Вмешательство и вмешательство: две большие разницы
Соединённые Штаты вмешивались во внутренние дела десятков государств, включая Украину. Речь идёт не только об одобрении деятельности оппозиционеров, свергающих правительства, но и о прямой поддержке разного рода революционеров. Вместе с тем Вашингтон не устаёт обвинять во вмешательстве Москву.
Как пишет в «The National Interest» Тед Гален Карпентер, в Вашингтоне многие возмущены из-за так называемого вмешательства Москвы в американские президентские выборы. Политиками предпринимаются самые разные действия: от «расследований» до объявления антироссийских санкций. Кое-кто из политиканов договорился уже до того, что Путин, мол, ведёт «войну» против США. Один деятель палаты представителей из породы «особо сердитых» сравнил действия Москвы с Пёрл-Харбором и терактами 9/11!
Так это или иначе, оскорбление это Москвы или нет, но Вашингтон сам занимается вмешательством в дела десятков других стран. Самым вопиющим вмешательством журналист считает действия США на Украине в период «евромайдана».
В 2014 году американская элита прямо дала понять Киеву, что она поддерживает протестующих на улицах. Это было сделано абсолютно открыто: известный сенатор-ястреб Маккейн лично полетел в Киев и продемонстрировал «солидарность» с «майданщиками». Маккейн даже перекусил с членами ультраправой организации «Свобода», а потом вышел на сцену на Площади Независимости, где постоял рядом с Тягнибоком.
Отличилась в Киеве и Виктория Нуланд, в то время занимавшая должность помощницы госсекретаря. По словам миссис Нуланд, она трижды в течение нескольких недель «евромайдана» побывала на Украине. Все помнят, как она раздавала протестующим печенюшки.
Степень вмешательства команды Б. Х. Обамы в украинскую политику автор материала находит «крайне высокой».
Русская разведка сумела перехватить, а затем передала мировым СМИ содержание разговора Нуланд и посла США Джеффри Пайетта. В этой телефонной беседе парочка подробно обсудила предпочтения по поводу состава нового правительства на Украине. Нуланд объявила, что «Яц [Яценюк] — тот самый парень», и он сумеет прекрасно сделать работу.
Карпентер напоминает, что в те дни господин Янукович был законным президентом страны. И поразительно, как представители государства, твердящие о приверженности демократии и суверенитету, практически открыто планируют свержение президента другой страны и усаживание в Киеве своих марионеток.
И нечего удивляться, что в Москве выразили недовольство неконституционными действиями США: свержение произошло явно «с помощью» Вашингтона.
Американским политикам, обвиняющим в чём-то Россию, следовало бы помнить это, прежде чем показывать пальцем на русских. С другой стороны, заметим, едва ли американцы о «майдане» забыли. Однако «исключительный» Вашингтон, по его собственному мнению, которое пора бы вписать в американскую конституцию, делает всё правильно, в то время как все другие ошибаются. Не ошибаются другие только тогда, когда живут по указке Вашингтона.
Как пишет в «The National Interest» Тед Гален Карпентер, в Вашингтоне многие возмущены из-за так называемого вмешательства Москвы в американские президентские выборы. Политиками предпринимаются самые разные действия: от «расследований» до объявления антироссийских санкций. Кое-кто из политиканов договорился уже до того, что Путин, мол, ведёт «войну» против США. Один деятель палаты представителей из породы «особо сердитых» сравнил действия Москвы с Пёрл-Харбором и терактами 9/11!
Так это или иначе, оскорбление это Москвы или нет, но Вашингтон сам занимается вмешательством в дела десятков других стран. Самым вопиющим вмешательством журналист считает действия США на Украине в период «евромайдана».
В 2014 году американская элита прямо дала понять Киеву, что она поддерживает протестующих на улицах. Это было сделано абсолютно открыто: известный сенатор-ястреб Маккейн лично полетел в Киев и продемонстрировал «солидарность» с «майданщиками». Маккейн даже перекусил с членами ультраправой организации «Свобода», а потом вышел на сцену на Площади Независимости, где постоял рядом с Тягнибоком.
Отличилась в Киеве и Виктория Нуланд, в то время занимавшая должность помощницы госсекретаря. По словам миссис Нуланд, она трижды в течение нескольких недель «евромайдана» побывала на Украине. Все помнят, как она раздавала протестующим печенюшки.
Степень вмешательства команды Б. Х. Обамы в украинскую политику автор материала находит «крайне высокой».
Русская разведка сумела перехватить, а затем передала мировым СМИ содержание разговора Нуланд и посла США Джеффри Пайетта. В этой телефонной беседе парочка подробно обсудила предпочтения по поводу состава нового правительства на Украине. Нуланд объявила, что «Яц [Яценюк] — тот самый парень», и он сумеет прекрасно сделать работу.
Карпентер напоминает, что в те дни господин Янукович был законным президентом страны. И поразительно, как представители государства, твердящие о приверженности демократии и суверенитету, практически открыто планируют свержение президента другой страны и усаживание в Киеве своих марионеток.
И нечего удивляться, что в Москве выразили недовольство неконституционными действиями США: свержение произошло явно «с помощью» Вашингтона.
Американским политикам, обвиняющим в чём-то Россию, следовало бы помнить это, прежде чем показывать пальцем на русских. С другой стороны, заметим, едва ли американцы о «майдане» забыли. Однако «исключительный» Вашингтон, по его собственному мнению, которое пора бы вписать в американскую конституцию, делает всё правильно, в то время как все другие ошибаются. Не ошибаются другие только тогда, когда живут по указке Вашингтона.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/