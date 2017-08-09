09:36 09 августа

В НАТО сожалеют, что российский президент не согласовал посещение Абхазии с Тбилиси

После посещения Абхазии и переговоров с президентом республики Раулем Хаджимбой Владимир Путин пригласил абхазского коллегу в Сочи. Обсуждение вопросов экономического развития Абхазии и безопасности в стране было продолжено. Официальный портал президента РА приводит заявление главы республики:

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые друзья, коллеги!
Для нас, для всего народа Абхазии, большая радость и честь принимать Президента Российской Федерации на абхазской земле. Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере межгосударственных отношений Абхазии и России, о прочных связях союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами и народами.

Нынешняя встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным традиционно прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня.


Конечно, в первую очередь мы обсуждали вопросы социально-экономического развития Абхазии. Как известно, Российская Федерация оказывает большую финансовую помощь по линии Инвестиционной программы и по другим каналам, что позволяет нам реализовывать значимые инфраструктурные проекты, развивать экономику, строить дороги и коммуникации, возводить объекты социальной значимости. В нынешнем году объём финансирования в рамках Инвестиционной программы превысит 2,5 млрд руб. Абхазской стороной была подготовлена качественная проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, получила подтверждение, что дало возможность начать конкретную работу по объектам, предусмотренным Инвестиционной программой.

Реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков. На эти цели по линии российского «Инвестиционного агентства» предоставлено 1,2 млрд руб. Благодаря этой программе в Абхазии начал успешно развиваться целый ряд производств, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, что позволяет нам надеяться на серьезный эффект с точки зрения развития собственной экономики Абхазии в ближайшей перспективе.
Учитывая эффективность данной программы, рост предпринимательской активности в стране и необходимость обеспечения бизнеса доступным кредитованием, абхазская сторона выразила заинтересованность в увеличении объема кредитных ресурсов по данному направлению. Это позволит ускорить темпы социально-экономического развития, увеличит число рабочих мест, расширит налогооблагаемую базу в республике.
С момента признания Российской Федерацией Республики Абхазия в 2008 году товарооборот между Абхазией и Россией увеличился в 3,5 раза - с 7 миллиардов рублей до 24,5 миллиардов рублей. Импорт возрос с 6,2 миллиардов рублей до 19,1 миллиардов рублей. Экспорт – с 0,9 миллиардов рублей до 5,5 миллиардов рублей.
В целом мы отметили позитивную динамику реализации положений абхазо-российского Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве. Так, в преддверии нашей встречи абхазской стороной было ратифицировано Соглашение о порядке формирования и деятельности совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России. Мы рассчитываем, что новый орган будет серьёзным и эффективным инструментом содействия решению вопросов в сфере борьбы с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране.

Продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование Объединенной группировки войск Вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением.

Продолжается взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, реализуются механизмы координации внешней политики, в частности, в формате Женевских дискуссий.

Активно развивается сотрудничество в сфере культуры и образования, гуманитарной деятельности.
Хочу отдельно подчеркнуть, что вопросы, которые мы ранее обсуждали в рамках наших встреч с Президентом Российской Федерации, находят решение на благо наших граждан. В частности, вопросы создания более комфортных условий пересечения государственной границы. Можно констатировать повышение скорости и эффективности пограничных и таможенных процедур, заметное сокращение времени ожидания граждан на пунктах пропуска.

В этой связи мы заинтересованы - и обращаемся с соответствующей просьбой к российскому руководству - в максимальном облегчении условий для экспорта абхазских сельхозтоваров в Российскую Федерацию. Предполагаем, что для более быстрого и эффективного таможенного оформления и осуществления различных видов государственного контроля, включая фитосанитарный контроль, необходимо задействовать уже существующие механизмы, в частности, предусмотренные рядом соглашений в таможенной сфере. Это поможет развитию аграрной отрасли Абхазии и позволит в большем объёме поставлять российскому потребителю качественную, экологически чистую продукцию абхазских сельхозпроизводителей.

В завершение хочу поблагодарить лично Президента России Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку Республики Абхазия, за чуткое и внимательное отношение к нашим проблемам. Наш народ Вам за это искренне благодарен. Республика Абхазия была, есть и будет надежным союзником и другом России. Уверен, что плодотворное абхазо-российское сотрудничество, основанное на принципах союзничества и стратегического партнерства, будет и впредь развиваться на благо наших народов.


