16:32 07 августа

МО Украины рассказывает, как разворовываются деньги в частях ВСУ

Пресс-служба министерства обороны Украины сообщает о начале расследования по выявленным случаями махинаций с материальным обеспечением одного из воинских формирований. Речь идёт о 24-й бригаде ВСУ, где на текущий момент выявлено нецелевое расходование средств в сумме 5 млн гривен.

Заявлено, что информация о нецелевом расходовании средств проявила себя после того, как было установлено, что до 450 офицеров и контрактников бригады по документам «являлись» на приём пищи даже в выходные и праздничные дни.

Недостача выявлена и в связи с нарушением установленного ценового регламента продуктов питания, закупаемых в бригаду. Другими словами, цену на продукты сознательно завышали, а выручка, добытая таким образом, шла в карман тем, кто отвечал за поставку продуктов питания в воинскую часть.


Около полумиллиона гривен было выплачено в качестве денежного довольствия тем военнослужащим, которые ранее самовольно оставили расположение части.

МО Украины рассказывает, как разворовываются деньги в частях ВСУ


Пресс-служба МО:
В связи с этим министром обороны Украины принято решение провести детальную проверку выявленных фактов. По результатам работы комиссии от военной службы правопорядка, тыла ВСУ и аудита будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений.


Между тем, так называемые волонтёры заявляют, что 24-я бригада ВСУ – отнюдь не единственное воинское формирование на Украине, в котором попросту разворовываются средства военного бюджета с использованием всевозможных схем. И в это, на самом деле, сложно не поверить.

Использованы фотографии: МО Украины
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Комментарии 22

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  1. с-т Petrov Сегодня, 14:41
    Без Сердюкова так и будет =]

    но кто ж в руине Сердюкова пустит в курятник. Там же все по цепочке один за другим.



    с-т Petrov
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:47
      МО Украины рассказывает, как разворовываются деньги в частях ВСУ

      А что тут странного: Украина - от слов "украсть и на..." yes
      СРЦ П-15
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:12
        странная тут борзота этого МО,карусель с рассеиванием денег с них и начинается,а они красавцы хотят все на ниже стоящих слить и остаться белыми и пушистыми,хотя и ежу понятно что прут там сейчас все и все что плохо лежит,и чем выше ранг,тем и загребная лопата больше(даже если предположить что все так как они рассказывают,спрос все равно с этого укроМО,т.к. они обязаны организовать,наладить и контролировать работу этой системы,в данном случае обеспечения)
        Ратник с пулеметом
        1. oleg-gr Сегодня, 15:15
          Нашли стрелочников. Генералы ВСУ "самые честные" в мире.
          oleg-gr
          1. cniza Сегодня, 15:19
            Там не ворует только ленивый...
            cniza
      2. Чёрный Сегодня, 15:13
        Теперь путем несложных математических вычислений умножаем 5 лямов на количество бригад и вуаля.. laughing.....а нерабы пусть продолжают отправлять смски на харчи , трусы и сбрую киборгам laughing
        Чёрный
  2. pvv113 Сегодня, 14:42
    Недостача выявлена и в связи с нарушением установленного ценового регламента продуктов питания

    На харчах нашли недостачу, а про торговлю оружием - ни слова
    pvv113
  3. Подрезчик Сегодня, 14:44
    Тоже Америку открыли! Типа никто в ВСУ не знал, что воруют и не слабо. Вот и "мертвые души" появились! laughing (имею ввиду денежное довольствие самовольно покинувших в/ч)
    Подрезчик
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:46
      Типа никто в ВСУ не знал, что воруют и не слабо.


      нет институтов в государстве (вообще на карте впринципе) , где нет воров и неблагонадежных элементов. Так что Армия не далеко ушла от Церкви или от Госуправления.

      Остальное лишь блажь и мечты об идеальном государстве.

      с-т Petrov
      1. Подрезчик Сегодня, 14:53
        Цитата: с-т Petrov
        Типа никто в ВСУ не знал, что воруют и не слабо.


