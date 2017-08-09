Как нажить врага и с ним подружиться
Метод госсекретаря Тиллерсона прост: дружить там, где можно, враждовать там, где положено. Что-то вроде политической ситуации, в которую попали четверо мушкетёров Александра Дюма во время Фронды. Для упомянутых мушкетёров дружба была святым чувством, ради которого они опустили шпаги и забыли о разделяющей политике. На что способен политик? Уж точно не на дружбу.
Парадокс Рекса Тиллерсона: Белый дом не желает участвовать в антироссийском бойкоте и рвать политические связи с Москвой. Однако прощать вмешательство в выборы и прочие грехи не собирается тоже. Тиллерсон заявил о необходимости «найти темы» для совместной работы. Само это заявление, как нам представляется, уже говорит о неуверенности американского госсекретаря. «Найти» означает следующее: таких тем не существует в принципе. Строчка из известной бодрящей песенки «Кто ищет, тот всегда найдёт!» — это не про Тиллерсона и не про Трампа. Они, конечно, находят, но не то и не там.
Как передаёт агентство «Рейтер», глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон считает нецелесообразно обрывать связи Вашингтона с Москвой из-за ряда разногласий, главным образом из-за предполагаемого «вмешательства» русских в американские выборы. По словам министра иностранных дел России С. Лаврова, который встретился с американским коллегой на полях мероприятий по линии АСЕАН, США готовы продолжить диалог с Россией.
Министр иностранных дел России заявил, что, как он полагает, его коллеги из США готовы продолжить диалог с Москвой по сложным вопросам, несмотря на двустороннюю напряжённость.
Первое, о чём спросил Лаврова мистер Тиллерсон в кулуарах международной встречи в Маниле, это об ответе России на новые санкции.
«Он был в первую очередь заинтересован… в подробностях насчёт тех решений, что мы против нашего желания приняли в ответ на закон об антироссийских санкциях», — цитирует агентство Сергея Лаврова.
Ранее, напоминает «Рейтер», президент Дональд Трамп «с неохотой» подписал закон о новых санкциях против РФ. В России эти санкции сочли «полномасштабной торговой войной», вместе с которой надежда на улучшение отношений ушла в прошлое.
На встрече Лавров цитировал российского президента Владимира Путина, который в интервью телевидению объяснил необходимость ответа на санкции США.
По словам Лаврова, переговоры с Тиллерсоном были продолжительными и позволили охватить широкий круг тем: от ядерной проблемы на Корейском полуострове до планов координации между Россией и Соединёнными Штатами по поводу противодействиям атакам террористов.
«Мы ощущали готовность наших американских коллег продолжить диалог. Думаю, альтернативы этому нет», — сказал Лавров.
В процессе переговоров стороны сочли полезным сохранить формат Рябков — Шэннон. «Как вы знаете, есть механизм Рябков — Шэннон. Замминистра иностранных дел Рябков и замгоссекретаря Шэннон встречались уже несколько раз. Было сочтено полезным этот формат сохранить и продолжить в его рамках обсуждение всех сложных вопросов нашей двусторонней повестки дня, которых, к сожалению, пока меньше не становится», — приводит слова С. Лаврова ТАСС.
По итогам разговора Лавров и Тиллерсон также пришли к выводу, что следует наладить прагматичный диалог по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности. «Мне показалось, что мы нашли понимание у госсекретаря, и поручения нашим экспертам будут даны», — цитирует Лаврова «РБК».
В заявлении российского МИД по итогам переговоров говорится, что в контексте обсуждения отношений двух государств Лавров указал американскому коллеге на то, что Москва и дальше будет отвечать Вашингтону на его «недружественные шаги».
«Естественно, подобные действия [законопроект о новых санкциях против России], включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии», — цитирует агентство заявление МИД РФ.
В принципе, заметим, компромиссы США и Россия при необходимости найти умеют. Однако лишь в том случае, если такие «компромиссы» не расходятся с международной политикой США и желанием Белого дома сохранить мировую гегемонию Соединённых Штатов.
