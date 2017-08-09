В Аммане Израиль требовал от Москвы и Вашингтона заставить иранские силы покинуть Сирию

Иордания. Амман

В то же время США и Россия определяют для себя другую главную цель: ликвидация ИГ (*запрещено в РФ). Израильские дипломаты выразили озабоченность, что на фоне борьбы с ИГ (*) Иран может создать в Сирии в свои ракетные базы и использовать их как против Израиля, так и против Иордании. Иорданская сторона разделяет позицию Израиля.