11:52 09 августа

Племя альтаджмалян поддержало Дамаск и выступило против ИГИЛ

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии, старейшина племени альтаджмалян Али Хасат Аль-Джасен подписал соглашение, признающее лояльность его народа сирийскому правительству. В соответствии с предусмотренными соглашением договоренностями он начал боевые действия на стороне правительственных сил против террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России).

Численность племени составляет свыше 40 тысяч человек. Они проживают, в числе прочего, в провинциях Кунейтра и Деръа в районах, находящихся под контролем оппозиции.

Племя альтаджмалян поддержало Дамаск и выступило против ИГИЛ



По словам представителя племени, благодаря усилиям российской стороны, шейх сейчас ведет боевые действия на восточном фронте Сирии против ИГИЛ [запрещено в РФ], во главе отряда из 750 человек.

— пояснил анонимный собеседник.

С его слов, сотрудники российского центра по примирению проводят планомерную работу по формированию комитета национального примирения, в который предполагается включить уполномоченных от правительства Сирии и гражданской администрации населенных пунктов, находящихся в зонах деэскалации под контролем незаконных вооруженных формирований. Центр стремится склонить к переговорам членов оппозиции из конкретных населенных пунктов, наладив их диалог с представителями власти.

В ходе подписания соглашения староста племени и шейхи различных племен Южной зоны безопасности выразили слова благодарности России за восстановления мира в стране. Кроме того, после проведения процедуры подписания документов к представителю центра по примирению обратился шейх Хусейн Фаяд из племени альфавашер, проживающего на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям в провинции Деръа, с просьбой о подписании соглашения о лояльности с данным населенным пунктом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:57
    А почему каждый раз после слова Игил пишут , что она запрещена в РФ? Что все хотят вступить что ли но им отказывают)))
    DIVAN SOLDIER
    1. сибиралт Сегодня, 11:02
      Ну если племя альтаджамалян поднялось против ИГ, то нам там делать нечего. laughing
      сибиралт
      1. kapitan92 Сегодня, 11:15
        Цитата: сибиралт
        Ну если племя альтаджамалян поднялось против ИГ, то нам там делать нечего. laughing

        Сегодня племя за Асада, завтра против - какая интересная у людей жизнь. laughing
        kapitan92
        1. Владимир16 Сегодня, 11:23
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А почему каждый раз после слова Игил пишут , что она запрещена в РФ? Что все хотят вступить что ли но им отказывают)))

          Это для диванов и для тех кто на паровозе. У шуток есть грань.
          В данном случае гранью может выступить УК. Пишут так потому, что так надо. Чтобы диваны и шутники понимали, что речь о терроризме и эта организация вне закона.
          Владимир16
    2. Алексей7777777 Сегодня, 11:04
      "Средства массовой информации России не должны обязательно использовать формулировку «запрещенная в России организация» при упоминании «Исламского государства». Об этом на семинаре в Екатеринбурге заявила начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина.

      По ее словам, журналисты не должны путать список экстремистских организаций Минюста (включенные в него организации действительно должны помечаться СМИ как «запрещенные») и список террористических организаций ФСБ. ИГ включена именно в последний список, поэтому ее называть «запрещенной» не обязательно.

      «Тем не менее мы считаем, что такое добавление будет не лишним», — заявила Денискина. По ее словам, федеральные каналы прислушались к этой рекомендации, и вслед за ними практику переняли почти все СМИ страны. Однако на самом деле такого требования в законе не содержится."

      Как-то так...
      Алексей7777777
      1. сибиралт Сегодня, 11:30
        Сейчас журналист получает в зависимости от количества букфф, а в аббревиатуре "ИГ" их всего две. lol
        сибиралт
  2. Ванёк Сегодня, 11:08
    ПЛЕМЯ!!

    Вы понимаете? ПЛЕМЯ! В той части земного шара - полу-племенной строй. Они там всю жизнь воюют. И 300 и 500 лет назад и до Христа воевали и воевать будут. Это их!

    Это все, наверное, понимают. Но не понимают, что туда лезть со своим уставом не надо.
    Ванёк
    1. Комментарий был удален.
    2. japs Сегодня, 11:33
      Это вопрос к переводчику. В последнее время очень часто встречается корявый и неудобоваримый перевод новостей. Как учился студиозус, так и переводит.
      Да и в большинстве журналисты не знают русского языка в нужном объеме.
      Обычно используется местное обозначение, как то тейп, клан или народность.
      Слава Богу, что переводчик еще слово ВОЖДЬ не использовал. То и хорошо.
      japs
      1. Ванёк Сегодня, 11:36
        Цитата: japs
        Обычно используется местное обозначение, как то тейп, клан или народность.


        Это ни чего не меняет. Их стиль, их образ жизни такой. Ни я, ни Вы. Не мы такие.
        Ванёк
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 11:46
        Слава Богу, что переводчик еще слово ВОЖДЬ не использовал.
        ВОЖАК звучало бы брутальнее.
        обратился шейх Хусейн Фаяд из племени альфавашер, проживающего на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям в провинции Деръа, с просьбой о подписании соглашения о лояльности с данным населенным пунктом.
        Это они, бедолаги, запереживали, чтобы с боевиками не перепутали и ВКС по ним не отработало
        Чёрный Полковник
  3. mayday Сегодня, 11:08
    Сколько же времени и сил надо, чтобы разгрести демократизацию страны..
    Помощь в достижении мира останется в памяти местных людей на поколения. Уважение нашим спецам!
    mayday
    1. garx Сегодня, 11:14
      Ну да одно дело "сеять демократию" а другое ее "делать" причем делать надо с учетом народа и соседей но пока у "великой" страны получается только первое.
      garx
  4. anjey Сегодня, 11:24
    Цитата: Ванёк
    ПЛЕМЯ!!

    Вы понимаете? ПЛЕМЯ! В той части земного шара - полу-племенной строй. Они там всю жизнь воюют. И 300 и 500 лет назад и до Христа воевали и воевать будут. Это их!

    Это все, наверное, понимают. Но не понимают, что туда лезть со своим уставом не надо.

    ну да "древнее" племя иудеев чего стоит одно! Рабинович вы прав как всегда -ваш зад ширшее...
    anjey
  5. Topotun Сегодня, 11:44
    Вот же каша! А раньше они что ждали? Прилета волшебника на вертолете в камуфляже? Прикинули кто верх берет и заняли правильную сторону? Либо наши обозначили их интересы Асаду и они договорились......
    Topotun
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