнят историю, и влезать в блоки, тем более явно агрессивные России не хотят... soldier
          Подрезчик
    2. stalkerwalker Сегодня, 08:25
      Как разговариваешь с простыми скандинавами, так понимаешь, что они практически все в курсе всех событий. И угрозу "российской агрессии" оценивают не больше чем такую же заокеанскую. Но похоже, что высшие чиновники и руководители многих европейских стран носят "зомби-бусы", получаемые из "обкома", когда озвучивают решения "от имени народа". Только прячут под одеждой, т.к. имеется аналогия с рабским ошейником.
      stalkerwalker
      1. 30 вис Сегодня, 08:51
        Вальцману Пете , бусики стеклянные от панов американских к лицу ! Поварёшка в руке и бусики на шее ! Красив!
        30 вис
    3. Bongo Сегодня, 08:47
      Цитата: злой партизан
      Стоило "Дмитрию Донскому" проплыть мимо Швеции и сразу у той отпала охота вступать в НАТО.

      Простите, может я конечно чего не знаю, а какую угрозу "Дмитрий Донской" представляет для Швеции и НАТО ? what
      А что касается вооруженных сил Швеции, то они уже фактически давно интегрированы в военную структуру альянса, хотя юридически это никак и не оформлено.
      Bongo
      1. stalkerwalker Сегодня, 08:54
        Цитата: Bongo
        Простите, может я конечно чего не знаю, а какую угрозу "Дмитрий Донской" представляет для Швеции и НАТО ?

        Шведский министр обороны разволновался из-за 172-метровой атомной подводной лодки «Дмитрий Донской». В ближайшее время она пройдёт мимо берегов Швеции и Дании. Министр полагает, что это означает «повышение военной активности».
        Как пишет издание «Göteborgs-Posten» , 172-метровая подлодка «Дмитрий Донской», эта «огромная русская подводная лодка», пройдёт на этой неделе близ Швеции и Дании
        По словам министра обороны Петера Хультквиста, в районе Швеции налицо «наращивание русскими военной активности» и «военного потенциала». Российская атомная подводная лодка в Балтийском море — дополнительный элемент «происходящего», сказал считает министр.
        По его словам, в дополнение к «аннексии Крыма» Россия «готова использовать военную силу», чтобы разрушить систему безопасности, сложившуюся в Европе.
        Опубликовано 20.07.2017 в 07:40
        stalkerwalker
        1. Bongo Сегодня, 08:56
          Цитата: stalkerwalker
          Шведский министр обороны разволновался

          Да пусть он в силу своей безграмотности сколько угодно волнуется. lol Какова сейчас реальная боевая ценность этого корабля, и чего нам радоваться ?
          Bongo
          1. Partyzan Сегодня, 11:12
            Атомный подводный ракетоносный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» – гордость Военно-морского флота РФ. В среду ракетоносец прибыл в акваторию Санкт-Петербурга, совершив переход из Североморска в сопровождении атомного ракетного крейсера «Петр Великий».
            «Дмитрий Донской» – это самая большая субмарина в мире. Ее полное водоизмещение – 49 800 т, длина – 172 м, ширина корпуса – 23,3 м, высота – 26 м. Подлодка построена по проекту 941 «Акула». Это первый корабль в серии.

            Крейсер оснащен ракетным комплексом «Булава» с шестью гиперзвуковыми ядерными боеголовками.
            ТАРПКСН «Дмитрий Донской» – самый быстрый из всех кораблей серии, он на два узла превысил предыдущий рекорд скорости проекта 941 «Акула». Подводная скорость хода – 27 узлов (50 км/ч).
            и что в нем не так?
            Partyzan
    4. Нормаль ок Сегодня, 10:33
      Цитата: злой партизан
      Стоило "Дмитрию Донскому" проплыть мимо Швеции и сразу у той отпала охота вступать в НАТО.

      Это корыто может испугать, разве, что тех кто на нём служит laughing
      Нормаль ок
  2. Злодей Сегодня, 08:22
    Стали подозревать, что НАТО - тупо разводка на денежку?
    Поняли, что России делать больше нечего, как бедных шведов воевать?
    Попытка защитить свой ВПК от амезкого ?
    А, может ещё Петром 1 прививка сделаная действует?
    Удивлён, что глава их оборонного ведомства не " экс", в то время, как прослеживается разумность речей его...
    Злодей
  3. Olegater Сегодня, 08:22
    Ага вступать не будем а предоставлять все нужное карателями всегда пожалйста все как всегда. В случае опасности мы были нейтральными - двуличные сволочи.
    Olegater
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 08:23
    Для меня Швеция всегда была примером разумного политикума, взвешенного руководства и человеческого социума. Им не пришлось "прибиваться" к каким либо политическим лагерям, оправдываться за применение оружия против соседей. Швеция, Швейцария, Исландия. Если бы все так жили....
    Вождь краснокожих
    1. tanit Сегодня, 08:43
      Цитата: Вождь краснокожих
      Швеция, Швейцария, Исландия. Если бы все так жили....

      Так Исландия в НАТО аж с 1949 года. Хоть и армии не имеет.
      tanit
    2. Му Дозвон Сегодня, 08:44
      Карл 12 с вами не согласен wassat
      Му Дозвон
    3. Alex_59 Сегодня, 08:51
      Цитата: Вождь краснокожих
      Для меня Швеция всегда была примером разумного политикума, взвешенного руководства и человеческого социума. Им не пришлось "прибиваться" к каким либо политическим лагерям, оправдываться за применение оружия против соседей. Швеция, Швейцария, Исландия. Если бы все так жили....