Один из примеров достижения компромисса и затем единого мнения по ситуации — очередное решение по поводу ядерной проблемы Северной Кореи. Напомним, незадолго до форума в Маниле США и Россия пришли к общему решению в ходе обсуждения резолюции об ужесточении санкций против КНДР.
На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке эта резолюция была принята единогласно. Россия, а с нею и Китай согласились на запрет экспорта из Северной Кореи ряда товаров и полезных ископаемых, в том числе морепродуктов, угля, железа, железной руды и свинца, а также одобрили запрет, касающийся создания новых совместных предприятий с КНДР. Кроме того, счета Банка внешней торговли КНДР в соответствии с новом резолюцией заморозят. Согласие Москвы с резолюцией следует признать уступкой США, поскольку сам текст резолюции был предложен американцами.
За столь широкие уступки американский президент даже поблагодарил Кремль. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс отмечается, что президент Трамп «одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая расширяет санкции против Северной Кореи в ответ на проведённые ею недавно испытания баллистических ракет». «Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этой резолюции, — цитирует документ «НТВ». — Он продолжит работу с союзниками и партнёрами по повышению дипломатического и экономического давления на Северную Корею с тем, чтобы покончить с её угрожающим и дестабилизирующим поведением».
Кое в чём уступил и Вашингтон: например, Белый дом согласился не налагать ограничений на поставки нефти в КНДР (в таких ограничений не заинтересована Москва).
Вместе с тем просматривается курс США на будущее свержение Ким Чен Ына: известно, что США отказались включить в резолюцию Совбеза ООН отказ от попыток смены режима в Северной Корее.
Очевидно, что «компромисс», которого достигли на переговорах в Совбезе ООН США и Россия, оказался крайне выгодным для Вашингтона решением, и неспроста Трамп выступил со специальной благодарностью в адрес русских.
С другой стороны, не приходится говорить о каких-либо уступках США в отношении как Сирии, так и Украины. Почему, понятно: здесь, как и в случае с КНДР, от Кремля ждут подобной сговорчивости. «Асад должен уйти» и прочее — всё по американскому плану, озвученному ещё Хиллари Клинтон в бытность её госсекретарём. План подразумевает, надо полагать, расчленение многострадальной Сирии на зоны влияния с одновременной «демократизацией» территориальных обрубков на манер истерзанной Югославии. Российские базы и российские интересы в Сирии, однако, лёгкого «компромисса» здесь не предполагают.
Что до Украины, то там и вовсе санкции «прицеплены» к «аннексированному» Крыму — так было постановлено в Вашингтоне в правление Обамы. И это санкционное решение поддержал Евросоюз. Компромисс Москвы с Вашингтоном в таком вопросе едва ли возможен: то, что одна сторона считает результатом референдума и волей народа, другая объявляет территориальным захватом.
Эксперты не видят больших перспектив в развитии отношений США и России, несмотря на некоторые договорённости. Виной тому продолжающийся конфликт между администрацией президента Трампа и конгрессменами.
Как полагает научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын, подобные договорённости малоперспективны, если обстановка в Вашингтоне не изменится.
«Для того, чтобы российско-американские отношения развивались, должна прежде всего улучшиться внутриполитическая ситуация в США, — сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу». — Речь идёт в первую очередь о нейтрализации конфликта Трампа и конгресса. Мы ведь понимаем, что даже новые санкции, принятые конгрессменами, были во многом спровоцированы действиями самого президента США по отношению к России, встречей двух лидеров на полях саммита G20. Прошедшие переговоры Лаврова и Тиллерсона — попытка американской администрации ещё раз показать, что она настроена на диалог с Москвой. И хорошо, что канал связи на высоком уровне у нас остался, это пока главное. Но не более того. Потому что, например, тяжело обсуждать украинскую проблему в условиях рассмотрения конгрессом вопроса о поставках Киеву летального оружия. В практическом смысле состоявшаяся в Маниле встреча вряд ли принесёт серьёзные результаты, хотя возможен прогресс по Сирии — там всё-таки есть общий противник. В остальном же перспективы пока не слишком оптимистичные: Трампу сперва надо научиться взаимодействовать с конгрессом».
Пытаясь внести хоть чуть-чуть тепла в морозные отношения с Россией, отметим, мистер Трамп и мистер Тиллерсон скорее пытаются дружить с конгрессменами, нежели с Москвой. Именно поэтому эксперты не видят никаких перспектив в вопросе сближения двух государств. Несмотря на пресловутый «компромисс» по Северной Корее.
Парадокс Рекса Тиллерсона: Белый дом не желает участвовать в антироссийском бойкоте и рвать политические связи с Москвой. Однако прощать вмешательство в выборы и прочие грехи не собирается тоже. Тиллерсон заявил о необходимости «найти темы» для совместной работы. Само это заявление, как нам представляется, уже говорит о неуверенности американского госсекретаря. «Найти» означает следующее: таких тем не существует в принципе. Строчка из известной бодрящей песенки «Кто ищет, тот всегда найдёт!» — это не про Тиллерсона и не про Трампа. Они, конечно, находят, но не то и не там.
Как передаёт агентство «Рейтер», глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон считает нецелесообразно обрывать связи Вашингтона с Москвой из-за ряда разногласий, главным образом из-за предполагаемого «вмешательства» русских в американские выборы. По словам министра иностранных дел России С. Лаврова, который встретился с американским коллегой на полях мероприятий по линии АСЕАН, США готовы продолжить диалог с Россией.
Министр иностранных дел России заявил, что, как он полагает, его коллеги из США готовы продолжить диалог с Москвой по сложным вопросам, несмотря на двустороннюю напряжённость.
Первое, о чём спросил Лаврова мистер Тиллерсон в кулуарах международной встречи в Маниле, это об ответе России на новые санкции.
«Он был в первую очередь заинтересован… в подробностях насчёт тех решений, что мы против нашего желания приняли в ответ на закон об антироссийских санкциях», — цитирует агентство Сергея Лаврова.
Ранее, напоминает «Рейтер», президент Дональд Трамп «с неохотой» подписал закон о новых санкциях против РФ. В России эти санкции сочли «полномасштабной торговой войной», вместе с которой надежда на улучшение отношений ушла в прошлое.
На встрече Лавров цитировал российского президента Владимира Путина, который в интервью телевидению объяснил необходимость ответа на санкции США.
По словам Лаврова, переговоры с Тиллерсоном были продолжительными и позволили охватить широкий круг тем: от ядерной проблемы на Корейском полуострове до планов координации между Россией и Соединёнными Штатами по поводу противодействиям атакам террористов.
«Мы ощущали готовность наших американских коллег продолжить диалог. Думаю, альтернативы этому нет», — сказал Лавров.
В процессе переговоров стороны сочли полезным сохранить формат Рябков — Шэннон. «Как вы знаете, есть механизм Рябков — Шэннон. Замминистра иностранных дел Рябков и замгоссекретаря Шэннон встречались уже несколько раз. Было сочтено полезным этот формат сохранить и продолжить в его рамках обсуждение всех сложных вопросов нашей двусторонней повестки дня, которых, к сожалению, пока меньше не становится», — приводит слова С. Лаврова ТАСС.
По итогам разговора Лавров и Тиллерсон также пришли к выводу, что следует наладить прагматичный диалог по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности. «Мне показалось, что мы нашли понимание у госсекретаря, и поручения нашим экспертам будут даны», — цитирует Лаврова «РБК».
В заявлении российского МИД по итогам переговоров говорится, что в контексте обсуждения отношений двух государств Лавров указал американскому коллеге на то, что Москва и дальше будет отвечать Вашингтону на его «недружественные шаги».
«Естественно, подобные действия [законопроект о новых санкциях против России], включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии», — цитирует агентство заявление МИД РФ.
В принципе, заметим, компромиссы США и Россия при необходимости найти умеют. Однако лишь в том случае, если такие «компромиссы» не расходятся с международной политикой США и желанием Белого дома сохранить мировую гегемонию Соединённых Штатов.
Один из примеров достижения компромисса и затем единого мнения по ситуации — очередное решение по поводу ядерной проблемы Северной Кореи. Напомним, незадолго до форума в Маниле США и Россия пришли к общему решению в ходе обсуждения резолюции об ужесточении санкций против КНДР.