        нет институтов в государстве (вообще на карте впринципе) , где нет воров и неблагонадежных элементов. Так что Армия не далеко ушла от Церкви или от Госуправления.

        Остальное лишь блажь и мечты об идеальном государстве.

        Согласен, такого гос-ва нет на карте, но у МО Украины что, только глаза открылись? Или замалчивать дальше невозможно? Я об этом... hi
        Подрезчик
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:54
          но у МО Украины что, только глаза открылись? Или замалчивать дальше невозможно?


          все банально. пора менять карман, которому носят отчеты о том, что все на месте и ничего не своровано.

          Ротация откормленного, на голодного. В общем для ВСУ это ничем хорошим не сулит - да и в плане перспектив там сплошное дно, а это лишь небольшие детали и уточнения глубины этого дна

          Сейчас медалей отчеканят, все сделают шаг на одну ступень вверх - и дальше все будет как есть, но с новыми лицами, которые будут действовать по прежним и отработанным схемам

          Схема вообще рабочая и не только для ВСУ но и для любого органа власти любой страны
          с-т Petrov
          1. Подрезчик Сегодня, 14:58
            Вот и я об этом, только в риторической форме!
            Подрезчик
        2. Нормаль ок Сегодня, 14:56
          Ну до полковника Захарченко (не путать с ДНР) им ещё рости и рости.
          Нормаль ок
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:58
            Ну до полковника Захарченко (не путать с ДНР) им ещё рости и рости.


            а тут пока не ясно, чье бабло. И узнаем мы это лет через дцать, смотря РенТВ

            вообще считаю дело контрразведки.
            с-т Petrov
  4. HAM Сегодня, 15:25
    "ТИГРУ МЯСА НЕ ДОКЛАДЫВАЮТ......!!!"(Попугай)...тоже мне" Новость",насмешили.
    HAM
  5. krops777 Сегодня, 15:36
    Речь идёт о 24-й бригаде ВСУ, где на текущий момент выявлено нецелевое расходование средств в сумме 5 млн гривен.


    Не это нормально это в их стиле, прожрали сала и горилки на пять лямов, а то что не туда стреляют это все целевое расходование средств. laughing
    krops777
  6. Sedoi Zmei Сегодня, 15:36
    Сейчас накажут нескольких прапорщиков (чтоб до генералов разбор не дошёл), отчитаются о проделанной работе и фсё! Можно воровать дальше! laughing
    Sedoi Zmei
  7. Govorun Сегодня, 16:00
    МО Украины рассказывает, как разворовываются деньги в частях ВСУ
    Не верю,это происки проплаченых кремлевских журналюг, в на украине все хорошо,страна процветает,экономика ростет, сейчас роем очередное море,покоряем космос,скоро оккупанты завидовать нам будут.....Фууу,отошло!
    Govorun
  8. Гардамир Сегодня, 16:11
    МО Украины рассказывает, как разворовываются деньги в частях ВСУ
    Интересно, что может сказать МО России?
    Гардамир
  9. Вождь краснокожих Сегодня, 16:11
    Вот эту информацию я готов подтвердить, хоть меня тут и заядлым украинофилом считают. Из приватной беседы в марте этого года с офицером - участником АТО услышал краткий рассказ дикий по своей сущности. Оказывается, что бы занять должность комбата и выше нужно.... Дать денег! Что бы штабисту поехать в АТО ради получения впоследствии льгот тоже... Нужно дать денег! А что бы получить тпускные нужно оставить в финчасти 20 процентов. Времена описные в "Баязет" не поменялись...
    Вождь краснокожих
  10. Аморфис Сегодня, 16:14
    Ну вот, такую кормушку "спалили" belay Теперь специально обученные прапорщики должны срочно совершить сепуку! А патриции не причем, это рабы воруют! feel
    Аморфис
  11. TarTar Сегодня, 16:20
    А нам то шо? Пущай разворовывають. winked
    TarTar
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