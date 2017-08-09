Штаб "АТО": От разрыва орудия погибли двое украинских военнослужащих

Около 4 утра незаконные вооружённые формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку от Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнём. В ходе этого противостояния одно из наших орудий вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента 2 украинских военных погибли, 5 - получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. По данному факту работают органы правопорядка.

Пресс-центр так называемой «АТО» сообщает об инциденте, произошедшем с украинскими силовиками в Донбассе. В сообщении говорится, что в результате разрыва орудия двое украинских военных погибли, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести. Из сообщения в Фейсбуке (стилистика сохранена):Далее заявлено, что украинская сторона «оставляет за собой право на применение тяжёлых вооружений в ответ на агрессию врага». При этом в командовании не говорится, кого именно сегодня на Украине нужно понимать под словом «враг», особенно после получения информации о том, что участились случаи обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещённая в России). Сами обстрелы выглядят провокацией, нацеленной на очередной виток конфликта на Донбассе.