13:12 08 августа

Американские БЛА Raven неэффективны в Донбассе

Согласно информации интернет-издания «Взгляд», волонтер украинского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега сообщил о низкой эффективности применения переданных Украине американских беспилотников Raven.

Как он утверждает, заявленная дистанция полета составляет 10 км, однако фактически она не превышает 6 км. Выход за эту зону приводит к потере управляемости и падению качества изображения до неприемлемого уровня. При наличии линий электропередач или любого другого источника электромагнитного излучения на пути движения БЛА даже это расстояние значительно уменьшается.

Американские БЛА Raven неэффективны в Донбассе



Передача сигнала с аппарата осуществляется по незащищенному аналоговому каналу, что позволяет подключиться к просмотру передаваемой им информации любой другой стороне.

Значительно затрудняет эксплуатацию БЛА отсутствие квалифицированных расчетов. Те, что были подготовлены ранее, уже демобилизовались. Высокая стоимость беспилотника (12 млн. долл.) вызывает повышенное внимание к сохранности матчасти со стороны вышестоящего начальства, что зачастую приводит к их простаиванию без дела.

В итоге волонтер делает вывод, что Raven не способны эффективно функционировать в противоборстве с высокотехнологичным противником, имеющим средства радиоэлектронной борьбы, а также на территории с большим количеством линий электропередач и в зимних условиях. Как он полагает, БЛА соответствует неприятелю на территории Африки и Афганистана. В условиях позиционной войны с технически сильным противником эти «комплексы оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами». Raven, по его мнению, проигрывают беспилотникам украинского производства, в том числе «Лелеке-100».

В целом, как утверждает волонтер, приведенный случай является одним из примеров неэффективности военной помощи Украине, оказываемой западными странами. Поставляемая ВСУ техника используется не в полную силу или вообще не применяется.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. ded100 Сегодня, 10:05
    А хохлы думали что им хорошее и дешовое дадут пользуйте хлам по 12 лямов и будте счастливы! laughing
    ded100
    1. oldseaman1957 Сегодня, 10:08
      Цитата: ded100
      А хохлы думали..
      - А у них лучше скакать получается...
      oldseaman1957
      1. Татьяна Сегодня, 10:52
        американские БЛА соответствует неприятелю на территории Африки и Афганистана

        Ой, как интересно! У США, что, перепроизводство БЛА для Африки и Афганистана, что Пентагон "сплавляет" их хунте Порошенко в Киеве?
        Татьяна
        1. dik-nsk Сегодня, 11:03
          У США, что, перепроизводство БЛА для Африки и Афганистана, что Пентагон "сплавляет" их хунте Порошенко в Киеве?
          так они окраину за африканских аборигенов и держат, по одной бюджетной статье прошли laughing
          dik-nsk
          1. Татьяна Сегодня, 11:18
            dik-nsk
            так они окраину за африканских аборигенов и держат, по одной бюджетной статье прошли laughing
            Так-то оно так! Но я-то подумала о другом, что поскольку на БВ с разгромом ИГИЛ дело к миру приближается, залежалый товар Пентагону нужно будет выгодно для себя кому-то "сплавить". Как говорится - ничего, кроме бизнеса! Закрывается одна точка продажи в одном месте - открывается в другом месте. Даже, с этой элементарной рыночной точки зрения просто продажи вооружений США, Вашингтону где-нибудь да обязательно нужна война! Поэтому не жди от Вашингтона мира в Украине!
            Татьяна
            1. dik-nsk Сегодня, 11:47
              ну, положа руку на сердце, это выгодно любому продавцу оружия hi
              dik-nsk
              1. Татьяна Сегодня, 12:00
                Только СТРАТЕГИЧЕСКИЕ задачи у продавцов оружия разные yes
                У одних - принуждение к миру, у других - принуждение к войне!
                Татьяна
  2. Чёрный Сегодня, 10:06
    Американские БЛА Raven неэффективны в Донбассе
    Почему неэффективны...очень даже ходовой товар у ВСУ wassat....продал бойцам ЛДНР - купил шмурдяка...wassat
    Чёрный
  3. Стройбат запаса Сегодня, 10:16
    Круто laughing 12 лямов тухлых президентов за тарахтелку уровня бытового квадрокоптера. Вот уж точно "дешево и практично". laughing
    Стройбат запаса
  4. Pivot Сегодня, 10:20
    Единственная эффективная помощь будет в виде ракетного удара по ВРУ когда там вся когола соберётся с Вальцманом и желательно со всеми кураторами.
    Pivot
  5. Анатольевич Сегодня, 10:24
    Хохлобандеровцы наивные ребята. Ну что могут дать забесплатно матрасы своим холопам?
    Анатольевич
    1. Anarchist Сегодня, 10:29
      Цитата: Анатольевич
      Хохлобандеровцы наивные ребята. Ну что могут дать забесплатно матрасы своим холопам?
      Вылизать до блеска!!!
      Anarchist
  6. manu Сегодня, 10:36
    Стоимость одного комплекта составляет около 300 000 бакинских, откуда цифра 12млн дол
    manu
    1. стайер Сегодня, 11:04
      Наверно опечатка в валюте. 12млн.рублей близко
      стайер
    2. Gary Zucker Сегодня, 11:17
      Да даже $12 тыс. за это многовато, даже с учетом расходов на ОКР. Ладно бы там действительно шифрование было, или полиспектральная связь, которой на помехи пох. Или камера на 100 мегапикселей.
      Gary Zucker
  7. sabakina Сегодня, 10:39
    Интересно, что в этой поделке авиамодельного кружка Дома пионеров на 12 млн долларов?
    sabakina
  8. профессор Сегодня, 10:41
    Высокая стоимость беспилотника (12 млн. долл.) вызывает повышенное внимание к сохранности матчасти со стороны вышестоящего начальства, что зачастую приводит к их простаиванию без дела.

    Матчасть такова. Стоимость самого дрона составляет $35 000, всей системы $250 000. За $12 миллионов можно купить более 3-х сотен птичек (342).
    профессор
    1. Чёрный Сегодня, 10:56
      Цитата: профессор
      Матчасть такова. Стоимость самого дрона составляет $35 000,

      Эй, профессор, вы бы тут цифры не оглашалит ...а то зольдатен укровемахта узнают шо штуки стоимостью 35 000 долларов они по цене пары ящиков водки продают и им резко поплохеет...того и гляди пить бросят.. wassat
      Чёрный
  9. anjey Сегодня, 10:42
    Высокая стоимость беспилотника (12 млн. долл.)
    с ума сойти,а говорят что ВПК не двигатель экономики и еще двигатель хорошего распила бабла...
    anjey
  10. APASUS Сегодня, 10:47
    Ждали RQ-4 Global Hawk,а получили RQ-11 Raven.Я думаю на рекламу помощи Украине американцы больше денег потратили чем ушло на поставки вооружения.После Афгана там еще столько в запасах есть,девать некуда
    APASUS
    1. den3080 Сегодня, 11:34
      Следующая модель БПЛА, готовящаяся к отправке для ВСУ - RQ-01 Sparrow
      стоимость комплекта всего 200 т. USD, с учётом трудностей украинского бюджета.
      den3080
  11. atesterev Сегодня, 11:32
    Янкесы молодцы! Поставляют хохлам нелетальное оружие в прямом смысле этого слова, ну то есть которое не летает wink
    atesterev
    1. Govorun Сегодня, 12:26
      А ПОТОМУ,ЧТО ВСЕ ЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ УЖЕ УЛЕТЕЛО от украинцев,теперь все летальное ...в ангарах ДНР и ЛНР стоит и ждет команды...
      Govorun
  12. Екатерина II Сегодня, 13:04
    В оригинале
    Ціна наданих Україні комплексів склала 12 мільйонів доларів.

    по контракту -24 комплекта(72 ед) это из той части помощи США на 75 млн дол.
    Украина почти ничего не потратила(деньги на перелет и обучение операторов)
    Откуда у волонтера образовалось 12 млн чужих(не украинских) денег-непонятно. В оригинале он действительно сетует на низку. эффективность и то что это стоит американцам денег.
    А хотя стоп как мы печатаем новости то???
    Цена предоставленных Украине комплексов - 12 млн долларов.

    вот то что напечатал Взгляд и это верный перевод оригинала. К Взгляду претензий(кроме заголовка) нет. Что печатает ВО?
    Высокая стоимость беспилотника (12 млн. долл.)

    Это что за отсебятина????? Я даже не знаю--это камень в сторону Взгляда или у нас на ВО такое безалаберное отношение к новостям???
    Екатерина II
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