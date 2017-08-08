16:06 08 августа

Муженко сообщил о потерях силовиков с начала операции в Донбассе

Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью украинскому агентству LIGA.net заявил, что с начала военной операции в Донбассе боевые потери составили 2,307 тысячи силовиков, еще 8,1 тысячи были ранены, небоевые потери силовиков составили еще 871 человек; таким образом, в целом погибли 3,178 тысячи силовиков.

Муженко сообщил о потерях силовиков с начала операции в Донбассе


У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых. Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек
— сказал Муженко


По его словам, к небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, — например, обращения с оружием, — гибель в ДТП, самоубийства.

Заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности. Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления
— сказал Муженко.

Данные по погибшим разнятся даже у чиновников минобороны. Более 2,7 тысячи солдат ВСУ погибли и более 10 тысяч получили ранения за время развязанной Украиной войны в Донбассе, заявил в начале июля первый замминистра обороны Украины Руснак.

Стоит отметить, что в украинской армии также остро стоит ситуация с небоевыми потерями. Ранее небоевые потери ВСУ вынудили министра посетить Мариуполь. Напомним также, что правительство Украины вдвое снизило ежемесячные выплаты военным резервистам. Квоты также понижены с минимальных зарплат до прожиточных минимумов по коэффициентам 1,9 и 2 для старшего и высшего офицерского состава. При этом в конце прошлого года президент Порошенко в очередной раз заявил о прекращении мобилизации в украинскую армию. Он объяснил это тем, что все силы теперь будут направлены на формирование качественной контрактной армии.



Использованы фотографии: http://www.liga.net/
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Комментарии 19

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  1. pvv113 Сегодня, 15:17
    потери составили 2,307 тысячи силовиков

    В эти списки наверняка не попали правосеки, нацики и прочее отребье
    pvv113
    1. Чёрный Сегодня, 15:21
      Мужеложенко врёт, как сивый мерин..
      Чёрный
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:24
      Конечно, это же данные по МО, даже не по МВД.
      Владыка Ситх
    3. Монос Сегодня, 15:26
      У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых. Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек

      Четверть! Четверть от всех погибших - небоевые! Это вообще как? У вас, идиотов, 25% личного состава погибло от поноса и пьянки. И вы это называете армией?
      Монос
      1. Подрезчик Сегодня, 15:32
        Цитата: Монос
        У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых. Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек

        Четверть! Четверть от всех погибших - небоевые! Это вообще как? У вас, идиотов, 25% личного состава погибло от поноса и пьянки. И вы это называете армией?

        Виктор, приветствую! hi А чего удивляться, так часто бывает в армии, которая воевать не хочет, толком не снабжается, скажем боевой дух у которой-никакой, в общем разлагающаяся! Отсюда и такие небоевые...
        Подрезчик
        1. Монос Сегодня, 15:43
          Добрый день,Александр! hi
          Так ведь этот дятел,без тени смущения,заявляет: " Не, боевые у нас выше, а небоевые всего то 25%." То есть, для него это нормуль! И,видимо, очень удивиться, когда его будут на штыки поднимать. Как представлю, какой у нас был союзник, так рука сама тянется перекреститься.
          Монос
          1. Подрезчик Сегодня, 15:58
            Вот и слава Богу, что теперь не союзник! Как это: "Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало!" А министр этот...никакой! fool
            Подрезчик
      2. Чёрный Сегодня, 15:37
        Цитата: Монос
        . И вы это называете армией?

        Не просто армией, а ЛУЧШЕЙ В ЕВРОПЕ!!! laughing
        Чёрный
    4. Му Дозвон Сегодня, 16:00
      2307 человек это явно заниженная во много раз цифра.
      Активные военные действия,с применением авиации и тяжёлых вооружений,несколько месяцев.Там за один день сотни могли гибнуть.
      Му Дозвон
    5. антивирус Сегодня, 16:06
      и ушедших в ЛДНР тож не считают
      антивирус
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 15:20
    Тут умножать нужно. Я не хочу говорить, что Муженко врет - было бы хуже, если он молчал. Но может он называет только армейские потери (без нацгвардии, полиции, гру и т д). И то, скорее всего лукавит. Из приватного источника знаю, что был случай в этом году, когда гаубичным снарядом разворотило блиндаж с 17 военнослужащими. Прес офицер назвал тогда одного погибшего и несколько раненых. Но и кричать, что в украине полегли сотни тысяч тоже не стоит - как видим бои не прекращаются....
    Вождь краснокожих
    1. Чёрный Сегодня, 15:36
      Цитата: Вождь краснокожих
      Но и кричать, что в украине полегли сотни тысяч тоже не стоит

      Не сотни тысяч, конечно, но 12-15 тыс вполне....Кстати даже военный прокурор хунты называет гораздо большие цифры, чем мужеложенко...
      Чёрный
  3. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 15:21
    Брешет как дышет. Только под Иловайском этих укропов 5000 закопали!!!! В армии у них одни наркоманы, старики и уголовники остались..... Врезать бы...... до Меркельшевой дачи драпали бы am Верховный не велит..... пока ......
    40 лет с варикоцеле
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 15:26
      Аника воин... вы закапывали эти 5000 ? тогда выключите телевизор и пообщайтесь, хоть через скайп с теми, кто бывал на Донбассе. Боюсь ваш пыл поубавится и цифры "похудеют".
      Вождь краснокожих
      1. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 15:32
        Как ты смеешь меня оскорблять?!!!!! Кто ты такой?!!! За сколько Потрошенко тебя купил?!!!!! Или из либероидов будешь?!!!! АаАааааааааа!!!!! Уже на ВО от вас спасения нет. Ничего, сейчас Владимир Владимирович разберется с Трампом, Сирией и Кореей, за вас возьмется. Всех поголовно припомним am am am
        40 лет с варикоцеле
  4. Mavrikiy Сегодня, 15:22
    Ну что же Вы, свою любимую раско....., раньше времени. Кто спросил?
    СМИ руины, а контриков ловить не будем?
    Россия, так она агрессор, и мы ее всеми фибрами души игнорируем.
    Ах, это кормильцы.... Ну тогда, ГДЕ НОЛИК, или думаешь генеральская пенсия все покроет?
    "За служебное не соответствие и разд...сво, ..."
    Mavrikiy
  5. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 15:25
    Бабенко он а не Муженко! Трусливая порода, не то что мы воины русские. Сиди тихо, не зли медведя. Как начнется, во Львове не остановимся.... soldier
    40 лет с варикоцеле
  6. Bronevick Сегодня, 15:30
    В смысле 20 тыс
    Bronevick
  7. Му Дозвон Сегодня, 15:57
    Врёт как дышит.
    Потери со стороны Киева оцениваются порядка 30 тысяч,это только убитыми,причём это ещё в начале 2015 года было(конец активной фазы войны).
    Му Дозвон
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