10:00 08 августа

Сделка с Индонезией: Су-35 в обмен на колониальные товары

Как сообщает новостной портал «Утро», поставка 11 истребителей Су-35 Индонезии будет оплачиваться посредством бартера в рамках Программы встречной торговли.

России будут отгружены кофе, чай, пальмовое масло и другие товары.




Со слов посла Индонезии в Москве Вахид Суприяди, его страна заинтересована в закупке у РФ самолетов-амфибий Бе-200 "Альтаир" для тушения лесных пожаров, а также вертолетов класса Ми, подводных лодок класса Кило.

Как он поясняет, в ближайшее время Джакарта намерена поднять вопрос об её вступлении в Евразийский Экономический Союз (ЕврАзЭС). Индонезия видит себя в роли связующего звена между экономиками стран АСЕАН и ЕврАзЭС и намерена стать зоной свободной торговли между ними.

В 2016 году товарооборот страны с Россией вырос на 33%, достигнув 2,5 млрд. долл. Торговое сальдо в пользу Джакарты: экспорт Индонезии в РФ составил 2,2 млрд. долл., импорт – 403 млн. долл. То есть бартерная сделка при реализации Су-35 позволит существенно уменьшить данный перекос.



В числе совместных проектов самым крупным может стать постройка «Роснефтью» нефтеперерабатывающего завода на острове Ява стоимостью 15 млрд. долл. Соответствующий меморандум был подписан в 2016 году главами государств в Сочи. Индонезия проявляет интерес к разработке двух нефтяных месторождений на территории России, к строительству космодрома по программе "Воздушный старт". Последний предполагалось возвести на Биаке – одном из удаленных восточных индонезийских островов в провинции Папуа, недалеко от экватора. Но выбор был сделан в пользу Куру во Французской Гвиане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 56

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  1. Zaurbek Сегодня, 07:31
    По крайней мере это лучше, чем кредитовать за свой счет и потом простить кредит. Хоть кофе с молоком попьем smile
    Zaurbek
    1. К0щей Сегодня, 07:37
      Zaurbek, так себе профит... сам по себе бартер уже не лучший вариант, плюс вопрос какая цена на единицу товара.
      К0щей
      1. Zibelew Сегодня, 07:44
        Я до сих пор удивляюсь, почему СССР не был завален бананами - вся Африка была завалена нашим оружием и техникой... А потом миллиардные долги всем простили. Это до какой степени надо было быть бесхозяйственными, чтобы хотя бы такой бартер не устроить... А пальмовым маслом пусть сами подавятся. Эту заразу вообще нужно запретить использовать в пищевой продукции.
        Zibelew
        1. Stas157 Сегодня, 07:53
          Только бы не за пальмовое масло, как это было однажды! Не надо народ травить за наши же самолеты.
          Stas157
          1. просто экспл Сегодня, 08:01
            пальмовое масло это нормальный и полезный продукт .
            а вред приносит ЛЮБОЙ гидрогенезированный растительный жир , хоть пальмовое масло , хоть оливковое , хоть масло подсолнечника .
            а само по себе пальмовое масло очень хороший продукт и душить его начали по чьей то указке .
            (ЗЫ когда оно в сырах и подобных продуктах оно вредно , потому что там оно в гидрогенезированном виде) .
            ЗЗЫ маргарин тоже гидрогенезированный жир и ведет к смерти (буквально) .
            просто экспл
            1. dik-nsk Сегодня, 08:43
              пальмовое масло это нормальный и полезный продукт
              поддерживаю, просто многие не в теме вообще, а лишь по слухам и клоунам, работающим на заказ, типа Мамонтова судят.. есть так называемое "техническое" пальмовое, вот оно вредно, но его в пищевой не применяют / не должны применять, тут вопрос скорее к таможне, которое пропускает его под видом пищевого
              dik-nsk
    2. Владимир16 Сегодня, 07:43
      Цитата: Zaurbek
      По крайней мере это лучше, чем кредитовать за свой счет и потом простить кредит. Хоть кофе с молоком попьем

