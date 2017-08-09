В НАТО сожалеют, что российский президент не согласовал посещение Абхазии с Тбилиси

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые друзья, коллеги!Для нас, для всего народа Абхазии, большая радость и честь принимать Президента Российской Федерации на абхазской земле. Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере межгосударственных отношений Абхазии и России, о прочных связях союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами и народами.Нынешняя встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным традиционно прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня.Конечно, в первую очередь мы обсуждали вопросы социально-экономического развития Абхазии. Как известно, Российская Федерация оказывает большую финансовую помощь по линии Инвестиционной программы и по другим каналам, что позволяет нам реализовывать значимые инфраструктурные проекты, развивать экономику, строить дороги и коммуникации, возводить объекты социальной значимости. В нынешнем году объём финансирования в рамках Инвестиционной программы превысит 2,5 млрд руб. Абхазской стороной была подготовлена качественная проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, получила подтверждение, что дало возможность начать конкретную работу по объектам, предусмотренным Инвестиционной программой.Реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков. На эти цели по линии российского «Инвестиционного агентства» предоставлено 1,2 млрд руб. Благодаря этой программе в Абхазии начал успешно развиваться целый ряд производств, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, что позволяет нам надеяться на серьезный эффект с точки зрения развития собственной экономики Абхазии в ближайшей перспективе.Учитывая эффективность данной программы, рост предпринимательской активности в стране и необходимость обеспечения бизнеса доступным кредитованием, абхазская сторона выразила заинтересованность в увеличении объема кредитных ресурсов по данному направлению. Это позволит ускорить темпы социально-экономического развития, увеличит число рабочих мест, расширит налогооблагаемую базу в республике.С момента признания Российской Федерацией Республики Абхазия в 2008 году товарооборот между Абхазией и Россией увеличился в 3,5 раза - с 7 миллиардов рублей до 24,5 миллиардов рублей. Импорт возрос с 6,2 миллиардов рублей до 19,1 миллиардов рублей. Экспорт – с 0,9 миллиардов рублей до 5,5 миллиардов рублей.В целом мы отметили позитивную динамику реализации положений абхазо-российского Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве. Так, в преддверии нашей встречи абхазской стороной было ратифицировано Соглашение о порядке формирования и деятельности совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России. Мы рассчитываем, что новый орган будет серьёзным и эффективным инструментом содействия решению вопросов в сфере борьбы с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране.Продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование Объединенной группировки войск Вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением.Продолжается взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, реализуются механизмы координации внешней политики, в частности, в формате Женевских дискуссий.Активно развивается сотрудничество в сфере культуры и образования, гуманитарной деятельности.Хочу отдельно подчеркнуть, что вопросы, которые мы ранее обсуждали в рамках наших встреч с Президентом Российской Федерации, находят решение на благо наших граждан. В частности, вопросы создания более комфортных условий пересечения государственной границы. Можно констатировать повышение скорости и эффективности пограничных и таможенных процедур, заметное сокращение времени ожидания граждан на пунктах пропуска.В этой связи мы заинтересованы - и обращаемся с соответствующей просьбой к российскому руководству - в максимальном облегчении условий для экспорта абхазских сельхозтоваров в Российскую Федерацию. Предполагаем, что для более быстрого и эффективного таможенного оформления и осуществления различных видов государственного контроля, включая фитосанитарный контроль, необходимо задействовать уже существующие механизмы, в частности, предусмотренные рядом соглашений в таможенной сфере. Это поможет развитию аграрной отрасли Абхазии и позволит в большем объёме поставлять российскому потребителю качественную, экологически чистую продукцию абхазских сельхозпроизводителей.В завершение хочу поблагодарить лично Президента России Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку Республики Абхазия, за чуткое и внимательное отношение к нашим проблемам. Наш народ Вам за это искренне благодарен. Республика Абхазия была, есть и будет надежным союзником и другом России. Уверен, что плодотворное абхазо-российское сотрудничество, основанное на принципах союзничества и стратегического партнерства, будет и впредь развиваться на благо наших народов.