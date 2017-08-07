12:27 07 августа

Тиллерсон: США подумают, как ответить России на высылку дипломатов

Администрация США до 1-го сентября отреагирует на решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России, передает Вести.ru заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Госсекретарь сообщил журналистам, что об этом шаге он предупредил главу МИД Сергея Лаврова во время вчерашних переговоров в Маниле.


Каким будет ответ Вашингтона, Тиллерсон не уточнил.

Вместе с тем он отметил, что обрывать все связи с Москвой из-за разногласий бессмысленно. По словам госсекретаря, «США смотрят на отношения с Россией с прагматизмом» и готовы сотрудничать для разрешения различных проблем.

Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США. Об этом он также уведомил Лаврова в ходе переговоров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 57

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Partyzan Сегодня, 08:46
    Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США.
    ну когда вы уже это докажете, задолбал уже ваш этот лай am
    Partyzan
    1. Монос Сегодня, 08:51
      Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США.

      Ага,а до этого был мир, дружба,жвачка,полное доверие и "благорасстворение воздухов".
      Монос
      1. Partyzan Сегодня, 08:53
        а до этого был мир, дружба,жвачка,полное доверие
        они уже считали Россию своим сырьевым придатком, а тут....... laughing нежданчик hi
        Partyzan
        1. Монос Сегодня, 08:54
          Полесским партизанам,привет! hi laughing
          Монос
          1. Partyzan Сегодня, 09:12
            Виктор, hi
            Полесским партизанам
            не мы не ластоногие, по болотам не шаримся drinks laughing
            Partyzan
        2. Нормаль ок Сегодня, 10:34
          Цитата: Partyzan
          они уже считали Россию своим сырьевым придатком

          А, что изменилось? Как были придатком, так и остаёмся.
          Нормаль ок
          1. Partyzan Сегодня, 10:47
            Как были придатком, так и остаёмся.
            да нет, благодаря санкциям запускается собственное производство
            Partyzan
      2. maxim947 Сегодня, 08:56
        У янков всегда поводы какие то шизоидные - поправка Джексона — Вэника, и акт Магнитского, сейчас вмешательство. Они не сильно заморачиваются над этим, если надо - то причину придумаем, и плевать что о нас подумают.
        maxim947
    2. Му Дозвон Сегодня, 09:03
      Самое забавное,это то,что американцы активно вмешивались в российские президентские выборы 1996 года,и даже это не особо скрывают belay
      Му Дозвон
      1. Балу Сегодня, 09:13
        Цитата: Му Дозвон
        Самое забавное,это то,что американцы активно вмешивались в российские президентские выборы 1996 года,и даже это не особо скрывают belay

        Один из трех просессоров-"политологов" помогавших ЕБН в 1996г. кадровый полковник ЦРУ, пытался за 400 тыс. баксов скупить контрольный пакет подмосковного предприятия, без продукции которого ракеты и итстребители е смогли бы летать. Штирлицы выдавили из страны этого "политолога".
        Мне итнтересно другое, почему до сих пор стесняются раскрыть тайну коробки из под ксерокса-откуда содержимое? из американского посольства или контробанда?
        Балу
        1. Ныробский Сегодня, 11:32
          Цитата: Балу
          Мне итнтересно другое, почему до сих пор стесняются раскрыть тайну коробки из под ксерокса-откуда содержимое? из американского посольства или контробанда?

          Это не так интересно, как интересно происхождение миллиардов у полковника Захарченко, которые были в американских банковских упаковках. На наш запрос, как сие стало возможным и оные деньги не прошли через российский банк, матрасы по сию пору не ответили.
          Ныробский
          1. Балу Сегодня, 11:43
            Цитата: Ныробский
            Это не так интересно, как интересно происхождение миллиардов у полковника Захарченко, которые были в американских банковских упаковках. На наш запрос, как сие стало возможным и оные деньги не прошли через российский банк, матрасы по сию пору не ответили.


            Это уже обсуждалось, но быстро замяли.
            Первое что приходит на ум-подготовка майдана.
            Балу
    3. Венд Сегодня, 09:07
      Не понравилось, не привыкли к ответным мерам.
      Венд
    4. Зяблицев Сегодня, 09:35
      Лавров, как опытнейший дипломат старой Советской школы должен вспомнить Громыко и его взаимоотношения с США - все лучшее, хорошо забытое старое!
      Зяблицев
      1. DMB_95 Сегодня, 11:59
        Цитата: Зяблицев
        Лавров, как опытнейший дипломат старой Советской школы должен вспомнить Громыко и его взаимоотношения с США - все лучшее, хорошо забытое старое!

        Видимо , Лавров помнит , раз матерится пока в сторону от микрофона . У обычного человека уже весь мат бы закончился и начались бы удары в челюсть .
        DMB_95
    5. самый главный Сегодня, 10:34
      Цитата: Partyzan
      Partyzan Сегодня, 08:46 Новый
      Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США.
      ну когда вы уже это докажете, задолбал уже ваш этот лай

      Надо просто намекнуть этим "умникам", что мы можем и согласиться с тем, что кто-то вмешался в выборы... Трамп и Тилерсон получат пенделя и будут уволены... и станут счастливы. что доказали !!!
      самый главный
      1. Ныробский Сегодня, 11:34
        Цитата: самый главный
        Надо просто намекнуть этим "умникам", что мы можем и согласиться с тем, что кто-то вмешался в выборы... Трамп и Тилерсон получат пенделя и будут уволены... и станут счастливы. что доказали !!!

        laughing Улыбнуло! Это был бы весьма оригинальный и нестандартный ход!
        Ныробский
  2. Подрезчик Сегодня, 08:48
    Нет ребята, мячик на стороне России, и именно за ней следующий удар! Эта высылка дипломатов и возня с дачами лишь ответ на предновогоднюю выходку Обамы!!! А теперь должна последовать ответка за недавние санкции...!!! am
    Подрезчик
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:55
      Цитата: Подрезчик
      Нет ребята, мячик на стороне России,
      - Чёрта с два! Слишком долго - 7 месяцев прошло с того демарша Обамы по высылке российских дипломатов, и сейчас американские СМИ всё выставили так, как будто это первый шаг России. Шустрее надо быть, ребята!
      oldseaman1957
      1. Подрезчик Сегодня, 09:08
        Не соглашусь! Уже писалось здесь неоднократно, высылка американских дипломатов сделана вовремя, за 7 месяцев до выборов Президента России, тем самым нарушив связи "дипломатов" и их агентуры, восстановить которые не очень легко, на это требуется время! У ВВП хорошая выдержка разведчика...
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 09:37
          У ВВП хорошая выдержка разведчика...
          месть это блюдо которое подается холодным, и когда его не ждешь drinks
          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 09:54
            Золотые твои слова, коллега по нашему белорусскому лесу!!! hi Вспоминал, Володя, эту пословицу, крутилось что-то в голове, а тут ты и как всегда вовремя!!! good drinks
            Подрезчик
            1. Partyzan Сегодня, 10:04
              коллега по нашему белорусскому лесу!!!
              воздух чистый и мысли свежие drinks laughing
              Partyzan
      2. Delink Сегодня, 09:27
        Вот именно, слишком уж долгоиграющая выжидающая позиция была. А в следующий раз через год ответим, ну вдруг за это время одумаются!
        Delink
    2. Вождь краснокожих Сегодня, 09:03
      Вы, наверное, еще не почувствовали, что мячик на минном поле, и всякое движение (пусть голевая передача или шикарный пас) будут сопровождаться неприятным бабахом?
      Вождь краснокожих
      1. vovanpain Сегодня, 09:21
        Уважаемый Чингачгук! hi Мячик на минном поле в матче Россия-США продолжается уже второе столетие request И конца краю этому минному полю не видать. bully Не мы начали,но мы можем и закончить этот матч,правда планеты Земля может не остаться. yes hi
        vovanpain
        1. Delink Сегодня, 09:37
          Вот поэтому нужно по точнее пинать на мину мячик, чтобы америкатосы не могли его принять.
          Delink
    3. Ныробский Сегодня, 11:47
      Цитата: Подрезчик
      Нет ребята, мячик на стороне России, и именно за ней следующий удар! Эта высылка дипломатов и возня с дачами лишь ответ на предновогоднюю выходку Обамы!!! А теперь должна последовать ответка за недавние санкции...!!!

