КНДР: Мы отомстим США тысячу раз

Испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле доказали, что северокорейские ракеты способны долететь до США.

Глава внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ен Хо сегодня выступил с заявлением относительно американских угроз и новых попыток санкционного давления. Напомним, что Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую развитие северокорейской ракетно-ядерной программы и одновременно ужесточающую санкции в отношении КНДР. Ограничительные меры касаются экспорта ряда полезных ископаемых, включая уголь. Кроме того, введены санкции против 13 официальных лиц и предприятий КНДР.Также санкции запрещают осуществлять наем северокорейских рабочих и заходить в порты судам, уличённым в нарушении санкционного режима. При этом в резолюции заявлено, что заход в порты таких судов возможен «в случае крайней необходимости». О том, что именно подразумевается под «крайней необходимостью» (ремонт, стихийное бедствие, иные причины), не сообщается.Упомянутый Ли Ен Хо заявил, что Соединённые Штаты ответят за очередную попытку надавить на Пхеньян. По словам министра иностранных дел КНДР, за "подлые и незаконные действия США КНДР отомстит тысячу раз".При этом северокорейский министр добавил, что Вашингтон не хочет вставать на путь равноправного диалога, а вместо этого пытается разрушить саму основу КНДР.Ли Ен Хо: