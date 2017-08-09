Во Вьетнам впервые с визитом прибудет американский авианосец
Американское военное командование сообщает о том, что Пентагону впервые удалось договориться с официальным Ханоем о визите своего авианосца во Вьетнам. Договорённости достигались в Вашингтоне при непосредственном участии министром обороны США Джеймса Мэттиса и Вьетнама Нгон Суан Литя.
По словам Мэттиса, Вашингтон заинтересован в укреплении военно-технического сотрудничества с Вьетнамом. Заявлено, что первый в истории заход американского авианосца во вьетнамский порт будет осуществлён в 2018 году. Добавлено, что Вашингтон и Ханой «идут по пути сотрудничества в плане обмена информацией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Об обмене какой именно информацией идёт речь, в Пентагоне не сообщают.
Мэттис напомнил, что в рамках углубления военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности США передали Вьетнаму сторожевой корабль, ранее входивший в состав Береговой Соединённых Штатов. При этом министр обороны США добавил, что «Штаты будут оказывать Вьетнаму поддержку по свободному судоходству в Южно-Китайском море». Это прозрачный намёк на споры Ханоя с Пекином по поводу территориальной принадлежности островов в акватории этого моря, как намёк и на то, что Вашингтон готов к кооперации против Китая.
Интересно, доставят ли США в качестве подтверждения намерений о сотрудничестве с Ханоем на борту своего авианосца сбитого лётчика (ныне сенатора) Маккейна - с посещением памятной ямы, в которой тот в своё время имел счастье побывать?..
По словам Мэттиса, Вашингтон заинтересован в укреплении военно-технического сотрудничества с Вьетнамом. Заявлено, что первый в истории заход американского авианосца во вьетнамский порт будет осуществлён в 2018 году. Добавлено, что Вашингтон и Ханой «идут по пути сотрудничества в плане обмена информацией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Об обмене какой именно информацией идёт речь, в Пентагоне не сообщают.
Мэттис напомнил, что в рамках углубления военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности США передали Вьетнаму сторожевой корабль, ранее входивший в состав Береговой Соединённых Штатов. При этом министр обороны США добавил, что «Штаты будут оказывать Вьетнаму поддержку по свободному судоходству в Южно-Китайском море». Это прозрачный намёк на споры Ханоя с Пекином по поводу территориальной принадлежности островов в акватории этого моря, как намёк и на то, что Вашингтон готов к кооперации против Китая.
Интересно, доставят ли США в качестве подтверждения намерений о сотрудничестве с Ханоем на борту своего авианосца сбитого лётчика (ныне сенатора) Маккейна - с посещением памятной ямы, в которой тот в своё время имел счастье побывать?..
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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