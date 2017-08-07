12:27 07 августа

Forbes: санкции против РФ усилят враждебность к Западу

Как сообщает ИноТВ , Forbes опубликовал материал журналиста Эмили Феррис, посвященный анализу последствий введения санкций против РФ в плане корректировки внешнеполитической линии Кремля.

Автор полагает, что новый пакет антироссийских санкций, который «неохотно» утвердил Дональд Трамп, направлены главным образом против оборонного, железнодорожного, металлургического секторов и против экспорта технологий для российских глубоководных, арктических и нефтегазовых проектов.

Но, как считает Эмили Феррис, данные меры не приведут к «политическим переменам» в поведении Москвы, но, напротив, усилят в России точку зрения, что любое взаимодействие с Западом является «проявлением слабости». Следствием этого могут стать серьёзные и далеко идущие последствия для способности Запада помешать «интервенциям России за рубежом», в том числе, на востоке Украины.




Хотя президент Украины Петр Порошенко высказался в позитивном ключе в связи с расширением санкционной политики, считая, что она будет способствовать решению проблемы Донбасса, многие местные телеканалы предположили, что «в отместку США Россия пойдёт на обострение украинского конфликта». В этой связи высока вероятность, что выбранный сценарий, наоборот, приведет к росту напряженности в данном регионе. Разгорающаяся в США дискуссия о поставках Киеву «оборонительного вооружения» может привести к такому же результату. Хотя автор считает, что наиболее вероятна заморозка конфликта без перспективы дипломатического решения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:19
    Браво! Не могу соседу морду набить, так пойду сестру за косы потягаю! Истинный поступок настоящего мужчины...
    Вождь краснокожих
    1. Зяблицев Сегодня, 09:29
      Англосаксы настолько низменная и подленькая нация, что даже если бы они с утра до вечера говорили о любви к России, то лично я, кроме банального лицемерия в этом ничего другого бы не находил...Впрочем, как учит история, именно так и было!И тот кто верит англосаксам, либо ду..к, либо предатель!
      Зяблицев
      1. Logall Сегодня, 10:12
        Цитата: Зяблицев
        тот кто верит англосаксам, либо ду..к, либо предатель!

        Не рассматриваете вариант, что он и есть англосакс? Хотя наверное они уже сами себе не верят... no
        Logall
        1. Владимир16 Сегодня, 11:02
          Складывается впечатление, что санкции поддерживают наши чиновники и есть определенный заказ на эти санкции с их стороны. По сути санкции запада отвлекают внимание нашего общества от внутренних проблем которые сформировались из-за чиновников. В свою очередь чиновники продолжают занимать свои кресла и упадок продолжается. И посмотрите сколько времени СМИ уделяют санкциям, а сколько внутренней жизни страны. Явный перекос в сторону санкций и прочих новостей западного мира.
          Владимир16
      2. spirit Сегодня, 10:24
        Ну не знаю Незнаю. Вот Всеми известное Лицо отечественной пропаганды Петр Толстолй так не считает, как и его дочь которую он отправил учиться куда?правильно туда где учился Навальный laughing в Йельский Университет)))Так что это для Вас и нас они Враги, для тех то тут останеться , а для тех кто при дворе включая всех лицемеров пропагандистов возглавляемых Киселевым и Соловьевым (у него дом в Швейцарии да и жевет он в США частенько) они самые что не наесть товарищи smile
        spirit
        1. Зяблицев Сегодня, 10:27
          А кто сказал, что Соловьев не лицемер - все журналисты есть сущность продажности!Так что здесь к ним никаких вопросов!
          Зяблицев
    2. oldseaman1957 Сегодня, 09:29
      Цитата: Вождь краснокожих
      Не могу соседу морду набить,
      - Если бы в годы "перестройки" они так же санкции "клали" - то не посмел бы Горбачёв мемекать о "добром" Западе, и СССР бы ещё больше сплотился. Нас можно было только взять "Медными трубами"...
      oldseaman1957
    3. vovanpain Сегодня, 09:31
      Цитата: Вождь краснокожих
      Браво! Не могу соседу морду набить, так пойду сестру за косы потягаю! Истинный поступок настоящего мужчины...

      Так Чингачгук,пускай попробуют bully В 97 въехал в рыло одному англоговорящему за плевок в памятник Ушакову в Рыбинске,въеду и сейчас за милую душу за санкции. bully hi
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 09:47
        Владимир, приветствую! hi За удар в рыло-уважаю, надо было еще пендаля под мягкие места! Видимо попался англичанин, Ушаков им крови попортил немало! good
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 10:13
          надо было еще пендаля под мягкие места!

          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 10:40
            good good good Такой тип снаряда я еще не встречал!!! laughing good
            Подрезчик
          2. yuriy55 Сегодня, 11:14
            Путин скорее станет пинать собственный народ, чем "посмеет обидеть" Обаму или Трампа. Вы кому лапшу на уши вешаете? Это наши солдаты вызывают огонь на себя. Это наших лётчиков сбивают в чужом небе. Это наших моряков-подводников топят в море. Это наших шахтёров и горняков засыпают землёй, заливают водой и взрывают метаном. Это наши пенсионеры до последнего идут на работу и пашут, как рабы за пайку. Это наши россияне собирают помощь, чтобы хоть как-то сохранить жизни российских детей...
            Никто из руководства за это время не пострадал, не захлебнулся по пьяне в блевотине, не подавился запавшим во время сна языком и не запутался в нём болтая нам о добром и хорошем времени, которое ждёт нас впереди, если бы не санкции и Америка...
            Но сами делают всё наоборот, врут и крадут, показывая, как хорошо они отдыхают в заповедных местах России, уцелевших от пожаров и браконьеров...
            yuriy55
      2. Zoldat_A Сегодня, 09:58
        Володя, hi !
        Цитата: vovanpain
        В 97 въехал в рыло одному англоговорящему за плевок в памятник Ушакову в Рыбинске

        Жаль, меня рядом не было - помахали бы в 4 ноги душевно.....
        Уж если в своё время спецназ американский ушатывали на раз, то "англоговорящего" пиннали бы до тех пор, пока милиция не оттащила бы....
        Zoldat_A
      3. Slon_on Сегодня, 10:21
        Мое почтение hi Очень правильно поступили!
        Slon_on
      4. Вождь краснокожих Сегодня, 10:58
        В том то и дело, уважаемый, что в рыло у нас въехать мастаки... Умных не хватает. Что бы глядя на таких не то что плеваться, а, наоборот, захотелось выучить русский язык и пообщаться с образованным человеком, совета спросить, по душам побеседовать...
        Вождь краснокожих
        1. Владимир16 Сегодня, 11:38
          Цитата: Вождь краснокожих
          что в рыло у нас въехать мастаки... Умных не хватает.

          Ты про семью свою пишешь?
          Народ наш Господь умом не обидел.
          Владимир16
        2. vovanpain Сегодня, 11:39
          Цитата: Вождь краснокожих
          В том то и дело, уважаемый, что в рыло у нас въехать мастаки... Умных не хватает. Что бы глядя на таких не то что плеваться, а, наоборот, захотелось выучить русский язык и пообщаться с образованным человеком, совета спросить, по душам побеседовать...

          Значит уважаемый вождь вы считаете,что о нас можно вытирать ноги,мы же варвары,куда нам до "цивилизованных" стран,вот с утра я например встал,выпил из горла бутылку водки,выгнал из подъезда медведя с балалайкой,мешал соседям водку пить зараза такая. laughing Въехал в морду тогда плевуну,въеду и сейчас,это моя Родина,а Ушаков мой земляк,мало того рожден я в свое время в 2-х километрах от Бурнаково,где и был рожден Федор Федорович.И если всякое хамло будет плевать в наши памятники и вести себяя хозяевами на нашей земле вам может такое и нравиться,дело ваше преклоняйтесь перед ними и пресмыкайтесь,но нормальные люди себе такое не позволяют,в 97-м мне сказали просто спасибо. hi
          vovanpain
    4. Комментарий был удален.
  2. Балу Сегодня, 09:20
    Никакие санкции не изменят моего отношения к США и его внешней политике. Россия всегда была самодостаточным государством. После таких разрушительных войн и революций мы вставали на ноги. И такие комариные укусы преодолеем и сейчас.
    Балу
    1. Подрезчик Сегодня, 09:25
      Цитата: Балу
      Никакие санкции не изменят моего отношения к США и его внешней политике. Россия всегда была самодостаточным государством. После таких разрушительных войн и революций мы вставали на ноги. И такие комариные укусы преодолеем и сейчас.

      И видимо не только Ваше отношение, но и большинства россиян. hi Да и большая часть белорусов например, считает так же. На счет самодостаточности России-только так- good good good !!!
      Подрезчик
    2. yuriy55 Сегодня, 11:19
      Цитата: Балу
      Никакие санкции не изменят моего отношения к США и его внешней политике.

      Наша беда и "их" радость в том, что ваше отношение не изменит ни жёсткости санкций, не уменьшит размеров вкладываемых в экономику США средств (долговые обязательства), не освободит российских олигархов от подложно приобретённого капитала...
      yuriy55
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:21
    Они там все мазохисты? Считают, что если бить человека, то он их полюбит? Мы тебя санкциями, и вообще, а ты люби нас в засос... Все привело к строго обратному результату...
    Горный стрелок
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:21
    но, напротив, усилят в России точку зрения, что любое взаимодействие с Западом является «проявлением слабости».


    Зол я на ЗАПАД ...очень зол ...несмотря даже на то что и к КРЕМЛЮ я не имею никакого доверия...но действовать чем хуже тем лучше ...это абсурд...так наживете себе злейших врагов.
    Тот же ЛЕХА
  5. soroKING Сегодня, 09:22
    уже дошло до того, что их "дружелюбность" вызывает только недоверие recourse
    soroKING
    1. ФК Ростов Сегодня, 09:31
      В.В Путин красиво смотрится на фото
      ФК Ростов
      1. Mystery12345 Сегодня, 09:42
        Цитата: ФК Ростов
        В.В Путин красиво смотрится на фото

        рукоблудство ведёт к слепоте... wassat
        Mystery12345
        1. КОСМОС Сегодня, 11:06
          Цитата: Mystery12345
          рукоблудство ведёт к слепоте...

          Личный опыт? Поэтому в очках laughing
          КОСМОС
          1. irazum Сегодня, 11:15
            От рукоблудия волосы на ладошках растут.
            irazum
  6. ВАЗ2106 Сегодня, 09:23
    а Путин входит в список Форбс? какие его доходы на самом деле?
    ВАЗ2106
    1. svp67 Сегодня, 09:26
      Цитата: ВАЗ2106
      а Путин входит в список Форбс?

      Нет, не входит
      Цитата: ВАЗ2106
      какие его доходы на самом деле?

      Этот вопрос ДАВНО мучает американцев и их постигло ОГРОМНОЕ разочарование - они не нашли у Путина НИЧЕГО.... Вам в это трудно поверить. Но похоже ВВП из настоящих "государственников".
      svp67
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:29
        по моему вы хотите в это верить, с таким уровнем коррупции в России и Путин "настоящий государственник"
        ВАЗ2106
        1. svp67 Сегодня, 09:34
          Цитата: ВАЗ2106
          по моему вы хотите в это верить, с таким уровнем коррупции в России и Путин "настоящий государственник"

          Уважаемый, Вы хотите пожить в стране где коррупция почти сведена к нулю? Без проблем, езжайте в КНДР.
          А на счет коррупции и особенно её уровня, так это не только наша беда. И не она наша главная проблема.
          А то, что Путин не Бог и он не способен сам "накормить весь народ семью хлеба", пора бы это тоже понять. Он работает с теми людьми, которые есть, а не с фантазийно созданными "суперлюдьми".
          В нашей истории был князь Меньшиков, которого за коррупцию бивал лично Император, но не кто не скажет, что этот человек не был ГОСУДАРСТВЕННИКОМ
          svp67
        2. МВГ Сегодня, 09:54
          Для ВАЗ2106. С каким уровнем коррупции ? Каким коррупциемером ее меряли и кто мерил? Как надоела эта либералистическая пурга про коррупцию, когда сказать больше нечего.
          Коррупцию уничтожить невозможно, с ней можно только успешно бороться. У нас - борются.
          МВГ
        3. КОСМОС Сегодня, 11:57
          Цитата: svp67
          по моему вы хотите в это верить, с таким уровнем коррупции в России

          А что у коррупции есть и полезные свойства: Во-первых как дополнительный механизм перераспределения капитала внутрии страны. Во-вторых как средство борьбы против незаконного и забугорного бизнеса. В третьих, в условиях открытой экономики, концентрация денежных средств "нечейного бюджета" в руках законного правительства, средства на поддержание суверенитета. В-четвертых вне бюджетное, прямое финансирование Кремлем тайных операции и государственных программ (Крым, Донбасс, Керченский мост).
          КОСМОС
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:41
        Этот вопрос ДАВНО мучает американцев

        И чего мучаются...есть официальные данные...

        Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году чуть меньше, чем годом ранее. Согласно сведениям, опубликованным в пятницу на сайте Кремля, его доход составил 8 млн 858 тыс. рублей против 8 млн 891 тыс. рублей в 2015 году.

        Как и в прошлые годы, в собственности у Путина находится земельный участок 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

        Путин также, согласно декларации, владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".


        http://www.interfax.ru/russia/558479

        Для такой должности сущая мелочь... what
        Тот же ЛЕХА
      3. ghby Сегодня, 11:06
        Цитата: svp67
        Этот вопрос ДАВНО мучает американцев и их постигло ОГРОМНОЕ разочарование - они не нашли у Путина НИЧЕГО.... Вам в это трудно поверить. Но похоже ВВП из настоящих "государственников".

        Это другой уровень, у него есть Страна! Более ничего не нужно.
        ghby
      4. yuriy55 Сегодня, 11:21
        Цитата: svp67
        Цитата: ВАЗ2106
        а Путин входит в список Форбс?
        Нет, не входит

        laughing Он его курирует...
        yuriy55
    2. Кент0001 Сегодня, 09:27
      Не важно. Важно какие у его окружения и где они их хранят. Как там офшоризация прошла?
      Кент0001
    3. Балу Сегодня, 09:40
      Цитата: ВАЗ2106
      а Путин входит в список Форбс? какие его доходы на самом деле?

      Если бы это было так, ФРС давно бы вычислил, а американы заморозили бы эти счета.
      Эту мульку про 40 лярдов запустил Белоцерковский, был такой шизанутый проходимец блогер-журналюга с подачи црулей.
      Балу
      1. svp67 Сегодня, 09:43
        Цитата: Балу
        Если бы это было так, ФРС давно бы вычислил, а американы заморозили бы эти счета.

        И давно бы об этом раструбили, во всех СМИ.
        А то били по "другу Путина", а зацепили Порошенко.... Как то не хорошо получилось
        svp67
    4. сибиралт Сегодня, 10:36
      Зачем Царю заморачиваться личными доходами? А сколько стоит Россия? lol
      сибиралт
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    , многие местные телеканалы предположили, что «в отместку США Россия пойдёт на обострение украинского конфликта».

    ... надо полагать, у России есть и другие меры... bully
    a.s.zzz888
  8. ВАЗ2106 Сегодня, 09:37
    Цитата: svp67
    Цитата: ВАЗ2106
    по моему вы хотите в это верить, с таким уровнем коррупции в России и Путин "настоящий государственник"

    А то, что Путин не Бог и он не способен сам "накормить весь народ семью хлеба"

    он щуку недавно 2 часа ловил, таки хочет народ накормить
    ВАЗ2106
    1. Балу Сегодня, 09:55
      Цитата: ВАЗ2106
      Цитата: svp67
      Цитата: ВАЗ2106
      по моему вы хотите в это верить, с таким уровнем коррупции в России и Путин "настоящий государственник"

      А то, что Путин не Бог и он не способен сам "накормить весь народ семью хлеба"

      он щуку недавно 2 часа ловил, таки хочет народ накормить

      Ты сам то с аквалангом погружался? А подводной охотой без акваланга пробовал?
      Балу
  9. Altona Сегодня, 09:48
    Цитата: ВАЗ2106
    по моему вы хотите в это верить, с таким уровнем коррупции в России и Путин "настоящий государственник"

    --------------------------
    А он эти деньги с собой возьмет в лучший мир? Которые ему приписывают. Что это ему даст, обладание 100500 мильярдами? По-моему, лучше работать на имидж бессеребренника и государственника.
    Altona
    1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:02
      неужели вы можете верить что Путин бессребренник?
      ВАЗ2106
  10. Altona Сегодня, 09:49
    Цитата: ВАЗ2106
    он щуку недавно 2 часа ловил, таки хочет народ накормить