      Компания Сухой получит кофе и прочие продукты? winked
      Они отгружают самолеты и у них появляется кредиторская задолженность со стороны Индонезии. Индонезия в свою очередь отгружает кофе. И все это без денег!!! С задолженностями в обе стороны. Так реализовали торговлю без бакса? wassat
      А как же налоги?????????????????????
      Или им можно????????????
      У нас в правительстве клоуны или специалисты? Что за схема времён девяностых? Или так в правительстве всегда работают?
      Нахрена сухому столько кофе? Что они с ним делать будут? Кто будет его реализовывать? Кому сухой продаст это кофе? По какой цене будет продано это кофе? И как посчитать прибыль и налоги если нет оплаты поставщику этого кофе?
      полный аутсосрсинг wassat
      Рыночная экономика!!! Силуанов придумал этот финт или сам димон так ранее от налогов уходил?
      Владимир16
      1. rudolff Сегодня, 07:56
        Так это все-равно кредит будет или субсидирование. Сбер или ВТБ выдают кредит Сухому, тот строит самолеты и отгружает в Индонезию. Индонезия осуществляет поставки продуктов в адрес некой российской фирмы, которая будет заниматься их реализацией. Долг по кредитному договору переводится на эту фирму, которая его и погашает. Все остаются со своей маржой, с нее и налоги.
        rudolff
        1. антивирус Сегодня, 08:16
          странно что многие здесь не знакомы со схемами внеш торг оружия
          а финские колбасы в сов время ели и соц лагерь так же поставлял нам ( встречные поставки)
          антивирус
          1. Владимир16 Сегодня, 09:07
            Цитата: rudolff
            Так это все-равно кредит будет

            Кредит и бартер вещи разные. Зачем писать о бартере ежели это кредит? И кредит кому Индонезии? Значит Сухой просто получает деньги. Далее кому Индонезия продает свои продукты? Третьей фирме? Значит третья фирма должна просто купить продукты у Индонезии. Что бы не кредитовать Индонезию возможен договор трехсторонний. Ежели у русского покупателя кофе нет денег, тогда кредит нужен именно ему. И вернуть кредит он сможет лишь тогда, когда мы с вами купим это кофе. Утрирую конечно.
            Я почему об этом пишу? Все это обычная договорная ситуация. Интересно, что в итоге этой сделки в выигрыше будут и США, так как все обороты денег будут в баксах и через инструментарий подконтрольный матрасам.
            Причем тут БАРТЕР????
            Это журналисты придумали? Или кто-то в правительстве это так назвал. Ежели в правительстве, то у меня остается вопрос о его компетенции.
            Владимир16
      2. DenZ Сегодня, 08:55
        Зачем шумишь? Сухой отгружает самолеты -ему платят кофе. Кофе реализуют за рубли и вот уже оплата Сухому. Обычный бартер
        Цитата: Владимир16
        У нас в правительстве клоуны или специалисты?

        Сами то Вы кто? Большой спец в области международного бартера?
        Цитата: Владимир16
        Нахрена сухому столько кофе? Что они с ним делать будут? Кто будет его реализовывать? Кому сухой продаст это кофе? По какой цене будет продано это кофе? И как посчитать прибыль и налоги если нет оплаты поставщику этого кофе?

        Вам то какая разница? Перед Вами отчитаться забыли? Думаю не себе в убыток тем более что до конца года мировые цены на кофе поднимутся примерно на 20 % из-за неурожая.
        DenZ
      3. профессор Сегодня, 09:17
        Цитата: Владимир16
        А как же налоги?????????????????????

        Самый толковый комментарий на ветке. good

        И кстати, будут платить в долларах или в зренах кофе, но рассчитывать стоимость и самолетов и кофе будут не в рублях или рупиях, а всё в тех же долларах.

        Бартер это всегда "луз-луз ситуэйшен". У меня куча кофе и я не могу его выгодно продать иначе бы сделал это безотлагательно и я решил прикупить другой товар расплатившись всё тем же кофе. Теперь реализация кофе не моя проблема, а того кому я этим кофе заплатил. В налоговую я занесу тот же самый кофе. fellow
        профессор
    3. 210окв Сегодня, 07:55
      С рабочими на авиазаводе тоже будем обезьяньем жиром расплачиваться?
      210окв
      1. просто экспл Сегодня, 08:02
        нет , РФ получает товар который реализует на внутреннем рынке , и получает рублевую выручку , этой самой рублевой выручкой и будут расплачиваться .
        просто экспл
    4. Skif83 Сегодня, 08:58
      А я как-то к кофе равнодушен, а уж к пальмовому маслу вааще....
      Лучше деньгами...
      СССР и так кормил кучу туземных князьков, которые продали нас в один момент. История учит только одному - что она ничему не учит!
      Skif83
  2. Опасный Сегодня, 07:34
    Я так понимаю, что бОльшую часть стоимости все равно деньгами оплатят, товары это вроде скидки. Хотя конечно звучит смешно - истребитель в обмен на кофе. Сразу навеяло - жизнь пилота СУ-24 в обмен на помидоры
    Опасный
    1. Ванёк Сегодня, 07:47
      Цитата: Опасный
      истребитель в обмен на кофе


      Истребитель у нас (России) есть. А вот с кофе напряжёнка. Не растёт оно у нас. Им нужен самолёт нам - кофе.
      Ванёк
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:11
        Хамон....хамон, пармезан и французскую булку не включили в список.... laughing
        Monster_Fat
    2. Лопатов Сегодня, 08:02
      Цитата: Опасный
      Хотя конечно звучит смешно - истребитель в обмен на кофе.

      Звучит смешно, но доход принесёт намного больше, чем вариант "истребитель в обмен на зелёные бумажки"
      Насколько знаю, мировые цены на кофе растут как на дрожжах...
      Лопатов
      1. stalkerwalker Сегодня, 08:11
        Цитата: Лопатов
        Звучит смешно, но доход принесёт намного больше, чем вариант "истребитель в обмен на зелёные бумажки"
        Насколько знаю, мировые цены на кофе растут как на дрожжах...

        Ясен пень, что расчёт бартера строился не принципу "мы вам бусы, вы нам кокосы". За любыми взаиморасчётами стоят экономические выкладки. Просто и ясно виден отказ от вечнозелёного, как расчётного средства.
        stalkerwalker
        1. Лопатов Сегодня, 08:17
          Цитата: stalkerwalker
          Просто и ясно виден отказ от вечнозелёного, как расчётного средства.

          И это тоже.
          Особенно когда страна-типография (навеяно "страной-бензоколонкой") стремится любыми силами осложнить взаиморасчёты "вечнозелёными" на внешних рынках для предприятий нашего ВПК
          Лопатов
          1. stalkerwalker Сегодня, 08:19
            Цитата: Лопатов
            Особенно когда страна-типография (навеяно "страной-бензоколонкой") стремится любыми силами осложнить взаиморасчёты "вечнозелёными" на внешних рынках для предприятий нашего ВПК

            А чего? Расчётов, как таковых, нет. Деньги через банки не проходят. Счетов под арест не существует.... laughing
            stalkerwalker
            1. Лопатов Сегодня, 08:37
              Цитата: stalkerwalker
              Деньги через банки не проходят. Счетов под арест не существует....

              Проходят, но в России. И арестовать их не получится.
              Лопатов
        2. Monster_Fat Сегодня, 08:27
          "Отказ от доллара"...Гы-гы. А, что количество кокосов и бананов определяли по весу самолета? laughing lol Все переводилось через "его величество" доллар, в стоимостном выражении. wink
          Monster_Fat
          1. stalkerwalker Сегодня, 08:36
            Цитата: Monster_Fat
            Гы-гы.

            Ага. всё гы-гы, да ыг-гы....
            Вы б читали внимательнее
            Цитата: stalkerwalker
            За любыми взаиморасчётами стоят экономические выкладки.

            Или собственное мнение - превыше всего?
            stalkerwalker
            1. Monster_Fat Сегодня, 08:42
              Мой пост был ответом на не ваш последний, а на пост выше, но появился он под вашим последним. Так что "не берите в голову, а берите-в карман".... wink
              Ну а бред про мифические
              За любыми взаиморасчётами стоят экономические выкладки.
              в этой сделке, просто без "комментариев".... Кстати не могли бы вы пояснить, что же подразумеваете под этими "экономическими выкладками", вдруг мы чего-то не знаем... wink
              Monster_Fat
              1. stalkerwalker Сегодня, 08:45
                Цитата: Monster_Fat
                Так что "не берите в голову, а берите-в карман"...

