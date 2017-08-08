Сделка с Индонезией: Су-35 в обмен на колониальные товары
Как сообщает новостной портал «Утро», поставка 11 истребителей Су-35 Индонезии будет оплачиваться посредством бартера в рамках Программы встречной торговли.
России будут отгружены кофе, чай, пальмовое масло и другие товары.
Со слов посла Индонезии в Москве Вахид Суприяди, его страна заинтересована в закупке у РФ самолетов-амфибий Бе-200 "Альтаир" для тушения лесных пожаров, а также вертолетов класса Ми, подводных лодок класса Кило.
Как он поясняет, в ближайшее время Джакарта намерена поднять вопрос об её вступлении в Евразийский Экономический Союз (ЕврАзЭС). Индонезия видит себя в роли связующего звена между экономиками стран АСЕАН и ЕврАзЭС и намерена стать зоной свободной торговли между ними.
В 2016 году товарооборот страны с Россией вырос на 33%, достигнув 2,5 млрд. долл. Торговое сальдо в пользу Джакарты: экспорт Индонезии в РФ составил 2,2 млрд. долл., импорт – 403 млн. долл. То есть бартерная сделка при реализации Су-35 позволит существенно уменьшить данный перекос.
В числе совместных проектов самым крупным может стать постройка «Роснефтью» нефтеперерабатывающего завода на острове Ява стоимостью 15 млрд. долл. Соответствующий меморандум был подписан в 2016 году главами государств в Сочи. Индонезия проявляет интерес к разработке двух нефтяных месторождений на территории России, к строительству космодрома по программе "Воздушный старт". Последний предполагалось возвести на Биаке – одном из удаленных восточных индонезийских островов в провинции Папуа, недалеко от экватора. Но выбор был сделан в пользу Куру во Французской Гвиане.
России будут отгружены кофе, чай, пальмовое масло и другие товары.
Со слов посла Индонезии в Москве Вахид Суприяди, его страна заинтересована в закупке у РФ самолетов-амфибий Бе-200 "Альтаир" для тушения лесных пожаров, а также вертолетов класса Ми, подводных лодок класса Кило.
Как он поясняет, в ближайшее время Джакарта намерена поднять вопрос об её вступлении в Евразийский Экономический Союз (ЕврАзЭС). Индонезия видит себя в роли связующего звена между экономиками стран АСЕАН и ЕврАзЭС и намерена стать зоной свободной торговли между ними.
В 2016 году товарооборот страны с Россией вырос на 33%, достигнув 2,5 млрд. долл. Торговое сальдо в пользу Джакарты: экспорт Индонезии в РФ составил 2,2 млрд. долл., импорт – 403 млн. долл. То есть бартерная сделка при реализации Су-35 позволит существенно уменьшить данный перекос.
В числе совместных проектов самым крупным может стать постройка «Роснефтью» нефтеперерабатывающего завода на острове Ява стоимостью 15 млрд. долл. Соответствующий меморандум был подписан в 2016 году главами государств в Сочи. Индонезия проявляет интерес к разработке двух нефтяных месторождений на территории России, к строительству космодрома по программе "Воздушный старт". Последний предполагалось возвести на Биаке – одном из удаленных восточных индонезийских островов в провинции Папуа, недалеко от экватора. Но выбор был сделан в пользу Куру во Французской Гвиане.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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