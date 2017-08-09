На АрМИ-2017 установлено более 100 мировых рекордов
Согласно информации РИА Новости, пресс-центр конкурса "Безопасная среда" сообщает о достижении участниками Армейских международных игр более 100 мировых рекордов на полигоне Корла, расположенном в Китае.
На указанной площадке проходят международные соревнования "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник", "Суворовский натиск", в которых задействованы представители вооруженных сил 10 стран: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана. В текущем году мировые рекорды были достигнуты в таких сложных дисциплинах, как скоростная стрельба, преодоление огненно-штурмовой полосы в средствах защиты, экстремальное вождение боевых машин.
В рамках конкурса "Безопасная среда" мировые рекорды смогли установить все без исключения страны-участницы: Россия, Китай, Иран, Египет, Белоруссия. В данном соревновании на текущий момент зафиксировано примерно 30 мировых рекордов.
На полигоне КНР "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР участниками "АрМИ-2017" в четырёх международных конкурсах установлено свыше 100 мировых военных рекордов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
АрМИ-2017, полигон Корла
На указанной площадке проходят международные соревнования "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник", "Суворовский натиск", в которых задействованы представители вооруженных сил 10 стран: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана. В текущем году мировые рекорды были достигнуты в таких сложных дисциплинах, как скоростная стрельба, преодоление огненно-штурмовой полосы в средствах защиты, экстремальное вождение боевых машин.
В рамках конкурса "Безопасная среда" мировые рекорды смогли установить все без исключения страны-участницы: Россия, Китай, Иран, Египет, Белоруссия. В данном соревновании на текущий момент зафиксировано примерно 30 мировых рекордов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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