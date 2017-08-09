Варшава за Тбилиси: мы за тех, на кого нападают!
Начальник польского Бюро национальной безопасности Александр Щигло в своё время открыл малый секрет большой публике. Польша всегда друг тем, на кого нападают. Поэтому она друг Грузии — и недаром поддержала грузин в 2008 году.
Мнение Александра Щигло напоминает издание «Rzeczpospolita». В 2008 г. поляки поддержали Тбилиси. И это был «верный шаг»: Тбилиси имеет право защищать «территориальную целостность». И Варшава всегда будет стоять на стороне тех, «на кого нападают».
Как сочла международная комиссия, Россия спровоцировала атаку, а затем переборщила с ответной реакцией, указывает журналистка Анна Слоевская. Она вспоминает доклад на тему войны 08.08.08, который был составлен год спустя с дней короткой войны. Объёмный доклад был написан экспертами под руководством Хайди Тальявини (Швейцария), установившей, что спровоцировала конфликт… Грузия. Провокацией явилась атака на Цхинвал.
Интересно, что Тальявини «распределила» ответственность на грянувшую войну на два государства — Грузию и Россию. Аргументом для такой точки зрения является целая серия провокаций и столкновений, последовавших за обстрелом в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Документ Хайди Тальявини был хорош тем, что его положительно оценили обе стороны конфликта: каждая истолковала текст по-своему! Правда, позднее МИД РФ признал текст двусмысленным, особенно там, где применение силы Россией называлось «непропорциональным». Грузинский министр иностранных дел Г. Вашадзе тоже спохватился и заметил, что нельзя говорить, что началом войны стала именно атака грузин на Цхинвал.
В целом же грузинская сторона была «довольна», указывает журналистка: ведь доклад содержит факты, поставленные под сомнение русскими, в частности, подтверждается то, что вооружённые русские солдаты проникали в Южную Осетию ещё до 7 августа. И только об одном жалеют в Тбилиси: авторы отчёта не наклеили соответствующего ярлыка. «Только об одном мы жалеем: этот доклад не указывает прямо на то, что российское военное присутствие в Южной Осетии являлось вторжением. Как же иначе это назвать?» — высказалась в Брюсселе С. Самадашвили, посол Грузии.
С другой стороны, комиссия Тальявини не обнаружила никаких доказательств присутствия регулярных частей армии России в Южной Осетии, отмечает Слоевская.
Официальные структуры ЕС на упомянутый доклад в то время не отреагировали, поскольку автором выводов была независимая комиссия.
С тех пор, заметим, много воды утекло. У каждой из сторон конфликта есть своя версия событий и убеждённость в своей правоте. За минувшие девять лет ни одна из сторон в своих убеждениях, а равно и в интерпретации доклада не поколебалась.
Случилось и кое-что ещё. За минувшие годы Запад получил возможность составлять «страшилки», проводя параллели между короткой войной и присоединением Крыма: мол, вот вам два схожих примера «русской агрессии». Об этом частенько можно прочитать в западных СМИ. Сюда же обычно добавляется и ситуация на востоке Украины, где сепаратистов «поддерживает Путин». Следом за этой логической цепочкой идут предположения о грядущем вторжении «армии Путина» в Прибалтику и Польшу. В последней уже даже ядерной атаки ждут. Она назначена на сентябрь 2017 года.
Александр Щигло. 2009 г. Фото: Sławek's. Источник: Википедия
Мнение Александра Щигло напоминает издание «Rzeczpospolita». В 2008 г. поляки поддержали Тбилиси. И это был «верный шаг»: Тбилиси имеет право защищать «территориальную целостность». И Варшава всегда будет стоять на стороне тех, «на кого нападают».
Как сочла международная комиссия, Россия спровоцировала атаку, а затем переборщила с ответной реакцией, указывает журналистка Анна Слоевская. Она вспоминает доклад на тему войны 08.08.08, который был составлен год спустя с дней короткой войны. Объёмный доклад был написан экспертами под руководством Хайди Тальявини (Швейцария), установившей, что спровоцировала конфликт… Грузия. Провокацией явилась атака на Цхинвал.
Интересно, что Тальявини «распределила» ответственность на грянувшую войну на два государства — Грузию и Россию. Аргументом для такой точки зрения является целая серия провокаций и столкновений, последовавших за обстрелом в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Документ Хайди Тальявини был хорош тем, что его положительно оценили обе стороны конфликта: каждая истолковала текст по-своему! Правда, позднее МИД РФ признал текст двусмысленным, особенно там, где применение силы Россией называлось «непропорциональным». Грузинский министр иностранных дел Г. Вашадзе тоже спохватился и заметил, что нельзя говорить, что началом войны стала именно атака грузин на Цхинвал.
В целом же грузинская сторона была «довольна», указывает журналистка: ведь доклад содержит факты, поставленные под сомнение русскими, в частности, подтверждается то, что вооружённые русские солдаты проникали в Южную Осетию ещё до 7 августа. И только об одном жалеют в Тбилиси: авторы отчёта не наклеили соответствующего ярлыка. «Только об одном мы жалеем: этот доклад не указывает прямо на то, что российское военное присутствие в Южной Осетии являлось вторжением. Как же иначе это назвать?» — высказалась в Брюсселе С. Самадашвили, посол Грузии.
С другой стороны, комиссия Тальявини не обнаружила никаких доказательств присутствия регулярных частей армии России в Южной Осетии, отмечает Слоевская.
Официальные структуры ЕС на упомянутый доклад в то время не отреагировали, поскольку автором выводов была независимая комиссия.
С тех пор, заметим, много воды утекло. У каждой из сторон конфликта есть своя версия событий и убеждённость в своей правоте. За минувшие девять лет ни одна из сторон в своих убеждениях, а равно и в интерпретации доклада не поколебалась.
Случилось и кое-что ещё. За минувшие годы Запад получил возможность составлять «страшилки», проводя параллели между короткой войной и присоединением Крыма: мол, вот вам два схожих примера «русской агрессии». Об этом частенько можно прочитать в западных СМИ. Сюда же обычно добавляется и ситуация на востоке Украины, где сепаратистов «поддерживает Путин». Следом за этой логической цепочкой идут предположения о грядущем вторжении «армии Путина» в Прибалтику и Польшу. В последней уже даже ядерной атаки ждут. Она назначена на сентябрь 2017 года.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти