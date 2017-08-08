Япония намерена ускорить получение новых противоракет
Согласно информации РИА Новости, в Токио опубликована «Белая книга» (ежегодный доклад минобороны), в которой сообщается о планах Японии в сжатые сроки получить противоракеты SM-3 Block IIA и модернизированные PAC-3 (MSE) в целях защиты от атаки баллистическими ракетами.
Совместная разработка данных ракет ведется Японией и США с 2006 года. Предполагается, что они поступят на вооружение кораблей с системой раннего обнаружения "Иджис" (Aegis). Ожидается, что в 2020 году в состав японских ВМС будут входить 8 кораблей "Иджис" вместо четырех.
Ракеты PAC-3 MSE предназначены для ЗРК Patriot. Они являются модернизацией имеющихся в Японии PAC-3 с удвоенной дальностью полета. Дистанция действия базовой версии составляет 15 – 20 км. Средства на их закупку были выделены в дополнительном бюджете на 2016 год.
Как указывает военное ведомство страны, ускоренное приобретение противоракет вызвано военной эскалацией в регионе, в том числе нарастающей ядерной угрозой со стороны КНДР, модернизацией и усилением военной активности соседних стран, прежде всего Китая, а также действиями международных террористов в глобальном масштабе.
«Белая книга» сообщает о намерении Японии разместить дополнительные части наземных сил самообороны на отдаленных юго-западных островах Амамиосима, Миякодзима и Исигаки, а также создать экспедиционную бригаду морской пехоты с полными функциями выполнения морских десантных операций.
Приобретение и размещение ракет SM-3 Block IIA запланировано на 2021 год.
Совместная разработка данных ракет ведется Японией и США с 2006 года. Предполагается, что они поступят на вооружение кораблей с системой раннего обнаружения "Иджис" (Aegis). Ожидается, что в 2020 году в состав японских ВМС будут входить 8 кораблей "Иджис" вместо четырех.
Ракеты PAC-3 MSE предназначены для ЗРК Patriot. Они являются модернизацией имеющихся в Японии PAC-3 с удвоенной дальностью полета. Дистанция действия базовой версии составляет 15 – 20 км. Средства на их закупку были выделены в дополнительном бюджете на 2016 год.
Как указывает военное ведомство страны, ускоренное приобретение противоракет вызвано военной эскалацией в регионе, в том числе нарастающей ядерной угрозой со стороны КНДР, модернизацией и усилением военной активности соседних стран, прежде всего Китая, а также действиями международных террористов в глобальном масштабе.
«Белая книга» сообщает о намерении Японии разместить дополнительные части наземных сил самообороны на отдаленных юго-западных островах Амамиосима, Миякодзима и Исигаки, а также создать экспедиционную бригаду морской пехоты с полными функциями выполнения морских десантных операций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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