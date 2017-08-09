09:36 09 августа

Варшава за Тбилиси: мы за тех, на кого нападают!

Начальник польского Бюро национальной безопасности Александр Щигло в своё время открыл малый секрет большой публике. Польша всегда друг тем, на кого нападают. Поэтому она друг Грузии — и недаром поддержала грузин в 2008 году.

Варшава за Тбилиси: мы за тех, на кого нападают!

Александр Щигло. 2009 г. Фото: Sławek's. Источник: Википедия


Мнение Александра Щигло напоминает издание «Rzeczpospolita». В 2008 г. поляки поддержали Тбилиси. И это был «верный шаг»: Тбилиси имеет право защищать «территориальную целостность». И Варшава всегда будет стоять на стороне тех, «на кого нападают».


Как сочла международная комиссия, Россия спровоцировала атаку, а затем переборщила с ответной реакцией, указывает журналистка Анна Слоевская. Она вспоминает доклад на тему войны 08.08.08, который был составлен год спустя с дней короткой войны. Объёмный доклад был написан экспертами под руководством Хайди Тальявини (Швейцария), установившей, что спровоцировала конфликт… Грузия. Провокацией явилась атака на Цхинвал.

Интересно, что Тальявини «распределила» ответственность на грянувшую войну на два государства — Грузию и Россию. Аргументом для такой точки зрения является целая серия провокаций и столкновений, последовавших за обстрелом в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Документ Хайди Тальявини был хорош тем, что его положительно оценили обе стороны конфликта: каждая истолковала текст по-своему! Правда, позднее МИД РФ признал текст двусмысленным, особенно там, где применение силы Россией называлось «непропорциональным». Грузинский министр иностранных дел Г. Вашадзе тоже спохватился и заметил, что нельзя говорить, что началом войны стала именно атака грузин на Цхинвал.

В целом же грузинская сторона была «довольна», указывает журналистка: ведь доклад содержит факты, поставленные под сомнение русскими, в частности, подтверждается то, что вооружённые русские солдаты проникали в Южную Осетию ещё до 7 августа. И только об одном жалеют в Тбилиси: авторы отчёта не наклеили соответствующего ярлыка. «Только об одном мы жалеем: этот доклад не указывает прямо на то, что российское военное присутствие в Южной Осетии являлось вторжением. Как же иначе это назвать?» — высказалась в Брюсселе С. Самадашвили, посол Грузии.

С другой стороны, комиссия Тальявини не обнаружила никаких доказательств присутствия регулярных частей армии России в Южной Осетии, отмечает Слоевская.

Официальные структуры ЕС на упомянутый доклад в то время не отреагировали, поскольку автором выводов была независимая комиссия.

С тех пор, заметим, много воды утекло. У каждой из сторон конфликта есть своя версия событий и убеждённость в своей правоте. За минувшие девять лет ни одна из сторон в своих убеждениях, а равно и в интерпретации доклада не поколебалась.

Случилось и кое-что ещё. За минувшие годы Запад получил возможность составлять «страшилки», проводя параллели между короткой войной и присоединением Крыма: мол, вот вам два схожих примера «русской агрессии». Об этом частенько можно прочитать в западных СМИ. Сюда же обычно добавляется и ситуация на востоке Украины, где сепаратистов «поддерживает Путин». Следом за этой логической цепочкой идут предположения о грядущем вторжении «армии Путина» в Прибалтику и Польшу. В последней уже даже ядерной атаки ждут. Она назначена на сентябрь 2017 года.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Altona Сегодня, 07:33
    Польша всегда друг тем, на кого нападают. Поэтому она друг Грузии — и недаром поддержала грузин в 2008 году.
    ----------------------
    Сегодня мы все грузины. laughing
    Altona
    1. Тралл Сегодня, 07:38
      И кто же напал на Грузию 7 августа 2008, российские миротворцы или осетинские ополченцы? Т.е. те, кого грузинские танки и артиллерия расстреливали прямой наводкой. Пока Димон разминали булки в отпуске и тянул с вводом отработанного ещё Путиным плана ответных действий на грузинское вторжение. А грузинские черные самолёты подло заходили с российской стороны на Цхинвал и окрестные села.
      Тянули время, чтобы грузины поглубже зашли на чужую территорию как более достоверное доказательство агрессии? Не помогло.
      Бить надо первым в драке. Нужен был превентивный удар, а не консультации с западными "партнёрами".
      Мы сейчас смеемся над комичным Михо, а ведь он преступник, на его руках кровь многих граждан России. Срока давности за такие преступления нет.
      Тралл
      1. Джедай Сегодня, 08:12
        Начальник польского Бюро национальной безопасности Александр Щчигло открыл малый секрет большой публике. Польша всегда друг тем, на кого нападают. Поэтому она друг Грузии — и недаром поддержала грузин в 2008 году.

