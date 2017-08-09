В Аммане Израиль требовал от Москвы и Вашингтона заставить иранские силы покинуть Сирию
Израильское издание Haaretz со ссылкой на дипломатические источники в Израиле и странах Запада сообщает о том, что представители израильских властей в Иордании участвовали в консультациях России и США по поводу организации так называемых зон деэскалации в Сирии. При этом издание настаивает, что консультации носили «секретный характер».
Израильское СМИ приводит объяснение того, почему Израиль выступил категорически против создания зон безопасности в САР. Дело в том, что власти Израиля, обращаясь к Москве и Вашингтону, призывали, как пишет Haaretz, «обратить внимание на растущее влияния в Сирии Ирана и проиранских вооружённых формирований».
Израиль в конечном итоге потребовал от США и России заняться вопросами вывода с сирийской территории представителей «Хизбаллы» (* запрещена в РФ) и проиранских шиитских группировок. Это трактовка упомянутого израильского СМИ.
В Израиле отмечают, что выражают заинтересованность в долгосрочном прекращении огня в САР, но при этом настаивают на том, чтобы никаких иранских и проиранских сил в Сирии не осталось уже в ближайшее время.
Haaretz:
Отмечено, что на переговорах присутствовали: спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента США Бретт Макгурк, спецпосланник США по Сирии Майкл Ратни. Фамилии израильских переговорщиков при этом не называются. Заявлено лишь, что это были люди из МИД Израиля, «Моссад» и главного военного ведомства.
Израильское СМИ приводит объяснение того, почему Израиль выступил категорически против создания зон безопасности в САР. Дело в том, что власти Израиля, обращаясь к Москве и Вашингтону, призывали, как пишет Haaretz, «обратить внимание на растущее влияния в Сирии Ирана и проиранских вооружённых формирований».
Иордания. Амман
Израиль в конечном итоге потребовал от США и России заняться вопросами вывода с сирийской территории представителей «Хизбаллы» (* запрещена в РФ) и проиранских шиитских группировок. Это трактовка упомянутого израильского СМИ.
В Израиле отмечают, что выражают заинтересованность в долгосрочном прекращении огня в САР, но при этом настаивают на том, чтобы никаких иранских и проиранских сил в Сирии не осталось уже в ближайшее время.
Haaretz:
В то же время США и Россия определяют для себя другую главную цель: ликвидация ИГ (*запрещено в РФ). Израильские дипломаты выразили озабоченность, что на фоне борьбы с ИГ (*) Иран может создать в Сирии в свои ракетные базы и использовать их как против Израиля, так и против Иордании. Иорданская сторона разделяет позицию Израиля.
Отмечено, что на переговорах присутствовали: спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента США Бретт Макгурк, спецпосланник США по Сирии Майкл Ратни. Фамилии израильских переговорщиков при этом не называются. Заявлено лишь, что это были люди из МИД Израиля, «Моссад» и главного военного ведомства.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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