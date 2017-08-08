08.08.08. Война, у которой не найти начала. Часть 1

В 23:30 в ночь на 8 августа 2008 года на мирно спящий осетинский Цхинвал посыпались снаряды реактивной системы залпового огня «Град» грузинской армии. Неуправляемые снаряды ложились на столицу Южной Осетии с населением под 30 тыс. человек лишь как прелюдия. К 4 часам утра на штурм города была брошена бронетехника. Так началась операция «Чистое поле». Говорящее название, не правда ли? Часть народа должна была быть уничтожена, а другая покорена. Скорее всего, выживших ожидало «огрузинивание», тем более что опыт-то есть. Незабвенный «отец народов» Иосиф Виссарионович Джугашвили яркий тому пример. Предки Сталина носили фамилию Дзугаевы и были, естественно, осетинами. Метаморфоза с фамилией Иосифа Виссарионовича – это отголосок «культурного» геноцида, инициированного грузинскими властями.Однако, эта трагедия в историческом разрезе, как бы это цинично не звучало, рядовая. Если проанализировать, то национальная неприязнь (мягкая форма ёмкого понятия ненависть) части грузинского общества к осетинам уже давно кроется в области иррационального. И, когда нациствующие группы Грузии мобилизуются, получив в лидеры очередного политического проходимца (последним был Мишико Саакашвили), начинается новый виток геноцида осетин. Если вам удастся выбить из случайно пойманного грузинского националиста хоть что-то адекватное в качестве причины этой ненависти, то это будет лишь – «они на чужой земле, там всё наше». К примеру, вот как бюджетная версия эдакого кавказского фюрера Звиад Гамсахурдия, автора очередного геноцида осетин, говорил о них после неудавшегося «похода на Цхинвал»:Что тут скажешь, зовите психиатра. Вот ещё один перл Звиада:Стоит отметить, что осетины, что сами себя часто называют аланами (а после апрельского референдума 2017 года Осетии большинством голосов вернули историческое название – Алания) и грузины абсолютно разные народы и этнически, и культурно, и по языковому признаку. Язык алан является единственным в мире реликтом скифо-сарматского языкового мира, т.е. вообще уникален. Кстати, отчасти поэтому аланы считаются грузинами народом «пришлым», конечно, всего каких-нибудь 15 веков назад…Однако, это всё так, штрихи к портрету. У грузинского националиста Гамсахурдия была целая команда «учёных и писателей» и «интеллигенции» (по мнению автора, это самозваная каста, готовая к любому даже кровавому «кипишу», в любой стране одинакова), которая своими публикациями насаждала в неокрепших умах мнение о чужеродности всех «негрузин» и необходимости их выместить. Тогда досталось не только осетинам.Вопрос Осетии-Алании в сфере российского влияния появился сразу после добровольного присоединения Грузии к Российской империи по просьбе самих грузинских правителей в 1801 году, тем более, что Россия взвалила на себя ношу объединить раздробленную страну. Таким образом, осетины оказались под властью грузинских князей, но платить им подати осетины не пожелали. Конфликт набирал обороты. Император Александр I, не видя другого выхода и не желая каждый раз отправлять военные отряды, чтобы отрезвить пылающий регион, записал южных осетин в разряд государственных крестьян, т.е. освободил от любого посягательства Грузии. Самим же грузинских князей он, по сути, подкупил, посулив 5000 рублей ежегодной пенсии за отказ от Алании. Подсчитав, наверное столбиком, весь профит, принципиальные грузинские князья (сражавшиеся за «родную землю», как это преподносится в националистических кругах) денежки взяли. К тому же одно дело жечь горные селения и совсем другое столкнуться с императорской военной экспедицией. А к половине 19-го века Сенат империи и вовсе признал, что князья не предоставили никаких уважительных доказательств владения осетинами на крепостном праве. Но конфликт всего лишь затих на время.В 1917 году, после известных событий, Грузия объявила о собственной независимости. При этом некоторые свидетели тех событий, в частности Константин Кафафов, бывший и.о. директора Департамента полиции, по прибытии в Тифлис отмечал, что недавно полные «прогрессивных» идей грузинские деятели непосредственно на грузинской земле превращались в махровых националистов, подминавших под себя всех инакомыслящих соотечественников.Сразу после этого, естественно, Грузия предъявила свои претензии на Южную Осетию. Осетины, разумеется, выступили против этого очередного акта Марлезонского балета. В 1920-м году они выбили грузинские отряды из Цхинвала, провозгласили Советскую власть в Южной Осетии и заявили о присоединении к Советской России.В этом же году Грузия отправила в Южную Осетию карательную экспедицию, вырезавшую целые деревни. Филипп Иесеевич Махарадзе, тот самый, кто провозгласил Советскую Грузию и обратился к РСФСР с просьбой оказать военную помощь для разгона нациствующей банды, писал об этой экспедиции: «Они не делали различия между старыми и молодыми, женщинами и мужчинами, вооруженными и безоружными. Грузинские палачи вели себя как звери и дикари. Они убивали всех без разбора, разрушали, жгли всё на своём пути».Ещё более примечательные воспоминания оставил по себе Валико Джугели, командующий карательной операцией. Этот «идейный» меньшевик вёл во время той экспедиции подробный дневник, изданный под названием «Тяжёлый крест». «Проницательный» Джугели, по сути, оставил прямые доказательства геноцида: «В интересах борющегося рабочего класса, в интересах грядущего социализма, мы будем жестоки. Да, будем. Я со спокойной душой и чистой совестью смотрю на пепелище и клубы дыма…» Не мудрено, что Джугели в Осетии до сих пор именуют людоедом. При этом, о каком «социализме» идёт речь понять сложно, слишком смердит махровым нацизмом."Переход партизан под руководством Гаглоева через Мамисонский перевал". Григорий КотаевВ результате геноцида 1920-го года оставшиеся в живых осетины, около 50 тыс. человек потянулись через перевалы в Северную Осетию, часть из них умерла от голода и холода прямо в горах. Сопротивление перешло в фазу партизанской войны. Большевистские партизанские отряды южных осетин сконцентрировали усилия по прикрытию эвакуации мирного населения, сопротивляясь натиску палачей Джугели. Лишь после установления в Алании советской власти осетинский народ смог вернуться домой. В итоге геноцида Южная Осетия потеряла до 8% населения.Советский период для Южной Осетии был относительно спокойным. Но даже тогда Алания была жупелом для некоторых специфических грузинских деятелей. Постоянно предпринимались попытки грузинизации Южной Осетии, которая хоть и была в составе ГССР, но находилась на правах автономной области. Так, в 1951 году ЦК КП Грузии не нашёл другого важного занятия, как срочно перевести всё делопроизводство АОЮО на грузинский язык. Представьте себе реакцию аланов, большинство которых отродясь знало только два языка – осетинский и русский. В 1956 году дело дошло до ЦК КПСС, который отменил эту лингвистическую шизофрению.