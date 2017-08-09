09:36 09 августа

Южная Каролина требует 100 млн. долл. за отказ от утилизации плутония

Согласно информации интернет-издания "Взгляд", генеральный прокурор Южной Каролины Алан Уилсон сообщил о требовании администрации Южная Каролина, выдвинутому федеральному правительству, о выделении 100 млн. долл. за невыполнение обязательств по вывозу с территории штата одной тонны оружейного плутония.

С его слов, Конгресс обязал министерство энергетики США выплачивать штату по 1 млн. долл. за каждый день нахождения плутония на территории штата, начиная с 1 января 2016 года.

Южная Каролина требует 100 млн. долл. за отказ от утилизации плутония



Это требование сохраняет силу в течение первых ста дней каждого года в период с 2016 по 2021 год.

– пояснил генеральный прокурор штата, добавив, что Южная Каролина ранее никогда не обращалась со столь масштабным иском к федеральной власти.

В роли ответчиков выступают минэнерго США и входящее в его структуру Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ). Энергетическое ведомство оказалось неспособно обеспечить переработку или вывоз плутония, а также не выплатило властям штата положенной компенсации за прошлый и текущий годы.

В Южной Каролине находится предприятие (Саванна-Ривер), работающее с радиоактивными отходами. В соответствии с российско-американским соглашением об утилизации оружейного плутония (сентябрь 1998 года) осуществлялось расширение производственной площадки, на которую возлагалась задача переработки плутония в топливо для атомных электростанций . При готовности в 70% работы были приостановлены в 2016 году. Однако к тому времени уже накопились запасы плутония, ожидавшие переработки.



В конце октября 2016 года Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия указанных договоренностей в связи с их односторонней реализацией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr Сегодня, 08:37
    Южная Каролина требует компенсации в 100 млн. долл. за невыполнение обязательств Вашингтона. Чиновники бросили все дела и "побежали выполнять требования". Правительство США готовится к увеличению суммы долга. Не до мелочей сейчас.
    oleg-gr
    1. Монос Сегодня, 08:38
      А почему сейчас вдруг встрепенулиь? Что случилось то?
      Монос
      1. сибиралт Сегодня, 08:47
        Не могут американцы перерабатывать плутоний до нужной кондиции чисто по техническим причинам. Сроки закончились, а предприятия еще не готовы. Если кто помнит, всё началось с договора "Черномырдин - Гор". Тогда в США Россия отдала значительную часть своего оружейного плутония на переработку за копейки. Мы свой уничтожали, а американцы так и не приступили. В 2014, после введения санкций, Россия приостановила выполнение этого договора в одностороннем порядке.
        сибиралт
      2. Джедай Сегодня, 08:49
        Цитата: Монос
        Что случилось то?

        Межклановые разборки вышли на новый виток...
        Джедай
    2. Alex_Rarog Сегодня, 08:39
      Спасибо КЭП) краткость сестра таланта)
      Alex_Rarog
  2. К-50 Сегодня, 08:59
    осуществлялось расширение производственной площадки, на которую возлагалась задача переработки плутония в топливо для атомных электростанций . При готовности в 70% работы были приостановлены в 2016 году.

    Что-то у янкенсов не пошло. То ли не смогли отладить технологию переработки, то ли слишком дорого посчитали. Вообщем, "...не шмогла я, не шмогла..." . request laughing
    В отличии от исключительных, страна-бензоколонка Россия смогла и технологию наладить, завод построить и денег в десять раз меньше на это израсходовать. При этом не кичась о своей избранности перед другими нациями. wink
    К-50
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 09:26
    Забавная новость.... Значит, не смогли переработать, а не только вывезти?
    И Это в Штатах?! Оне ж ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ!!! Даладноневерю!!! laughing
    А "отсталая" Россия и не парится с этими проблемами У русских, оказывается, просто нет проблем этих. И перерабатывают и у других вывозят....
    КОТ БАЮН
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