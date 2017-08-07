20:05 07 августа

Армейские игры объединяют

По итогам 4-х этапов соревнований в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки» лидирует российская команда. Результат был закреплён в ходе этапа по выполнению индивидуальных стрельб. ТАСС публикует заявление пресс-службы Минобороны РФ:
Сегодня для военных разведчиков Армении, Республики Белоруссия, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России завершился четвертый этап конкурса - "Стрельба", в ходе которого были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.


В след за российскими разведчиками расположились команды КНР и Узбекистана. Завтра (во вторник 8 августа) пройдёт заключительный этап конкурса войсковой разведки. Команды должны будут выдвинуться в район сбора после выполнения задачи по подрыву объекта условного противника. Выдвижение предполагает преодоление водной преграды, вождение бронемашины на плаву и марш-бросок в группе.

Уверенно лидирует российская команда и на соревнованиях по «Танковому биатлону». Российские военнослужащие заняли первое место в этапе «Индивидуальная гонка». В полуфинал соревнований вышли команды таких стран как Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Азербайджан, Сербия, Монголия, Венесуэла, Армения, Киргизия и Иран.


Армейские игры объединяют


Один тот факт, что азербайджанские и армянские танкисты участвуют в соревнованиях в качестве обычных соперников (а не врагов, как обычно друг друга представляют эти государства), уже может говорить о пользе международных армейских игр, организатором которых выступает Россия. Да и участие Китая и Индии на фоне жёсткой взаимной риторики последнего времени - тоже нельзя не отнести к позитивным моментам организации Армейских игр.

Использованы фотографии: armygames2017.mil.ru
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Комментарии 12

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  1. 3officer Сегодня, 18:40
    Независимо от результата АИгр приз зрительских симпатий надо отдать Зимбабве,эти лесные потеряшки и поразители чужих мишеней однозначно стали "вишенкой на торте" good
    3officer
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:13
      Цитата: 3officer
      Независимо от результата АИгр приз зрительских симпатий надо отдать Зимбабве,эти лесные потеряшки и поразители чужих мишеней однозначно стали "вишенкой на торте" good

      Их обязательно отметят, парни боевые однозначно..))) В этих играх главное это "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Самое интересное обычно начинается после соревнований , обмен опытом общение и т.д...Эти игры военные объединяют народы разных стран , а Россия это умеет делать! Удачи парни всем Зимбаве особенно, главное не победа , а участие..Поможем если что! soldier

      Это начало было мужики....(не пинайте сильно за видео..)
      ОТДЕЛ
  2. Кац Сегодня, 18:42
    Кого с кем объединяют?
    Кац
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:44
      Кац hi bully Рабинович закрадются смутные сомнения feel
      Кого с кем объединяют?
      Их с ними.Но не вас со всеми.
      Наблюдатель2014
      1. Кац Сегодня, 18:51
        Цитата: Наблюдатель2014
        Их с ними.Но не вас со всеми.

        Спасибо, грустно.
        Кац
    2. svp67 Сегодня, 18:50
      Цитата: Кац
      Кого с кем объединяют?

      Людей. Как и на обычных спортивных соревнованиях завязываются межчеловеческие контакты.
      svp67
      1. Кац Сегодня, 18:50
        Цитата: svp67
        Людей. Как и на обычных спортивных соревнованиях завязываются межчеловеческие контакты.

        Спасибо, понятно.
        Кац
        1. Балу Сегодня, 19:16
          Цитата: Кац
          Один тот факт, что азербайджанские и армянские танкисты участвуют в соревнованиях в качестве обычных соперников (а не врагов, как обычно друг друга представляют эти государства), уже может говорить о пользе международных армейских игр, организатором которых выступает Россия


          Один тот факт, что азербайджанские и армянские танкисты участвуют в соревнованиях в качестве обычных соперников (а не врагов, как обычно друг друга представляют эти государства), уже может говорить о пользе международных армейских игр, организатором которых выступает Россия
          На ехе мацы один хомяк с важным видом долго мутил: ...военные игры... чтобы отвлечь внимание...военные игры подготовка к войне.... кто мы такие ... что мы можем предъявить америке...
          Мышь, возомнившая себя истиной в первой инстанции. Мы оказывается что-то должны американам. Как к таким относится? Плюнуть и растереть angry
          Балу
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:24
          Цитата: Кац
          Спасибо, понятно.

          Ничего вам не понятно...Если бы понятно, вы бы команду выставили! Объединение ,это не ваше стезя...Увы! hi
          ОТДЕЛ
          1. Кац Сегодня, 19:32
            Цитата: ОТДЕЛ
            вы бы команду выставили

            Так выставили. Булочки пекли.
            Мы мирные люди, оружие нет у нас.
            Кац
  3. Ardein Сегодня, 19:15
    Вообще, как-то тихо идёт выступление Индии и Китая на Танковом биатлоне.... первые со своим "модернизированным Т-90... вторые со своим так же модернизированным Type-96....
    А Россия на Т-72Б3М - лидирует... =]
    Ardein
  4. КОСМОС Сегодня, 19:41
    Русские опять впереди, наверно и здесь допинг принимают wassat , надо их перед посадкой в танк заставлять в алкотестер дыхнуть laughing
    КОСМОС
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