Учения ВДВ вступили в активную фазу

Активная фаза показных полковых тактических учений Воздушно-десантных войск проходит в среду на полигоне в Кислово под Псковом, в ходе показательных полковых тактических учений в Пскове было произведено десантирование групп специального назначения на парашютных системах «Арбалет-1» с высоты 4 тыс. метров, сообщили в пресс-службе областной администрации.Также было произведено ложное десантирование личного состава из самолета АН-26, чтобы ввести в заблуждение противника относительно действий и замысла десанта. В тылу противника личный состав провел разведку - выяснил состав и вооружение противника, наличие минно-взрывных объектов. Используя разведданные, был нанесен удар и уничтожен завод по производству самодельных взрывных устройств, пункт управления противника. После захвата аэродрома с высоты 1,5 тыс. метров был десантирован главный состав передового подразделения под прикрытием отряда специального назначения с земли. После приземления подразделение в тесном боевом взаимодействии выдвинулось в назначенные рубежи блокирования боевиков, где окружили противника и ослабили его прицельный огонь.Параллельно из самолета ИЛ-76 сбросили 9 единиц техники, а вслед за ней и личный состав. После приземления десантники отследили свои боевые машины и направились к аэродрому. В это время два вертолета армейской авиации нанесли огневое поражение по противнику. В результате после двухчасового «боя» задача командования по уничтожению противника была успешно выполнена.Всего в полковых тактических учениях приняло участие около 2,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц боевой техники. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты.По итогу учений командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков вручил командиру 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка Денису Шишову внеочередное звание полковника.По легенде учений десантники отдельного 104-го гвардейского отдельного десантно-штурмового полка с другими соединениями ВДВ получили задачу десантироваться и захватить аэродром, отражая активное сопротивление незаконных бандформирований. В роли условного противника выступило подразделение 76-ой дивизии - десантно-штурмовой батальон 234-го десантно-штурмового полка.