      Фишка в том, что мы пока всего лишь уровняли количество дипломатов с двух сторон. В число высланных не вошли те 35, которые до сих пор являются резервом на "отчисление" в качестве ответной меры. При очередном приступе американской "дури", зеркальный ответ может быть количество "Х" + 35.
      Ныробский
      1. Подрезчик Сегодня, 11:59
        Цитата: Ныробский
        Цитата: Подрезчик
        Нет ребята, мячик на стороне России, и именно за ней следующий удар! Эта высылка дипломатов и возня с дачами лишь ответ на предновогоднюю выходку Обамы!!! А теперь должна последовать ответка за недавние санкции...!!!

        Фишка в том, что мы пока всего лишь уровняли количество дипломатов с двух сторон. В число высланных не вошли те 35, которые до сих пор являются резервом на "отчисление" в качестве ответной меры. При очередном приступе американской "дури", зеркальный ответ может быть количество "Х" + 35.

        Собственно примерно это и имел ввиду, спасибо что поняли и расшифровали! hi
        Подрезчик
  3. ВАЗ2106 Сегодня, 08:50
    похоже на поведение обиженных детей (это я про обе стороны)
    ВАЗ2106
    1. Logall Сегодня, 09:08
      Не а. Это поведение старых любовников! Россия и рада бы, но у США голова болит!
      Logall
  4. Хагалаз Сегодня, 08:51
    По словам госсекретаря, «США смотрят на отношения с Россией с прагматизмом» и готовы сотрудничать для разрешения различных проблем.
    Вообще то не добавить и не убавить. Ведут себя ровно так, как нас оценивают. Удастся нам повысить эту оценку, отношение будет другое.
    Хагалаз
  5. RusArmy235 Сегодня, 08:51
    Ну доживём до 1 сентября, а там сразу и увидим, чем нас опять напугать пытаются! Как говорится: - не каждая собака кусает, которая лает! yes
    RusArmy235
    1. soroKING Сегодня, 08:56
      Рекс! к ноге! молодец, хорошая собачка laughing
      soroKING
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:53
    В средние века в христианском мире свято верили в существование сатаны и его "агентов" в виде ведьм и колдунов. Народу пожгли - ужас! При этом доказательная база была примерно на том же уровне, что и сейчас для "русских хакеров". Я верю - значит, они существуют!
    Горный стрелок
    1. Вежливый Лось Сегодня, 09:07
      Цитата: Горный стрелок
      При этом доказательная база была примерно на том же уровне, что и сейчас для "русских хакеров"

      Вековые традиции, однако.
      Вежливый Лось
  7. Mavrikiy Сегодня, 08:57
    Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США. Об этом он также уведомил Лаврова в ходе переговоров.
     С больной головы, да на здорову.
    США подумают, как ответить России на высылку дипломатов

    Не смешно. Лишившись "ТАКОГО КОРПУСА" агентов влияния, США потеряло в в 100 раз больше чем получит от санкций. Это еще не накаут , но нокдаун. И все благодаря думалке США. Пока напрягаются думают, пусть не забывают, об ответках.
    Mavrikiy
  8. Masya Masya Сегодня, 08:57
    А я в ответ на твой ответ, найду ещё кудрявее... wink
    Masya Masya
  9. win9090 Сегодня, 08:59
    Если бы хотели давно бы задушили, просто им удобно держать страшилку под рукой.
    Запретить нефть и газ покупать у России, не поставлять промышленное оборудование и через год власть сменится на адекватную, без имперских замашек.

    Может тогда будут заниматься экономикой страны, а не вешней политикой.
    win9090
    1. Б.Т.В. Сегодня, 09:36
      Цитата: win9090
      Если бы хотели давно бы задушили, просто им удобно держать страшилку под рукой.
      Запретить нефть и газ покупать у России, не поставлять промышленное оборудование и через год власть сменится на адекватную, без имперских замашек.

      Может тогда будут заниматься экономикой страны, а не вешней политикой.


      А может, лучше, Вам, из России в " не империю" уехать?!
      Б.Т.В.
      1. win9090 Сегодня, 09:40
        А может лучше вам в back in ussr укатить ?
        win9090
        1. Б.Т.В. Сегодня, 09:49
          Цитата: win9090
          А может лучше вам в back in ussr укатить ?


          Наверное, такие, как вы, и приложили " ручки" к смене власти на " адекватную" в начале 90- х.
          Б.Т.В.
          1. win9090 Сегодня, 09:55
            Не я уже родился в нормальной стране где не нужно было ходить строем и заниматься всякой ерундой.
            win9090
  10. Вежливый Лось Сегодня, 08:59
    Тиллерсон убежден, что «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США.

