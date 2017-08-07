20:06 07 августа

КНДР: Мы отомстим США тысячу раз

Глава внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ен Хо сегодня выступил с заявлением относительно американских угроз и новых попыток санкционного давления. Напомним, что Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую развитие северокорейской ракетно-ядерной программы и одновременно ужесточающую санкции в отношении КНДР. Ограничительные меры касаются экспорта ряда полезных ископаемых, включая уголь. Кроме того, введены санкции против 13 официальных лиц и предприятий КНДР.

КНДР: Мы отомстим США тысячу раз


Также санкции запрещают осуществлять наем северокорейских рабочих и заходить в порты судам, уличённым в нарушении санкционного режима. При этом в резолюции заявлено, что заход в порты таких судов возможен «в случае крайней необходимости». О том, что именно подразумевается под «крайней необходимостью» (ремонт, стихийное бедствие, иные причины), не сообщается.


Упомянутый Ли Ен Хо заявил, что Соединённые Штаты ответят за очередную попытку надавить на Пхеньян. По словам министра иностранных дел КНДР, за "подлые и незаконные действия США КНДР отомстит тысячу раз".

При этом северокорейский министр добавил, что Вашингтон не хочет вставать на путь равноправного диалога, а вместо этого пытается разрушить саму основу КНДР.

Ли Ен Хо:
Испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле доказали, что северокорейские ракеты способны долететь до США.

Использованы фотографии: Kcna
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Комментарии 37

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  1. Горный стрелок Сегодня, 17:24
    Испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле доказали, что северокорейские ракеты способны долететь до США.

    А американцы истерят, поскольку не уверены в своей способности их сбивать!
    Горный стрелок
    1. Владимир16 Сегодня, 17:38
      Цитата: Горный стрелок
      А американцы истерят, поскольку не уверены...

      Американцы не истерят, а нагибают очередную страну. Я говорю о южной корее. И на этом же фоне матрасня желает нагнуть вьетнамцев.
      Скупают на корню "элиту" в этих регионах и демонстрируют этой элите, что в случае неповиновения у них отнимут деньги (заморозят активы) и сделают изгоями западного мира. Могут повесить как Саддама или отдать на растерзание "повстанцам" как Каддафи.
      В ООН матрасы продемонстрировали всем, что они главные на Земле, так как все подписались под их резолюцией. Пусть корейцы голодают во имя матрасов!
      Так нельзя!!!!!!!!!!!
      Владимир16
      1. oleg-gr Сегодня, 17:40
        Хвастовство обычно всерьез не воспринимается.

        “Испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле доказали, что северокорейские ракеты способны долететь до США" - а такие угрозы, это уже серьезно. Ын и его команда главные помощники америкосов в нагнетании напряженности на Корейском полуострове. РФ и КНР лишний гемор не нужен. Других проблем хватает.
        oleg-gr
        1. Pirogov Сегодня, 18:30
          Цитата: oleg-gr
          Хвастовство обычно всерьез не воспринимается.

          “Испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле доказали, что северокорейские ракеты способны долететь до США" - а такие угрозы, это уже серьезно. Ын и его команда главные помощники америкосов в нагнетании напряженности на Корейском полуострове. РФ и КНР лишний гемор не нужен. Других проблем хватает.

          Есть логика в вашем комментарии ,а что касается ,как Вы говорите гемора то вся большая политика с тех пор как начали доминировать англосаксы им и является .И России в этом геморе нужно искать свою выгоду.
          Pirogov
          1. yuriy55 Сегодня, 19:38
            Цитата: Pirogov
            И России в этом геморе нужно искать свою выгоду.

            Вы, лично, способны получить выгоду из этого? Причисляете себя к тем, кто получает выгоду? Или, как большинство, на заработных подачках?
            yuriy55
      2. Dashout Сегодня, 18:26
        Так нельзя!!!!!!!!!!!
        Dashout
      3. лаврентий павлович Сегодня, 19:40
        Цитата: Владимир16
        Американцы не истерят, а нагибают очередную страну. Я говорю о южной корее. И на этом же фоне матрасня желает нагнуть вьетнамцев.

        Вы правы американцы делают свое дело и не только против КНДР. Если включить логику, то никакого особого давления на сша Россия не сделала, как нам преподносят в наших СМИ. Санкции через Совбез ООН протащили, на Ближнем Востоке бардак, именно то что хотели американцы (не завоевывать страны, а устроить большую бузу), на Украине потихоньку обживаются ( сколько км до Москвы?), в Прибалтике уже стоят войска НАТО (сколько км до Питера?)... Ну и где наши успехи, "Минск-2" или в Сирии (сохранили целостность страны и уничтожили всех агрессоров, включая проамериканскую оппозицию), С-400 и С-300 в Сирии ограничили до 60 км, причем сделали сами. Америкосы делают в мире, что хотят и никто им помешать не может или не хочет (это про Кремль).
        лаврентий павлович
      4. flaretyris Сегодня, 19:42
        soldier «Путин всё правильно делает: нужно какую угодно чушь нести инопланетным натовским паразитам-захватчикам и сектантам Капитала как Религии, а потом внезапно молниеносно выжечь их NATO-вский гадюшник дотла, обманул значит Победил. Святая Роль России для общего будущего всех Землян – уничтожение флотов и баз натовских паразитических инопланетных зомбооккупантов, подбирающихся к нашим славянским границам и убеждающих нас, что сопротивляться им для людей с Земли – Зло. Выжжем базы NATO, дальше справятся китайцы с индусами…» drinks
        flaretyris
    2. svp67 Сегодня, 17:40
      Цитата: Горный стрелок
      А американцы истерят, поскольку не уверены в своей способности их сбивать!

      Не только, главное из-за того, что их базы расположены на дальности стрельбы артиллерии КНДР. И одно дело, когда от туда прилетят обычные снаряды и совсем иное, когда хотя бы один ядерный...
      svp67
      1. Офицер запаса Сегодня, 18:22
        Сергей, дело не только в вооружении. В КНДР одна из самых сплоченных наций. И посмотрите, сколько их проживает в США, это ведь готовая диверсионная сеть. Причем для штатов много не надо - достаточно вспомнить наводнение в Новом Орлеане.
        Офицер запаса
  2. Mystery12345 Сегодня, 17:25
    КНДР: Мы отомстим США тысячу раз
    напоминает : " Врежу!!! Встану-ещё раз врежу!..." право смешно ... КНДР пока не в состоянии оказать достойное сопротивление гегемону,но,то что стремится-я поддерживаю....
    Mystery12345
    1. svp67 Сегодня, 17:42
      Цитата: Mystery12345
      КНДР пока не в состоянии оказать достойное сопротивление гегемону

      Еще как способна. Не стоит предполагать, что в момент американской интервенции КНДР окажется в одиночестве. Китай её НЕ БРОСИТ.
      svp67
      1. Комментарий был удален.
        1. svp67 Сегодня, 18:17
          Цитата: babali
          Ещё как бросит, быстро и бесповоротно.

          Даже не надейтесь. Китаю базы США на границе НЕ НУЖНЫ.
          Цитата: babali
          и обрушить огонь своих пушек на гр. население.

          Да уж, в отличии от КНДР, США и военные РК не делят граждан КНДР на военных и гражданских, для них они все "красные", а значить должны быть уничтожены.
          Что то я не припоминаю, что бы авиация КНДР проводила ковровые бомбометания противников, уничтожая всех без разбора...
          svp67
    2. К-612-О Сегодня, 17:47
      Зато есть возможность стереть в порошок южан и возможно японцев.
      К-612-О
    3. yuriy55 Сегодня, 19:41
      Цитата: Mystery12345
      КНДР пока не в состоянии оказать достойное сопротивление гегемону

      Во Вьетнаме американцы по первости так же думали. И вам, судя по возрасту на аве это должно быть известно...Или за украденный велосипед первую ходку чалили? wassat
      yuriy55
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:25
    Тихо, не нужно громких заявлений КНДР! Работа ведется в этом направлении и многие этого хотят , но не все сразу ..(каждый сможет пнуть по очереди, когда время придет..))))
    ОТДЕЛ
    1. лысова Сегодня, 17:33
      Добрый вечер Виталий - да фанатизма им не занимать! По скромнее бы.Чем то напомнили Хрущёва, с ботинком на трибуне.
      лысова
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:53
        Цитата: лысова
        Добрый вечер Виталий - да фанатизма им не занимать! По скромнее бы.Чем то напомнили Хрущёва, с ботинком на трибуне.

        Добрый Володь ! Скромнее нужно быть и не подставлять страны которые их поддерживают на зло США и Израилю..И все же Ын дал США хороший пинок под зад ..хе хе Где их АУГ и т.д. Помнится вопли либерастов были , типо все хана Ыну..Главное ,чтобы КНДР не возомнило себя пупом мировой борьбы против США ..Устали Китай и Россия их прикрывать , пусть охолодятся немного (я про санкции , ну и США успокоить нужно тоже на время..) .. hi
        ОТДЕЛ
    2. irazum Сегодня, 17:42
      Ещё за пузырём сгоняли? Или за двумя?
      irazum
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:56
        Цитата: irazum
        Ещё за пузырём сгоняли? Или за двумя?