                "Нэ дэрэнчить".... Могу счёт сообщить для пополнения.... lol
                stalkerwalker
        3. voyaka uh Сегодня, 09:53
          "Просто и ясно виден отказ от вечнозелёного, как расчётного средства."////

          Можно заменить доллар зернами кофе (в мешочках на вес). Но кофе портится.
          Лучше ракушки определенной формы (ракушки Каури) . На некоторых островах, где не знают доллара - это до сих пор валюта.
          В середине 19 века "за фунтовую банкноту отдавали 80 тыс. ракушек,
          а за медную монету в 1 пенс (1/240 фунта) — около 330."
          За Су-35 можно смело выручить несколько вагонов ракушек. Это подорвет Федеральный Резерв США.
          voyaka uh
  3. Ванёк Сегодня, 07:40
    Су-35 в обмен на колониальные товары

    А почему бы и нет? Вопрос только в количестве, да в качестве. Вагон гнилого кофе или цистерна просроченного, пусть даже и пальмового масла, самолёта не стоят.
    Ванёк
    1. Хагалаз Сегодня, 07:45
      И действительно. Лишь бы цена была грамотно просчитана.
      Хагалаз
  4. кобальт Сегодня, 07:50
    Вместо пальмового масла лучше деньгами, мы не гордые, если нет рублей, возьмем валюту.
    кобальт
  5. Runoway Сегодня, 07:54
    "Туда золото, меха-от туда потраха....
    Ну торговал наш народ, тоже надо"
    Runoway
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:57
    ... надо всех перетаскивать к себе, Индонезия не исключение. Говорю это, так так лично знаю человека который очень много сделал и отработал для сближения наших государств...
    a.s.zzz888
  7. лысова Сегодня, 07:57
    Я " наркоман " по кофе, я только за! Да просто здорово ! Только расплачиваться им придётся долго.
    лысова
  8. Monster_Fat Сегодня, 08:06
    "Пальмовое масло".... Вообще-то Россия является крупнейшим покупателем пальмового масла, причем "технического", это как раз, согласуется с подписанием вчера Светлейшим закона (ЗАКОНА, Карл!) "О здоровой нации".... Будьте здоровы россияне(с пальмовым маслом)! Воистину, Россия-страна непуганных (понятно кого) и "предпринимателей".... wink laughing lol
    Monster_Fat
    1. Лопатов Сегодня, 08:11
      Цитата: Monster_Fat
      это как раз, согласуется с подписанием вчера Светлейшим закона (ЗАКОНА, Карл!) "О здоровой нации".... Будьте здоровы россияне(с пальмовым маслом)!

      Мыть руки с мылом перед едой- весьма полезно для здоровья, не находите?
      Лопатов
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:55
        Да ну? Вам оказывается для этого "закон" нужен? Без закона "не моете"? И как, насколько (за нарушение закона) сажать в ГУЛАГ будут , за "непомытые руки"? laughing lol love
        Monster_Fat
    2. Muvka Сегодня, 08:48
      Говорите крупнейший? Ну-ну.
      Muvka
      1. Monster_Fat Сегодня, 09:03
        Ну хорошо, пусть будет "один из крупнейших". А если посчитать сколько его приходится на одного жителя? wink
        Monster_Fat
  9. gukoyan Сегодня, 08:11
    Ооооо, блин начинается, одни нищеброды вокруг. Скоро с нами будут бусами расплачиваться и обе стороны это будет устраивать....
    gukoyan
    1. Лопатов Сегодня, 08:18
      Для "ненищебродов" утро начинается не с кофе?
      Лопатов
      1. stalkerwalker Сегодня, 08:21
        Цитата: Лопатов
        утро начинается не с кофе?

        Как можно?
        Чашечка эспрессо с утра - это первый шаг к хорошему настроению....
        bully
        stalkerwalker
        1. Лопатов Сегодня, 08:41
          Цитата: stalkerwalker
          Чашечка эспрессо с утра - это первый шаг к хорошему настроению....

          Кому как.... Некоторым приходится начинать утро с пива, а то и рюмашки 8))))))))
          Впрочем, я предпочитаю по утрам "олд-скул" с туркой
          Лопатов
          1. stalkerwalker Сегодня, 08:43
            Цитата: Лопатов
            Впрочем, я предпочитаю по утрам "олд-скул" с туркой

            А я ленивый. Senseo Philips, чалды, автоматическое разлив....
            С утра у плиты стоять - много шансов упустить пенку... drinks
            stalkerwalker
    2. Banshee Сегодня, 09:46
      А что плохого?
      Да, лучший вариант - деньги против самолета.
      Кофе против самолета - хуже, но кофе - это те же деньги.