В НАТО сожалеют, что российский президент не согласовал посещение Абхазии с Тбилиси


В Тбилиси решили прокомментировать визит Владимира Путина в Сухум. По заявлениям грузинского МИД, там «очень сожалеют», что президент России посетил Абхазию без согласования с властями Грузии. В ситуацию решили вмешаться и бюрократы из НАТО, в свою очередь объявившие, что тоже сожалеют по поводу того, что Владимир Путин не согласовал свой визит с властями Грузии. Может быть, нужно было ещё и с НАТО согласовывать визит в независимое государство?

Использованы фотографии: presidentofabkhazia.org
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Комментарии 29

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  1. Джедай Сегодня, 08:51
    Ну ничего себе! Это что - ВВП должен был разрешения у Грузии и НАТО спросить? Верх тупоумия... fool
    Джедай
    1. Алексей7777777 Сегодня, 08:57
      Скорее,верх наглости,основанной на излишней в себе уверенности...
      Алексей7777777
      1. Чёрный Сегодня, 09:24
        Мне одному кажется, что нато уже давно подменило ЕС и лезет не в своё дело, выступая с политическими заявлениями ещё и по вопрсам, которые их абсолютно не касаются
        Чёрный
    2. Подрезчик Сегодня, 08:58
      Цитата: Джедай
      Ну ничего себе! Это что - ВВП должен был разрешения у Грузии и НАТО спросить? Верх тупоумия... fool

      А для посещения Крыма ВВП должен спросить разрешение у властей Украины? К сожалению, надо констатировать:"исключительность"-болезнь, и очень заразная!
      Подрезчик
      1. Джедай Сегодня, 09:09
        Что Украина, что Грузия, что ещё некоторые квазигосударства соревнуются кто лучше Штатам лизнёт.
        Джедай
    3. vovanpain Сегодня, 08:59
      По заявлениям грузинского МИД, там «очень сожалеют», что президент России посетил Абхазию без согласования с властями Грузии. В ситуацию решили вмешаться и бюрократы из НАТО, в свою очередь объявившие, что тоже сожалеют по поводу

      Да пусть засунут свое сожаление НАТы в Грузию,а Грузии в НАТО вот и пускай сожалеют на здоровье. laughing
      vovanpain
      1. Джедай Сегодня, 09:06
        Это уже получится "кино для взрослых любителей клубнички." lol
        Джедай
    4. сибиралт Сегодня, 09:04
      Таки, Куев тоже требует своего разрешение на посещение Крыма Медведевым и Путиным. bully А Рогозину Молдова запретила летать над их страной даже в качестве транзитного пассажира.
      сибиралт
    5. Владимир16 Сегодня, 09:04
      Не русские стали расчленять нашу страну. Европейцы запустили этот механизм.
      Кто сказал, что разделять Российскую Империю, СССР можно, а осколки нельзя?
      Если можно русские земли под названием (русским названием!!!!!!) украина отделить, то почему нельзя делить эти земли далее? Вплоть да областей, городов, деревень. Пусть появляются народы подобные украинцым - донбасцы, одесситы, киевляне, хренспящие или херсонцы и прочие хуторяне, селяне со своими "многовековыми языками". украинцы желаю вам дальнейшего разделения, вплоть до молекул и атомов!!!!
      В Грузии живут грузины. В Абхазии живут абхазы. Хотели независимыми быть грузины? Будьте. Независимыми от русских, от абхазов, от всех народов Кавказа. Иначе ни как. Вы, грузины сами этого хотели.
      С одной стороны русские, с другой персы... Жуть wassat
      Владимир16
    6. zivXP Сегодня, 09:12
      Ну грузины никогда не отличались умом.
      zivXP
    7. vkl.47 Сегодня, 09:18
      Мужик который "конралирует выборы в сша" не должен ни перед кем то из западных упырей отчитываться))
      vkl.47
    8. Капитан Пушкин Сегодня, 09:30
      Цитата: Джедай
      Это что - ВВП должен был разрешения у Грузии и НАТО спросить?

