Муженко сообщил о потерях силовиков с начала операции в Донбассе

У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых. Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек

Заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности. Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления