06:17 08 августа

Украина поставит Бангладеш бронеавтомобили?

Как сообщает блог bmpd, турецкое представительство «Укроборонпрома» Delta Defence Savunma Sanayi A.Ş. 25 июля сообщило о заключении контракта с военным ведомством Бангладеш, предусматривающего отгрузку армии и полиции 680 бронированных машин украинского производства. Как указывается, сумма сделки якобы составляет "до 1 млрд. долл". При этом сам «Укроборонпром» до сих пор сохраняет молчание по данному поводу.

Украина поставит Бангладеш бронеавтомобили?


Как заявляет Delta Defence, в указанную партию входят 600 легких бронированных машин TUR-K2 (4х4) и 80 бронетранспортеров TUR-K3 (6х6). Исполнение соглашения предусматривается в течение 5 лет: 100 машин TUR-K2 в 2018 году, 150 TUR-K2 в 2019 году, остальные – до 2022 года. Что вызывает некоторое недоумение, 80 бронетранспортеров TUR-K3 следует поставить в течение 9 месяцев.


Как следует из опубликованной информации, TUR-K2 является уже получившим широкую известность украинским бронеавтомобилем "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское КБ по машиностроению имени А. А. Морозова", серийный выпуск которого осваивается на ГП "Львовский бронетанковый завод". Но определенные неясности вызывает тот факт, что пресс-релиз Delta Defence, освещающий контракт, проиллюстрирован фотографиями другой машины (см. фото) – бронеавтомобиля "Козак-2М" разработки киевского НПО "Практика" на шасси Iveco.

При этом украинский веб-ресурс defence-blog.com заявляет, что НПО "Практика" и Delta Defence в настоящее время только ведут переговоры на предмет поставки указанных машин Бангладешу.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2775125.html
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Комментарии 6

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  1. Смог Сегодня, 05:23
    Кому там украинцы танки то поставляли? Таиланду кажись? Так что "товарищи" из Бангладеши верной дорогой идут, проторенным путем так сказать. Дерзайте и будет вам счастье........
    Смог
    1. 210окв Сегодня, 06:04
      Бангладешцы то тут при чем?Им приказали.Впрочем обсуждать слухи нечего.
      210окв
      1. Смог Сегодня, 06:13
        Цитата: 210окв
        Бангладешцы то тут при чем

        Так дозоры куплять собрались, как в свое время тайцы оплот..
        Цитата: 210окв
        Им приказали

        Кто?
        Польстились скорее всего на демпинговые цены , только не знают поговорки , что скупой платит дважды
        Смог
    2. Зяблицев Сегодня, 06:06
      Попал Бангладеш и теперь на своём опыте поймёт сущность поговорки:"Когда хохол родился, еврей заплакал!" laughing
      Зяблицев
  2. изя топ Сегодня, 05:36
    TUR-K2 является уже получившим широкую известность украинским бронеавтомобилем "Дозор-Б"
    сразу подумал,что без "позора" тут не обошлось lol а танк "навозец" ещё никому не продают?
    изя топ
  3. Маз Сегодня, 06:02
    Не отстают гордые титульные от своих господ и хозяев.
    Маз
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