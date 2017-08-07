16:31 07 августа

Латвия: Готовимся к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017"

Командование латвийскими национальными вооружёнными силами сообщает о том, что в Латвии начата подготовка по противодействию «провокациям во время российско-белорусских учений». Речь идёт об учениях «Запад-2017».

Латвия: Готовимся к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017"


Латвийская газета Diena со ссылкой на высокопоставленных военных пишет о том, что учения «Запад-2017» «могут оказаться непрозрачными и непредсказуемыми». Обращает на себя внимание, что такое заявление появилось даже после официального приглашения латвийских наблюдателей от имени МО РФ и МО РБ.


Напомним, что от Латвии на военные учения России и Белоруссии смогут отправиться двое наблюдателей. В общей сложности от стран НАТО таких наблюдателей приглашено более 50.

Интересно, сколько натовских военнослужащих для наблюдения за российско-белорусскими совместными военными маневрами должны пригласить Москва и Минск, чтобы в Североатлантическом военном блоке посчитали учения прозрачными?..

На этом фоне обращает на себя внимание высказывание командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса. По его словам, учения «Запад-2017» могут стать «Троянским конём».

Американский генерал:
Начиная учения, Россия может перебросить войска совершенно в другое место.


Интересно, это заявление американского военного чиновника основано на опыте Соединённых Штатов Америки и НАТО?

Кстати, о том, как именно Латвия готовится к "провокациям во время российско-белорусских учений", латвийское командование не сообщает.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 20

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:21
    Делаем вывод: вагоны памперсов заготовлены. Руководство страны сбежало (срочно командировано) в теплые края или забилось по щелям (бомбоубежищам).
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 15:24
      Кстати, о том, как именно Латвия готовится к "провокациям во время российско-белорусских учений", латвийское командование не сообщает.


      Это их США научили ... секретная информация.
      cniza
      1. maxim947 Сегодня, 15:29
        Провокация и дефекация в данном изречении - синонимы. Готовьтесь)))
        maxim947
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:44
          Вот уже чисто из принципа, что эта Латвия задолбала своей оккупированностью Россией - не будем её оккупировать и всё, пусть кому хочет тому и сдаётся, со всеми своими потрохами.
          товарищ ШУХЕР
        2. Тралл Сегодня, 15:45
          Я скажу больше. В Беларуси сейчас срочно убираются зерновые на полях. Это освобождают место для строительства концентрационных лагерей для латышей, которые массово начнут сдаваться сразу после начала учений. smile
          Тралл
          1. DMB_95 Сегодня, 16:24
            Короче , не зря они вдоль границы забор строили . Теперь на него вся надежда . laughing
            DMB_95
      2. soroKING Сегодня, 15:30
        США их научили всегда быть готовыми...гавкать в сторону РОССИИ,
        правда Литва и без команды брешет, как безпородная ...ука am
        soroKING
      3. Подрезчик Сегодня, 15:56
        Цитата: cniza
        Кстати, о том, как именно Латвия готовится к "провокациям во время российско-белорусских учений", латвийское командование не сообщает.


        Это их США научили ... секретная информация.

        У них все секретно, включая количество памперсов, заготовленных на время проведения этих учений. Нагнетают обстановку, отчитываясь перед "боссами" за океаном! fool
        Подрезчик
    2. Зяблицев Сегодня, 15:27
      Если Латвия захлебнется собственным ... этого даже никто не заметит! laughing
      Зяблицев
    3. krops777 Сегодня, 15:32
      Латвия: Готовимся к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017"


      Больные что с них взять в буквальном и переносном смысле.
      krops777
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 16:21
      Начиная учения, Россия может перебросить войска совершенно в другое место.

      Это мы умеем... soldier Учения , учениям, а война по расписанию..Даже в Генштабе не знают , где учения будут проводить (где то в Европе..)..А там как получится (колонны танков могут заблюдиться случайно ))) Жертвы ЕГЭ... laughing Так что "братья прибалты"! ,не держите зла если что ..
      ОТДЕЛ
  2. seregatara1969 Сегодня, 15:28
    а раннее провокации были ? а раньше сколько раз россия нападала на МАЛЭНКУЮ но очень сильную и очень гордую латвию ?название то страны прамо как микроавтобус ссср
    seregatara1969
  3. Балу Сегодня, 15:30
    Латвия: Готовимся к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017
    Ожидаемо, будут устраивать провокации, все понятно.
    Балу
  4. Андрюс Сегодня, 15:38
    Латвийская газета Diena со ссылкой на высокопоставленных военных пишет о том, что учения «Запад-2017» «могут оказаться непрозрачными и непредсказуемыми». Сам коментарий в газете провокация,на болшое не потянут
    Андрюс
  5. pvv113 Сегодня, 15:39
    в Латвии начата подготовка по противодействию «провокациям во время российско-белорусских учений».

    За шпроты переживают
    pvv113
  6. NKT Сегодня, 15:56
    Командование латвийскими национальными вооружёнными силами сообщает о том, что в Латвии начата подготовка по противодействию «провокациям во время российско-белорусских учений».

    Которые сами же и готовят.
    NKT
  7. изя топ Сегодня, 16:04
    в Латвии начата подготовка по противодействию «провокациям во время российско-белорусских учений».
    сами готовят провокации и сами же с ними борются? what а может,хотят противостоять провокациям янкесов и поленьев? belay
    изя топ
  8. лысова Сегодня, 16:04
    --- А пуговицы нету, у заднего кармана.- И сшиты не по Рижский, широкие штаны.- А в глубине кармана - патроны от нагана.- И карта укреплений Латышской стороны!!! ---(отрядная переделанная 60-х годов неизв. авт.) Он ни как минирует, как бы не подорвался.
    лысова
  9. Толстоевский Сегодня, 16:07
    скупают подгузники
    Толстоевский
  10. Altona Сегодня, 16:17
    Кстати, сейчас у Максима Соколова, журналиста, вычитал интересную мысль. Вот даже если Россия и захочет сдаться Западу, то кому нам сдаваться? Ярко выраженного главнокомандующего у Запада нет, все полномочия у Трампа забрал Конгресс. Нам даже физически некому сдаться. Кто будет принимать нашу капитуляцию, к примеру? Это же полный финиш. Что не делает США, то все смех один получается. Особенно идти на нас со своими молдавско-литовско-румынско-грузинско-украинскими союзниками. laughing laughing
    Altona
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