Племя альтаджмалян поддержало Дамаск и выступило против ИГИЛ

По словам представителя племени, благодаря усилиям российской стороны, шейх сейчас ведет боевые действия на восточном фронте Сирии против ИГИЛ [запрещено в РФ], во главе отряда из 750 человек.

В ходе подписания соглашения староста племени и шейхи различных племен Южной зоны безопасности выразили слова благодарности России за восстановления мира в стране. Кроме того, после проведения процедуры подписания документов к представителю центра по примирению обратился шейх Хусейн Фаяд из племени альфавашер, проживающего на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям в провинции Деръа, с просьбой о подписании соглашения о лояльности с данным населенным пунктом.