Американские БЛА Raven неэффективны в Донбассе
Согласно информации интернет-издания «Взгляд», волонтер украинского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега сообщил о низкой эффективности применения переданных Украине американских беспилотников Raven.
Как он утверждает, заявленная дистанция полета составляет 10 км, однако фактически она не превышает 6 км. Выход за эту зону приводит к потере управляемости и падению качества изображения до неприемлемого уровня. При наличии линий электропередач или любого другого источника электромагнитного излучения на пути движения БЛА даже это расстояние значительно уменьшается.
Передача сигнала с аппарата осуществляется по незащищенному аналоговому каналу, что позволяет подключиться к просмотру передаваемой им информации любой другой стороне.
Значительно затрудняет эксплуатацию БЛА отсутствие квалифицированных расчетов. Те, что были подготовлены ранее, уже демобилизовались. Высокая стоимость беспилотника (12 млн. долл.) вызывает повышенное внимание к сохранности матчасти со стороны вышестоящего начальства, что зачастую приводит к их простаиванию без дела.
В итоге волонтер делает вывод, что Raven не способны эффективно функционировать в противоборстве с высокотехнологичным противником, имеющим средства радиоэлектронной борьбы, а также на территории с большим количеством линий электропередач и в зимних условиях. Как он полагает, БЛА соответствует неприятелю на территории Африки и Афганистана. В условиях позиционной войны с технически сильным противником эти «комплексы оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами». Raven, по его мнению, проигрывают беспилотникам украинского производства, в том числе «Лелеке-100».
В целом, как утверждает волонтер, приведенный случай является одним из примеров неэффективности военной помощи Украине, оказываемой западными странами. Поставляемая ВСУ техника используется не в полную силу или вообще не применяется.
Как он утверждает, заявленная дистанция полета составляет 10 км, однако фактически она не превышает 6 км. Выход за эту зону приводит к потере управляемости и падению качества изображения до неприемлемого уровня. При наличии линий электропередач или любого другого источника электромагнитного излучения на пути движения БЛА даже это расстояние значительно уменьшается.
Передача сигнала с аппарата осуществляется по незащищенному аналоговому каналу, что позволяет подключиться к просмотру передаваемой им информации любой другой стороне.
Значительно затрудняет эксплуатацию БЛА отсутствие квалифицированных расчетов. Те, что были подготовлены ранее, уже демобилизовались. Высокая стоимость беспилотника (12 млн. долл.) вызывает повышенное внимание к сохранности матчасти со стороны вышестоящего начальства, что зачастую приводит к их простаиванию без дела.
В итоге волонтер делает вывод, что Raven не способны эффективно функционировать в противоборстве с высокотехнологичным противником, имеющим средства радиоэлектронной борьбы, а также на территории с большим количеством линий электропередач и в зимних условиях. Как он полагает, БЛА соответствует неприятелю на территории Африки и Афганистана. В условиях позиционной войны с технически сильным противником эти «комплексы оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами». Raven, по его мнению, проигрывают беспилотникам украинского производства, в том числе «Лелеке-100».
В целом, как утверждает волонтер, приведенный случай является одним из примеров неэффективности военной помощи Украине, оказываемой западными странами. Поставляемая ВСУ техника используется не в полную силу или вообще не применяется.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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