МО Украины рассказывает, как разворовываются деньги в частях ВСУ

В связи с этим министром обороны Украины принято решение провести детальную проверку выявленных фактов. По результатам работы комиссии от военной службы правопорядка, тыла ВСУ и аудита будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений.

Пресс-служба министерства обороны Украины сообщает о начале расследования по выявленным случаями махинаций с материальным обеспечением одного из воинских формирований. Речь идёт о 24-й бригаде ВСУ, где на текущий момент выявлено нецелевое расходование средств в сумме 5 млн гривен.Заявлено, что информация о нецелевом расходовании средств проявила себя после того, как было установлено, что до 450 офицеров и контрактников бригады по документам «являлись» на приём пищи даже в выходные и праздничные дни.Недостача выявлена и в связи с нарушением установленного ценового регламента продуктов питания, закупаемых в бригаду. Другими словами, цену на продукты сознательно завышали, а выручка, добытая таким образом, шла в карман тем, кто отвечал за поставку продуктов питания в воинскую часть.Около полумиллиона гривен было выплачено в качестве денежного довольствия тем военнослужащим, которые ранее самовольно оставили расположение части.Пресс-служба МО:Между тем, так называемые волонтёры заявляют, что 24-я бригада ВСУ – отнюдь не единственное воинское формирование на Украине, в котором попросту разворовываются средства военного бюджета с использованием всевозможных схем. И в это, на самом деле, сложно не поверить.