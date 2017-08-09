09:36 09 августа

Во Вьетнам впервые с визитом прибудет американский авианосец

Американское военное командование сообщает о том, что Пентагону впервые удалось договориться с официальным Ханоем о визите своего авианосца во Вьетнам. Договорённости достигались в Вашингтоне при непосредственном участии министром обороны США Джеймса Мэттиса и Вьетнама Нгон Суан Литя.

Во Вьетнам впервые с визитом прибудет американский авианосец


По словам Мэттиса, Вашингтон заинтересован в укреплении военно-технического сотрудничества с Вьетнамом. Заявлено, что первый в истории заход американского авианосца во вьетнамский порт будет осуществлён в 2018 году. Добавлено, что Вашингтон и Ханой «идут по пути сотрудничества в плане обмена информацией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Об обмене какой именно информацией идёт речь, в Пентагоне не сообщают.


Мэттис напомнил, что в рамках углубления военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности США передали Вьетнаму сторожевой корабль, ранее входивший в состав Береговой Соединённых Штатов. При этом министр обороны США добавил, что «Штаты будут оказывать Вьетнаму поддержку по свободному судоходству в Южно-Китайском море». Это прозрачный намёк на споры Ханоя с Пекином по поводу территориальной принадлежности островов в акватории этого моря, как намёк и на то, что Вашингтон готов к кооперации против Китая.

Интересно, доставят ли США в качестве подтверждения намерений о сотрудничестве с Ханоем на борту своего авианосца сбитого лётчика (ныне сенатора) Маккейна - с посещением памятной ямы, в которой тот в своё время имел счастье побывать?..





Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Владимир16 Сегодня, 07:45
    Вьетнам стал либералистическим? Матрасы их жгли напалмом....Теперь они матрасов приглашают в гости вместе с авианосцем.
    Самое грозное оружие это смесь кока-кола - жвачка - джинсы. Вот и вьетнамцы продались.
    Вместо того, что бы требовать репарацию Вьетнам приглашает агрессора в гости, при этом гость будет на авианосце. request

    В общем нагнули матрасы вьетнамцев.
    Владимир16
    1. soroKING Сегодня, 07:47
      может заманивают? wassat
      soroKING
    2. Алексей7777777 Сегодня, 07:50
      Воды много уже утекло...Мы вот с немцами особой ненависти друг к другу тоже уже не испытываем...
      Алексей7777777
      1. Владимир16 Сегодня, 07:53
        Цитата: Алексей7777777
        Воды много уже утекло...Мы вот с немцами особой ненависти друг к другу тоже уже не испытываем...

        Я испытываю. И детей своим рассказываю, что немцы убили моих дедов. Немцы пришли к нам с войной дважды за сто лет.
        И сейчас немцы ведут войну с нами.
        Либерастам напомню, что немцы стоят за войной на Украине. Немцы снова поддерживаю убийства русских на Донбассе.
        Немецкий сименс получил деньги за турбины и требует их возврата лишь бы русские в крыму страдали.
        так, что как были они падлами, так и остались.
        Владимир16
        1. Владимир16 Сегодня, 08:07
          Алексей777777777777777, ты мне прислал текст с загаловком "МОЛИТВА О ПРИМИРЕНИИ ВРАЖДУЮЩИХ"
          Я тебе отвечу:
          Европейцы (и немцы в их числе) признали педерастов. Узаконили у себя их брак. И насаждают пропаганду педерастов среди детей. И лезут с этим к нам.
          Это хуже, чем войны с которыми они к нам приходили ранее.
          И это в Библии названо грехом.
          Так, что не стоит мешать и молитвы и грехи в кучу. Ты уж определись с кем ты.
          Владимир16
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:54
      Вьетнам тут в роли безмозглого цепного пса которого натравливают на Китай , и кто натравливает : заклятый враг , правильно сказано выше мало их матрасники жгли напалмом и зачищали целые деревни ? что бы с ними дружбу водить .
      Spartanez300
      1. Петр1 Сегодня, 08:44
        Вьетнамцы всё помнят и врятли когда-либо американцам простят всё то,что они сделали с их народом.Просто вьетнамцы любят подарки,пусть даже и от бывшего врага.Наше правительство что не знает ,что амэрика страна собранная из разного сброда не имеющей нации, враг нашему государству!Да канечно знают,но диалог то ведут!По-моему Вьетнам поступает мудро.
        Петр1
  2. soroKING Сегодня, 07:45
    не стыда ни совести...
    soroKING
  3. olhon Сегодня, 07:46
    Последний абзац затмил все остальное.. laughing
    olhon
  4. мичман Сегодня, 07:50
    Помню как мы готовили вьетнамских летчиков для борьбы с агрессором (США ) . Сначала откармливали, потом учили летать и навигационной грамоте. Зачем им дружба с США? Ведь обманут, одумайтесь. Вспомните, что принесли США на вашу землю и как нам пришлось спасать вас. Честь имею.
    мичман
    1. Джедай Сегодня, 08:21
      Из такой дружбы волка с ягнёнком ничего хорошего не выйдет, кроме сытного обеда для волка.
      Джедай
    2. analgin Сегодня, 08:50
      Цитата: мичман
      Помню как мы готовили вьетнамских летчиков для борьбы с агрессором (США ) . Сначала откармливали, потом учили летать и навигационной грамоте. Зачем им дружба с США? Ведь обманут, одумайтесь. Вспомните, что принесли США на вашу землю и как нам пришлось спасать вас. Честь имею.

