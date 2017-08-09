09:36 09 августа

На АрМИ-2017 установлено более 100 мировых рекордов

Согласно информации РИА Новости, пресс-центр конкурса "Безопасная среда" сообщает о достижении участниками Армейских международных игр более 100 мировых рекордов на полигоне Корла, расположенном в Китае.

На полигоне КНР "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР участниками "АрМИ-2017" в четырёх международных конкурсах установлено свыше 100 мировых военных рекордов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.



АрМИ-2017, полигон Корла



На указанной площадке проходят международные соревнования "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник", "Суворовский натиск", в которых задействованы представители вооруженных сил 10 стран: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана. В текущем году мировые рекорды были достигнуты в таких сложных дисциплинах, как скоростная стрельба, преодоление огненно-штурмовой полосы в средствах защиты, экстремальное вождение боевых машин.

В рамках конкурса "Безопасная среда" мировые рекорды смогли установить все без исключения страны-участницы: Россия, Китай, Иран, Египет, Белоруссия. В данном соревновании на текущий момент зафиксировано примерно 30 мировых рекордов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:48
    Отличные показатели , особые поздравления российским командам .
    Spartanez300
    1. Монос Сегодня, 08:09
      в четырёх международных конкурсах установлено свыше 100 мировых военных рекордов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

      Бред, конечно, но я их понимаю - соревнования надо раскручивать и таким пиаром.
      Монос
      1. oleg-gr Сегодня, 08:49
        Большие мальчики с оружием пусть на полигонах рекорды ставят. А не в городах и селах, как в Сирии.
        oleg-gr
  2. soroKING Сегодня, 07:51
    а чё-та они Д-30 мучают?
    soroKING
  3. ИмПерц Сегодня, 07:54
    Что за бойцы кувалдой ствол ровняют? Чьих будут?
    ИмПерц
    1. Лопатов Сегодня, 07:59
      Не "ствол ровняют", а сошники забивают.

      Есть "читерский" вариант- загнать их весом гаубицы при опускании с домкрата. Но там существует опасность наткнуться на какой-нибудь камень и орудие раком встанет. Потому этот вариант применять категорически не рекомендуется.
      Лопатов
      1. ИмПерц Сегодня, 09:02
        Цитата: Лопатов
        Не "ствол ровняют", а сошники забивают.

        Это они вам сошники забивают, по мне ствол ровняют для установления нового рекорда wink
        ИмПерц
    2. seregatara1969 Сегодня, 07:59
      явно не наши - прибились чьи то
      seregatara1969
  4. Караул73 Сегодня, 07:58
    Какие мировые рекорды? Это вам олимпиада что-ли? Обычные международные учения по умению пользования вооружением и оборудованием.
    Караул73
  5. Alexey-74 Сегодня, 09:12
    Ну мировыми рекордами это трудно назвать (ввиду отсутствия основных конкурентов - западных стран), но все равно неплохо.
    Alexey-74
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