        Лукавит этот щегол : Польша всегда на стороне тех , кому костью в горле Росссия .
        Джедай
    2. Altona Сегодня, 07:49

      Мемуары Мишико.
      Altona
    3. Военный Строитель Сегодня, 08:09
      Да не за Тбилиси они, а против России, по принципу враг моего врага - мой друг, вот и все
      Военный Строитель
  2. Алексей7777777 Сегодня, 07:36

    Почему-то навеяло при прочтении статьи Святое Писание...
    Алексей7777777
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:56
      Алексей7777777 Алексей hi
      навеяло при прочтении статьи Святое Писание.
      ..100% good По простому.Они нашли друг-друга в этой жизни.Два неудачника, ищущих по жизни защиту у сильного. И плевать на ту мораль. Хоть в предательстве веры у одних(Несколько раз меняли веру)Сейчас бы с удовольствием стали католиками, лишь бы подальше от России с её православием..И тотальная помощь фашистам у других.Последнии отмазались от преступлений вместе с Гитлером ,только благодаря созданию в СССР Войско Польское..
      Наблюдатель2014
  3. ИмПерц Сегодня, 07:37
    Уже 9 лет прошло...
    Вспомнилось)))
    ИмПерц
    1. Alexey-74 Сегодня, 09:26
      Даааа....улыбнули опусы "ягрузина"
      Alexey-74
  4. soroKING Сегодня, 07:39
    то-то они за Напольёном увязались...пся крев...пердуляну пшес дупу am
    soroKING
    1. каштак Сегодня, 08:45
      Цитата: soroKING
      то-то они за Напольёном увязались...пся крев...пердуляну пшес дупу am

      То то они никак не могли решить с кем быть то ли с Гитлером ,то ли с с чемберленом.
      каштак
  5. iliitchitch Сегодня, 07:49
    польша начала рассуждать о территориях ... ПОЛЬША , тудыть её через клюз ! Да .. У них егэ , видать , потупее нашего .
    Не будь айфончик тогда на престоле , эти швилы по носу ещё не так бы отгребли . А так две вонючки грузия и польша нашли друг друга , рассуждают , понимаешь ли .
    iliitchitch
    1. KUOLEMA Сегодня, 08:28
      не будь айфон на престоле может и не было бы ЮО уже а была бы озабоченность Мида
      KUOLEMA
      1. Ныробский Сегодня, 09:27
        Цитата: KUOLEMA
        не будь айфон на престоле может и не было бы ЮО уже а была бы озабоченность Мида

