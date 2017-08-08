Украина поставит Бангладеш бронеавтомобили?
Как сообщает блог bmpd, турецкое представительство «Укроборонпрома» Delta Defence Savunma Sanayi A.Ş. 25 июля сообщило о заключении контракта с военным ведомством Бангладеш, предусматривающего отгрузку армии и полиции 680 бронированных машин украинского производства. Как указывается, сумма сделки якобы составляет "до 1 млрд. долл". При этом сам «Укроборонпром» до сих пор сохраняет молчание по данному поводу.
Как заявляет Delta Defence, в указанную партию входят 600 легких бронированных машин TUR-K2 (4х4) и 80 бронетранспортеров TUR-K3 (6х6). Исполнение соглашения предусматривается в течение 5 лет: 100 машин TUR-K2 в 2018 году, 150 TUR-K2 в 2019 году, остальные – до 2022 года. Что вызывает некоторое недоумение, 80 бронетранспортеров TUR-K3 следует поставить в течение 9 месяцев.
Как следует из опубликованной информации, TUR-K2 является уже получившим широкую известность украинским бронеавтомобилем "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское КБ по машиностроению имени А. А. Морозова", серийный выпуск которого осваивается на ГП "Львовский бронетанковый завод". Но определенные неясности вызывает тот факт, что пресс-релиз Delta Defence, освещающий контракт, проиллюстрирован фотографиями другой машины (см. фото) – бронеавтомобиля "Козак-2М" разработки киевского НПО "Практика" на шасси Iveco.
При этом украинский веб-ресурс defence-blog.com заявляет, что НПО "Практика" и Delta Defence в настоящее время только ведут переговоры на предмет поставки указанных машин Бангладешу.
Как заявляет Delta Defence, в указанную партию входят 600 легких бронированных машин TUR-K2 (4х4) и 80 бронетранспортеров TUR-K3 (6х6). Исполнение соглашения предусматривается в течение 5 лет: 100 машин TUR-K2 в 2018 году, 150 TUR-K2 в 2019 году, остальные – до 2022 года. Что вызывает некоторое недоумение, 80 бронетранспортеров TUR-K3 следует поставить в течение 9 месяцев.
Как следует из опубликованной информации, TUR-K2 является уже получившим широкую известность украинским бронеавтомобилем "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское КБ по машиностроению имени А. А. Морозова", серийный выпуск которого осваивается на ГП "Львовский бронетанковый завод". Но определенные неясности вызывает тот факт, что пресс-релиз Delta Defence, освещающий контракт, проиллюстрирован фотографиями другой машины (см. фото) – бронеавтомобиля "Козак-2М" разработки киевского НПО "Практика" на шасси Iveco.
При этом украинский веб-ресурс defence-blog.com заявляет, что НПО "Практика" и Delta Defence в настоящее время только ведут переговоры на предмет поставки указанных машин Бангладешу.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2775125.html
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