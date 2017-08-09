На АрМИ-2017 установлено более 100 мировых рекордов

На полигоне КНР "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР участниками "АрМИ-2017" в четырёх международных конкурсах установлено свыше 100 мировых военных рекордов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

АрМИ-2017, полигон Корла