    Если госсекретарь лоялен президенту, то он должен быть доволен итогами выборов. Если же он недоволен, значит он президенту не предан и желает его замены. И Трампу надо под любым предлогом избавиться от такого "соратника".
    А "серьезное недоверие" возникло именно после вмешательства в выборы президента. Американского вмешательства в "выборы" украинского президента.
    Вежливый Лось
  11. Alexey-74 Сегодня, 09:00
    Ждем с нетерпением!
    Alexey-74
  12. seregatara1969 Сегодня, 09:02
    так наших погнали до выборов трампа !а чтоб нас напугать уберите ещё половину дипразведки
    seregatara1969
  13. Ураган70 Сегодня, 09:02
    Было бы чем думать... Обнаглели от вековой вседозволенности...
    Ураган70
  14. valent45 Сегодня, 09:04
    А затем мы должны ответить на их ответ? И так до нулевого конца! Отношения через другие страны.
    valent45
  15. APASUS Сегодня, 09:06
    Вот время наступило ,любой бред можно выдать за истину и управлять на этом основании межгосударственными отношениями.
    APASUS
  16. Чёрный Полковник Сегодня, 09:15
    «серьезное недоверие» между двумя странами возникло после вмешательства России в выборы президента США.
    Какие же ранимые и беззащитные! И все то их хотят обидеть! Прям слёзы наворачиваются.
    Чёрный Полковник
  17. штурм Сегодня, 09:16
    Чтобы не создавать такие ситуации нужно реагировать на все выпады госдепа в течении 10 дней чтобы нас же и не обвиняли в развязывании дипломатической войны
    штурм
  18. Delink Сегодня, 09:17
    Наложить одну большую санкцию на всё, что у нас связано с американцами и пусть решают как из этого выбраться. Почему мы все время им отвечаем, пусть они думают как дальше вести с нами отношения. Да и хрен с ними, они не одни на земле!
    Delink
  19. mikh-korsakov Сегодня, 09:22
    Позиция Америки - мы знаем, что вы вмешались в наши выборы, но откуда - большой секрет. Наиболее тупые (как Майкл Бом) договорились до того, что в Кремле, у Америки есть агент, который "видел!" указ о хакерской атаке. И теперь Америка охраняет благополучие этого агента. Но, господа, предположим на минуту, что в Кремле, неизвестно с какой стати, появилась такая идея. Неужели непонятно, что никакого "указа" об этом не последовало бы, все бы происходило на словах Уж что- что, а секретить у нас любят и умеют. Кроме того, а что собственно стало известно в реальности, что в штабе демократической партии происходят неблаговидные истории, так за это хакеров надо бы поблагодарить, а участников "неблаговидных историй" привлечь к ответу. Вот в чем реально мы наступили на их мозоль, так это то, что им теперь придется в спешке перетасовывать колоду специалистов в посольстве, присланных влиять на НАШИ ВЫБОРЫ. А то что они влияют - сомнений нет. Я помню как Макфол бегал по белоленточным тусовкам. Наша оппозиция перед прошлыми выборами косяками ходила в американское посольство - "пить чай". Забавной была реакция яблочной д.уры Дмитриевой, которую журналисты засекли на выходе их посольства. Она сделала вид, что не понимает куда же ее занесло/ Я помню как другие любители "американского чая" прятали лицо, когда их застукали, значит знала кошка, чье...
    mikh-korsakov
  20. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
    ... не напугал... однозначно предполагали и есть варианты ответа... wassat
    a.s.zzz888
  21. Симон Сегодня, 09:27
    "Тиллерсон: США подумают, как ответить России на высылку дипломатов" --- Похоже они задумались! Раз сразу ответить не могут - тугодумы laughing Посмотрим, что придумают. В следующий раз вышлем всех, которые пекут булочки с печенюшками для "болотной". angry Не нужны они нам stop
    Симон
  22. К-50 Сегодня, 10:22
    Администрация США до 1-го сентября отреагирует на решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России

    Только не забудьте, ушлёпки, что на ваш ответ может новая "ответка" прилететь. Так что за ранее памперсы готовьте. yes angry
    К-50
  23. Прогрессор Сегодня, 11:05
    Имхо все просто:
    США хотят поставлять оружия на Украину, а для этого нужен повод от РФ.
    А РФ пока не реагирует на провокацию в виде санкций -)
    Прогрессор
Картина дня