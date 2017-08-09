Южная Каролина требует 100 млн. долл. за отказ от утилизации плутония

Это требование сохраняет силу в течение первых ста дней каждого года в период с 2016 по 2021 год.

Согласно информации интернет-издания " Взгляд ", генеральный прокурор Южной Каролины Алан Уилсон сообщил о требовании администрации Южная Каролина, выдвинутому федеральному правительству, о выделении 100 млн. долл. за невыполнение обязательств по вывозу с территории штата одной тонны оружейного плутония.С его слов, Конгресс обязал министерство энергетики США выплачивать штату по 1 млн. долл. за каждый день нахождения плутония на территории штата, начиная с 1 января 2016 года.– пояснил генеральный прокурор штата, добавив, что Южная Каролина ранее никогда не обращалась со столь масштабным иском к федеральной власти.В роли ответчиков выступают минэнерго США и входящее в его структуру Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ). Энергетическое ведомство оказалось неспособно обеспечить переработку или вывоз плутония, а также не выплатило властям штата положенной компенсации за прошлый и текущий годы.В Южной Каролине находится предприятие (Саванна-Ривер), работающее с радиоактивными отходами. В соответствии с российско-американским соглашением об утилизации оружейного плутония (сентябрь 1998 года) осуществлялось расширение производственной площадки, на которую возлагалась задача переработки плутония в топливо для атомных электростанций . При готовности в 70% работы были приостановлены в 2016 году. Однако к тому времени уже накопились запасы плутония, ожидавшие переработки.В конце октября 2016 года Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия указанных договоренностей в связи с их односторонней реализацией.