На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке эта резолюция была принята единогласно. Россия, а с нею и Китай согласились на запрет экспорта из Северной Кореи ряда товаров и полезных ископаемых, в том числе морепродуктов, угля, железа, железной руды и свинца, а также одобрили запрет, касающийся создания новых совместных предприятий с КНДР. Кроме того, счета Банка внешней торговли КНДР в соответствии с новом резолюцией заморозят. Согласие Москвы с резолюцией следует признать уступкой США, поскольку сам текст резолюции был предложен американцами.
За столь широкие уступки американский президент даже поблагодарил Кремль. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс отмечается, что президент Трамп «одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая расширяет санкции против Северной Кореи в ответ на проведённые ею недавно испытания баллистических ракет». «Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этой резолюции, — цитирует документ «НТВ». — Он продолжит работу с союзниками и партнёрами по повышению дипломатического и экономического давления на Северную Корею с тем, чтобы покончить с её угрожающим и дестабилизирующим поведением».
Кое в чём уступил и Вашингтон: например, Белый дом согласился не налагать ограничений на поставки нефти в КНДР (в таких ограничений не заинтересована Москва).
Вместе с тем просматривается курс США на будущее свержение Ким Чен Ына: известно, что США отказались включить в резолюцию Совбеза ООН отказ от попыток смены режима в Северной Корее.
Очевидно, что «компромисс», которого достигли на переговорах в Совбезе ООН США и Россия, оказался крайне выгодным для Вашингтона решением, и неспроста Трамп выступил со специальной благодарностью в адрес русских.
С другой стороны, не приходится говорить о каких-либо уступках США в отношении как Сирии, так и Украины. Почему, понятно: здесь, как и в случае с КНДР, от Кремля ждут подобной сговорчивости. «Асад должен уйти» и прочее — всё по американскому плану, озвученному ещё Хиллари Клинтон в бытность её госсекретарём. План подразумевает, надо полагать, расчленение многострадальной Сирии на зоны влияния с одновременной «демократизацией» территориальных обрубков на манер истерзанной Югославии. Российские базы и российские интересы в Сирии, однако, лёгкого «компромисса» здесь не предполагают.
Что до Украины, то там и вовсе санкции «прицеплены» к «аннексированному» Крыму — так было постановлено в Вашингтоне в правление Обамы. И это санкционное решение поддержал Евросоюз. Компромисс Москвы с Вашингтоном в таком вопросе едва ли возможен: то, что одна сторона считает результатом референдума и волей народа, другая объявляет территориальным захватом.
Эксперты не видят больших перспектив в развитии отношений США и России, несмотря на некоторые договорённости. Виной тому продолжающийся конфликт между администрацией президента Трампа и конгрессменами.
Как полагает научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын, подобные договорённости малоперспективны, если обстановка в Вашингтоне не изменится.
«Для того, чтобы российско-американские отношения развивались, должна прежде всего улучшиться внутриполитическая ситуация в США, — сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу». — Речь идёт в первую очередь о нейтрализации конфликта Трампа и конгресса. Мы ведь понимаем, что даже новые санкции, принятые конгрессменами, были во многом спровоцированы действиями самого президента США по отношению к России, встречей двух лидеров на полях саммита G20. Прошедшие переговоры Лаврова и Тиллерсона — попытка американской администрации ещё раз показать, что она настроена на диалог с Москвой. И хорошо, что канал связи на высоком уровне у нас остался, это пока главное. Но не более того. Потому что, например, тяжело обсуждать украинскую проблему в условиях рассмотрения конгрессом вопроса о поставках Киеву летального оружия. В практическом смысле состоявшаяся в Маниле встреча вряд ли принесёт серьёзные результаты, хотя возможен прогресс по Сирии — там всё-таки есть общий противник. В остальном же перспективы пока не слишком оптимистичные: Трампу сперва надо научиться взаимодействовать с конгрессом».
Пытаясь внести хоть чуть-чуть тепла в морозные отношения с Россией, отметим, мистер Трамп и мистер Тиллерсон скорее пытаются дружить с конгрессменами, нежели с Москвой. Именно поэтому эксперты не видят никаких перспектив в вопросе сближения двух государств. Несмотря на пресловутый «компромисс» по Северной Корее.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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