      Но оба варианта лучше, чем если бы мы выделили кредит Индонезии на покупку самолетов, денег не получили, а кредит простили. Как это было с африканскими "друзьями".

      Я с удовольствием куплю индонезийский продукт, благо, он ничуть не хуже, чем африканский или американский. И внесу свою лепту в эту сделку.
      Banshee
  10. Гардамир Сегодня, 08:31
    Супер истребители за пальмовое масло. Это мы дикари, которые отдают за бусы всё самое ценное.
    Гардамир
    1. dik-nsk Сегодня, 08:51
      странные рассуждения. когда мы покупаем станки и прочее высокотехнологичное оборудование за нефть и газ, все кричат мы сырьевой придаток и сами ничего не производим. тут высокотехнологичную продукцию за ресурс (кофе) продаем мы - опять недовольны.. дикари как раз те, кто за технику отдает свой ресурс, в данной сделке мы как раз как белый человек)) hi
      dik-nsk
    2. Govorun Сегодня, 09:02
      Мое личное мнение,то в этой сделке есть нечто другое,чем просто кофе....
      Govorun
      1. Monster_Fat Сегодня, 09:28
        в этой сделке есть нечто другое,чем просто кофе....

        Конечно, как и в "прощенных миллиардных долгах".... Особенно это "другое" скажется на финансировании социальных статей бюджета.... Но тут, на самом деле, хитрый ход. То есть вместo получения "живых" денег из которых будут выплачены налоги напрямую деньгами (притом валютой) тут обкатывается очень хитрая схема-полученный бартерный товар будет РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ, То есть за этот товар будут платить россияне со своих зарплат. Получается что государство продало эти самолеты своим же гражданам! Не-это "кул"! Молодцы-вначале навариваются на продаже самих самолетов, а потом навариваются и на продаже бартерных товаров своему же народу. Молодцы! Снимаю шляпу! hi
        Monster_Fat
        1. Banshee Сегодня, 09:50
          Не несите чушь. Я могу покупать этот кофе, а могу растворяшкой обойтись. Например. Все добровольно, вопрос только цены. Хотя мне индонезийские сорта нравятся.

          Цитата: Monster_Fat
          Особенно это "другое" скажется на финансировании социальных статей бюджета


          Ну да, конечно... Давайте, крутите ручку шарманки, хотя мелодия всем известна. Конечно, эта сделка кардинально подорвет нашу экономику и очередные 100 000 пенсионеров умрут от голода. Понятно, что мы все умрем, и виноваты в этом будут именно бартерные сделки.
          Banshee
  11. Moskovit Сегодня, 08:39
    Для продвижения наших товаров нормально. Потом нужны будут запчасти, вооружение. Так и залезем на рынок Индонезии.
    Импорт пальмового масла в Россию где-то на 700 млн долларов в год, а кофе в зернах где-то на 500 млн. Так что есть куда расти. Пушки в обмен на масло!)
    Moskovit
  12. Million Сегодня, 08:42
    Нормально так получается:государство меняет истребители на пальмовое масло,из которого делают отраву для населения России. И непонятна связь военных заводов и теми,кому достанется пальмовое масло
    Million
    1. dik-nsk Сегодня, 08:52
      почитайте выше, на все эти вопросы уже есть ответ)))
      dik-nsk
  13. ButchCassidy Сегодня, 08:57
    Хорошая новость. Продавая подобную технику, Россия также в будущем может рассчитывать на запчасти, обслуживание и обучение. Индонезия небогатая страна, но там 300 млн. населения - у нее большое будущее. И с ними надо дружить, а уж кофе или лес - без разницы. Главное, чтобы не задарма. И не за кредиты, которые потом "прощаются".

    Тем же странам средней Азии кучу долгов простили. Зайдите на рынок - посмотрите сколько стоят сухофрукты. А я бы предпочел взять курагой)))
    ButchCassidy
  14. Topotun Сегодня, 08:59
    Да уж, действительно лучше так чем потом списывать долги. Только самолеты они СЕЙЧАС получат. А товары в Россию идти судя по всему будут не разовой поставкой. Как бы не простили нам долги.....
    Topotun
  15. Музыка Сегодня, 09:36
    Благодаря малайцами, этого масла стало как грязи. Из серии: мы вам истребители, вы нам пальму.
    Музыка
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