        Не важно кто тогда был на престоле, всё равно грузины полезли бы "демократить" Ю.Осетию, потому что это в большей степени было необходимо США, которые и готовили операцию вторжения. Они нагнали туда советников, поставили вооружения и технику и подтянули украинские расчёты с БУКами на случай работы по российским воздушным целям. , а стало быть готовились именно к указанной дате. Они прощупывали готовность России к применению силы для защиты своих интересов. Если бы тогда, наши не поставили грузин в стойло, то сегодня ситуация была бы на порядок хуже. Матрасы давно хотят закрепиться в Грузии, но согласно устава НАТО, государства имеющие не решённые территориальные споры, не могут стать членами НАТО. Ушатав Абхазию с Осетией, они бы решили эту проблему. Теперь у них только один выход - признать эти территории независимыми государствами и довольствоваться тем, что осталось от Грузии. Но там ещё есть и мусульманская Аджария, которая имеет свои тёрки с Тбилиси и тесные отношения с Турцией, которая не горит желанием заиметь под боком американскую морскую базу, а посему она тоже может раскачать этот грузинский регион. Тем более отношения Турции и США заметно ухудшаются. Так что Грузия подвязавшись на американскую авантюру, растеряет все свои территории.
        Ныробский
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 07:51
    ...Польша всегда друг тем, на кого нападают...
    -Болтовня обычного польского перевертыша, который пытается поставить все с ног на голову!

    Вот польские солдаты становятся друзьями чехов и аккупируют часть их территории, вместе с Германией.
    Ретвизан 8
  7. soroKING Сегодня, 08:01

    не про поляков
    soroKING
  8. seregatara1969 Сегодня, 08:06
    И Варшава всегда будет стоять на стороне тех, «на кого нападают».

    и где была варшава вместе с польшей когда драли на клочки чехословакию и бомбили сербов ?
    seregatara1969
  9. Roma-1977 Сегодня, 08:12
    Нипонел. Польша была на стороне Югославии, когда на неё нападали в 1999 году?
    Roma-1977
  10. stalkerwalker Сегодня, 08:13
    Брешет негодяй!
    Где они, защитники, были, когда нападали на избранного президента Украины в Киеве?
    Когда нападали, жгли и убивали на Куликовом поле?
    Когда нападали и расстреливали в Мариуполе 09.05.2014?
    Понимаю, что вопросы не по адресу. Но даже у лицемерия есть пределы.
    stalkerwalker
  11. VadimSt Сегодня, 08:19
    Начальник польского Бюро национальной безопасности Александр Щчигло открыл малый секрет большой публике.
    У них что, начальников бюро нац безопасности в одном инкубаторе выращивают и один паспорт на всех вручают?
    Александр Щчигло - глава Бюро национальной безопасности, разбился в авиакатастрофе под Смоленском? в 2010!
    http://www.iarex.ru/news/3529.html
    VadimSt
    1. soroKING Сегодня, 08:25
      ето ево внучатый брат wassat
      soroKING
  12. Ванёк Сегодня, 08:30
    Варшава за Тбилиси: мы за тех, на кого нападают!

    Я точно знаю, что в 39-ом немцы перешли их! границу. Мы все (приличные люди помним провокацию,.. радиостанцию тоже знаем) помним 22-ое. Раннее утро, четыре утра и т.д. Я не буду всё это дело пересказывать, да... И вот в 2017-ом они заявляют подобное... Блин! Да они всю дорогу подобные, неприятные вещи говорят и делают.

    А вообще, это даже не "Пчёлы против мёда". Это,.. это уже "Мёд против пчёл".

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
  13. rpuropuu Сегодня, 09:07
    а затем переборщила с ответной реакцией
    Ну да, нужно было как в Европе всегда делают, мелками нарисовать слово " мир ", взяться за руки, тогда точно люди бы не гибли recourse no
    rpuropuu
  14. vladimirvn Сегодня, 09:10
    Щегол, он и есть щегол!
    vladimirvn
  15. Гардамир Сегодня, 09:30
    Что бы понять всю мерзость поляков, найдите в поиске "Тухольский концлагерь" и ужаснитесь зверствам поляков по отношению к русским солдатам.
    Гардамир
  16. pvv113 Сегодня, 09:32
    Польша всегда друг тем, на кого нападают

    Польша даже не знала, что у нее столько друзей
    pvv113
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