    --------------------
    Такую? laughing
    Altona
    1. Балу Сегодня, 09:58
      Навральному пора заняться здоровьем-судя по некоторым признакам у него гепатоз.
      Что касается щук, это намек скорее типа: долго запрягаем быстро едем; сказал раз- начал,сказал два-сделал.
      Балу
    2. ВАЗ2106 Сегодня, 10:03
      класс! хорошо, с юмором
      ВАЗ2106
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:04
      smile smile smile
      good Охренеть...в точку.
      Тот же ЛЕХА
    4. Ka2 Сегодня, 10:51

      Она великолепна!
      Ka2
      1. Прогрессор Сегодня, 11:19
        Бред. Вы хотите сказать, что эта девочка весит меньше 12 кг??? Что за дешевый развод.
        Прогрессор
  11. МВГ Сегодня, 09:50
    "Следствием этого могут стать серьёзные и далеко идущие последствия для способности Запада помешать «интервенциям России за рубежом»" - не, мы не злопамятные, просто злые и память у нас хорошая )))))
    А то, что злые, так вам, "западным партнерам" спасибо за это
    МВГ
  12. Прогрессор Сегодня, 10:10
    Цель США видна как на ладошке.
    1. США вводят санкции.
    2. Россия отвечает (высылка дипломатов - это не понятно, это не ответ).
    3. Украина бомбит Донбасс, все скидывают на РФ.
    4. США на этом основании и слухах из фейсбука начинает ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ НА УКРАИНУ. (Цель только в этом)
    Прогрессор
  13. temirtau72 Сегодня, 10:17
    Яша Кедми уже высксзался на эту тему: "...чтобы осилить санкции Россия должна иметь такую же экономику как Америка, и лишь тогда можно будет о чём-то говорить"
    Как вам такой расклад?!
    temirtau72
    1. Прогрессор Сегодня, 11:18
      РФ никому ничего не должна -) Вод и весь расклад. Если хотим нормально жить, а не выживать, пока позволяют, это надо всем дипломатам вдалбливать. Экономика дело хорошее, кто спорит? Надо условия внутри страны создавать для ведения бизнеса и тогда все поправиться, сегодня 2% от мирового ВВП, завтра 3..4..5..6.. и все будет норм. Русские работать умеют, см. РИ на рубеже 19-20 веков, или НЭП...это можно сказать в крови.
      Прогрессор
  14. PValery53 Сегодня, 10:22
    Не подлежит сомнению: западные страны, участвующие в этом шабаше-санкциях против России, очень скоро пожалеют, что в них участвовали. И будут просить пощады.
    PValery53
  15. Altona Сегодня, 10:44
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Охренеть...в точку.

    Altona
    1. лысова Сегодня, 10:57
      Вот это окунёк !!!--- Грамм четыреста. Отдыхать тоже надо.
      лысова
  16. лысова Сегодня, 10:53
    --- " Forbes: санкции против РФ усилят враждебность к Западу " - Напоминает игру в подкидного: " ... а мы его тузиком". --- Только исходя из санкций ( выше, в статье), в конце игры козыри за нами ( хотя бы освоение Арктики).
    лысова
  17. Altona Сегодня, 10:57
    Цитата: ВАЗ2106
    неужели вы можете верить что Путин бессребренник?

    --------------------------
    Я не понимаю, зачем ему лично куча денег, если у него есть власть над такой мощной страной. У него есть свой резервный фонд, государственный.
    Altona
  18. инженер Сегодня, 11:16
    запад никогда не считал и не будет считать русских равноправными партнёрами. любое сближение с западом оборачивалось ущербом интересам России от веков. так что вооружённый нейтралитет это лучшая политика.
    инженер
  19. Antonio_Mariarti Сегодня, 11:25
    Если запад хочет, чтобы основные массы пошли против Путина, то если существуют какие-то доходы Путина или окружение на западе - показать и всё. А так, все эти санкции в очередной раз нашей истории объединяют народ и понимают, что они на правильному пути.
    Antonio_Mariarti
  20. Кац Сегодня, 11:48
    Запад нашёл чувствительное место. Санкции против близкого окружения, дач. Вот это не нравится им. А "общие" санкции не эффективны.
    Кац
  21. Холуай Сегодня, 11:53
    Форбс прав.Более того такое поведение поставит жирный крест вообще на мире.Война не загорами...
    Холуай
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