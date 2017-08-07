Армейские игры объединяют

Сегодня для военных разведчиков Армении, Республики Белоруссия, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России завершился четвертый этап конкурса - "Стрельба", в ходе которого были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

По итогам 4-х этапов соревнований в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки» лидирует российская команда. Результат был закреплён в ходе этапа по выполнению индивидуальных стрельб. ТАСС публикует заявление пресс-службы Минобороны РФ:В след за российскими разведчиками расположились команды КНР и Узбекистана. Завтра (во вторник 8 августа) пройдёт заключительный этап конкурса войсковой разведки. Команды должны будут выдвинуться в район сбора после выполнения задачи по подрыву объекта условного противника. Выдвижение предполагает преодоление водной преграды, вождение бронемашины на плаву и марш-бросок в группе.Уверенно лидирует российская команда и на соревнованиях по «Танковому биатлону». Российские военнослужащие заняли первое место в этапе «Индивидуальная гонка». В полуфинал соревнований вышли команды таких стран как Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Азербайджан, Сербия, Монголия, Венесуэла, Армения, Киргизия и Иран.Один тот факт, что азербайджанские и армянские танкисты участвуют в соревнованиях в качестве обычных соперников (а не врагов, как обычно друг друга представляют эти государства), уже может говорить о пользе международных армейских игр, организатором которых выступает Россия. Да и участие Китая и Индии на фоне жёсткой взаимной риторики последнего времени - тоже нельзя не отнести к позитивным моментам организации Армейских игр.