      Это сейчас. А раньше? Они в свое время лезли везде, где можно, по самую Полтаву. Всех в Европе достали. Пока наши их не угомонили. Теперь-то конечно, тихая спокойная страна. Перебесились. Когда-то и США такими станут. Это закон природы. У молодых вначале гормоны не дают жить спокойно, надо кого-то найти чтобы в глаз дать, или еще чего. С возрастом проходит.
      Шведы сейчас на пенсии (отстаньте все, мы сидим в кресле качалке с пледом и попиваем вино). США - студенты (уже есть зачатки мозгов, но физиология еще доминирует). Арабы - школота (мозгов вообще нет, хочется бегать, драться, орать, валяться в грязи). А мы в переживаем кризис средних лет (то есть еще способны дать в зуб, но мы к этому уже подходим взвешено и осторожно, и по большому счету нам бы этого хотелось избежать).
      Alex_59
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:10
        А рантше все иначе было. Но мы живем не раньше, а сейчас. Насчет кризиса средних лет я может и соглашусь, но лично мне кажется, что он протекает на фоне беспробудного алкоголизма и вялотекущей шизофрении. Я до сих пор не узрел братьев в Сирии (а мои старшие товарищи не видели их в Афганистане) и тем более не понимаю "бракоразводного процесса" с украиной.
        Вождь краснокожих
        1. Alex_59 Сегодня, 09:24
          Цитата: Вождь краснокожих
          но лично мне кажется

          Кажется. Факт.
          Alex_59
        2. Му Дозвон Сегодня, 09:57
          Не судите других по себе("на фоне беспробудного алкоголизма и вялотекущей шизофрении").
          Если вы чего-то не понимаете,это ещё не значит что вы правы.
          К примеру,Сирия и Афган это сильно разные случаи.
          Му Дозвон
          1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:11
            Да, вы правы... Я действительно не понимаю, почему еще три года назад я не вспоминал перед маркетом сколько у меня денег на карточке, что бы потом не выглядеть глупо на кассе, я не понимаю почему я должен объяснять детям, что в этом году мы на море не поедем, потому что мало денег, не понимаю, почему моя командировка в Германии закончилась после малопонятных "телодвижений" моего начальства, после которых немцы вежливо свернули сотрудничество. Я многое не понимаю. Объясните мне... Объясните пенсионерам почему стала модной фраза "денег нет, но вы тут держитесь"...
            Только про русофобию не объясняйте. В девяностые РФ можно было в экономическом плане так "взуть" что мы еще тогда стали бы нищими. Но инвесторы увидели в нас рациональное зерно. Не побоялись вложить миллиарды, передать технологии, заключить контракты. А теперь от нас открещиваются, как от чумных.
            Вождь краснокожих
            1. Му Дозвон Сегодня, 10:20
              Если бы цена на нефть не обвалилась в конце 2014 и бакс по прежднему стоил 30 с чем-то рублей,то и вы жили бы примерно как 4 года назад.Вот и всё объяснение.
              В 90-е мы и были нищими вообще-то.
              Му Дозвон
              1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:32
                Так объясните мне, почему немец не зависит от цены нефти?!! Почему против Германии не вводят санкции?!! В 90-е я купил первую квартиру. Однокомнатную, в пригороде, но я заработал на нее своим трудом...
                Вождь краснокожих
  5. Masya Masya Сегодня, 08:42
    При этом он считает, что вооруженные силы страны нуждаются в укреплении своего потенциала

    Денежки они счет любят, шведы лучше сами их освоят, чем дяде отдавать...
    Masya Masya
  6. savage1976 Сегодня, 08:46
    Это радует, что остались еще с мозгами в голове европейцы, не желающие становиться мальчиками для битья в угоду заокеанскому господину. Единственная угроза для них теперь это НАТО, которое с высокой долей вероятности устроит у них цветной майдан, дабы поменять это решение на "правильное". Удачи им в очередной демократизации.
    savage1976
  7. Pivot Сегодня, 09:00
    Проработал в шведской компании 4 года 3 недели из 2х месяцев жил в там скажу одно если швед сказал что то, сделает наоборот. Так что ждём вступление Швеции в НАТО.
    Pivot
    1. Moskovit Сегодня, 09:23
      Надо платить немалые взносы. Это с прибалтийских нищебродов ничего не берут, а с богатенькой Швеции возьмут по полной.
      Moskovit
  8. Керенский Сегодня, 10:53
    Всё правильно. Достаточно почитать военные руководства Швеции, Норвегии, Финляндии... В случае войны армии этих стран распадаются фактически на автономные диверсионные группы. И никакое НАТО им не поможет, а денюжку надо будет засылать сразу и постоянно. Куда проще и логичней закупить оружие, сложить его в схронах, да и ездить спокойно на манёвры НАТО.
    Да, Швеция богатая страна и трясти её будут не по-детски в казну НАТО.
    Керенский
    1. den3080 Сегодня, 12:04
      В случае войны армии этих стран распадаются фактически на автономные диверсионные группы.

      Это шедевр! Думаю, что скелет Александра Фёдоровича активно заврочался в гробу.
      den3080
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