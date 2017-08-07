Латвия: Готовимся к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017"

Начиная учения, Россия может перебросить войска совершенно в другое место.

Командование латвийскими национальными вооружёнными силами сообщает о том, что в Латвии начата подготовка по противодействию «провокациям во время российско-белорусских учений». Речь идёт об учениях «Запад-2017».Латвийская газетасо ссылкой на высокопоставленных военных пишет о том, что учения «Запад-2017» «могут оказаться непрозрачными и непредсказуемыми». Обращает на себя внимание, что такое заявление появилось даже после официального приглашения латвийских наблюдателей от имени МО РФ и МО РБ.Напомним, что от Латвии на военные учения России и Белоруссии смогут отправиться двое наблюдателей. В общей сложности от стран НАТО таких наблюдателей приглашено более 50.Интересно, сколько натовских военнослужащих для наблюдения за российско-белорусскими совместными военными маневрами должны пригласить Москва и Минск, чтобы в Североатлантическом военном блоке посчитали учения прозрачными?..На этом фоне обращает на себя внимание высказывание командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса. По его словам, учения «Запад-2017» могут стать «Троянским конём».Американский генерал:Интересно, это заявление американского военного чиновника основано на опыте Соединённых Штатов Америки и НАТО?Кстати, о том, как именно Латвия готовится к "провокациям во время российско-белорусских учений", латвийское командование не сообщает.