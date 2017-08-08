Муженко сообщил о потерях силовиков с начала операции в Донбассе
Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью украинскому агентству LIGA.net заявил, что с начала военной операции в Донбассе боевые потери составили 2,307 тысячи силовиков, еще 8,1 тысячи были ранены, небоевые потери силовиков составили еще 871 человек; таким образом, в целом погибли 3,178 тысячи силовиков.
По его словам, к небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, — например, обращения с оружием, — гибель в ДТП, самоубийства.
Данные по погибшим разнятся даже у чиновников минобороны. Более 2,7 тысячи солдат ВСУ погибли и более 10 тысяч получили ранения за время развязанной Украиной войны в Донбассе, заявил в начале июля первый замминистра обороны Украины Руснак.
Стоит отметить, что в украинской армии также остро стоит ситуация с небоевыми потерями. Ранее небоевые потери ВСУ вынудили министра посетить Мариуполь. Напомним также, что правительство Украины вдвое снизило ежемесячные выплаты военным резервистам. Квоты также понижены с минимальных зарплат до прожиточных минимумов по коэффициентам 1,9 и 2 для старшего и высшего офицерского состава. При этом в конце прошлого года президент Порошенко в очередной раз заявил о прекращении мобилизации в украинскую армию. Он объяснил это тем, что все силы теперь будут направлены на формирование качественной контрактной армии.
У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых. Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек— сказал Муженко
По его словам, к небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, — например, обращения с оружием, — гибель в ДТП, самоубийства.
Заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности. Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления— сказал Муженко.
Данные по погибшим разнятся даже у чиновников минобороны. Более 2,7 тысячи солдат ВСУ погибли и более 10 тысяч получили ранения за время развязанной Украиной войны в Донбассе, заявил в начале июля первый замминистра обороны Украины Руснак.
Стоит отметить, что в украинской армии также остро стоит ситуация с небоевыми потерями. Ранее небоевые потери ВСУ вынудили министра посетить Мариуполь. Напомним также, что правительство Украины вдвое снизило ежемесячные выплаты военным резервистам. Квоты также понижены с минимальных зарплат до прожиточных минимумов по коэффициентам 1,9 и 2 для старшего и высшего офицерского состава. При этом в конце прошлого года президент Порошенко в очередной раз заявил о прекращении мобилизации в украинскую армию. Он объяснил это тем, что все силы теперь будут направлены на формирование качественной контрактной армии.
Использованы фотографии: http://www.liga.net/
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