      А вы какого отношения к себе ждали кидая союзников? Сначала ушли и из Вьетнама и Кубы, хотя союзники умоляли остаться, а теперь удивляетесь.
      analgin
  5. Mik13 Сегодня, 07:50
    Представляю, как сейчас бомбанет у пивных патриотов...
    Mik13
  6. Altona Сегодня, 07:54
    Цитата: Mik13
    Представляю, как сейчас бомбанет у пивных патриотов...

    -------------------------
    Мао Цзе Дун тоже с бывшим американским президентом Никсоном взасос целовался против СССР. Это у азиатов обычное явление.
    Altona
  7. Alex66 Сегодня, 07:59
    Хитрые азиаты, думают что они хитрее янки, будут помощь и с матрасников и с России получать, есть у нас соседи то же пошли по этому пути, не мешало бы азиатам изучить их опыт, ведь дружба с чертом до добра не доведет. Это только в сказках удается оседлать черта и заставить его работать на себя. На деле же рано или поздно черт выиграет. Есть только один вариант, гнать чертей куда подальше.
    Alex66
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 07:59
    ..Вашингтон заинтересован в укреплении военно-технического сотрудничества с Вьетнамом...
    Надеюсь Вьетнамцы, после того как янки уничтожили миллионы их соотечественников окажут этому авианосцу горячий прием.
    Ретвизан 8
  9. saturn.mmm Сегодня, 08:00
    База Камрань вернется американцам, свято место пусто не бывает, я вполне неплохо отношусь к Путину но зачем он отказался от базы понять не могу.
    Вьетнам экспортирует в США на 30 миллиардов долларов в Россию на 3.
    saturn.mmm
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:22
      Цитата: saturn.mmm
      База Камрань вернется американцам,


      Американцы хотели занять базу в Камрани, но Вьетнам им вежливо отказал.
      Б.Т.В.
      1. saturn.mmm Сегодня, 08:37
        Цитата: Б.Т.В.
        Американцы хотели занять базу в Камрани, но Вьетнам им вежливо отказал.

        Вот уже авианосец заходит, в этом деле важна настойчивость.
        saturn.mmm
        1. Б.Т.В. Сегодня, 08:41
          Цитата: saturn.mmm
          Вот уже авианосец заходит, в этом деле важна настойчивость.


          Авианосец только собирается в 2018 году заходить, а до этого ещё дожить надо.
          Б.Т.В.
  10. VadimSt Сегодня, 08:06
    Быстро забыли, кто много лет терзал их напалмом и диоксином. А ведь в 70-е, мало было профтехучилищ Союза, общежития которых практически наполовину не были забиты многострадальными детками братского народа, да и в средних, и высших заведениях они были не редкость, а скорее, обычным явлением тех лет.
    По временным меркам, именно то поколение сейчас в расцвете сил и рулит на всех уровнях - дедушек, вроде Хошимина, не видать! Только рулят видимо, как и все былые братья "до гробовой доски" - по закону флюгера.
    VadimSt
  11. тасха Сегодня, 08:07
    Тяжело Вьетнаму. С США воевали, с КНР воевали. Теперь оказались в зоне столкновения интересов двух этих стран. Казалось бы, что надо искать поддержки у РФ. Но, увы, Китай нам ближе и важнее как возможный союзник и партнёр...
    тасха
  12. Masya Masya Сегодня, 08:31
    Мэттис напомнил, что в рамках углубления военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности США передали Вьетнаму сторожевой корабль,

    За один сторожевой корабль купили...
    Masya Masya
  13. demo Сегодня, 08:40
    Интересно, доставят ли США в качестве подтверждения намерений о сотрудничестве с Ханоем на борту своего авианосца сбитого лётчика (ныне сенатора) Маккейна - с посещением памятной ямы, в которой тот в своё время имел счастье побывать?..

    Круто организовывать тур круизы на авианосцах для одного пассажира.
    Скорее всего цель прибытия опять стать в Тонкийском заливе и ждать "провокации".
    И опять же август.
    Навеяло.
    demo
  14. phantp Сегодня, 08:40
    Не понимаю, что в сотрудничестве Вьетнама и США плохого? Немцы ведь русских во время мировых войны вырезали в разы больше, но почему-то сотрудничество между Германией и Россией никто не осуждает.
    phantp
  15. Jurkovs Сегодня, 08:46
    Уж не тот ли, который бомбил Вьетнам? Тогда жаль, если память у вьетконга короткая.
    Jurkovs
  16. Jurkovs Сегодня, 08:48
    Цитата: saturn.mmm
    я вполне неплохо отношусь к Путину но зачем он отказался от базы понять не могу

    Может потому и отказался, что Вьетнам уже переложил курс?
    Jurkovs
    1. phantp Сегодня, 08:53
      Может потому что ТОФ 2000 годов слишком слаб для океанских операций? Зачем тогда нужна Камрань, если от нее толку ноль
      phantp
  17. Старый26 Сегодня, 08:53
    Цитата: Владимир16
    Вьетнам стал либералистическим? Матрасы их жгли напалмом....Теперь они матрасов приглашают в гости вместе с авианосцем.
    Самое грозное оружие это смесь кока-кола - жвачка - джинсы. Вот и вьетнамцы продались.
    Вместо того, что бы требовать репарацию Вьетнам приглашает агрессора в гости, при этом гость будет на авианосце. request
    В общем нагнули матрасы вьетнамцев.

    Вот интересно читать такие комментарии. Стоит кому-то о чем-то договориться с США, к примеру о визите того же авианосца - сразу "продалис", "прогнулись" и т.д.
    По вашей логике, наверно и мы "прогнулись" и "продались" той же ФРГ. А что. Ведь 72 года назад мы воевали с ними. Потери Союза исчислялись десятками миллионов граждан. Продались ФРГ? Или надо было бы до сих пор гордо "Не иметь с ними" никаких дел? Не стоит путать памяти народа (русского или вьетнамского) и нынешней политической ситуации. У Вьетнама есть достаточно крупный сосед - Китай, а вот противовеса этому соседу в лице Советского СОюза увы нет. Поэтому и политика Вьетнама многовекторная. Где-то помощь получили от нас, где-то от американцев. И это отнюдь не значит, что "продались" и "Прогнулись"

    Цитата: phantp
    Не понимаю, что в сотрудничестве Вьетнама и США плохого? Немцы ведь русских во время мировых войны вырезали в разы больше, но почему-то сотрудничество между Германией и Россией никто не осуждает.

    А у нас на ВО всегда так. Чуть что согласился с американцами, без разницы на какую тему - сразу "предатель", "Прогнулся", "Продался". максимализм так и рулит. К счастью этих максималистов у руля государства нет
    Старый26
  18. лысова Сегодня, 09:05
    Бог, "оценит" действие Японии, а теперь и Вьетнама, а Дьявол хитро улыбнётся и скажет: "Ещё не вечер".
    лысова
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