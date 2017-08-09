Племя альтаджмалян поддержало Дамаск и выступило против ИГИЛ
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии, старейшина племени альтаджмалян Али Хасат Аль-Джасен подписал соглашение, признающее лояльность его народа сирийскому правительству. В соответствии с предусмотренными соглашением договоренностями он начал боевые действия на стороне правительственных сил против террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России).
Численность племени составляет свыше 40 тысяч человек. Они проживают, в числе прочего, в провинциях Кунейтра и Деръа в районах, находящихся под контролем оппозиции.
— пояснил анонимный собеседник.
С его слов, сотрудники российского центра по примирению проводят планомерную работу по формированию комитета национального примирения, в который предполагается включить уполномоченных от правительства Сирии и гражданской администрации населенных пунктов, находящихся в зонах деэскалации под контролем незаконных вооруженных формирований. Центр стремится склонить к переговорам членов оппозиции из конкретных населенных пунктов, наладив их диалог с представителями власти.
Численность племени составляет свыше 40 тысяч человек. Они проживают, в числе прочего, в провинциях Кунейтра и Деръа в районах, находящихся под контролем оппозиции.
По словам представителя племени, благодаря усилиям российской стороны, шейх сейчас ведет боевые действия на восточном фронте Сирии против ИГИЛ [запрещено в РФ], во главе отряда из 750 человек.
— пояснил анонимный собеседник.
С его слов, сотрудники российского центра по примирению проводят планомерную работу по формированию комитета национального примирения, в который предполагается включить уполномоченных от правительства Сирии и гражданской администрации населенных пунктов, находящихся в зонах деэскалации под контролем незаконных вооруженных формирований. Центр стремится склонить к переговорам членов оппозиции из конкретных населенных пунктов, наладив их диалог с представителями власти.
В ходе подписания соглашения староста племени и шейхи различных племен Южной зоны безопасности выразили слова благодарности России за восстановления мира в стране. Кроме того, после проведения процедуры подписания документов к представителю центра по примирению обратился шейх Хусейн Фаяд из племени альфавашер, проживающего на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям в провинции Деръа, с просьбой о подписании соглашения о лояльности с данным населенным пунктом.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти