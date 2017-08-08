09:59 08 августа

Вмешательство и вмешательство: две большие разницы

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Соединённые Штаты вмешивались во внутренние дела десятков государств, включая Украину. Речь идёт не только об одобрении деятельности оппозиционеров, свергающих правительства, но и о прямой поддержке разного рода революционеров. Вместе с тем Вашингтон не устаёт обвинять во вмешательстве Москву.



Как пишет в «The National Interest» Тед Гален Карпентер, в Вашингтоне многие возмущены из-за так называемого вмешательства Москвы в американские президентские выборы. Политиками предпринимаются самые разные действия: от «расследований» до объявления антироссийских санкций. Кое-кто из политиканов договорился уже до того, что Путин, мол, ведёт «войну» против США. Один деятель палаты представителей из породы «особо сердитых» сравнил действия Москвы с Пёрл-Харбором и терактами 9/11!


Так это или иначе, оскорбление это Москвы или нет, но Вашингтон сам занимается вмешательством в дела десятков других стран. Самым вопиющим вмешательством журналист считает действия США на Украине в период «евромайдана».

В 2014 году американская элита прямо дала понять Киеву, что она поддерживает протестующих на улицах. Это было сделано абсолютно открыто: известный сенатор-ястреб Маккейн лично полетел в Киев и продемонстрировал «солидарность» с «майданщиками». Маккейн даже перекусил с членами ультраправой организации «Свобода», а потом вышел на сцену на Площади Независимости, где постоял рядом с Тягнибоком.

Отличилась в Киеве и Виктория Нуланд, в то время занимавшая должность помощницы госсекретаря. По словам миссис Нуланд, она трижды в течение нескольких недель «евромайдана» побывала на Украине. Все помнят, как она раздавала протестующим печенюшки.

Степень вмешательства команды Б. Х. Обамы в украинскую политику автор материала находит «крайне высокой».

Русская разведка сумела перехватить, а затем передала мировым СМИ содержание разговора Нуланд и посла США Джеффри Пайетта. В этой телефонной беседе парочка подробно обсудила предпочтения по поводу состава нового правительства на Украине. Нуланд объявила, что «Яц [Яценюк] — тот самый парень», и он сумеет прекрасно сделать работу.

Карпентер напоминает, что в те дни господин Янукович был законным президентом страны. И поразительно, как представители государства, твердящие о приверженности демократии и суверенитету, практически открыто планируют свержение президента другой страны и усаживание в Киеве своих марионеток.

И нечего удивляться, что в Москве выразили недовольство неконституционными действиями США: свержение произошло явно «с помощью» Вашингтона.

Американским политикам, обвиняющим в чём-то Россию, следовало бы помнить это, прежде чем показывать пальцем на русских. С другой стороны, заметим, едва ли американцы о «майдане» забыли. Однако «исключительный» Вашингтон, по его собственному мнению, которое пора бы вписать в американскую конституцию, делает всё правильно, в то время как все другие ошибаются. Не ошибаются другие только тогда, когда живут по указке Вашингтона.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17
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  1. Olegater Сегодня, 07:37 Новый
    Ну и чего воют эти исключительно недоделки. Обидно, что в их дела вмешаться нельзя и проделать это по жестокому сценарию. Эти отморозки сразу хватаются за оружие. Но когда у них отнимут омп то пусть почувствуют свою дерьмократию на своей шкуре.
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    Olegater
    1. Зяблицев Сегодня, 07:44 Новый
      Здесь мне пришла в голову цитата не самого хорошего человека, доктора Геббельса, которую он написал про англичан, что абсолютно верно и про американцев! Впрочем, хрен редьки не слаще:"Англичане во всём мире известны отсутствием совести в политике. Они знатоки искусства прятать свои преступления за фасадом приличия. Так они поступали веками, и это настолько стало частью их натуры, что они сами больше не замечают этой черты. Они действуют с таким благонравным выражением и такой абсолютной серьёзностью, что убеждают даже самих себя, что они служат примером политической невинности. Они не признаются себе в своём лицемерии. Никогда один англичанин не подмигнёт другому и не скажет: „но мы понимаем, что имеем в виду“. Они не только ведут себя как образец чистоты и непорочности — они себе верят. Это и смешно, и опасно"
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      Зяблицев
      1. сорок восьмой Сегодня, 08:56 Новый
        Геббельсу верить нельзя
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        сорок восьмой
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:31 Новый
          Англичане во всём мире известны отсутствием совести в политике.

          Как бы нам не хотелось, но в данном случае Гебельс прав. Достаточно вспомнить русско-турецкие войны где англичане выступали зачинщиками и помогали оружием и советниками. Гражданская война - кто помогал басмачам? А тягомотина со вторым фронтом во 2-й МВ? Примеров больше чем достаточно. Англосаксы (Британия, Сша) всегда были врагами России.
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          rotmistr60
    2. сибиралт Сегодня, 07:55 Новый
      Увлечение самовозбуждением к добру не приводит. А тут какой-то политический фетишизм, однако. Лечится надо, господа! belay
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      сибиралт
  2. Тралл Сегодня, 07:39 Новый
    Разница в том, что отпрыски американских чиновников, конгрессменов и сенаторов не учатся и не живут в России. А у них самих нет счетов в российских банках и они не оседают в России после завершения карьеры с наворованными миллионами российских рублей.
    Кто все решает на любом предприятии? Тот кто платит работникам зарплату. Кто может вмешиваться во внутренние дела государств в мире - тот, кто печатает валюту, которой пользуются эти государства. Только он имеет возможность построить ведущую экономику и вооруженные силы. Игра идёт по его правилам.
    Международное право для слабаков.
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    Тралл
  3. Anarchist Сегодня, 07:44 Новый
    Нужно один раз провернуть, что нибудь по их сценарию. Ну или свой разработать, а потом к руинам их общества отправить СМСку: " Вот, что бывает когда МЫ вмешиваемся! До этого, было лишь Ваше воображение."
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    Anarchist
  4. Stas157 Сегодня, 07:45 Новый
    . Вашингтон не устаёт обвинять во вмешательстве Москву.
    Надоело слушать эти оправдания перед Вашингтоном, о том что Москва не вмешивалась в предвыборный процесс. Во-первых, там кому надо, всё и так прекрасно знают, что Москва не вмешивалась. А во-вторых, ну если они вмешиваются почему бы и нам не вмешиваться в их процессы, нам тем более нужно вмешиваться. Только поддерживать надо реальную уличную оппозицию, а не демократов, или республиканцев, как они спорят. Какая нам разница кто победит, Трамп или Клинтон!
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    Stas157
    1. japs Сегодня, 08:48 Новый
      Коллеги на сайте уже предлагали вариант, когда президент Путин скромно признается, что он поддержал Трампа на выборах и "особая дивизия русских хакеров" принуждала силой граждан СШЫ голосовать в нужном русле. Как бы отреагировал Трамп?
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      japs
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:49 Новый
    Американским политикам, обвиняющим в чём-то Россию, следовало бы помнить это, прежде чем показывать пальцем на русских.

    Походу, у мерикатосов нет такого понятия, что КТО ТО может им указывать, потому и считают себя "исключительными". Просто эту спесь с них никто не сбивал, потому и ведут себя так. angry
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    a.s.zzz888
  6. Monster_Fat Сегодня, 07:59 Новый
    Ну, так госпожа "канцлерин" как то тветила на претензии в том, что Германия не является суверенной страной и полностью управляется из Вашингтона в том ключе, что это- "нормально" так, как у Германии и США дескать, одни "ценности", одни "взгляды", одна "внутренняя и внешняя политика" и она не видит причин, чтобы Германии и США не поддерживать друг друга....
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    Monster_Fat
    1. stalkerwalker Сегодня, 08:17 Новый
      Цитата: Monster_Fat
      что это- "нормально" так, как у Германии и США дескать, одни "ценности", одни "взгляды", одна "внутренняя и внешняя политика" и она не видит причин, чтобы Германии и США не поддерживать друг друга...

      Ну кАнЭчнА! Это вчера "большие и по пять рублей"...
      А сегодня Германия нос воротит от "маленьких и по три ", в свете навязываемого СПГ заместо газа от Газпрома. Звучит как-то странно в свете единых ценностей.
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      stalkerwalker
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:31 Новый
        Еще "не вечер" и если Америка будет "настаивать" то.....канцлерин быстро вернется к своим же словам: "За "свободу" надо платить".... Никуда она не денется от американской "дружбы"....
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        Monster_Fat
        1. stalkerwalker Сегодня, 08:37 Новый
          Цитата: Monster_Fat
          Никуда она не денется от американской "дружбы"....

          Х.З.
          recourse
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          stalkerwalker
    2. сорок восьмой Сегодня, 09:00 Новый
      Ну логично, я не вижу связи между поддержкой государствами друг друга, разделением общих ценностей и отсутствием суверенитета.
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      сорок восьмой
  7. pvv113 Сегодня, 08:52 Новый
    все помнят, как она раздавала протестующим печенюшки.

    Это была величайшая сделка
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    pvv113
  8. Topotun Сегодня, 08:56 Новый
    Вот и возникает вопрос - может пора прекратить называть их партнеры? Может лучше сказать оппоненты?
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    Topotun
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