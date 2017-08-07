Тиллерсон: США подумают, как ответить России на высылку дипломатов
Администрация США до 1-го сентября отреагирует на решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России, передает Вести.ru заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Госсекретарь сообщил журналистам, что об этом шаге он предупредил главу МИД Сергея Лаврова во время вчерашних переговоров в Маниле.
Каким будет ответ Вашингтона, Тиллерсон не уточнил.
Вместе с тем он отметил, что обрывать все связи с Москвой из-за разногласий бессмысленно. По словам госсекретаря, «США смотрят на отношения с Россией с прагматизмом» и готовы сотрудничать для разрешения различных проблем.
Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США. Об этом он также уведомил Лаврова в ходе переговоров.
Госсекретарь сообщил журналистам, что об этом шаге он предупредил главу МИД Сергея Лаврова во время вчерашних переговоров в Маниле.
Каким будет ответ Вашингтона, Тиллерсон не уточнил.
Вместе с тем он отметил, что обрывать все связи с Москвой из-за разногласий бессмысленно. По словам госсекретаря, «США смотрят на отношения с Россией с прагматизмом» и готовы сотрудничать для разрешения различных проблем.
Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США. Об этом он также уведомил Лаврова в ходе переговоров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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