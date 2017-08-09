09:36 09 августа

Штаб "АТО": От разрыва орудия погибли двое украинских военнослужащих

Пресс-центр так называемой «АТО» сообщает об инциденте, произошедшем с украинскими силовиками в Донбассе. В сообщении говорится, что в результате разрыва орудия двое украинских военных погибли, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести. Из сообщения в Фейсбуке (стилистика сохранена):
Около 4 утра незаконные вооружённые формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку от Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнём. В ходе этого противостояния одно из наших орудий вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента 2 украинских военных погибли, 5 - получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. По данному факту работают органы правопорядка.


Штаб "АТО": От разрыва орудия погибли двое украинских военнослужащих


Далее заявлено, что украинская сторона «оставляет за собой право на применение тяжёлых вооружений в ответ на агрессию врага». При этом в командовании не говорится, кого именно сегодня на Украине нужно понимать под словом «враг», особенно после получения информации о том, что участились случаи обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещённая в России). Сами обстрелы выглядят провокацией, нацеленной на очередной виток конфликта на Донбассе.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. iliitchitch Сегодня, 07:33
    Когда уже у этих долбоящеров ж..па разорвётся . Ну доказали уже всему миру , что тупые бараны , не , всё равно неймётся .
    iliitchitch
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:40
      Наказание упырям за свои деяния .
      Spartanez300
      1. Джедай Сегодня, 08:15
        Интересно , к какой "статье расходов" отнесут этот инцидент : к боевым или не боевым потерям?
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 09:25
          Пойдет по статье "божья кара"
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 09:30
            Очень хорошо подходит к случаю, учитывая "заслуги" этих "хэроев АТО" . good
            Джедай
        2. Ныробский Сегодня, 09:30
          Цитата: Джедай
          Интересно , к какой "статье расходов" отнесут этот инцидент : к боевым или не боевым потерям?

          Утилизация.
          Ныробский
    2. Vadivak Сегодня, 07:48
      Цитата: iliitchitch
      Ну доказали уже всему миру , что тупые баран

      из людей никто не пострадал, вот что главное,
      Vadivak
  2. Altona Сегодня, 07:42
    Уже и орудия по чертежам из интернета собирают? belay Как приснопамятный миномёт "Молот".
    Altona
  3. злой партизан Сегодня, 08:00
    Пушка устала. yes
    злой партизан
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:05
    Штаб "АТО": От разрыва орудия погибли двое украинских военнослужащих
    Напомнило.
    Наблюдатель2014
  5. Masya Masya Сегодня, 08:15
    Даже оружие самоуничтожается, прихватив с собой парочку вояк...
    Masya Masya
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:26
    Похоже, начинается то, что я ожидал. Пороха с большими сроками хранения ( выше паспортных) проявляют склонность к ДЕТОНАЦИИ. Естественно, в жару это явление усиливается. Износ стволов тоже запредельный - ремонт тируют по методу ОТПИЛИВАНИЯ стволов с дульными тормозами ( недавно видео с такими "Акациями" было!). Надеюсь, скоро артиллеристские огонь со стороны ВСУ стихнет естественным образом - старые боеприпасы запредельных сроков хранения станут просто опасны! Для стреляющих wassat
    Горный стрелок
  7. капрал Сегодня, 09:22
    одно из наших орудий вышло из строя и разорвалось

    На фоне злорадствования над хохлами- ̶д̶о̶л̶б̶о̶е̶ неумелыми, хотелось бы поинтересоваться у спецов: а разрывы орудий- насколько частое явление, и не попадали ли наши солдаты под эту раздачу?
    Лопатов!(если прочитаете статью) Вы специалист, поясните.
    Сдается мне, это не только проблема ВСУ hi
    капрал
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