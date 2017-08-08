09:59 08 августа

Япония намерена ускорить получение новых противоракет

Согласно информации РИА Новости, в Токио опубликована «Белая книга» (ежегодный доклад минобороны), в которой сообщается о планах Японии в сжатые сроки получить противоракеты SM-3 Block IIA и модернизированные PAC-3 (MSE) в целях защиты от атаки баллистическими ракетами.

Приобретение и размещение ракет SM-3 Block IIA запланировано на 2021 год.


Совместная разработка данных ракет ведется Японией и США с 2006 года. Предполагается, что они поступят на вооружение кораблей с системой раннего обнаружения "Иджис" (Aegis). Ожидается, что в 2020 году в состав японских ВМС будут входить 8 кораблей "Иджис" вместо четырех.


Япония намерена ускорить получение новых противоракет


Ракеты PAC-3 MSE предназначены для ЗРК Patriot. Они являются модернизацией имеющихся в Японии PAC-3 с удвоенной дальностью полета. Дистанция действия базовой версии составляет 15 – 20 км. Средства на их закупку были выделены в дополнительном бюджете на 2016 год.



Как указывает военное ведомство страны, ускоренное приобретение противоракет вызвано военной эскалацией в регионе, в том числе нарастающей ядерной угрозой со стороны КНДР, модернизацией и усилением военной активности соседних стран, прежде всего Китая, а также действиями международных террористов в глобальном масштабе.

«Белая книга» сообщает о намерении Японии разместить дополнительные части наземных сил самообороны на отдаленных юго-западных островах Амамиосима, Миякодзима и Исигаки, а также создать экспедиционную бригаду морской пехоты с полными функциями выполнения морских десантных операций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Арон Заави Сегодня, 07:04
    Японцев можно понять. Имея под боком непредсказуемый режим, поневоле задергаешься.
    Арон Заави
    1. 210окв Сегодня, 07:08
      Конечно!И ПРО в Европе от иранских ракет..А в Японии от кого?От КНДР?Читай-Россия!
      Цитата: Арон Заави
      Японцев можно понять. Имея под боком непредсказуемый режим, поневоле задергаешься.
      210окв
    2. Алексей7777777 Сегодня, 07:09
      Ну ракеты ладно-понятно.А вот морпехов зачем,тоже для обороны от соседа?
      Алексей7777777
    3. сибиралт Сегодня, 07:09
      Флот КНДР до Японии и на веслах доберется, а всю их береговую охрану с антиракетами расстреляет из РПГ. laughing
      сибиралт
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:12
      Арон Заави hi
      Японцев можно понять. Имея под боком непредсказуемый режим, поневоле задергаешься.
      Давно ли японцы сами стали предсказуемым режимом.После 1945 того наверное когда император не смыл позор своей кровью?
      Наблюдатель2014
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    запланировано на 2021 год.

    До 2021 г еще дожить нужно постараться. А то с американским "усердием" по всему миру и до крупного конфликта рукой подать.
    rotmistr60
  3. Толстоевский Сегодня, 08:46
    япония намерена ускорить получение, и она получит
    Толстоевский
Картина дня