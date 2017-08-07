Forbes: санкции против РФ усилят враждебность к Западу
Как сообщает ИноТВ , Forbes опубликовал материал журналиста Эмили Феррис, посвященный анализу последствий введения санкций против РФ в плане корректировки внешнеполитической линии Кремля.
Автор полагает, что новый пакет антироссийских санкций, который «неохотно» утвердил Дональд Трамп, направлены главным образом против оборонного, железнодорожного, металлургического секторов и против экспорта технологий для российских глубоководных, арктических и нефтегазовых проектов.
Но, как считает Эмили Феррис, данные меры не приведут к «политическим переменам» в поведении Москвы, но, напротив, усилят в России точку зрения, что любое взаимодействие с Западом является «проявлением слабости». Следствием этого могут стать серьёзные и далеко идущие последствия для способности Запада помешать «интервенциям России за рубежом», в том числе, на востоке Украины.
Хотя президент Украины Петр Порошенко высказался в позитивном ключе в связи с расширением санкционной политики, считая, что она будет способствовать решению проблемы Донбасса, многие местные телеканалы предположили, что «в отместку США Россия пойдёт на обострение украинского конфликта». В этой связи высока вероятность, что выбранный сценарий, наоборот, приведет к росту напряженности в данном регионе. Разгорающаяся в США дискуссия о поставках Киеву «оборонительного вооружения» может привести к такому же результату. Хотя автор считает, что наиболее вероятна заморозка конфликта без перспективы дипломатического решения.
Автор полагает, что новый пакет антироссийских санкций, который «неохотно» утвердил Дональд Трамп, направлены главным образом против оборонного, железнодорожного, металлургического секторов и против экспорта технологий для российских глубоководных, арктических и нефтегазовых проектов.
Но, как считает Эмили Феррис, данные меры не приведут к «политическим переменам» в поведении Москвы, но, напротив, усилят в России точку зрения, что любое взаимодействие с Западом является «проявлением слабости». Следствием этого могут стать серьёзные и далеко идущие последствия для способности Запада помешать «интервенциям России за рубежом», в том числе, на востоке Украины.
Хотя президент Украины Петр Порошенко высказался в позитивном ключе в связи с расширением санкционной политики, считая, что она будет способствовать решению проблемы Донбасса, многие местные телеканалы предположили, что «в отместку США Россия пойдёт на обострение украинского конфликта». В этой связи высока вероятность, что выбранный сценарий, наоборот, приведет к росту напряженности в данном регионе. Разгорающаяся в США дискуссия о поставках Киеву «оборонительного вооружения» может привести к такому же результату. Хотя автор считает, что наиболее вероятна заморозка конфликта без перспективы дипломатического решения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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