        Как обычно боярышник фурики и в теплотрассе идет беседа о судьбе мира..))) Вас это интересует только..? wassat
        ОТДЕЛ
  4. Костадинов Сегодня, 17:32
    Цитата: Горный стрелок
    А американцы истерят, поскольку не уверены в своей способности их сбивать!

    Нет они уверени что не могут сбивать и поетому истерят.
    Костадинов
  5. Костадинов Сегодня, 17:40
    Цитата: Mystery12345
    напоминает : " Врежу!!! Встану-ещё раз врежу!..." право смешно ... КНДР пока не в состоянии оказать достойное сопротивление гегемону,но,то что стремится-я поддерживаю....

    Достойное сопротивление они оказали уже в 1950-53 году, а вот сейчас будет тисячи раз достойнее.
    Хороший ответ санкции ето к примеру експорт за рубежом к дружественим странам и организациям ракетно-ядерное оружие. Если запретили експорт угля и морских продуктов пусть будут балистические ракети с ядерной БЧ. Покупатели найдутся гарантировано и США и их союзников мало не покажется.
    Костадинов
  6. sauvage Сегодня, 17:41
    КНДР и Иран, пожалуй две последние страны, которые независимы от США, которые не боятся США. Они четко говорят кто их главный враг, они знают что никогда не станут "партнерами" и тем более "союзниками" Запада.
    sauvage
  7. irazum Сегодня, 17:43
    Вообще берегов не видит.
    irazum
    1. Ugolek Сегодня, 18:01
      Берегов не видит, например, Порошенко, а Ын защищается как может.
      Ugolek
  8. Керенский Сегодня, 18:24
    Как там с ценами на недвижимость в Сеуле? Растут квартирки в цене, али падают?
    Керенский
  9. Dashout Сегодня, 18:24
    После поддержки Лавровым резолюции ООН по введению санкций против КНДР честнее говорить не "подлые и незаконные действия США", а "подлые и незаконные действия США и России". Как бы больно это не было слышать...
    Dashout
  10. Egorovich Сегодня, 18:27
    За КНДР двумя руками,но не представляю как они могут 1000 раз отомстить матрасникам? Ядерная ракета-это самоубийство и этого не будет.Тогда как?
    Egorovich
  11. Сан Саныч Сегодня, 18:33
    Иран уже попробовал договорится, выполнил все требования МАГАТЭ, и все равно санкции получил, какой смысл КНДР повторять чужие ошибки?
    Сан Саныч
  12. rumatam Сегодня, 18:39
    не надо дразнить спящего тигрёнка он может тяпнуть.
    rumatam
  13. Толстоевский Сегодня, 18:45
    Работайте, братья!
    Толстоевский
  14. Игорь Николаевич Сегодня, 18:45
    И наши повелись на очередной развод! Сами уже учёные, и опять на те-же грабли, не хорошие люди!
    Игорь Николаевич
  15. Кац Сегодня, 19:00
    Морит свой народ, убивает.
    Такой же как и Фидель Кастро...

    О какой свободе речь, если своих же граждан держит в концлагере за колючей проволокой. Даже поесть не могут по человечески люди, без интернета, без внешнего мира... Тьфу.
    Висеть должен как Саддам Хусейн.
    Кац
    1. den3080 Сегодня, 20:05
      знаток однако, товарищ Кац.
      и на Кубе не ел и в КНДР, видимо
      :))
      den3080
  16. sauvage Сегодня, 19:00
    Цитата: Egorovich
    За КНДР двумя руками,но не представляю как они могут 1000 раз отомстить матрасникам? Ядерная ракета-это самоубийство и этого не будет.Тогда как?

    Будет или не будет? - вот главное что тормозит США. Даже если не применят ядерное оружие. северокорейцы это не иракцы и не ливийцы. воевать придеться по настоящему хваленным морпехам и другим "беретам".
    sauvage
  17. Servla Сегодня, 19:38
    Не знаю насколько моя версия правдива, но иногда складывается такое впечатление, что Северная Корея, это одна из игральных карт в руках СГА. Мол под данным спектаклем, с названием - Ракетно-ядерная программа, реализуются свои интересы в Южной Корее, Японии, да и вообще - в том регионе. Не претендую на правильность мнения, просто размышления.
    Servla
  18. Челябинск1973 Сегодня, 19:57
    Цитата: Кац
    Морит свой народ, убивает.
    Такой же как и Фидель Кастро...

    О какой свободе речь, если своих же граждан держит в концлагере за колючей проволокой. Даже поесть не могут по человечески люди, без интернета, без внешнего мира... Тьфу.
    Висеть должен как Саддам Хусейн.

    А что им кушать с вашими санкциями?!
    Челябинск1973
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