      Да не... Это НАТО озвучило сожаление Трампа, что Путин ему не позвонил, не предложил присоединиться и поехал один. А так, можно было бы вдвоем прокатиться, развеяться малость. Баб с собой взять, водкой-пивом затариться, в море поплавать, щук половить.
      Славно можно было бы погудеть на зло конгрессу.
      Капитан Пушкин
  2. oleg-gr Сегодня, 08:51
    "В НАТО сожалеют". Капец. Грузия уже стала очередным членом?
    oleg-gr
    1. stalkerwalker Сегодня, 08:56
      Так..... Навеяло.... laughing
      "Поплачь о нём, пока он живой....." (с)
      stalkerwalker
    2. soroKING Сегодня, 09:15
      слегка вялым...
      soroKING
  3. новичок Сегодня, 08:54
    хочется сказать грузинским и натовским членам: вы уху ели?!
    новичок
  4. Egorovich Сегодня, 08:55
    Свое сожаление можете засунуть в НАТО.Оно там с легкостью приживется.
    Egorovich
  5. soroKING Сегодня, 08:56
    о как...с теми разрозненными княжествами, которые мы по их нижайшей просьбе-мольбе от горских разбойников защищали
    soroKING
  6. vladimirvn Сегодня, 08:56
    Следующий визит на Донбасс!
    vladimirvn
  7. Копчёный Сегодня, 09:02
    Ну сожаление официального Тбилиси это понятно, а вот нате то как военной организации какое дело?
    Копчёный
  8. Alexey-74 Сегодня, 09:04
    Себя пожалейте убогие. НАТО вообще здесь причем?
    Alexey-74
  9. ilimnoz Сегодня, 09:05
    вот так эти пауки потихоньку заманивают в свою паутину. с этими согласовать с теми посоветоваться и в конце концов оказываешься опутанным по рукам и ногам .
    ilimnoz
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 09:13
    Можно еще и озаботится...
    Вождь краснокожих
  11. Анатольевич Сегодня, 09:13
    Цитата: Джедай
    Ну ничего себе! Это что - ВВП должен был разрешения у Грузии и НАТО спросить? Верх тупоумия... fool

    Натовцам, а также их холуям, можно адресовать незатейливую комбинацию из трех пальцев, в простонародье дулю, а особенно упертым,- средний палец.
    Анатольевич
  12. Pacifist Сегодня, 09:19
    Президенту нас.... все равно на сожаления кучки упоротых с названием НАТО. bully
    Pacifist
  13. Ванёк Сегодня, 09:23
    Это мне на даче соседка Галя заявляет:

    - Иван! Я сожалею! Почему ты пошёл к Володе и не спросил у Алексея?

    request я это так понимаю... (Б... БЛИН, ДА ТЕБЯ Е....ВОЛНУЕТ ПОЧЕМУ????????)
    Ванёк
  14. инженерный Сегодня, 09:28
    Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что президенту США Дональду Трампу не следует выступать с угрозами в адрес Пхеньяна. По его мнению, американский лидер не сможет воплотить их в жизнь.
    «Самые выдающиеся лидеры из тех, кого мне приходилось видеть, не выступали с угрозами, пока не были готовы действовать, а я не уверен, что президент Трамп готов действовать», — сказал Маккейн в интервью американской радиостанции Кей-ти-эй-ар.

    Сенатор Маккейн подчеркнул, что заявления Трампа носят лишь демонстративный характер. Напомним, ранее американский президент призвал власти Северной Кореи воздержаться от новых угроз в адрес США, в противном случае они будут встречены «огнем и яростью». Ссылка: https://iz.ru/630159/2017-08-09/senator-makkein-p
    osovetoval-trampu-vozderzhatsia-ot-ugroz-v-adres-
    kndr
    Видимо и нам нужно что то менять в риторике по отношению к "исключительной нации".
    инженерный
  15. Masya Masya Сегодня, 09:31
    не " сожаление" не катит, озабоченности где? нота где? lol
    Masya Masya
  16. Erg Сегодня, 09:34
    И как бы это "обращение разрешить" со стороны Путина выглядело? laughing Западные партнёры продолжают нас бесплатно веселить.
    Erg
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